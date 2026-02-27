Horóscopo Chinês: previsões de março de 2026 para todos os signos

Saiba como a energia do Coelho influenciará o terceiro mês do ano de cada nativo

A influência do Coelho marcará o mês com energia de sensibilidade, desafios internos e oportunidades de amadurecimento Imagem: Marish | Shutterstock

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Março traz a influência do Coelho, um signo bondoso e sensível, mas também passivo e propenso a sacrifícios.

De acordo com a Astrologia Chinesa, a passividade e o sacrifício do signo são frutos de sua história. Isso porque o Macaco, a Raposa e o Coelho queriam agradecer aos homens pelos cuidados que tinham com os animais. Contudo, como o Coelho não sabia pescar ou subir em árvores, ofereceu seu próprio corpo como um presente. No final, essa situação causou inseguranças e tendência aos vícios nos nativos.

A seguir, Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em março. Confira!

Rato

Para o nativo de Rato, março exigirá mais maturidade diante das responsabilidades, impulsionando crescimento e fortalecimento pessoal Imagem: Marish | Shutterstock

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em março, os nascidos no ano do Rato sentirão de forma mais intensa o peso das responsabilidades. Será um período necessário ao crescimento e amadurecimento dos nativos.

Búfalo

O nativo de Búfalo viverá um período de renovação, desde que consiga equilibrar firmeza com flexibilidade Imagem: Marish | Shutterstock

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Neste mês, os nativos do Búfalo vivenciarão uma renovação nos setores que estavam estagnados. No processo, será importante que mantenham o controle sobre as situações, mas sem uma rigidez excessiva.

Tigre

Para o nativo de Tigre, o mês trará confrontos com a realidade, favorecendo clareza após ilusões prolongadas Imagem: Marish | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de março, os nascidos no ano do Tigre enfrentarão a quebra de ilusões que foram alimentadas por longos períodos. Será benéfico para os nativos encarar a realidade.

Coelho

O nativo de Coelho enfrentará desafios emocionais que poderão resultar em transformação interna e autoconhecimento Imagem: Marish | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Neste mês, os nativos poderão passar por transformações profundas, desde que estejam dispostos a enfrentar as próprias sombras. O período será tenso, mas também revelador.

Dragão

Para o nativo de Dragão, março será marcado por libertações importantes, mas exigirá um cuidado maior nas decisões Imagem: Marish | Shutterstock

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Ao longo de março, os nascidos no ano do Dragão buscarão se libertar de antigas amarras. A fase trará diversos benefícios para os nativos. Contudo, eles ainda precisarão ter cautela.

Serpente

O nativo da Serpente poderá atravessar instabilidades e rupturas, sendo desafiado a lidar com mudanças inesperadas Imagem: Marish | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas pessoas.

Os nativos da Serpente passarão por uma fase de mudanças bruscas e desgovernadas. Inclusive, tensões e rupturas estarão mais presentes, gerando inquietação e instabilidade.

Cavalo

O período será produtivo para o nativo de Cavalo, com chances reais de concretizar metas e avançar em projetos Imagem: Marish | Shutterstock

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza as suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Março será um mês favorável para os nascidos no ano do Cavalo. Isso porque eles poderão materializar os projetos a que vêm se dedicando, além de realizar planos de longo prazo.

Cabra

O nativo da Cabra poderá vivenciar progresso profissional acelerado, especialmente em iniciativas ligadas à carreira Imagem: Marish | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Neste período, os nativos poderão vivenciar um crescimento rápido em áreas relacionadas à carreira. Em resumo, será uma boa fase para a projeção profissional.

Macaco

Março favorecerá a superação de problemas antigos e a retomada da confiança para o nativo de Macaco Imagem: Marish | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Neste mês, os nativos poderão solucionar problemas antigos e vencer os bloqueios. De modo geral, a resolução dos obstáculos trará inúmeros benefícios para eles.

Galo

O nativo de Galo colherá resultados de escolhas passadas e poderá avaliar se está alinhado aos próprios objetivos Imagem: Marish | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as suas próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em março, os nativos do Galo poderão colher tudo o que foi plantado nos últimos anos. Além disso, a fase mostrará se a direção escolhida está de acordo com os propósitos internos.

Cão

O mês exigirá desapego e maturidade do nativo de Cão para lidar com possíveis crises ou afastamentos Imagem: Marish | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Os nativos viverão um período de crises, o que poderá resultar em rompimentos. Será necessário o desapego para não tornar a fase ainda mais tensa.

Javali

O nativo de Javali terá impulso nas ambições profissionais, com oportunidades que poderão render frutos duradouros Imagem: Marish | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. No mês de março, as ambições dos nativos em relação à carreira serão impulsionadas. Inclusive, o foco no setor profissional trará bons resultados a longo prazo.

Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.