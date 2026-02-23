Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

As ações conscientes poderão ajudar os nativos a transformar desafios em oportunidades de crescimento Imagem: afa128| Shutterstock

Nesta segunda-feira, haverá movimentações intensas no campo emocional e prático, o que exigirá atenção às reações impulsivas. Oscilações poderão surgir tanto nas relações quanto na vida profissional, e será fundamental agir com consciência para transformar desafios em crescimento. Cada signo enfrentará circunstâncias específicas que estimularão ajustes de postura, revisão de atitudes e reorganização de prioridades. A seguir, confira o horóscopo do dia e veja as previsões para cada nativo!

Áries

A segunda-feira será propícia para os arianos organizarem as finanças Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

A segunda-feira será de boas oportunidades e propícia para organizar finanças e buscar mais conforto. Você, inclusive, sentirá bastante segurança para lidar com questões materiais. Sua habilidade em valorizar o que é essencial permitirá que tome decisões claras, que poderão trazer bons ganhos e estabilidade.

Touro

Será importante que os taurinos utilizem a energia desta segunda-feira para renovar a rotina Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você se sentirá mais inquieto(a) e com a necessidade de romper antigos hábitos, o que poderá levar a reações bruscas e atitudes inesperadas. Haverá certa impaciência da sua parte, e pequenos contratempos provocarão conflitos. Será preciso se esforçar para não agir de maneira impulsiva e canalizar essa energia intensa para renovar sua rotina, evitando decisões radicais.

Gêmeos

Os geminianos deverão evitar decisões precipitadas ou reações intensas, especialmente diante de imprevistos Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você sentirá uma forte necessidade de se retirar do barulho externo para lidar com inquietações que poderão surgir internamente. Será um dia de instabilidade emocional, em que irritações guardadas virão à tona. Procure, nesse cenário, evitar decisões precipitadas ou reações intensas, especialmente diante de imprevistos. Além disso, mantenha a calma para processar essas tensões com paciência.

Câncer

O ideal será que os cancerianos direcionem a energia com consciência, evitando que a necessidade de independência prejudique o coletivo Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você irá se deparar com instabilidades em seus projetos sociais e nas relações com grupos, o que exigirá flexibilidade para lidar com imprevistos. Será preciso que controle a irritação e evite agir de forma impulsiva, pois conflitos desnecessários poderão surgir. Procure direcionar sua energia com consciência para que sua necessidade de independência não prejudique o coletivo.

Leão

A segunda-feira pedirá uma postura mais flexível dos leoninos diante dos possíveis imprevistos profissionais Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Haverá imprevistos que poderão afetar sua imagem profissional e metas de carreira, o que pedirá uma postura mais flexível nesta segunda-feira. Será possível que a vontade de agir com independência e romper com antigas estruturas gere conflitos. Portanto, evite agir de forma precipitada. Esteja atento(a) para que a impaciência não coloque em risco o que já conquistou.

Virgem

Os virginianos desejarão romper com a rotina e buscar novos conhecimentos Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você sentirá uma forte necessidade de romper com a rotina e buscar novos conhecimentos. Entretanto, imprevistos em seus planos poderão gerar irritação. Será um dia em que o desejo de alcançar a liberdade levará a possíveis conflitos com autoridades ou atrasos inesperados. Diante disso, procure ter controle emocional para não agir de maneira precipitada.

Libra

Será fundamental que os librianos invistam no equilíbrio emocional diante de mudanças bruscas Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você precisará manter a calma e evitar decisões financeiras precipitadas, pois imprevistos poderão surgir e desestabilizá-lo(a). Será necessário controlar a impaciência, agindo com cautela para não transformar pequenas divergências em crises profundas ou rompimentos desnecessários com outras pessoas. Procure o equilíbrio emocional diante de mudanças bruscas e preserve seus acordos.

Escorpião

Por meio da calma, os escorpianos poderão transformar as energias instáveis do dia em oportunidades para romper com padrões emocionais ultrapassados Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Neste dia, você poderá se deparar com mudanças repentinas em seus recursos ou na forma como lida com crises. Será preciso ter flexibilidade para enfrentar imprevistos. Surgirão, ainda nesta segunda-feira, conflitos que estimularão ações impulsivas. Nesse cenário, procure manter a calma e transformar essa energia de instabilidade em uma oportunidade para romper com padrões emocionais ultrapassados.

Sagitário

Será um dia importante para os sagitarianos estabelecerem limites claros nas parcerias Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Instabilidades poderão surgir em suas parcerias. Nesse cenário, procure ter paciência para não agir por impulso diante de provocações. Suas emoções estarão mais intensas, e o desejo de liberdade provocará possíveis conflitos ou discussões desnecessárias. Será um dia para estabelecer limites claros e evitar reações impulsivas ao lidar com opiniões contrárias ou mudanças repentinas nos acordos estabelecidos.

Capricórnio

Ao longo desta segunda-feira, os capricornianos sentirão a necessidade de buscar formas diferentes de lazer Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você sentirá uma forte vontade de romper com sua rotina e buscar formas diferentes de lazer. Procure, porém, ter cuidado para que esse desejo por liberdade não se transforme em imprudência. Ainda neste dia, surgirão possíveis imprevistos em seus projetos criativos ou na relação com pessoas próximas, gerando irritação. Nesse cenário, será preciso ter um controle maior sobre seus impulsos e evitar atitudes autoritárias.

Aquário

Os aquarianos deverão manter a calma diante de rupturas súbitas no ambiente familiar, assim como evitar atitudes autoritárias Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você precisará ter cautela ao lidar com imprevistos e instabilidades no ambiente da sua casa. Afinal, eles poderão causar tensões com familiares. O desejo de agir com independência e mudar sua rotina pessoal entrará em conflito com exigências externas, gerando impaciência e possíveis atritos. Nesse cenário, procure manter a calma diante de rupturas súbitas e evite atitudes autoritárias.

Peixes

Os piscianos terão mais clareza mental e facilidade para expressar as ideias Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você terá, nesta segunda-feira, mais clareza mental e facilidade para expressar ideias, o que favorecerá acordos e conversas produtivas. Será um dia em que sua comunicação estará bastante harmoniosa, permitindo que resolva pendências com leveza e aproveite oportunidades que tragam satisfação pessoal. Busque também fortalecer os laços sociais e organizar seus pensamentos.