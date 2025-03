Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Os astros influenciarão os signos de maneira única, podendo trazer oportunidades e desafios Imagem: sarayut_sy | Shutterstock

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros trará energias distintas para cada signo, influenciando desde o humor até as decisões importantes. Além disso, haverá aspectos planetários que poderão gerar desafios em algumas áreas e oportunidades de investimento em outras. Para lidar com essas influências de maneira equilibrada e aproveitar o melhor que elas têm a oferecer, confira a previsão do horóscopo!

Áries

Os nativos de Áries buscarão mais harmonia no setor afetivo Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você se envolverá com os acontecimentos do setor afetivo, buscando mais harmonia. No entanto, tenderá a se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças, gerando desconforto e desequilíbrio nas relações. Tome cuidado para não agir de maneira radical.

Touro

A segunda-feira dos nativos de Touro será voltada para os relacionamentos Imagem: vik.stock | Shutterstock

Nesta segunda-feira, dedicará muita atenção aos relacionamentos. A tendência será que se afete mais pelo outro e as suas emoções interfiram no bem-estar das relações. Apesar da busca por equilíbrio, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças, gerando desentendimentos. Para se equilibrar, acolha os seus sentimentos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos se dedicarão à organização da rotina Imagem: vik.stock | Shutterstock

Hoje, você dedicará mais atenção aos afazeres da rotina, tendendo a organizá-la de maneira que se sinta nutrida(o). Contudo, poderá enfrentar reviravoltas e situações que te conectarão com o lado obscuro da alma. Isso irá gerar desconfortos e afetar a saúde.

Câncer

Os nativos de Câncer deverão acolher as emoções e nutrir o amor-próprio Imagem: vik.stock | Shutterstock

A tendência será que nutra o amor-próprio e a autoestima, bem como dedique mais atenção ao que lhe traz alegria e conexão com a sua essência. Entretanto, possivelmente irão surgir situações que aflorarão os medos mais profundos, afetando o ego. No caso, procure acolher as emoções e compreender padrões de comportamento egoístas e nocivos que têm nutrido.

Leão

Os nativos de Leão estarão envolvidos com a casa e com os assuntos familiares Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você se envolverá mais com os assuntos da casa e da família. Também buscará se recolher e encontrar segurança emocional. No entanto, haverá a chance de se deparar com situações que aflorarão medos e traumas. Isso irá gerar desconfortos e afetar as relações familiares. Portanto, tenha cautela com a tendência a agir com radicalismo.

Virgem

A segunda-feira dos nativos de Virgem será agitada no setor social Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você buscará mais movimento no setor social. Com isso, qualquer lugar fora de casa e atividade fora da rotina tenderão a chamar a sua atenção. Porém, poderão ocorrer situações que aflorarão medos e dores profundas. Logo, procure cuidar de como tem nutrido sua mente, se atentando aos pensamentos nocivos que geram sofrimento.

Libra

O foco dos nativos de Libra será o campo financeiro Imagem: vik.stock | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você se envolverá mais com os acontecimentos no setor financeiro, tendendo a ser bem afetado por essa área. Do mesmo modo, a propensão será que suas emoções interfiram nos gastos. Ademais, apesar da sua busca por segurança e conforto, poderão surgir reviravoltas que afetarão as finanças. Por isso, procure ter um plano alternativo.

Escorpião

Os nativos de Escorpião terão um dia positivo para ir em busca dos seus sonhos Imagem: vik.stock | Shutterstock

A propensão será que tenha a sensação de renascimento. Bom dia para ir em busca do que deseja conquistar. Além disso, tenderá a querer fazer tudo do seu modo e nutrir seus potenciais. Todavia, haverá a possibilidade de se deparar com reviravoltas, o que transformará o caminho e te ajudará a perceber a importância do apoio das pessoas que ama.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão desacelerar, cuidar da energia e se dedicar às práticas espirituais Imagem: vik.stock | Shutterstock

Hoje, você estará mais suscetível a se afetar por energias externas. Portanto, deverá desacelerar e voltar a atenção para o lado interno. Ao longo do processo, poderá se confundir, se dispersar e entrar em contato com medos e fantasmas internos. Para se equilibrar, procure cuidar da energia e se dedicar às práticas espirituais.

Capricórnio

O dia dos nativos de Capricórnio será favorável para algumas relações sociais Imagem: vik.stock | Shutterstock

Você tenderá a dedicar mais atenção às relações sociais. O dia será favorável para estar com os amigos, oferecendo o apoio que precisam e nutrindo as amizades. Apesar disso, poderá se deparar com situações que aflorarão medos. Ademais, haverá a chance de que o desejo de realizar mudanças profundas se faça mais presente. Tome cuidado com a propensão a agir de maneira radical.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão colher os frutos dos seus esforços no setor profissional Imagem: vik.stock | Shutterstock

Nesta segunda-feira, tenderá a se envolver mais com a carreira e com os desejos para o futuro. O dia será favorável para colher os frutos dos seus esforços. Contudo, haverá a possibilidade de enfrentar mudanças, o que irá gerar desconfortos e inseguranças, além de aflorar de dores e traumas. Logo, tenha cautela com o radicalismo.

Peixes

Nesta segunda-feira, os nativos de Peixes terão mais energia para ir em busca dos sonhos Imagem: vik.stock | Shutterstock

Após alguns dias desafiadores, hoje você terá mais energia e otimismo para ir em busca dos sonhos e de novas aventuras. Entretanto, tenderá a enfrentar situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando desconforto e o(a) levando a agir de maneira intensa. Portanto, atente-se a essa questão.