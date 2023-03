Horóscopo mensal: veja a previsão completa de abril para os 12 signos

Confira como astros vão agir em seu signo e use isso a seu favor

Abril será um mês de muitas energias e de caminhos assertivos Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock

No início do mês, o Sol em Áries fará conjunção com Júpiter, o que indica um período de energias e encaminhamentos. No entanto, haverá a possibilidade de exageros e de atitudes impulsivas e precipitadas. Depois, o Astro-Rei entrará em Touro e seguirá em conjunção com Júpiter.

Influência de Vênus nos relacionamentos

Vênus iniciará o mês em conjunção com Urano, indicando momentos tensos nos relacionamentos. Poderá haver muitas discussões e rompimentos inesperados. Em seguida, Vênus fará quadratura com Saturno, o que aponta para um movimento oposto ao anterior. A tendência será a busca pelo fortalecimento nas estruturas das relações.

Período intenso no setor emocional

Mercúrio em Áries fará conjunção com Júpiter e com o Sol, sugerindo o aumento da criatividade e das atividades mentais, como também da ansiedade e das tensões. Marte em Câncer inicia o mês em quadratura com Netuno, o que demonstra uma fase emocional intensa. A tendência será de grandes oscilações de humor e ações precipitadas baseadas nas emoções.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Amor

Prepare-se para viver um período de mudanças que te farão sair da zona de conforto. No início do mês, ao mesmo tempo em que buscará estabilidade no amor, algumas situações repentinas poderão te levar a grandes transformações nesse setor. Depois, os imprevistos tenderão a passar, mas ainda serão dias desafiadores. A tendência é que os sentimentos de carência e insegurança aflorem.

Trabalho

Especialmente no início do mês, o período será favorável para realizar seus sonhos. Haverá muito otimismo, alegria, vitalidade e coragem de sua parte. Seu brilho pessoal também estará em alta, e tudo tenderá a fluir com mais facilidade. O que estava estagnado irá se movimentar. Cuidado apenas para não se envolver em mais atividades do que consegue cumprir. Afinal, poderá perder o foco e desperdiçar a sua energia de forma desnecessária.

Família

Os conflitos familiares se farão muito presentes neste mês. A tendência é que eles se desenrolem a partir de mal-entendidos, situações confusas ou, até mesmo, segredos e mentiras. Portanto, a fim de que os ânimos se acalmem, será essencial conversar com os seus familiares sobre alguns incômodos. Além disso, a prática espiritual ou religiosa poderá auxiliar na construção de um ambiente mais tranquilo e harmônico.

Touro

Amor

Algumas mudanças na vida afetiva poderão afetar a sua visão sobre o mundo. A sua relação consigo também irá passar por transformações. Mesmo que seja algo desafiador, este será o momento de inovar e de se perceber de forma mais autêntica. Além disso, o período será ideal para encontrar novos olhares sobre o amor e para compreender o que se espera de um relacionamento. Por volta da metade do mês, haverá tendência ao fortalecimento de seus valores internos.

Trabalho

Será um mês favorável para movimentos em grupo. Logo, procure favorecer essa dinâmica, visto que ela poderá te ajudar a delegar funções e a contar com apoio de amigos ou colegas de trabalho. Por volta da metade do mês, com o Sol se aproximando do signo de Touro, você poderá ter mais energia e vitalidade. Além disso, existirá a possibilidade de que o brilho do Astro-Rei te leve à realização dos sonhos ou ao envolvimento com bons projetos.

Família

Na primeira semana do mês, você se envolverá mais com os seus familiares. Ao mesmo tempo em que terá a chance de experimentar um sentimento de segurança na companhia dos seus entes queridos; mas a presença deles também poderá acionar memórias desconfortáveis. Este tende a ser um mês em que a necessidade de se recolher e de sair dos movimentos sociais se fará presente. Afinal, o seu desejo de finalizações antes do seu próximo ciclo estará em alta.

Gêmeos

Amor

Neste mês, especialmente no início dele, você viverá um período de finalizações na vida afetiva, com a tendência a grandes mudanças. Isso poderá ocorrer na forma de rompimentos, mas também por meio de transformações positivas em algumas situações do relacionamento que eram prejudiciais para você e para a pessoa amada. Por volta da metade do mês, entrará em uma fase mais tranquila e favorável para o amor.

Trabalho

No início do mês, invista em atividades em equipe, porque o período será favorável para isso. Aproveite também para se dedicar aos seus propósitos e sonhos. Afinal, este será um excelente momento para ter mais clareza sobre eles e receber uma ajudinha do universo na hora de realizá-los. Tal fase será ainda mais propícia aos geminianos que trabalham com tecnologia, engenharia, astronomia e astrologia. Por volta da metade do mês, a rotina profissional ficará menos movimentada. Haverá o desejo de se interiorizar e focar em si.

Família

Na primeira semana do mês, você estará mais sensível emocionalmente; por isso, buscará o apoio de seus entes queridos. Apesar dessa situação inicial, você apresentará um envolvimento maior com amigos ou com grupos que frequenta. Poderá não haver tanto tempo para os encontros de família. Além disso, as transformações na sua forma de se relacionar com os outros poderão afetar a relação com os seus parentes, levando a questionamentos por parte deles.

Câncer

Amor

No início do mês, a vida afetiva tenderá a passar por movimentos inesperados e fora de controle. Será importante se desapegar de situações e comportamentos que estão desalinhados. Ainda nesta fase, procure ter cautela com a tendência a agir de forma radical e impulsiva, pois poderá se arrepender. Por volta da metade do mês, um período de encerramentos se iniciará no amor. Você poderá ter sentimentos de carência e insegurança. Contudo, a partir do senso de realidade, será possível equilibrar essas sensações.

Trabalho

Neste mês, você irá focar bastante a vida profissional. Este tende a ser um período com bastante crescimento nesse setor, no qual haverá a possibilidade de receber uma promoção ou o reconhecimento de seus superiores. Aproveite para colocar em prática seus projetos e se expor mais. Afinal, seu brilho pessoal estará em alta. Os dias serão favoráveis para iniciar estudos universitários ou que envolvam filosofias de vida. Todavia, procure ter cautela com o excesso de otimismo, visto que poderá se frustrar com facilidade.

Família

Neste mês, você viverá um período recheado de energia, no qual irá querer se autoafirmar e impor a sua visão de mundo. Atente-se a essas questões, porque poderão despertar conflitos no ambiente familiar. A tendência é que foque demais em si e tente fazer tudo à sua maneira. Além disso, o seu foco estará direcionado à carreira, o que poderá dificultar o gerenciamento de sua energia e atenção diante das demandas familiares.

O otimismo e a esperança estarão em alta na vida dos leoninos no mês de abril (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Leão

Amor

Neste mês, você se dedicará bastante à vida afetiva. No início, a tendência é que ocorram situações inesperadas que te levem a mudanças significativas e te impactem de forma geral. Apesar do desconforto que essas transformações lhe trarão, elas serão importantes para que consiga abrir caminhos e se alinhar em um relacionamento mais saudável. Depois, tudo tenderá a se acalmar. Você conseguirá refletir de forma realista sobre o que deseja em uma relação.

Trabalho

Ao longo deste mês, você investirá em tudo aquilo que lhe faz bem. Além disso, seu foco será voltado à realização dos sonhos e à expansão dos horizontes internos. De modo geral, o otimismo e a esperança estarão em alta na sua vida. O período será ainda mais propício aos leoninos que trabalham com ensino superior, filosofias de vida e espiritualidade. Dias favoráveis para viagens, especialmente aquelas que envolvem estudos. Entretanto, apesar das boas energias, haverá uma certa tensão rondando as relações profissionais.

Família

Neste mês, os ânimos tendem a se exaltar no ambiente familiar, gerando conflitos. Você poderá se deparar com disputas de poder, mal-entendidos, interpretações erradas e situações não resolvidas do passado. Para amenizar essa situação, será essencial que o senso de realidade se fortaleça e que haja maturidade para conversas francas. Além disso, procure fazer limpezas energéticas na casa, pois elas ajudarão a harmonizar as relações familiares.

Virgem

Amor

A tendência é que este seja um mês muito divertido e alegre em sua vida afetiva. Você e a pessoa amada terão a chance de desfrutar de viagens e atividades fora da rotina. Ao longo desta fase, ambos poderão perceber quais padrões precisam ser modificados para o bem da relação. No entanto, apesar das boas energias, é possível que ocorram rompimentos e situações inesperadas

Trabalho

Este será um mês ideal para se desapegar de padrões nocivos, inclusive aqueles em torno da vida profissional. Será o momento de jogar fora os excessos e se organizar da melhor forma possível. Em relação às finanças, período propício para cuidar das suas reservas materiais ou, até mesmo, iniciar a criação de uma reserva. Por fim, haverá a possibilidade de receber um dinheiro extra vindo de pensão, herança ou aposentadoria.

Família

As relações familiares ficarão movimentadas neste mês. Os encontros e as atividades com a família acontecerão com mais frequência. Entretanto, é possível que ocorram conflitos repentinos. Em um primeiro momento, será difícil entender o motivo de tais desentendimentos. Contudo, procure observar suas reações e rancores, pois poderão ser a causa de toda essa confusão. Observe também o que lhe traz um sentimento de anulação.

Libra

Amor

O início do mês será ideal para encontrar a harmonia que busca em seus relacionamentos. Isso porque haverá facilidade para compreender as necessidades do outro e as suas. Ainda nessa fase, a necessidade de ter alguém com quem compartilhar a vida ficará mais forte. Diante disso, tenha cautela com a tendência a mergulhar em novas relações. Por volta da metade do mês, você entrará em contato com dores vindas de antigos relacionamentos.

Trabalho

Neste mês, você se dedicará bastante à carreira. Haverá muita vitalidade, coragem e iniciativa para batalhar pela posição que deseja e por outras conquistas profissionais. Logo, aproveite este momento e direcione a sua atenção de forma assertiva. Desse modo, conseguirá cumprir o que realmente quer, não desperdiçando sua energia em muitas atividades. Esta fase ainda será propícia para parcerias de trabalho, desde que consiga dominar seu desejo de liderança. Por fim, tome cuidado com alguns equívocos, visto que poderão gerar grandes conflitos.

Família

Ao mesmo tempo em que tentará priorizar as relações familiares, também irá se deparar com uma alta demanda no ambiente de trabalho. Sua dedicação profissional poderá causar desavenças com os entes queridos. Além disso, sua inflexibilidade poderá piorar ainda mais as coisas. Para amenizar essa tendência, procure agir com maturidade, observando o lado de todos os envolvidos e gerenciando melhor o seu tempo.

Escorpião

Amor

Este mês trará grandes aprendizados no setor afetivo. Será o momento de olhar para as suas dores de forma mais amorosa, podendo ressignificar muito do que viveu, tanto nas relações amorosas quanto em outros tipos de relações. No início do mês, haverá a possibilidade de que o relacionamento seja rompido. Isso poderá ocorrer devido a situações que realmente não são possíveis manter, mas também por atitudes precipitadas e impulsivas de ambos. Portanto, procure atentar-se a essa tendência e evite agir sem pensar.

Trabalho

No início do mês, você dará mais atenção à carreira. Será uma excelente fase para organizar sua rotina de trabalho de forma que ela fique mais prazerosa. Você poderá contar com momentos de descontração e diversão no ambiente profissional e com a possibilidade de reconhecimento de seus superiores ou pessoas que admira. Ademais, o período será propício à realização de parcerias que te ajudem a crescer profissionalmente.

Família

Neste mês, a tendência é que as relações familiares continuem a ser ressignificadas. Por volta da metade do mês, você poderá olhar para esses relacionamentos de forma mais compreensiva e amorosa. Desse modo, terá a chance de curar feridas e traumas que trazem insegurança e sentimento de rejeição. No entanto, apesar das energias harmônicas, poderão ocorrer conflitos gerados por mal-entendidos e atitudes precipitadas.

Esta será uma fase importante para confiar em seu potencial e se dedicar ao crescimento profissional (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Sagitário

Amor

Você terá a oportunidade de encontrar o equilíbrio na vida afetiva este mês. Entretanto, isso ocorrerá após uma fase turbulenta, na qual poderá lidar com um rompimento ou uma mudança brusca em seu relacionamento. Por mais que pareçam momentos desafiadores, eles serão necessários para que possa viver dias de maior companheirismo, compreensão e harmonia. Além disso, por meio dos desafios, você poderá perceber que a forma como se relaciona não funciona mais e que precisará encontrar outro caminho.

Trabalho

O ambiente profissional estará bastante movimentado este mês. Poderão ocorrer viagens, promoções e mudanças de cargo. Contudo, no início do mês, haverá a possibilidade de desentendimentos com algum colega de trabalho, gerando tensão. Esta será uma fase importante para confiar em seu potencial e se dedicar ao crescimento profissional. Por fim, o período será favorável para inovar, sair da caixinha e trazer algo diferente à sua forma de trabalhar.

Família

Neste mês, poderão ocorrer alguns conflitos no ambiente familiar. É possível que eles sejam motivados por emoções confusas e turbulentas guardadas no inconsciente. Ainda nesta fase, situações que afloram dores e traumas do passado poderão ser revividas dentro da sua família. No entanto, você terá mais coragem para enfrentar e ressignificar esses sentimentos. Por fim, você terá chance de receber dinheiro de algum parente ou obter um ganho financeiro em parceria com um familiar.

Capricórnio

Amor

No início do mês, você continuará a enfrentar momentos tensos no setor afetivo. Depois, virá uma fase mais calma, na qual poderá organizar melhor os seus sentimentos e suas experiências de vida. Será a hora de colocar tudo em seu devido lugar. Entretanto, apesar das energias positivas, poderá se deparar com a insegurança e a carência. Por fim, ao longo deste mês, você aprenderá a trazer amor às coisas simples do cotidiano e perceberá a beleza de compartilhar a vida com outra pessoa.

Trabalho

Neste mês, você terá a chance de se harmonizar com o seu trabalho e com os seus colegas de profissão. O momento será ideal para criar um ambiente equilibrado, permitindo-se reservar um tempo para o autocuidado e conciliando o que precisa fazer com aquilo que gosta de fazer. Os dias serão favoráveis para trabalhar com algo que aflore seus dons e talentos. Afinal, poderá receber boas oportunidades em tais áreas.

Família

Após vivenciar uma forte conexão com os seus familiares no mês anterior, o atual momento será voltado para um olhar interno, no qual abastecerá sua autoestima e seus dons e talentos. Ainda nesta fase, você irá se divertir na companhia de seus filhos ou de outras crianças da família. A conexão com o mundo infantil te fará nutrir sua criança interior. Por fim, será importante se afirmar diante de seus parentes. Mesmo que isso gere conflitos, os resultados a longo prazo valerão a pena.

Aquário

Amor

Neste mês, a vontade de se apaixonar estará em alta. Será um período favorável para se encantar por alguém ou por um novo projeto. A emoção e a busca por diversão estarão presentes, o que lhe trará uma visão harmônica da vida. Será um momento de grande importância para se conectar com a autoestima e se olhar de forma mais amorosa, bem como para aqueles que trabalham com arte.

Trabalho

Haverá dose extra de vitalidade para enfrentar os desafios do ambiente de trabalho e batalhar pelo posicionamento que deseja. Todavia, com tamanha energia, é possível que você aumente o nível de estresse e se envolva em mais atividades do que realmente consegue cumprir. Ainda nesta fase, você tenderá a apresentar um comportamento competitivo com seus colegas de profissão. Tome cuidado com essa tendência, pois ela poderá gerar tensão e desentendimentos desnecessários.

Família

Este será um mês de grande foco na vida familiar. A tendência é que você viva bons momentos em família e que consiga iluminar as relações com seus parentes, resolvendo questões do passado de forma leve e divertida. O período será favorável para que faça viagens e saia da rotina ao lado de seus entes queridos. No entanto, será preciso tomar cuidado com a tendência a diferentes tipos de exageros e excessos.

Peixes

Amor

Este tende a ser um mês de paixões desenfreadas e repentinas. É possível que você mergulhe de cabeça em uma relação antes mesmo de refletir sobre os seus desejos e a disponibilidade do outro. Haverá a possibilidade de se iludir com essas paixonites e perder o interesse rapidamente. Portanto, busque colocar os pés no chão e analisar antes de se aventurar em algo que você nem sabe se realmente quer.

Trabalho

Ao mesmo tempo em que buscará organizar a vida financeira, poderá gastar de forma excessiva na intenção de se divertir e satisfazer suas vontades. Ainda nesta fase, terá a chance de se deparar com ganhos materiais e um sopro de boa sorte na vida. Por fim, será um momento favorável para realizar negociações. Use bastante a sua intuição e procure formas eficazes de inovar e se comunicar com as pessoas.

Família

Este será um mês de equilíbrio no ambiente familiar. Fase importante para que você e seus parentes possam resolver os conflitos do passado de forma amorosa, encontrando um caminho que seja bom para todos. De modo geral, haverá um olhar mais amoroso com os seus entes queridos, mesmo com aqueles cuja relação é desafiadora. Ainda neste período, os dias serão favoráveis para harmonizar todos os aspectos das suas interações familiares.

Por astróloga Thaís Mariano