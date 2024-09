Horóscopo do dia: confira a previsão de 17/9 para os 12 signos

Veja o que os astros revelam para a terça-feira de cada nativo

O dia trará tanto desafios quanto oportunidades, e o impacto dependerá de como cada signo lidará com as energias dos astros Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Nesta terça-feira, o movimento dos planetas trará importantes influências para todos os signos. As áreas de amor, trabalho e saúde estarão em destaque, com algumas energias favorecendo mudanças e outras exigindo mais paciência e reflexão. Este será um dia marcado por desafios e oportunidades, dependendo de como cada signo irá absorver as energias dos astros. Por isso, confira agora as previsões do horóscopo para 17/09 e veja como os movimentos planetários irão afetar cada nativo do zodíaco!

Áries

Nativos de Áries perceberão a importância de estabelecer fronteiras para não absorver energias externas Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Você estará em um movimento introspectivo e com a tendência a se afetar mais pelas influências externas. Portanto, procure se recolher, cuidar das emoções e tomar consciência dos limites que precisam ser estabelecidos em sua vida para deixar de absorver energias alheias. Assim, conseguirá direcionar seu foco ao que precisa ser finalizado.

Touro

Nativos de Touro lidarão com fantasmas internos, tentando entender padrões repetitivos que causam sofrimento Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Dia para desacelerar, voltar sua atenção internamente e cuidar do que habita seu interior, pois a sensibilidade estará aumentada e você sentirá confusão, desânimo e falta de energia. Será provável que se depare com medos e seus fantasmas internos, demandando que tome consciência de ciclos repetitivos que estão gerando sofrimento.

Gêmeos

Os geminianos enfrentarão tensões sociais com amigos, devido a divergências de opinião Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Surgirão mais compromissos na vida social envolvendo os amigos e os grupos dos quais faz parte. Poderá ser necessário cuidar deles de alguma forma ou ter o apoio de pessoas em sintonia com seus ideais. Entretanto, tenderá a ser um dia tenso, com a possibilidade de que surjam cobranças e desentendimentos por divergência de ideias e por cada um querer defender sua visão.

Câncer

Cancerianos irão dedicar sua atenção à carreira, mas poderão se sentir inseguros com as críticas recebidas Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Você dedicará mais a sua atenção à vida profissional. Dia de colher os resultados dos seus esforços e dedicação e cuidar daquilo que deseja se tornar no futuro. Entretanto, será possível que se depare com críticas e cobranças, tanto suas como dos seus superiores, e que isso desperte sentimentos de insegurança, pessimismo e desânimo. Porém, não se deixe levar por eles e reconheça seu valor.

Leão

Leoninos se sentirão mais confiantes, mas as responsabilidades poderão atrasar seus planos Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Após alguns dias em que você esteve mais em contato com o lado obscuro da sua alma, gerando desconfortos, hoje se sentirá mais confiante e com o desejo de se aventurar por novos caminhos. Apesar disso, tenderá a ser um dia um tanto tenso, em que as responsabilidades da vida poderão gerar atrasos e bloqueios nos seus planos, levando-o(a) a sentimentos de desânimo.

Virgem

Virginianos enfrentarão sentimentos de insegurança e precisarão de maturidade para lidar com os desafios emocionais Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

O dia pedirá mais cautela, pois o contato com medos e desconfortos estará mais presente, além de surgirem sentimentos de insegurança e pessimismo que poderão drenar a sua energia. Para lidar com isso, atente-se à tendência a se deixar levar por pensamentos e emoções nocivos e tenha maturidade para estabelecer limites internos e não deixar que isso aconteça.

Libra

Librianos se dedicarão às suas tarefas diárias, mas precisarão desacelerar para evitar desgaste físico Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Você se envolverá mais com as atividades da sua rotina. Será possível que os afazeres exijam mais de você e que haja muitas responsabilidades, críticas e cobranças, ao mesmo tempo em que poderá ter pouca energia disponível para fazer tudo. Logo, considere desacelerar o ritmo e estabelecer prioridades. Caso contrário, sua saúde poderá ser afetada.

Escorpião

Escorpianos buscarão diversão, mas as responsabilidades poderão atrapalhar seus planos Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Você viverá tudo de maneira mais intensa e o desejo de se divertir e experienciar momentos mais leves e descontraídos estará bem presente. Entretanto, as responsabilidades da vida irão gerar empecilhos e bloqueios nos seus planos, o que poderá deixá-lo(a) um tanto irritado(a) e ranzinza. Procure se organizar de maneira que consiga se divertir sem deixar de cumprir seus compromissos.

Sagitário

Sagitarianos terão mais atenção voltada para o ambiente familiar, enfrentando tensões em casa Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Você terá mais necessidade de desacelerar, estar em casa e perto dos familiares. Será possível que as situações no ambiente familiar exijam mais da sua atenção e que isso gere tensão. O dia tenderá a apresentar maiores cobranças, e isso poderá levar a um afastamento emocional na família, gerando bastante desconforto; porém, também ajudará a resolver pendências.

Capricórnio

Nativos de Capricórnio estarão em busca de ampliar sua rede de contatos, mas precisarão lidar com imprevistos Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Você buscará mais movimentos sociais, almejando conhecer novos lugares e pessoas, ampliando a rede de contatos. Apesar disso, será possível que se depare com empecilhos e que não seja viável sair tanto da rotina como você gostaria. Caso tenha programado alguma pequena viagem ou passeio, prepare-se para prováveis atrasos e situações desagradáveis.

Aquário

Aquarianos enfrentarão sentimentos de insegurança financeira, mas conseguirão enxergar o caminho para o futuro Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Você se envolverá mais com a forma como lida com o seu dinheiro. Tenderá a ser um dia em que você poderá tomar consciência de como precisa direcionar sua energia de maneira que consiga conquistar mais autonomia financeira. Apesar disso, sentimentos de insegurança e pessimismo em relação ao futuro possivelmente surgirão.

Peixes

Piscianos se darão conta do valor das pessoas que os apoiam e refletirão sobre suas conquistas pessoais Imagem: Dendy Harya | Shutterstock

Dia em que você poderá se dar conta da importância que as pessoas que o(a) apoiam têm na sua vida e do que é capaz de fazer sozinho(a). Ao mesmo tempo, algumas inseguranças e cobranças o(a) deixarão mais pessimista, e o sentimento de solidão poderá estar presente. Esta terça-feira pedirá que você busque organizar melhor seus próximos passos para que tenha mais clareza.