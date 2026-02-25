Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia exigirá sensibilidade e equilíbrio, pedindo calma nas decisões e cuidado nas conversas delicadas Imagem: ImageSymphony | Shutterstock

Os movimentos celestes desta quarta-feira trarão maior sensibilidade e necessidade de equilíbrio interior. Emoções poderão influenciar decisões práticas, exigindo cuidado para não misturar expectativas com a realidade. Além disso, conversas delicadas e escolhas financeiras pedirão maturidade e discernimento. Apesar das tensões, o dia favorecerá quem agir com calma e responsabilidade. Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como conduzir melhor as energias do dia!

Áries

O nativo de Áries deverá ouvir mais e controlar impulsos, evitando conflitos e gastos por emoção Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Uma inquietação mental poderá gerar conflitos na forma como você expressa seus sentimentos e desejos às pessoas ao redor. Inclusive, poderão surgir pequenos desentendimentos e uma sensação de desconforto em conversas cotidianas, especialmente se tentar forçar uma harmonia que não existe. Procure ouvir mais do que falar e evite gastos impulsivos ou decisões afetivas precipitadas.

Touro

Para o nativo de Touro, será importante revisar finanças e comunicações para não cometer erros por pressa ou impulso Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você precisará gerenciar seus recursos financeiros com mais cautela, pois a tendência a agir por impulso e o desejo de satisfação imediata poderão levá-lo(a) a despesas excessivas. Será um dia em que falhas de comunicação provocarão prejuízos. Nesse sentido, busque revisar contratos e pagamentos com bastante atenção antes de tomar qualquer decisão definitiva.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos precisarão organizar pensamentos antes de agir para evitar discussões e mal-entendidos Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Nesta quarta-feira, você sentirá uma forte agitação mental, o que dificultará a clareza ao expressar seus desejos e tomar decisões no cotidiano. Será necessário evitar falas impulsivas ou envolvimento em discussões, pois mal-entendidos poderão afetar vínculos próximos. Procure organizar seus pensamentos com calma antes de agir para que o excesso de informações não comprometa sua estabilidade emocional.

Câncer

O nativo de Câncer deverá reservar momentos de introspecção e cautela para lidar com relações e decisões Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você irá se deparar com certa instabilidade emocional, e pensamentos confusos tenderão a dificultar a clareza em diálogos e escolhas. Nesse cenário, sua necessidade de recolhimento poderá entrar em conflito com exigências sociais, gerando insatisfações em relações próximas. Neste dia, procure manter a discrição e evite assinar documentos importantes.

Leão

Para o nativo de Leão, será essencial buscar clareza na comunicação e evitar gastos ou compromissos desnecessários Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Nesta quarta-feira, você precisará ter cuidado com ruídos na comunicação ao interagir com amigos ou participar de atividades em grupo. Será fundamental também evitar despesas impulsivas com lazer ou compromissos sociais que não cabem no orçamento, pois a tendência a confundir desejos com necessidades reais estará acentuada. Busque clareza antes de expor opiniões ou firmar acordos.

Virgem

Os nativos de Virgem precisarão controlar a ansiedade e buscar objetividade no trabalho para evitar conflitos Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Neste dia, você tenderá a enfrentar uma forte cobrança interna para organizar metas profissionais; contudo, poderá encontrar dificuldades para transmitir suas ideias com objetividade. Será necessário impedir que a preocupação excessiva com detalhes ou a busca por reconhecimento gere impaciência e conflitos nas interações com colegas de trabalho.

Libra

O nativo de Libra deverá planejar viagens com cuidado, evitando decisões precipitadas e gastos que comprometam metas Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você precisará ter cautela ao planejar viagens ou buscar novos conhecimentos. Isso porque a falta de clareza ao se comunicar poderá provocar possíveis imprevistos e desgastes. Ademais, o desejo de satisfação imediata e a pressa em resolver pendências poderão levá-lo(a) a escolhas equivocadas e a despesas desnecessárias que interferirão em objetivos de longo prazo.

Escorpião

Para o nativo de Escorpião, será preciso equilibrar emoções e lidar com as finanças para prevenir atritos Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Nesta quarta-feira, você enfrentará uma instabilidade emocional profunda, e questões financeiras mal resolvidas poderão gerar confusão mental e atritos na comunicação. Ainda neste dia, suas necessidades íntimas entrarão em conflito com suas ideias, provocando desentendimentos em relações de confiança ou parcerias.

Sagitário

O nativo de Sagitário deverá manter postura realista e adiar decisões importantes diante de pressões Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você sentirá uma pressão emocional que afetará diretamente finanças compartilhadas e acordos. A comunicação, por sua vez, poderá apresentar bloqueio, e sentimentos de carência surgirão. Nesse cenário, tenha uma postura realista em vez de ceder a cobranças afetivas desgastantes. Também evite assinar documentos importantes ou tomar decisões definitivas neste dia.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio precisarão agir com clareza e evitar promessas vagas para lidar bem com parcerias Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você perceberá uma maior tensão em interações e parcerias. Nesse cenário, será essencial agir com clareza para não se perder em promessas vagas ou informações distorcidas que dificultam acordos. Procure manter postura realista e evite decisões definitivas, pois a confusão mental poderá comprometer seu discernimento.

Aquário

O nativo de Aquário deverá organizar pensamentos e agir com responsabilidade mesmo diante do desejo de diversão Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Nesta quarta-feira, você sentirá uma forte necessidade de se expressar e se divertir; contudo, encontrará obstáculos que exigirão seriedade e postura mais realista. Será preciso evitar dispersão em pensamentos pouco claros ou promessas indefinidas, pois a falta de objetividade poderá gerar frustrações. Organize suas ideias e aja com cautela ao lidar com sentimentos.

Peixes

Para o nativo de Peixes, será necessário manter equilíbrio em casa e controlar gastos por impulso para preservar o bem-estar Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Você precisará ter cuidado para não permitir que pequenos desentendimentos domésticos ou preocupações familiares afetem seu humor e o equilíbrio das relações pessoais. Além disso, será necessário evitar despesas excessivas com decoração ou reformas motivadas por insatisfação emocional passageira. Neste dia, busque clareza na comunicação e mantenha a organização no ambiente da casa.