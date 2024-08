Horóscopo do dia: confira a previsão de 8/8 para os 12 signos

Veja o que os astros revelam para os nativos nesta quinta-feira

Os astros afetarão os signos de maneiras diferentes Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Em 8 de agosto, os planetas se alinham de maneira única para cada signo do zodíaco, trazendo energias que influenciarão a forma com que cada nativo enfrentará os afazeres e os sentimentos. Se você está curioso para saber o que os astros reservam para o seu dia, confira, abaixo, as previsões para quinta-feira!

Áries

Você seguirá mais envolvida(o) emocionalmente com sua vida afetiva, mas precisará ter atenção com a tendência a criar muita expectativa em relação ao outro e a fantasiar as relações, deixando de lado suas necessidades e sendo excessivamente compreensiva(o). Procure cuidar mais das suas emoções e energias para não se perder do que é importante para você.

Touro

Hoje será dia de cuidar da sua saúde. Você estará mais envolvida(o) emocionalmente com os afazeres diários. Será um bom momento para organizá-los de forma que se sinta nutrida(o) por sua rotina. Apesar disso, poderá ficar confusa(o) e sensível emocionalmente, afetando a sua produtividade e saúde. Por isso, procure se cuidar mais.

Gêmeos

Hoje você estará mais envolvida(o) com tudo que nutre a sua alma e conexão. Será o momento de cuidar do que te faz bem e da sua autoestima, bem como nutrir o amor-próprio. Entretanto, poderá ficar mais sensível emocionalmente, reagindo de maneira mais intensa e sem muita clareza sobre os seus reais sentimentos. Tenha atenção e cuide melhor das suas emoções.

Câncer

Você continuará mais envolvida(o) com suas emoções e com as questões da família e do lar. Sua sensibilidade estará em alta, podendo te levar a absorver muita energia das pessoas com quem convive. Além disso, poderá se sentir um tanto confusa(o) e reagir às situações de forma intensa. Procure cuidar melhor da sua vibração para ter mais clareza.

Leão

Sua rotina seguirá em um momento agitado, pois você estará em busca de viver novas experiências e conhecer novos lugares e pessoas. Apesar disso, estará mais sensível emocional e energeticamente neste dia, podendo te levar a ficar um tanto confusa(o) e mais cansada(o) com o excesso de interação social. Busque se resguardar mais e fique em lugares e com pessoas com boa energia.

Virgem

Hoje sua atenção estará voltada para a organização da vida financeira e poderá ser uma fase fértil para suas economias. Entretanto, poderá se sentir mais cobrada(o) em relação à sua produtividade e se deparar com limitações para encontrar o conforto que almeja. Tenha cuidado com a maneira como lida com o dinheiro hoje, pois poderá se confundir com pagamentos.

Libra

A Lua estará no seu signo no dia de hoje. Com isso, você poderá ficar mais sensível emocionalmente e a buscar acolhimento em pessoas que te trazem segurança, ao mesmo tempo que se dará conta do que consegue fazer por si. Sua sensibilidade poderá te levar a se sentir mais confusa(o) neste dia. Portanto, tenha mais cautela para agir e tomar decisões.

Escorpião

Depois de alguns dias mais movimentados, a necessidade de se recolher estará bem presente para você – sendo importante respeitar este movimento. Para isso, procure se afastar dos barulhos externos e mergulhar em seu interior. Será hora de acolher as emoções, silenciar a mente e se conectar consigo. Assim, poderá compreender melhor o que está sentindo e se organizar internamente.

Sagitário

Hoje, o desejo de estar com os amigos estará em alta. Será um bom momento para se nutrir com a presença deles, fortalecer sua rede de afeto e se sentir cuidada(o). Entretanto, poderão acontecer alguns mal-entendidos. Além disso, será um período de conexão com seus propósitos e poderá se nutrir especialmente em sua busca espiritual, que te ajudará a equilibrar a energia.

Capricórnio

Capricórnio

Você estará mais envolvida(o) em cuidar do que deseja se tornar no futuro e terá a oportunidade de se aproximar de pessoas que admira no setor profissional, além de colher os frutos de seus esforços e dedicação na carreira. Entretanto, tenha cuidado com a tendência a se confundir ou enganada(o) por alguém. Mantenha os pés no chão e o senso de realidade.

Aquário

Após alguns dias mais tensos, você se sentirá mais entusiasmada(o) e com disposição para sair da rotina e viver novas aventuras. Será um bom momento para se dedicar aos estudos espirituais, pois nutrirá a sua alma e te ajudará a ter mais clareza. Além disso, será importante ter cautela com o excesso de expectativas, pois poderá te desequilibrar e levar a frustrações.

Peixes

O dia te chamará para acolher seus medos e se dar conta de sentimentos nocivos que estão gerando sofrimento. Dessa maneira, conseguirá deixar de alimentá-los. Será o momento de olhar para dentro de si e encarar suas dores, compreendendo que só assim conseguirá ressignificá-las. Busque se desapegar de tudo aquilo que tem gerado peso e atrapalhando o seu crescimento.