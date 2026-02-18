Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

A quarta-feira será favorável para os nativos firmarem acordos, resolverem pendências e planejarem o futuro com maturidade Imagem: Salomi art | Shutterstock

Nesta quarta-feira, o movimento dos astros favorecerá a clareza mental, a comunicação e as decisões conscientes. Será um bom dia para firmar acordos, resolver pendências e planejar o futuro com maturidade. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias astrológicas da melhor forma possível!

Áries

A clareza mental e a capacidade de comunicação interna dos arianos poderão estar potencializadas Imagem: mejnak | Shutterstock

Você buscará se recolher e silenciar a mente a fim de compreender melhor os desejos e pensamentos íntimos. No processo, a clareza mental e a capacidade de comunicação interna poderão estar potencializadas, facilitando o encerramento de ciclos emocionais e o perdão de questões do passado. Em resumo, será um bom dia para planejar os próximos passos.

Touro

A quarta-feira será favorável para os taurinos planejarem objetivos coletivos Imagem: mejnak | Shutterstock

Haverá mais facilidade para se conectar com pessoas, se expressar e compartilhar projetos futuros com clareza e harmonia. Isso favorecerá os acordos e a valorização de suas ideias por amigos ou colaboradores. De modo geral, será um bom dia para planejar objetivos coletivos.

Gêmeos

As ideias dos geminianos estarão em sintonia com as ambições, o que facilitará a projeção da imagem profissional Imagem: mejnak | Shutterstock

Suas ideias e seus dons estarão em sintonia com as ambições, facilitando assim a projeção da imagem profissional. Além disso, a capacidade de comunicação abrirá espaço para negociações importantes e o reconhecimento dos seus talentos por parte dos superiores. Aproveite o dia para liderar projetos e tomar decisões conscientes.

Câncer

Será um dia propício para os cancerianos comunicarem as ideias com clareza e sensibilidade Imagem: mejnak | Shutterstock

Você buscará conhecimentos que tragam um sentido maior para a sua vida. Inclusive, será um dia favorável para comunicar as ideias com clareza e sensibilidade, conectando a sua visão de mundo aos propósitos de crescimento. Aproveite também a clareza mental desta quarta-feira para planejar viagens ou estudos que favoreçam a sua evolução.

Leão

Os leoninos sentirão facilidade para resolver pendências profissionais, negociar acordos e lidar com emoções intensas Imagem: mejnak | Shutterstock

Você sentirá facilidade para resolver pendências financeiras, negociar acordos e lidar com emoções intensas. Ademais, poderá ter clareza sobre os desejos profundos, o que permitirá expressar sentimentos complexos e realizar curas emocionais por meio de conversas sinceras. Aproveite as energias desta quarta-feira para solucionar crises.

Virgem

Será um dia importante para os virginianos firmarem acordos ou fortalecerem laços afetivos Imagem: mejnak | Shutterstock

Nesta quarta-feira, você terá mais facilidade para conversar e resolver pendências nas parcerias. Será um dia importante para firmar acordos ou fortalecer laços afetivos, pois a sua capacidade de expressar o que sente e ouvir o que outros têm a dizer poderá trazer harmonia. Portanto, invista na clareza mental e nas interações.

Libra

A atenção aos detalhes e a capacidade de conciliação dos librianos favorecerão acordos e a melhoria do bem-estar físico e mental Imagem: mejnak | Shutterstock

Você tenderá a ter facilidade para organizar as tarefas diárias e se comunicar com clareza no ambiente de trabalho. Além disso, a atenção aos detalhes e a capacidade de conciliação favorecerão acordos e a melhoria do bem-estar físico e mental. Será um dia ótimo para resolver pendências rotineiras e aprimorar os hábitos.

Escorpião

Os escorpianos conseguirão se expressar melhor nesta quarta-feira, gerando conversas agradáveis e bons acordos Imagem: mejnak | Shutterstock

A quarta-feira será favorável para expressar os sentimentos e colocar em prática os seus talentos. Isso porque você conseguirá se expressar melhor, gerando conversas agradáveis e acordos que trarão harmonia tanto para a vida afetiva quanto para os momentos de lazer. Aproveite este dia, marcado pelo bem-estar, para resolver pendências.

Sagitário

Os sagitarianos sentirão a necessidade de organizar o lar e resolver pendências familiares por meio de conversas sinceras e gentis Imagem: mejnak | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de organizar o lar e resolver pendências familiares por meio de conversas sinceras e gentis. Inclusive, a capacidade de expressar bem o que sente poderá trazer entendimento e harmonia para dentro de casa, facilitando acordos sobre o cotidiano ou planos. De modo geral, será um dia propício para fortalecer os vínculos.

Capricórnio

A quarta-feira dos capricornianos será marcada por harmonia e trocas de informações importantes Imagem: mejnak | Shutterstock

Haverá facilidade para expressar as ideias e se conectar com as pessoas ao redor de forma clara e gentil. Além disso, a sua busca por harmonia no cotidiano favorecerá acordos rápidos e a resolução de mal-entendidos. Será um bom dia para trocar informações importantes.

Aquário

Os aquarianos buscarão organizar os recursos materiais e valorizar o que conquistaram Imagem: mejnak | Shutterstock

Você buscará organizar os recursos materiais e valorizar o que conquistou. Ademais, tenderá a se comunicar com eficiência, o que atrairá investimentos e parcerias. Como consequência, a quarta-feira será favorável para negociar acordos financeiros, organizar os ganhos e investir em oportunidades que tragam estabilidade e conforto.

Peixes

Os piscianos sentirão uma facilidade natural para expressar desejos e pensamentos Imagem: mejnak | Shutterstock

Você sentirá mais clareza sobre a sua identidade, assim como uma facilidade natural para expressar os desejos e os pensamentos. Com isso, poderá atrair atenções positivas, o que facilitará acordos pessoais e profissionais. Aproveite este dia de vitalidade para iniciar projetos com confiança e um toque de brilho pessoal.