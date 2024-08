Horóscopo do dia: confira a previsão de 24/8 para os 12 signos

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada um dos nativos

As energias dos astros influenciarão o sábado dos nativos Imagem: Billion Photos | shutterstock

Neste sábado, os astros se alinham de maneira a influenciar cada signo de forma única, criando um dia repleto de variações energéticas. As dinâmicas celestiais poderão impactar seu humor, decisões e relações. Para navegar por essas energias de forma eficaz, é essencial conferir as previsões astrológicas. Veja abaixo!

Áries

O ariano terá um dia fértil para as economias e para cuidar da forma como lida com o dinheiro Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Será um dia fértil para as economias e para cuidar da forma como lida com o dinheiro, a fim de colher os frutos do que semeou no passado e para valorizar o seu trabalho. Apesar disso, as flutuações de humor poderão te levar a gastar na intenção de suprir necessidades emocionais. Tome cuidado também com as fugas por meio da alimentação.

Touro

O taurino terá dia favorável para cuidar de si, nutrir a autoestima e cuidar da aparência Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Será um dia favorável para cuidar de si, nutrir a autoestima e cuidar da aparência e da imagem que passa. Além disso, poderá se dar conta do que consegue fazer por si e de quando precisa de ajuda das pessoas que ama. Ademais, as oscilações emocionais poderão afetar seu corpo.

Gêmeos

O geminiano deverá se recolher para cuidar do seu mundo interior Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Busque se recolher para cuidar do seu mundo interior, entrando em contato com sentimentos mais profundos e acolhendo seus fantasmas internos. Você estará mais sensível e as energias externas o(a) afetarão. Isso poderá gerar desequilíbrio e confusão. Dedique-se às práticas espirituais para conseguir ter mais clareza.

Câncer

O canceriano terá um ótimo dia para nutrir as relações de amizade Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Aproveite para ficar com os amigos, pois será um ótimo dia para nutrir as relações de amizade. Isso te ajudará a equilibrar e a acalmar as emoções. Você está em uma fase com tendência a agir por impulso, mas poderá harmonizar essa energia se dedicando a ações de caridade que tragam benefícios a toda comunidade.

Leão

O leonino terá um bom dia para cuidar do que deseja se tornar no futuro Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Será um dia ideal para cuidar do que deseja se tornar no futuro. Portanto, procure dar mais atenção ao que precisa fazer para realizar o que almeja. Além disso, poderá fortalecer os laços com pessoas que admira profissionalmente, algo que lhe abrirá boas portas. Entretanto, poderá oscilar emocionalmente e, com isso, afetar a produtividade.

Virgem

O virginiano nutrirá o desejo de sair da rotina e de se aventurar em busca de novas oportunidades Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Você nutrirá o desejo de sair da rotina e de se aventurar em busca de novas oportunidades. Assim, será um bom dia para planejar uma viagem. Desejará se expandir e encontrar um sentido maior para sua existência. Portanto, busque se aprofundar em algum assunto filosófico ou acadêmico de seu interesse.

Libra

O libriano estará mais em contato com o lado obscuro da sua alma Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Você estará mais em contato com o lado obscuro da sua alma. Assim, será um dia para acolher os desconfortos, os medos e os traumas para conseguir os ressignificar. Hoje as energias estarão intensas e desafiadoras, mas será importante para você se conscientizar de padrões de comportamento nocivos e deixar de alimentá-los.

Escorpião

O escorpiano estará mais envolvido com as questões relacionadas à vida afetiva Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Você estará mais envolvido(a) com as questões relacionadas à vida afetiva e os acontecimentos nos relacionamentos o(a) afetarão, da mesma forma que as suas oscilações emocionais mexerão com o outro. Procure nutrir a relação de forma que ela cresça e se fortaleça, criando mais intimidade e acolhendo as suas necessidades e as do outro.

Sagitário

O sagitariano poderá sofrer com oscilações emocionais que aflorarão seus medos Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Você estará mais envolvido(a) com a rotina. Procure organizar os afazeres de forma que se sinta nutrido(a) pelo trabalho e por tudo que compõe o seu cotidiano. Por outro lado, poderá sofrer com oscilações emocionais que aflorarão seus medos e afetarão sua saúde e disposição. Busque acolher os desconfortos para se equilibrar.

Capricórnio

O capricorniano viverá tudo de maneira mais intensa e emocionante Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Seu lado emocional estará mais aflorado, te levando a querer viver tudo de maneira mais intensa e emocionante. Será um ótimo dia para nutrir o amor-próprio e para se dedicar mais ao que ama fazer, aos seus hobbies e a tudo que, de alguma forma, nutre a sua alma e o seu bem-estar. Ademais, o sábado será ideal para ficar com os filhos ou com as crianças que ama.

Aquário

O aquariano estará em busca de mais intimidade e contato com as pessoas que ama Imagem: Paper Trident | Shutterstock

A agitação diminuirá e você estará em busca de mais intimidade e contato com as pessoas que ama e com o seu lar. Será um dia importante para os relacionamentos familiares e para cuidar da casa, das memórias e da relação com o passado. Acolha suas emoções e respeite o movimento mais introspectivo.

Peixes

O pisciano estará em busca de mais movimento na vida social Imagem: Paper Trident | Shutterstock

Será um dia bastante agitado, pois você estará em busca de mais movimento na vida social – qualquer lugar fora de casa e da rotina chamará sua atenção. Este sábado será ideal para se nutrir de novas ideias e da companhia de pessoas diferentes, pois isso lhe trará mais flexibilidade e uma visão mais ampla sobre a vida.