Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos em 02/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo

Os astros trarão oportunidades, desafios e reflexões Imagem: Marko Aliaksandr | Shutterstock

Neste domingo, o movimento dos astros trará energias que poderão influenciar cada nativo de maneira única, intensificando emoções, despertando reflexões e trazendo desafios. Algumas situações exigirão mais paciência, enquanto outras abrirão portas para oportunidades e aprendizados valiosos. A seguir, confira a previsão do horóscopo do dia para os 12 signos!

Neste domingo, os nativos de Áries buscarão mais harmonia nos relacionamentos Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Áries

O dia tenderá a ser mais movimentado, especialmente na vida afetiva. Afinal, você estará mais suscetível a se afetar pelo outro, assim como buscará mais harmonia nos relacionamentos. Todavia, o desejo de fazer tudo ao seu modo poderá levar a conflitos, afetando o bem-estar da relação.

Os nativos de Touro deverão acolher as emoções e cuidar melhor das energias Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Touro

Você viverá um movimento mais introspectivo. Será a hora de acolher as emoções e atentar-se aos ciclos que tem se repetido nos relacionamentos. Ao longo do processo, poderá se deparar com conflitos nas relações. Para evitar isso, cuide melhor da sua energia por meio das práticas espirituais.

A tendência será que o nativo de Gêmeos se envolva mais com os amigos Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Gêmeos

Neste domingo, você estará mais envolvido com as relações sociais. O dia será movimentado, com muitos compromissos entre amigos e grupos dos quais faz parte. No entanto, poderá se irritar e agir por impulso, o que poderá gerar conflitos nesses ambientes, especialmente por divergências de opinião.

Os nativos de Câncer poderão realizar novas parcerias no trabalho Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Câncer

Você dedicará bastante atenção ao campo profissional. Poderá surgir novas oportunidades de parcerias, o que o(a) ajudará a conquistar o que almeja. No entanto, será possível que as disputas por poder e reconhecimento o(a) levem a entrar em conflitos desnecessários e agir com arrogância.

O domingo será favorável para os leoninos batalharem pelos sonhos e buscarem novas aventuras Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Leão

Você tenderá a se sentir mais confiante para lutar pela realização dos seus sonhos e buscar novas experiências que contribuirão para o seu crescimento. Será um dia importante para tirar os projetos do papel. No entanto, procure se organizar para não perder o foco diante de tantas atividades. Caso contrário, poderá não conseguir se dedicar ao que realmente deseja.

Neste domingo, os nativos de Virgem deverão acolher os incômodos com coragem Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Virgem

Neste domingo, tenderá a se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando desconfortos. Cuidado, pois isso poderá afetar os seus relacionamentos. No caso, procure acolher os incômodos com coragem. Desse modo, conseguirá abandonar os padrões de comportamento que geram sofrimento.

Os nativos de Libra deverá buscar o equilíbrio nas relações Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Libra

Hoje, o nativo de Libra estará mais sensível aos acontecimentos nas relações. Além disso, o desejo de alcançar maior harmonia nesse aspecto estará intensificado. No entanto, devido à tendência de cada um querer agir à própria maneira, poderão surgir conflitos. Por isso, busque um caminho em que todos sejam respeitados.

Os nativos de Escorpião encontrarão mais harmonia e prazer nas atividades cotidianas Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Escorpião

O dia de hoje tenderá a ser bastante movimentado. Você buscará encontrar mais harmonia e prazer nas atividades. Apesar disso, haverá a chance de que o excesso de afazeres afete a saúde e gere irritações e conflitos. Logo, procure acalmar os ânimos e se comprometa somente com o que conseguirá fazer.

O dia será favorável para os nativos de Sagitário investirem no amor-próprio e em atividades que tragam alegria Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Sagitário

As suas emoções estarão mais afloradas. Com isso, tenderá a buscar atividades que lhe tragam alegria. Será um dia perfeito para se dedicar ao que nutre o amor-próprio. Ainda hoje, haverá propensão a se apaixonar com mais facilidade. Por fim, tome cuidado com o desejo de fazer tudo ao seu modo, pois isso poderá gerar conflitos.

Os nativos de Capricórnio cuidarão dos assuntos da casa e da família Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Capricórnio

Neste domingo, a tendência será que desacelere e cuide dos assuntos da casa e da família. Todavia, também tenderá a ser um dia movimentado, o que poderá gerar alguns conflitos. Logo, procure acalmar os ânimos, respeite o espaço do outro e evite entrar em discussões motivadas por disputas de poder.

O dia será favorável para os nativos de Aquário refletirem sobre os cuidados com a mente Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Aquário

O domingo tenderá a ser movimentado. Sua busca por novidades na vida social continuará intensa. O dia também será importante para perceber como tem nutrido a mente e de que forma as emoções influenciam sua clareza mental. Logo, ao cuidar da saúde emocional, você contribuirá para o equilíbrio dos pensamentos.

O domingo será um bom dia para os nativos de Peixes cuidarem do setor financeiro Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Peixes

O dia será importante para refletir sobre a maneira como você administra o dinheiro e os demais recursos materiais, além de aumentar a produtividade e planejar os próximos passos rumo à estabilidade. No entanto, as emoções poderão influenciar em suas decisões, o que poderá levar a gastos desnecessários em busca de suporte emocional. Por isso, fique atento a esse aspecto.