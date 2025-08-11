Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/08/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

As energias da segunda-feira serão favoráveis para a reflexão Imagem: Meowu | Shutterstock

Nesta segunda-feira, os astros enviarão vibrações que poderão tocar cada nativo de forma diferente, despertando emoções, reflexões e oportunidades de crescimento. Enquanto alguns serão convidados a se recolher e a olhar para dentro, outros encontrarão mais leveza nas relações e inspiração para começar a semana com entusiasmo. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e aproveite o melhor que os eventos cósmicos têm a oferecer!

Áries

O ariano poderá usar a introspecção para fortalecer a confiança em si Imagem: Net Vector | Shutterstock

O silêncio e a reflexão poderão trazer respostas valiosas e uma sensação de paz. A introspecção será muito restauradora, pois fortalecerá a confiança interna e a intuição. Ainda nesta segunda-feira, haverá uma leveza no ar. Logo, aproveite o dia para se conectar com a espiritualidade.

Touro

O taurino deverá olhar para dentro e reconhecer os limites emocionais Imagem: Net Vector | Shutterstock

Nesta segunda-feira, emoções profundas possivelmente virão à tona. Nesse cenário, busque olhar para dentro e reconhecer os limites emocionais que precisam ser respeitados. Ademais, procure aceitar o que não pode controlar, cuidar das feridas do passado e organizar os pensamentos.

Gêmeos

O geminiano deverá refletir sobre quem caminha ao seu lado Imagem: Net Vector | Shutterstock

Os vínculos com amigos e os grupos poderão exigir mais maturidade e responsabilidade. O dia será importante para refletir sobre quem caminha ao seu lado e quais laços realmente fazem sentido. Ademais, projetos de longo prazo receberão bastante de sua atenção e exigirão muita disciplina. Nesta segunda-feira, procure valorizar os compromissos sólidos e as trocas verdadeiras.

Câncer

O canceriano deverá olhar para os seus sonhos com mais praticidade Imagem: Net Vector | Shutterstock

Você poderá se deparar com cobranças ou aumento das responsabilidades no campo profissional, o que pedirá mais foco e resistência emocional. Além disso, os sonhos relacionados à carreira precisarão de um olhar mais prático, mesmo diante de incertezas ou idealizações. Por fim, algumas tensões possivelmente irão surgir, sobretudo ligadas a figuras de autoridade ou a metas pessoais.

Leão

O leonino se sentirá dividido entre as idealizações e a realidade Imagem: Net Vector | Shutterstock

Questões ligadas à fé, ao aprendizado ou ao futuro poderão gerar conflitos. Isso porque você se sentirá dividido(a) entre as idealizações e a realidade. Ademais, seu desejo de crescer possivelmente esbarrará em alguns limites, fazendo com que se frustre. Por outro lado, haverá a chance de amadurecer com mais consciência.

Virgem

O virginiano irá se deparar com energias harmônicas nos relacionamentos Imagem: Net Vector | Shutterstock

Você irá se deparar com energias harmônicas nos relacionamentos e nas parcerias. Com isso, se sentirá mais à vontade para cultivar afetos e ser reconhecido(a). O equilíbrio nesse setor tenderá a fluir com facilidade, gerando confiança e alegria. No entanto, será preciso, ainda neste dia, acolher as emoções para que elas não interfiram no bem-estar das relações.

Libra

O libriano tenderá a se sentir mais motivado a cuidar da saúde Imagem: Net Vector | Shutterstock

A sua rotina ganhará um toque de leveza e prazer, o que facilitará o equilíbrio entre trabalho e bem-estar. Inclusive, você tenderá a se sentir mais motivado(a) a cuidar da saúde. Ainda nesta segunda-feira, as relações no ambiente profissional tenderão a fluir com compreensão e apoio mútuo, trazendo boas energias e oportunidades.

Escorpião

O escorpiano se sentirá mais aberto para cultivar as conexões afetivas Imagem: Net Vector | Shutterstock

A criatividade e a expressão pessoal estarão em alta, influenciando o lazer e o romance. Como resultado, você se sentirá mais aberto(a) para cultivar as conexões afetivas. Além disso, a energia do dia favorecerá o brilho natural e a generosidade, ampliando as chances de conquistar quem deseja.

Sagitário

O sagitariano se sentirá mais conectado ao passado Imagem: Net Vector | Shutterstock

O ambiente familiar tenderá a ganhar uma energia acolhedora e harmoniosa, o que trará muita alegria. Além disso, você se sentirá mais conectado(a) ao passado e estimulado(a) a cuidar do espaço onde vive. Também será possível que as relações próximas fluam com mais carinho e compreensão, fortalecendo os laços afetivos. Em resumo, o dia favorecerá a criação de memórias especiais.

Capricórnio

O capricorniano poderá se sentir mais à vontade para compartilhar ideias Imagem: Net Vector | Shutterstock

Você tenderá a estar mais comunicativo(a) e inspirado(a), o que tornará as conversas leves. Além disso, poderá se sentir mais à vontade para compartilhar ideias e aprender coisas novas, atraindo assim trocas positivas. De modo geral, será um dia propício para resolver pendências e fortalecer as conexões.

Aquário

O aquariano poderá expandir as finanças e cuidar do que possui Imagem: Net Vector | Shutterstock

Esta segunda-feira será favorável para expandir as finanças e cuidar do que possui. A sua relação com o dinheiro e com os valores pessoais tenderá a ganhar um impulso positivo. Isso, por sua vez, poderá trazer mais segurança financeira, bem como fazer com que se torne mais generoso(a) consigo e com os outros.

Peixes

O pisciano irradiará otimismo em tudo o que fizer Imagem: Net Vector | Shutterstock

Seu brilho pessoal estará em alta. Como resultado, você irradiará otimismo em tudo o que fizer. Além disso, tenderá a se abrir para novas oportunidades e experiências. Ainda nesta segunda-feira, a propensão será que se expresse com leveza e magnetismo, facilitando a criação de conexões sinceras. Por fim, o dia favorecerá o autocuidado.