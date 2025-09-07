Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/09/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

O domingo será importante para escutar a intuição e desacelerar Imagem: Billion Photos | Shutterstock

O domingo trará um clima de maior sensibilidade para todos os signos. Emoções intensas poderão emergir, pedindo acolhimento e reflexão antes de qualquer decisão importante. A comunicação, em especial, exigirá mais cuidado, já que haverá risco de mal-entendidos e tensões. Será um dia favorável para escutar a própria intuição, desacelerar e valorizar o silêncio, cultivando equilíbrio entre razão e emoção. A seguir, confira as previsões do horóscopo!

Áries

Os arianos poderão sentir a necessidade de recolhimento e reflexão Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Neste domingo, você poderá sentir uma forte necessidade de recolhimento e reflexão, mesmo que o mundo externo exija sua presença. Emoções profundas tenderão a surgir, pedindo que escute mais a sua intuição do que a lógica. Além disso, convém evitar confrontos e atitudes impulsivas, já que nem tudo precisará ser resolvido de imediato. Será essencial priorizar o descanso mental.

Touro

Será importante que os taurinos escutem o próprio coração Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

As relações com amigos e grupos poderão trazer tanto acolhimento quanto confusão. Será importante não se prender a expectativas sobre o que os outros deveriam oferecer. Escutar com o coração ajudará a fortalecer vínculos, mas será necessário redobrar a atenção para evitar mal-entendidos durante as conversas.

Gêmeos

Os geminianos serão convidados a alinhar a carreira com algo mais significativo Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Neste domingo, questões profissionais tenderão a afetar suas emoções, especialmente caso sinta falta de reconhecimento. Haverá um chamado para alinhar sua carreira com algo mais significativo, mas será prudente adiar decisões impulsivas ou diálogos que exijam clareza total. O momento pedirá mais escuta do que ação.

Câncer

O domingo será favorável para os cancerianos refletirem sobre metas e propósitos Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Sua sensibilidade se destacará no ambiente profissional, trazendo inspiração, mas também vulnerabilidade. O domingo favorecerá reflexões sobre metas e propósitos, incentivando maior conexão com aquilo que realmente faz sentido para você. Ainda assim, será importante não se sobrecarregar com expectativas alheias e confiar em seu potencial.

Leão

Viagens, estudos ou conversas profundas tenderão a impactar os leoninos Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Suas crenças e visões de mundo poderão ser desafiadas por sentimentos inesperados. O domingo será propício para questionar suas certezas e se abrir para outras perspectivas, mesmo que elas pareçam confusas à primeira vista. Viagens, estudos ou conversas profundas tenderão a impactar mais intensamente, exigindo que escute antes de se expressar.

Virgem

Emoções intensas exigirão coragem e entrega dos virginianos Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Emoções intensas e difíceis de nomear poderão surgir, pedindo entrega e coragem para lidar com o que está além das aparências. Assuntos ligados a confiança, perdas ou intimidade poderão exigir mais escuta. Será importante evitar controlar tudo, cultivando aceitação diante do que ainda não é possível compreender.

Libra

Os librianos deverão buscar por mais equilíbrio neste domingo Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

As relações tenderão a exigir maior sensibilidade e atenção, pois mal-entendidos poderão ocorrer em conversas importantes. Será prudente evitar reações impulsivas, buscando clareza antes de se posicionar. Como as emoções estarão intensas, convém se permitir sentir, mas sempre buscando o equilíbrio necessário.

Escorpião

Os escorpianos deverão dedicar tempo aos cuidados físicos e mentais Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Neste domingo, sua rotina e ambiente de trabalho exigirão paciência e cuidado com possíveis falhas na comunicação. Tarefas simples poderão parecer desgastantes; por isso, será importante priorizar o essencial. Cuidar do corpo e da mente favorecerá o foco e ajudará a manter o equilíbrio ao longo do dia.

Sagitário

A tendência será que as emoções dos sagitarianos fiquem intensas Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Neste domingo, as emoções tenderão a se intensificar nas relações próximas. O dia favorecerá um olhar atento para o que permanece oculto, evitando conflitos internos. Será necessário equilibrar seus desejos com os cuidados consigo e com aqueles que ama. Como a comunicação poderá estar confusa, será fundamental pensar antes de falar.

Capricórnio

Os capricornianos poderão sentir uma forte conexão com as memórias e com o lar Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você poderá sentir uma forte conexão com suas memórias e com o ambiente familiar, mas também enfrentar tensões internas. O desafio estará em equilibrar vida pessoal e responsabilidades. Cuidar das emoções, mesmo que traga inquietação, ajudará a manter a serenidade. Evite decisões impulsivas e busque clareza antes de agir.

Aquário

Os aquarianos poderão se sentir divididos entre pensamentos e sentimentos Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Sua mente tenderá a ficar mais sensível, gerando certa tensão interna. Poderá se sentir dividido(a) entre pensamentos e sentimentos, o que dificultará a clareza nas conversas. Será importante ouvir com atenção, mas também escolher palavras com cuidado para evitar confusões e desentendimentos.

Peixes

A sensibilidade dos piscianos estará em alta neste domingo Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

A sensibilidade estará em alta, favorecendo momentos de introspecção. Sua identidade e forma de se expressar poderão passar por questionamentos, trazendo dúvidas internas. Será essencial cuidar da energia emocional e evitar reações impulsivas, buscando equilíbrio entre o que sente e a maneira como se comunica.