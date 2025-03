Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A segunda-feira será propícia para acolher sentimentos e buscar novas formas de lidar com desafios internos Imagem: WhataWin | Shutterstock

Esta segunda-feira trará situações que despertarão inseguranças, medos e padrões que precisam ser ressignificados. Apesar da intensidade emocional, o dia será propício para acolher sentimentos e buscar novas formas de lidar com desafios internos. Confira, a seguir, as previsões do horóscopo e saiba como os astros influenciarão cada signo!

Áries

Os nativos de Áries estarão focados no amor-próprio, buscando fortalecer a autoestima Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Após alguns dias em que dedicou mais atenção aos assuntos da sua casa e da família, nesta segunda-feira estará envolvido(a) em cuidar da autoestima e em nutrir o amor-próprio. Será um dia intenso, com as emoções à flor da pele, e será possível que se depare com situações que aflorarão inseguranças e afetarão seu ego.

Touro

Os nativos de Touro terão a oportunidade de se reconectar com suas memórias e encontrar conforto emocional Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você estará envolvido(a) com os acontecimentos em sua casa e em busca de desacelerar e se conectar mais com as memórias, encontrando conforto e segurança emocional. Apesar disso, será possível que se depare com situações que aflorarão medos e dores do passado e poderão gerar bastante desconforto.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão vontade de explorar novos ambientes e interações sociais Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você estará em busca de movimento na vida social e qualquer atividade fora da rotina chamará sua atenção. Contudo, será necessário estar mais atento(a) à forma como tem nutrido sua mente, pois poderá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças e levarão a pensamentos nocivos.

Câncer

Os nativos de Câncer estarão atentos à vida financeira e poderão reavaliar estratégias para conquistar mais segurança Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Seu foco estará nos assuntos da vida financeira e em como lida com os recursos, buscando segurança e conforto. No entanto, será possível que surjam reviravoltas que poderão abalar os projetos e gerar bastante desconforto. Esteja pronto(a) para um plano alternativo caso o que tinha como certo se modifique.

Leão

Os nativos de Leão buscarão novas iniciativas e estarão dispostos a transformar ideias em ações concretas Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você buscará mais movimento em sua vida, dando andamento aos projetos pessoais e iniciando novos ciclos. No entanto, poderá se deparar com situações que irão aflorar medos e inseguranças, levando a reações impulsivas. Por isso, atente-se, acolha suas emoções e mantenha o equilíbrio.

Virgem

Os nativos de Virgem deverão se dedicar às práticas espirituais para ter mais clareza Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Haverá um movimento introspectivo da sua parte e o desejo de se isolar se fará presente. Você estará sensível emocional e energeticamente, além de haver a tendência a se deparar com situações que aflorarão seus medos e o(a) conectarão com fantasmas internos. Dedique-se às práticas espirituais para ter mais clareza.

Libra

Os nativos de Libra estarão mais conectados com os amigos e poderão fortalecer vínculos importantes Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você se envolverá com os amigos e com a vida social. A tendência será de que esteja mais em grupo e se aproxime de pessoas com ideais em sintonia com os seus. Apesar disso, irá se deparar com situações que aflorarão medos e traumas e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical. Atente-se e acolha as emoções para se equilibrar.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão focados no crescimento profissional Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se envolverá com os acontecimentos na vida profissional e buscará cuidar do que deseja se tornar no futuro. No entanto, o dia pedirá cautela. Afinal, ainda poderá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical. Perceberá, ainda, como as emoções interferem em sua produtividade e profissionalismo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário sentirão mais motivação para expandir horizontes e vivenciar novas experiências Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se sentirá mais otimista para ir em busca de novas aventuras e do que traz a sensação de crescimento. Entretanto, ainda irá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical. Esteja atento(a) e acolha as emoções para não se deixar levar por impulsos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão a chance de ressignificar emoções e fortalecer sua jornada de autodesenvolvimento Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você irá se deparar com situações que despertarão medos e inseguranças. Será dia de acolher suas emoções e ressignificar o que viveu. Procure realizar profundas limpezas emocionais e se libertar de comportamentos nocivos que impedem o seu crescimento.

Aquário

Os nativos de Aquário irão refletir sobre seus relacionamentos e buscarão equilíbrio nas interações afetivas Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se afetará pelos acontecimentos em seus relacionamentos e buscará equilíbrio na vida a dois. Será possível que consiga compreender melhor as necessidades do outro e acolhê-lo, da mesma forma que irá buscar mais acolhimento. Tenha cautela com a carência, que poderá levá-lo(a) a aceitar menos do que merece.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão organizar suas tarefas diárias de forma mais produtiva e satisfatória Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você seguirá envolvido(a) com as atividades da sua rotina. Será um bom dia para organizar os afazeres de maneira que se sinta nutrido(a) por eles, aumentando sua produtividade. Acolha suas emoções e perceberá como seu bem-estar emocional impacta a saúde física e disposição.