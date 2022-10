Horóscopo mensal: previsão completa de novembro para os 12 signos

Astróloga explica como será o mês para cada nativo do zodíaco

Previsão de novembro para os 12 signos Imagem: Shutterstock

O mês começa com o Sol no signo de Escorpião e em conjunção com Vênus e Mercúrio. Esses movimentos indicam mais habilidade para a comunicação na vida amorosa e mais flexibilidade nas ideias. Entretanto, esses planetas também fazem oposição a Urano, o que sugere tensões e rompimentos bruscos. Será preciso usar a criatividade para compreender as lições do momento e para saber o que falar e fazer.

Tenha cuidado com a comunicação e pratique o desapego

Mercúrio continua em aspecto tenso com Júpiter e Netuno, e estará em aspecto conflituoso com Marte. Esses movimentos apontam dificuldades na comunicação e na clareza de pensamentos. Haverá tendência a autoenganos. A mente poderá estar muito agitada, dificultando ainda mais a clareza de pensamentos.

Marte em Gêmeos faz aspecto tenso com Mercúrio e Netuno, o que indica que as ações poderão ser motivadas por ilusões e fugas da realidade. Cuidado, pois tais comportamentos podem levar a grandes frustrações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Amor

No início do mês, você viverá um período desafiador na vida afetiva. A tendência é que esteja mais consciente das mágoas ligadas às suas antigas relações. Isso te deixará mais sensível ao medo da rejeição e do abandono, mas também será uma oportunidade para cuidar das feridas abertas. Depois, você entrará em uma fase mais favorável para o amor. Poderá encontrar alguém que esteja em sintonia com os seus valores ou, até mesmo, ajustar o seu atual relacionamento de forma construtiva e harmônica.

Trabalho

No início do mês, ocorrerá uma fase de transformações na sua vida profissional. Você estará mais consciente dos seus medos e, com isso, poderá perceber o que tem te impedido de chegar onde deseja. Além disso, terá a chance de aumentar a sua determinação para enfrentar os obstáculos. Ainda neste período, poderão ocorrer algumas mudanças de setor ou nos rumos de sua carreira. Aceite as transformações que vierem e use criatividade para fazer um bom trabalho.

Família

Neste mês, você viverá um período movimentado nas relações familiares. Haverá a possibilidade de conflitos e disputas de poder. Será essencial manter a calma e buscar dentro de si os motivos que lhe irritam. Afinal, todo esse nervosismo pode ser fruto de situações do passado que precisam ser ressignificadas. Procure equilibrar o excesso de energia através da acupuntura e/ou das artes marciais.

Touro

Previsão para o signo de Touro em novembro (Imagem: Shutterstock)

Amor

No início do mês, você buscará por harmonia e equilíbrio na vida afetiva. Estará mais sensível para compreender as necessidades do outro e para alcançar o que deseja no relacionamento. Contudo, poderão ocorrer transformações desagradáveis na relação. Procure aceitar o que vier, pois esses movimentos serão necessários para a sua vida.

Trabalho

Neste mês, você poderá realizar parcerias que lhe tragam bons ganhos financeiros. Será importante, no entanto, ter uma reserva de dinheiro, pois alguns imprevistos poderão levar a gastos excessivos. Você terá mais determinação para conquistar sua independência financeira de forma responsável. Contudo, é possível que as coisas não ocorram da maneira que espera. Procure fazer o seu melhor e busque alternativas para aceitar que você não pode controlar todas as fases da vida.

Família

Assim como outros setores da sua vida, as relações familiares também tendem a passar por transformações este mês. Você poderá se deparar com o medo do abandono ou da perda de algum parente. Tais sentimentos poderão ser frutos de uma situação real ou apenas uma conexão com dores e feridas antigas. Apesar de tudo, esta será uma oportunidade para ressignificar algumas de suas conexões íntimas, curando traumas e equilibrando o seu emocional.

Gêmeos

Amor

No início do mês, haverá um certo empenho de sua parte para demonstrar amor nas pequenas coisas do cotidiano. Será um bom momento para se apaixonar por alguém do trabalho ou de algum outro ambiente que frequente. Por volta da metade do mês, um novo ciclo se iniciará na sua vida. Você perceberá com mais facilidade as necessidades do outro e terá disposição para encontrar um equilíbrio na relação.

Trabalho

Este promete ser um mês bem movimentado no ambiente de trabalho. Haverá a possibilidade de organizar tudo o que estava pendente, o que trará mais equilíbrio, harmonia e produtividade para a sua rotina. Você também terá mais facilidade para encontrar soluções para os desafios que surgirem. Procure apenas ter cautela para não ultrapassar os seus limites com o excesso de atividade.

Família

Neste mês, você poderá passar bons momentos em família, especialmente com as crianças. Será um período importante para fortalecer os laços por meio de viagens ou atividades com os familiares. Sua sensibilidade estará mais aflorada nesta fase, e a companhia dos seus parentes, além de ajudar, lhe trará muita alegria. Contudo, evite que seu ego fale mais alto, pois isso poderá lhe causar uma certa dificuldade em ceder.

Câncer

Amor

Neste mês, haverá a possibilidade de se apaixonar e de olhar a vida com mais amorosidade. Seu brilho estará ampliado, atrairá mais olhares e sentirá o coração bater mais forte. Também haverá a chance de se conectar com alguém que esteja em sintonia com você. Caso esteja em um relacionamento, será o momento perfeito para diversão em casal. Além disso, a fase também será ideal para perceber a beleza e a singularidade da relação.

Trabalho

Haverá bastante energia para batalhar por suas conquistas este mês. Você terá disposição para alcançar autonomia e independência em sua vida. Entretanto, poderá sentir que algumas situações não estão fluindo na velocidade que deseja. Será preciso ter paciência para não sair atropelando tudo e, com isso, se desgastar emocionalmente. Tenha também cautela com gastos impulsivos, pois poderá se arrepender depois.

Família

Neste mês, você sentirá uma maior necessidade de estar perto da família. Isso porque perceberá como é bom manter as pessoas que te amam e te apoiam por perto. Contudo, você também terá mais consciência dos obstáculos que consegue enfrentar só. Portanto, poderá ser desafiador compreender os limites entre o apoio dos parentes e a independência pessoal. Além disso, alguns acontecimentos dentro do ambiente familiar irão afetar ainda mais as suas emoções.

Leão

Amor

Será o momento ideal para se aprofundar no relacionamento e criar mais intimidade entre o casal. Também será uma fase propícia para tratar as dores do passado com amorosidade, acolhendo as suas emoções. A sua busca por segurança emocional poderá ser saciada ao encontrar alguém que lhe traga essa sensação. Caso esteja em uma relação, o sentimento de segurança poderá ser encontrado por meio de caminhos que fortaleçam o amor. Por volta do final do mês, você transitará por um período de busca por alegria e diversão na vida afetiva.

Trabalho

Neste mês, ainda haverá instabilidade em sua carreira. Poderão ocorrer mudanças repentinas que abalarão a sua estrutura emocional. Procure sempre lembrar que todas as transformações são possibilidades de romper os ciclos que não estão lhe trazendo crescimento. Além disso, mesmo que pareça mais confortável ficar onde está, lembre-se que não são essas ações que estão alinhadas com os seus reais propósitos.

Família

Durante este mês, especialmente até a metade dele, as relações familiares receberão muita atenção de sua parte. Será o momento de iluminar, harmonizar e equilibrar a sua conexão com a família. Haverá mais facilidade em compreender as necessidades do outro. A tendência é que você se sinta confortável com os seus entes queridos em casa.

Virgem

Previsão para o signo de Virgem em novembro (Imagem: Shutterstock)

Amor

A vida afetiva poderá estar mais movimentada este mês. Você buscará sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Será um bom momento para iniciar algum estudo em casal ou planejar uma pequena viagem. Caso não esteja em uma relação, poderá conhecer alguém em outra cidade ou em algum lugar que costuma frequentar. O alicerce deste mês será a comunicação e a diversificação dentro do relacionamento.

Trabalho

Você está vivendo um período com mais flexibilidade para ouvir opiniões e com mais abertura para negociações e parcerias. Caso tenha cautela, poderá se beneficiar dessa tendência profissional. Apesar das boas energias, atente-se a decisões repentinas e atitudes rebeldes de sua parte. Tais ações irão visar mais liberdade, porém elas poderão trazer tensões e rompimentos bruscos. Por fim, use a criatividade para encontrar as soluções que têm buscado.

Família

Neste mês, poderá harmonizar a sua relação com seus irmãos, primos ou parentes próximos. A tendência é que vocês se encontrem mais e, com isso, consigam conversar e esclarecer algumas situações do passado. Entretanto, ainda é possível que ocorram imprevistos e rompimentos inesperados. Mais para o final do mês, sentirá necessidade em estar na companhia da família. Você e seus entes queridos poderão desfrutar de bons momentos juntos.

Libra

Amor

Sua intenção este mês será de valorizar a si, a sua vida afetiva e o que lhe traz conforto e segurança. Será um bom momento para buscar estabilidade e tranquilidade no relacionamento, alinhando valores e fortalecendo o que realmente importa na vida afetiva. Haverá também a chance de romper com situações e padrões que estão desalinhados com o que você deseja conquistar.

Trabalho

Este será um mês importante para realizar um balanço no âmbito financeiro. Você terá a oportunidade de olhar para a vida material de forma mais objetiva e clara, percebendo os seus gastos e buscando controle sobre eles. De forma geral, poderá se sentir com mais vitalidade para conquistar uma certa estabilidade nas finanças. Além disso, sua criatividade estará em alta e você estará mais confiante em suas próprias capacidades.

Família

Neste mês, você irá se deparar com a necessidade de cuidar do seu futuro, o que inclui seus desejos profissionais. Ao mesmo tempo, haverá um possível dilema entre priorizar sua família ou o seu trabalho. Tudo isso poderá desestabilizar as suas emoções e, portanto, será essencial se atentar a enganos e fugas da realidade.

Escorpião

Amor

No início do mês, o seu brilho estará mais aflorado e, com isso, atrairá mais olhares. Você irá exalar uma aura de amor e afetividade. Será o momento perfeito para fortalecer seus desejos para um relacionamento. A partir disso, você deverá buscar alguém que esteja alinhado com os seus propósitos. Se já estiver em uma relação, deverá encontrar um espaço onde cada um tenha a individualidade, mas também um olhar para o futuro em comum.

Trabalho

Haverá muita força de vontade e determinação para conquistar o que almeja. Com sua criatividade em alta, será um bom momento para iniciar movimentos de liderança. No entanto, será preciso exalar harmonia e flexibilidade para as necessidades do outro. Tenha cautela somente com possíveis falas e comportamentos arrogantes. Afinal, a autoconfiança excessiva poderá lhe atrapalhar. Lembre-se que o apoio das pessoas é essencial para conquistar o que deseja.

Família

Neste mês, assim como nos anteriores, as relações familiares enfrentarão momentos desafiadores. Você está vivendo um período em que se faz necessário encarar e ressignificar algumas dores e feridas antigas causadas por conflitos com a família. O medo da perda e do abandono também poderão estar presentes nestes dias. Portanto, será importante lidar com as sombras que pairam os seus sentimentos.

Sagitário

Amor

No início do mês, você passará por um período de finalizações na vida afetiva. Será o momento de fazer um balanço interior e perceber tudo o que aprendeu em suas experiências amorosas. Além disso, precisará compreender o que deseja levar para o seu próximo ciclo e o que já não faz mais sentido para você. Ao longo desta fase, poderá sentir uma certa confusão. Portanto, volte-se para dentro de si e procure cuidar da sua energia e dos seus sentimentos. Por volta da metade do mês, o período será de recomeços. Você apresentará uma confiança maior em si.

Trabalho

Como você passará por um período de finalizações no início do mês, é possível que isso se estenda para o âmbito profissional. Talvez você se questione sobre os caminhos que têm trilhado e o que realmente deseja para a sua vida. Você poderá encerrar seu ciclo no atual trabalho para começar um novo por volta da metade do mês. Por outro lado, poderão ocorrer mudanças dentro do seu emprego atual, algo que se alinhe com o que você deseja para a sua carreira.

Família

Neste mês, você poderá passar por um período importante nas relações familiares. A tendência é que a comunicação flua de forma mais leve e que haja uma busca por harmonia e companheirismo. Como você se conectará mais com a sua família, a presença deles poderá despertar um sentimento de acolhimento e aconchego. Esta fase também será propícia para harmonizar o relacionamento com irmãos e/ou primos.

Capricórnio

Previsão para o signo de Capricórnio em novembro (Imagem: Shutterstock)

Amor

No início do mês, você poderá construir uma rede de amor e apoio ao seu redor. Além disso, poderá compreender a importância das pessoas que estão alinhadas com os seus ideais e propósitos. Todos esses sentimentos e desejos se estenderão para o seu atual relacionamento ou para a busca de um novo. Depois, por volta da metade do mês, você entrará em um período de isolamento e aprendizados sobre a própria vida afetiva.

Trabalho

Apesar da sua disposição para resolver questões cotidianas no trabalho, algumas situações poderão surgir e lhe atrapalhar, gerando frustração e impaciência. Você poderá ter a sensação de que as coisas que conquistou não caminham a passos largos. Procure aproveitar essa situação para olhar suas ações com mais clareza, compreendendo como dedicar sua energia de forma organizada e direcionada.

Família

Neste mês, a tendência é que ocorram festas e comemorações no ambiente familiar. Você e seus parentes buscarão por momentos de alegria e descontração. Procure apenas ter cautela com os excessos, seja bebida, comida ou afazeres. Afinal, eles poderão prejudicar a sua saúde e diminuir sua vitalidade nestes dias. Apesar do espaço descontraído, haverá tendência a desentendimentos. Eles poderão surgir devido a excessos ou irresponsabilidade de algum membro da família.

Aquário

Amor

Você dará muito atenção para a sua vida afetiva este mês. A tendência é que fique mais disponível para cuidar do seu relacionamento ou para encontrar alguém com quem deseja construir um futuro. Você se empenhará para que a relação dê certo. Na metade do mês, você buscará uma conexão com a pessoa que esteja alinhada com os seus propósitos.

Trabalho

Neste mês, você terá a oportunidade de ganhar reconhecimento profissional por parte de seus superiores ou de pessoas que admira. Será um período favorável para se empenhar na construção do futuro que deseja. Além disso, devido a sua maior flexibilidade, esta fase será propícia para escutar opiniões que lhe tragam crescimento. Por fim, algumas mudanças repentinas poderão ocorrer. Use a sua criatividade e intuição para aproveitar o melhor que elas poderão trazer.

Família

A tendência é que este seja um mês de profundas transformações nos relacionamentos familiares. Vocês terão a oportunidade de encarar e ressignificar alguns traumas do passado. Dessa forma, encontrarão um caminho mais harmônico e próspero na relação. Ainda nesta fase, você poderá cuidar de um membro da família que venha a adoecer. Isso lhe trará alguns desconfortos, como o medo da perda. Contudo, tal situação será uma oportunidade para lidar melhor com sentimentos negativos.

Peixes

Amor

No início do mês, você viverá um período no qual se apaixonará pela expansão pessoal. Começará um novo curso ou, até mesmo, se dedicará para que haja crescimento na relação amorosa. Você também buscará se alinhar aos seus princípios e a sua verdade interior. Ao longo desta fase, poderá se apaixonar por alguém de fora da sua cidade. Por volta da metade do mês, você trará para o concreto os planos realizados nas semanas anteriores.

Trabalho

Este mês poderá ser cheio de mudanças na vida profissional. Especialmente no início do mês, você estará com vontade de crescer na carreira e de expandir os horizontes. Depois, será o momento de colocar em prática todas essas vontades. Ao longo dessa caminhada, terá a chance de obter boas parcerias. No entanto, poderão ocorrer alguns imprevistos. Portanto, atente-se!

Família

É provável que você deixe as relações familiares um pouco de lado este mês. Afinal, você dedicará muita energia ao trabalho. Toda essa situação poderá gerar certos desconfortos dentro do lar. Isso porque alguns entes queridos poderão cobrar atenção e carinho de sua parte. Para conciliar esses dois setores da vida, será necessário que você encontre um caminho de equilíbrio.