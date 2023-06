Horóscopo mensal: veja a previsão completa de julho para os 12 signos

Confira como os movimentos dos astros vão influenciar os principais aspectos da sua vida

No início do mês, o Sol em Câncer fará conjunção com Mercúrio e bons aspectos com Júpiter e Saturno. Isso indica que o momento será favorável para iniciar estudos e projetos, se dedicar à realização dos sonhos e cuidar do futuro. Por volta da metade do mês, o Astro-Rei entrará em oposição a Plutão, trazendo um ar mais sombrio e conexões com dores e feridas.

Influência de Marte e Vênus nas emoções

Marte e Vênus farão conjunção em Leão, sugerindo um período importante para fortalecer a autoestima, se apaixonar e viver emoções intensas. Porém, devido à quadratura desses planetas com Júpiter, os sentimentos poderão sair de controle. Depois, Marte e Vênus entrarão em oposição a Saturno, controlando os excessos, mas trazendo inseguranças.

Áries

Energia geral

Você se envolverá muito com a sua família. O seu lar se tornará o local ideal para descarregar as energias. No início do mês, a comunicação entre você e seus parentes será favorecida. O momento também será favorável para realizar viagens curtas e receber familiares em casa. Já por volta da metade do mês, alguns desconfortos do passado poderão vir à tona para serem ressignificados.

Relacionamentos

Período importante para compreender as manifestações de amor nos detalhes do dia a dia e nas experiências simples da vida, deixando, assim, a relação mais harmoniosa. Haverá a possibilidade de se envolver com alguém do trabalho. Por fim, tente controlar os seus impulsos, pois eles poderão fazer com que exija demais do outro na intenção de suprir as suas carências.

Trabalho e dinheiro

Haverá bastante energia para conquistar o que deseja na vida profissional. Entretanto, você poderá se deparar com bloqueios, resistências internas e externas, pessimismo e insegurança. Caso isso ocorra, em vez de se deixar levar pelas coisas ruins, procure criar estratégias realistas para conseguir o que almeja.

Touro

Energia geral

Período movimentado em vários setores. Logo, procure ter clareza sobre o que realmente deseja. Somente assim conseguirá direcionar a sua energia de forma consciente, evitando desperdiçá-la em atividades desnecessárias. Especialmente no início do mês, os dias serão favoráveis para iniciar novos estudos, entrar em contato com pessoas que agreguem conhecimento e realizar negociações.

Relacionamentos

Neste mês, seu coração baterá mais forte e seu brilho pessoal estará em alta. Você terá necessidade de sentir algo intenso ou, até mesmo, de se apaixonar. Haverá também a oportunidade de viver momentos prazerosos ao lado das pessoas que ama. Contudo, as responsabilidades da vida poderão atrasar ou bloquear seus planos. Por fim, aproveite este período para se divertir com seus filhos ou com crianças da família.

Trabalho e dinheiro

Sua criatividade estará em alta neste mês. Com isso, poderá encontrar caminhos harmoniosos e prazerosos no ambiente profissional. Para quem trabalha com arte, decoração, design e afins, este será um momento excelente. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de realizar boas negociações, ganhar dinheiro e encontrar soluções inovadoras. Por outro lado, também poderá gastar por impulso. Assim sendo, tente controlar os recursos financeiros.

Gêmeos

Energia geral

Momento favorável para a espiritualidade. Você poderá descobrir caminhos mais alinhados com a sua alma e com os seus propósitos, crescendo assim espiritualmente. Para te ajudar nesse processo, procure se dedicar ao autoconhecimento, busque voltar o seu olhar para dentro de si e tente encarar as profundezas da sua alma de maneira otimista.

Relacionamentos

Neste mês, você buscará mais intimidade em seu relacionamento amoroso. Além disso, a companhia das pessoas amadas aliviará as tensões e lhe trará conforto e segurança emocional. Ao mesmo tempo, algumas relações poderão te afetar de forma significativa, te levando a agir de forma autoritária ao sentir que suas necessidades não estão sendo supridas. Por fim, observe a tendência a comportamentos infantis, pois eles poderão desequilibrar as suas relações.

Trabalho e dinheiro

Ao mesmo tempo em que irá se empenhar para conquistar o que almeja no trabalho, você também enfrentará vários desafios. O pessimismo e a autocobrança estarão presentes. Portanto, atente-se a esses sentimentos, visto que eles poderão te levar à irritabilidade e à agressividade no ambiente profissional. Ademais, procure priorizar suas obrigações, mas sem se cobrar demais.

Câncer

Energia geral

Com o Sol no signo de Câncer, o seu brilho estará em alta. O período também será favorável para colocar os projetos em ação. Diante disso, aproveite para seguir seus sonhos pessoais e profissionais. Ainda, se dedique ao autoconhecimento. Somente assim conseguirá direcionar bem a sua energia. Por volta do final do mês, algumas situações poderão abalar a sua autoconfiança.

Relacionamentos

Mês movimentado na vida afetiva. Você buscará sair da rotina e conhecer novas pessoas e lugares. Aproveite para fazer pequenas viagens na companhia de quem ama e para receber pessoas especiais em sua casa. Por volta da metade do mês, a sua insegurança poderá fazer com que exija muito do outro, desequilibrando, assim, a relação.

Trabalho e dinheiro

Sua energia e seu ânimo estarão em alta no início do mês. Com isso, poderá aproveitar o setor profissional da melhor forma possível. Além disso, haverá a chance de realizar bons negócios e contatos, crescendo na carreira. O momento será propício para flexibilizar os recursos financeiros. Afinal, poderá ganhar dinheiro de diferentes formas.

Leão

Energia geral

Você viverá um período de finalizações. Será o momento de realizar um balanço de tudo o que viveu no último ano, dos aprendizados e do que deseja construir no próximo ciclo. Após o dia 20, com o Sol se aproximando do signo de Leão, haverá mais movimento e novos inícios. Simultaneamente, dores e inseguranças poderão surgir, abalando a sua autoconfiança. Apesar dos desafios, essa situação será ideal para se desapegar dos comportamentos nocivos.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você tentará encontrar mais segurança em seu relacionamento. Além disso, buscará fortalecer o vínculo e fazer planos com a pessoa amada. Se não estiver em uma relação, poderá encontrar alguém alinhado com os seus valores. Ainda nesta fase, existirá a necessidade de estar perto das pessoas que lhe trazem conforto e acolhimento. Apesar disso, inseguranças poderão surgir.

Trabalho e dinheiro

Mês favorável para a vida profissional. Haverá a chance de crescer na carreira, fazer bons negócios e receber diversos benefícios. Contudo, o excesso de atividades poderá fazer com que tenha dificuldade para realizar algo com dedicação e comprometimento, desperdiçando a sua energia. Logo, procure ter clareza sobre o que deseja e se dedique com confiança e otimismo. Somente assim conseguirá obter excelentes resultados.

Virgem

Energia geral

Você terá muita energia para batalhar por sua independência e pela afirmação da sua identidade, bem como para se posicionar com vigor. Além disso, a animação estará em alta. Porém, tome cuidado, pois poderá agir de forma impulsiva e autoritária, passando por cima dos limites alheios, trazendo confusão às relações e afastando algumas pessoas. Devido à autocobrança, poderá se envolver em muitos compromissos. Portanto, atente-se a essa questão.

Relacionamentos

Após um período de encerramentos na vida afetiva, você irá experimentar novos inícios, seja de uma relação em si ou de uma fase dentro dela. Ademais, terá mais disposição para buscar harmonia no relacionamento, conquistar a pessoa amada e viver momentos emocionantes em casal. No entanto, cuidado com suas ações, porque poderá agir de forma autoritária e agressiva com o outro.

Trabalho e dinheiro

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você contará com uma dose extra de inspiração e otimismo para realizar os seus sonhos, expandir seus conhecimentos e se dedicar ao que deseja para o futuro. Será também um momento importante para ajustar os caminhos e realizar as mudanças necessárias. Contudo, você poderá se envolver em diversas atividades, perdendo o foco com facilidade.

Libra

Energia geral

Dedique-se ao autoconhecimento neste mês, especialmente para olhar as partes que nega dentro de si. Desse modo, conseguirá se desapegar de comportamentos que te impedem de crescer. Será também o momento ideal para ressignificar situações dolorosas, compreendendo o que aprendeu com elas. Ainda, você poderá desfrutar de uma dose extra de coragem. Portanto, aproveite para olhar de maneira profunda para o seu inconsciente.

Relacionamentos

Você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. Será o momento de fazer um balanço de tudo o que viveu e aprendeu nas relações anteriores. Ao longo do processo, todavia, poderá se sentir confuso(a). Logo, procure se recolher, tente entrar em contato com os seus sentimentos e busque observar os ciclos que estão se repetindo em sua vida. Dessa maneira, conseguirá se libertar de comportamentos e pensamentos nocivos.

Trabalho e dinheiro

Após um período movimentado e de crescimento na vida profissional, o momento será ideal para compartilhar o que sabe e criar uma rede de trabalho com pessoas que estão alinhadas com os seus ideais. Você contará com uma dose extra de foco para realizar o que deseja. Diante disso, para aproveitar da melhor forma possível esses movimentos, procure organizar a sua rotina e tente definir um caminho bem estruturado.

Escorpião

Energia geral

Você contará com uma dose extra de energia para realizar os seus objetivos e para encontrar o seu lugar no mundo. De modo geral, o momento será favorável para se expor mais. Ao mesmo tempo, poderá enfrentar cobranças vindas de si e dos outros, gerando muita tensão. Por fim, tenha cuidado com a tendência a querer fazer tudo a seu modo, afinal poderá prejudicar os demais.

Relacionamentos

O setor afetivo receberá muita atenção de sua parte neste mês. Haverá a chance de viver bons momentos na companhia daqueles que ama. Entretanto, também poderá criar muitas expectativas referentes ao outro ou ter uma visão extremamente otimista do relacionamento amoroso. Nesse cenário, atente-se a essas questões. Ainda, você terá a oportunidade de criar uma rede de amor e apoio com pessoas que estão em sintonia consigo.

Trabalho e dinheiro

Haverá a oportunidade de receber uma promoção no trabalho ou o reconhecimento de pessoas que admira. Ademais, seu brilho pessoal estará em alta e você terá mais vitalidade para se dedicar à carreira. Desse modo, conseguirá se comunicar melhor e realizar boas parcerias. Por outro lado, também poderá se deparar com alguns medos que ofuscam o seu brilho e lhe trazem inseguranças. Procure ressignificar essas questões, pois assim perceberá que é mais forte do que parece.

Sagitário

Energia geral

Mês favorável para se dedicar aos seus sonhos. Você sentirá necessidade de crescer, de se expandir e de fazer algo novo. Aproveite para viajar e investir em novos projetos e estudos. Apesar das boas energias, tome cuidado com os excessos de todos os tipos. Afinal, eles poderão te desestabilizar e te levar a situações desagradáveis.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você contará com uma dose extra de energia para se dedicar aos seus relacionamentos. Além disso, a presença das pessoas que ama em sua vida será essencial para conquistar o que almeja. Ainda nesta fase, os dias serão importantes para refletir sobre os próximos passos na relação amorosa. Tenha cuidado apenas com a tendência ao autoritarismo, à exigência e à rigidez com o outro.

Trabalho e dinheiro

Você terá bastante energia e disposição para conquistar o que almeja na vida profissional, especialmente na primeira quinzena do mês. Ainda nesta fase, receberá o reconhecimento dos superiores ou de pessoas que admira. Ademais, contará com uma dose extra de sorte. Por outro lado, devido a tanta energia, poderá perder o foco com facilidade. Portanto, procure ter clareza sobre aonde deseja chegar.

Capricórnio

Energia geral

Seu lado emocional estará muito aflorado neste mês. Haverá a possibilidade de sentir tudo de forma bem intensa. Poderá, também, viver momentos alegres e favoráveis na companhia de pessoas que ama. Por fim, você entrará em contato com o lado obscuro de sua alma, se deparando com dores e feridas antigas. Dessa forma, para lidar com tudo isso, procure se dedicar ao autoconhecimento.

Relacionamentos

Neste mês, você terá mais consciência do seu próprio valor, elevando assim a autoestima. Com isso, irá atrair a atenção alheia com mais facilidade. Ainda nesta fase, você e a pessoa amada poderão encontrar algo que traga crescimento à relação. No entanto, devido às oscilações emocionais, você sentirá necessidade de viver tudo de maneira intensa. Então, tenha cuidado com os excessos.

Trabalho e dinheiro

Você contará com uma dose extra de energia para batalhar pelos seus sonhos e ir em busca de suas verdades. O desejo de crescer estará em alta. Assim, o momento será favorável para começar um novo estudo ou investir em algo que lhe traga satisfação. Entretanto, tenha cuidado com o excesso de empolgação, visto que ele poderá te levar a criar muitas expectativas. Tenha cautela também com a tendência a gastos excessivos.

Aquário

Energia geral

Ao longo deste mês, você se envolverá mais com os afazeres diários, podendo torná-los uma fonte de satisfação e alegria. Você também terá criatividade para modificar as atividades que não são mais prazerosas. Ainda neste período, deverá encontrar maneiras de deixar o cotidiano mais alegre, leve e divertido. Tome cuidado com a sua saúde, pois receberá influências para investir naquilo que não te faz bem.

Relacionamentos

Você irá se deparar com algumas dores e feridas ligadas aos seus relacionamentos. No caso, essas questões virão à tona para que possa ressignificá-las de forma madura e consciente. Além disso, será importante se desapegar de comportamentos nocivos. Por fim, haverá maior flexibilidade de sua parte para ouvir e compreender as necessidades do outro.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você tentará transformar seu trabalho em algo produtivo e prazeroso. Com isso, poderá receber uma promoção ou o reconhecimento de seus superiores. O momento será ideal para trabalhar com algo de que goste, seja como renda principal ou extra. Em relação ao setor financeiro, tenha cautela com a tendência a gastos impulsivos para suprir frustrações e carências.

Peixes

Energia geral

Você viverá um período importante para ter consciência de si, percebendo com mais clareza as suas dificuldades e limitações. Simultaneamente, será um momento agitado na vida social, com a possibilidade de viagens e mudanças inesperadas. De modo geral, essas duas energias poderão te ajudar a perceber que, através do empenho e dedicação, conseguirá colher bons frutos.

Relacionamentos

Você se dedicará a encontrar mais harmonia e equilíbrio em seus relacionamentos. Haverá, também, bastante energia para conquistar alguém ou para conquistar algo dentro da relação. No entanto, o excesso de energia poderá te levar a exigir demais do outro e de si. Ainda nesta fase, carências e inseguranças virão à tona. Portanto, atente-se a essas questões e evite ações impulsivas.

Trabalho e dinheiro

Você viverá um período de muita dedicação ao trabalho. Também terá consciência de que é preciso disciplina e maturidade para conquistar o que almeja. Tudo isso te ajudará a ter mais clareza sobre aonde deseja chegar e para onde deve direcionar a sua energia. Haverá a possibilidade de negociações. Porém, tenha cuidado, pois pessoas manipuladoras poderão atrapalhar seus planos.

Por astróloga Thais Mariano