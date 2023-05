Horóscopo mensal: veja a previsão completa de junho para os 12 signos

Descubra o que o mês reserva para os âmbitos do amor, do trabalho e da família

No início do mês, o Sol em Gêmeos fará aspecto tenso com Saturno. Isso indica que a leveza e a flexibilidade geminiana serão travadas pela responsabilidade e pelo senso de realidade saturnina. Depois, o Astro-Rei entrará em aspecto tenso com Netuno, sugerindo uma certa tendência a ilusões, enganos e distrações.

Movimentos importantes no céu

Mercúrio iniciará o mês em conjunção com Urano, o que sugere um período de inovação e criatividade. Logo depois, no entanto, entrará em aspecto tenso com Saturno, desacelerando os pensamentos e mostrando a importância de colocar em prática os planos que estavam somente no papel.

Vênus e Marte farão conjunção neste mês. Ao mesmo tempo, entrarão em aspecto tenso com Plutão. Esses movimentos revelam a necessidade de cuidados nos relacionamentos, especialmente nos amorosos. Afinal, os ânimos ficarão exaltados, gerando muitos conflitos. Além disso, as paixões estarão em alta, podendo causar confusões.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Amor

Fase favorável para se apaixonar. Tudo aquilo que fizer o seu coração bater mais forte receberá muita atenção de sua parte. Entretanto, essa empolgação fará com que se envolva rapidamente com alguém, sem pensar direito. Além disso, devido a algumas relações, medos e angústias do passado poderão ser despertados. Portanto, para evitar se machucar, tenha cuidado com essas questões.

Trabalho

Ao longo deste mês, você tenderá a receber um dinheiro extra. A sorte estará soprando a seu favor quando o assunto for criar maior estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, a tendência é que gaste de forma excessiva. Logo, atente-se a isso. Poderão ocorrer mudanças significativas no trabalho, o que te levará a uma posição conectada com os seus valores.

Família

Neste mês, procure passar mais tempo com os seus filhos ou com as crianças da sua família. Afinal, terá a oportunidade de viver momentos agradáveis com eles. Além disso, poderá se divertir e recordar aquilo que gostava de fazer na infância. Desse modo, conseguirá propor atividades divertidas, se conectar com a sua criança interior, aumentar a criatividade e lidar com questões dolorosas.

Touro

Amor

Neste mês, você tentará criar mais intimidade com a pessoa amada ou encontrar alguém que lhe traga segurança e conforto. Caso esteja em um relacionamento, procure observar se a relação está alinhada com os seus valores e quais pontos podem ser melhorados. Além disso, os dias serão favoráveis para refletir sobre o que deseja construir para o futuro. Contudo, apesar das boas energias, você poderá se deparar com situações que geram incômodos e inseguranças.

Trabalho

Você se envolverá bastante com a vida financeira neste mês. Será o momento ideal para buscar estabilidade e realizar um balanço nesse setor. Procure olhar para os seus recursos de forma mais objetiva e realista. Somente assim conseguirá encontrar caminhos que te ajudem a conquistar o que deseja. Ao longo do processo, no entanto, não deixe de valorizar o que já conquistou. Por fim, atente-se à tendência a acúmulos e apegos, pois eles poderão prejudicar o seu crescimento.

Família

Ao longo desta fase, os conflitos no ambiente familiar irão aumentar. Porém, também haverá a possibilidade de encontrar harmonia e diversão. Será o momento de aprender a dosar os seus desejos com os dos outros. Desse modo, conseguirá encontrar o equilíbrio. Caso contrário, poderá lidar com grandes desentendimentos.

Gêmeos

Amor

Tenderá a ser um mês movimentado na vida amorosa. Você buscará viver coisas novas, conhecer pessoas e sair da rotina. Se estiver em um relacionamento, será o momento ideal para que o casal realize uma viagem ou inicie um novo estudo. Todavia, apesar das boas energias, você irá se deparar com medos e inseguranças. Mesmo que seja uma situação desconfortável, ela te ajudará a ressignificar feridas antigas.

Trabalho

Uma dose extra de brilho pessoal poderá fazer com que tudo caminhe novamente. Entretanto, será preciso lidar de forma madura com alguns bloqueios e dificuldades. Haverá a possibilidade de se deparar com críticas internas ou de seus superiores. Você poderá sentir um excesso de cobranças, abalando, assim, a autoconfiança. Portanto, procure não dar tanta atenção às críticas, mas certifique-se de que está fazendo o seu melhor.

Família

Ao longo deste mês, sua busca por independência poderá te afastar do ambiente familiar. Ao mesmo tempo, irá perceber a importância do amor e do apoio dos entes queridos no seu dia a dia. Parentes mais velhos poderão te cobrar para que siga os padrões tradicionais, gerando, dessa forma, um grande incômodo. Afinal, será desafiador se dedicar à família enquanto recebe críticas sobre a sua vida.

Câncer

Amor

Após um período de conexão com a sua autoestima e com a maneira como se vê, o momento será ideal para buscar segurança na vida afetiva. Sua intenção será viver uma fase calma ao lado de quem ama. Sendo assim, os dias serão propícios para firmar compromisso ou ter mais consciência do que deseja para o futuro. No entanto, apesar das boas energias, você poderá se deparar com situações desagradáveis que te coloquem em contato com feridas antigas.

Trabalho

Mês de finalizações em sua vida, com tendência à introspecção. Logo, o período será menos movimentado. Haverá a necessidade de se expor menos, bem como de fazer um balanço geral das suas questões internas e externas. Ainda nesta fase, você poderá se deparar com a autocobrança e alguns bloqueios. Por volta da metade do mês, no entanto, tudo voltará a caminhar. Será o momento de novos inícios.

Família

O seu momento introspectivo fará com que tenha menos vontade de interagir com a família. No entanto, isso poderá levar a conflitos, especialmente pelas cobranças vindas de parentes mais velhos. Além disso, a tendência é que ocorram desentendimentos devido a questões financeiras. Caso isso aconteça, procure manter a calma a fim de evitar prejuízos.

Leão

Amor

Após uma fase de encerramentos na vida afetiva, você reencontrará a sua autoestima e terá a possibilidade de se olhar de forma mais amorosa e acolhedora. Apesar disso, algumas dores e feridas poderão aflorar, despertando a insegurança e o medo da rejeição. Além disso, o desejo de fazer tudo a seu modo estará presente. Diante disso, atente-se a tais questões.

Trabalho

Os trabalhos em grupo serão favorecidos neste mês. Você terá mais habilidade para liderar, assim como para auxiliar as pessoas a encontrarem o próprio brilho e o lugar dentro da equipe. Outro assunto que será favorável é a sua relação com os seus propósitos e ideais de vida. Atente-se apenas à tendência aos excessos de autocobrança e autocrítica

Família

Ao longo deste mês, você terá muita energia para realizar o que deseja, se autoafirmar e encontrar a sua independência. Contudo, isso poderá te levar a fazer tudo ao seu modo, causando conflitos no ambiente familiar. Afinal, você terá dificuldade em respeitar o tempo do outro. Dessa maneira, procure atentar-se a essa questão, percebendo que é possível ter sua individualidade sem ultrapassar os limites alheios.

Virgem

Amor

No início do mês, você viverá um período de encerramentos. Será importante se recolher e fazer um balanço do que aprendeu em suas relações. Além disso, olhar para o seu interior, compreendendo e se libertando dos padrões nocivos, se fará essencial. Você terá um contato maior com seus medos e sombras. No entanto, também haverá coragem para enfrentar tudo isso.

Trabalho

Mês favorável para o setor profissional. Haverá a oportunidade de ganhar reconhecimento de seus colegas e superiores, pois seu brilho pessoal estará em alta. Porém, visando à sua melhora, também haverá algumas cobranças. Cuidado apenas com o excesso de autocobrança e autocrítica, bem como a possibilidade de se iludir.

Família

Você poderá entrar em contato com seus irmãos, primos e parentes mais próximos neste mês. Será um bom momento para estarem juntos e para colocarem em ordem, com maturidade, algumas situações que precisam ser encaradas. Atenção apenas com reações impacientes e, até mesmo, agressivas de sua parte. Afinal, poderá despertar grandes conflitos.

Libra

Amor

Momento favorável para criar uma rede afetiva com pessoas em sintonia com você e com os seus ideais. Todavia, também poderá se deparar com situações desconfortáveis que remetem a traumas do passado e que mexem com os seus medos e tabus. Encare os desafios com coragem, mas tome cuidado com a tendência a agir de forma agressiva.

Trabalho

Período ideal para realizar os seus sonhos e para encontrar caminhos que façam mais sentido para si. Você terá mais esperança e vontade de expandir os seus horizontes, trilhando, assim, novos rumos profissionais. No entanto, irá se deparar com um certo pessimismo, especialmente no início do mês. Alguns bloqueios também poderão impactar as suas esperanças. Contudo, não desanime e procure ter mais clareza sobre o que deseja.

Família

Toda a sua necessidade de movimento e de sair da rotina te levará a procurar atividades na companhia de seus familiares. Afinal, os projetos em grupo serão favorecidos nesta fase. No entanto, apesar das boas energias, você poderá receber críticas de pessoas mais velhas devido a suas crenças e a seus sonhos. Caso isso ocorra, procure impor os limites necessários.

Escorpião

Amor

Neste mês, você dará muita atenção à vida afetiva. Será o momento de pensar no que deseja para o futuro. Se estiver em um relacionamento, o ideal será que ambos analisem os passos que pretendem dar adiante, observando se caminham em sintonia. Tome cuidado com a tendência a se apaixonar ou se empolgar de forma excessiva. Não aja no calor das emoções, pois poderá se machucar.

Trabalho

Mês de transformações, inclusive no setor profissional. Você se questionará sobre os caminhos que gostaria de trilhar. Portanto, será preciso se desapegar de algumas situações para que consiga se encontrar. Apesar disso, será um bom momento para trabalhar com algo de que goste e que lhe dê prazer, assim como para batalhar por seus sonhos e propósitos.

Família

O início do mês será desafiador para as relações familiares. Isso porque situações desconfortáveis e que te conectam com dores e traumas do passado poderão ocorrer. Caso isso aconteça, os conflitos irão aumentar, e as histórias que foram jogadas para debaixo do tapete virão à tona. Logo, não fuja dessas questões e tente encontrar um novo olhar para elas. Por volta da metade do mês, essa tensão tenderá a diminuir.

Sagitário

Amor

Após um período de contato com dores e traumas vindos de antigas relações, será o momento para se envolver com alguém ou para melhorar o atual relacionamento. Você também contará com uma dose extra de energia, o que facilitará conquistar o que deseja. Tome cuidado apenas para não ultrapassar os limites alheios.

Trabalho

Você viverá um período de energia e entusiasmo no setor profissional. Haverá a chance de receber alguns benefícios ou realizar uma mudança favorável. Entretanto, a tendência é que se envolva em muitas atividades, perdendo o foco e não concluindo o que começou. Ainda nesta fase, você poderá se questionar sobre o que realmente deseja para o futuro. Desse modo, aproveite esse processo reflexivo para ajustar a rota da sua vida.

Família

Neste mês, você poderá enfrentar situações com parentes mais velhos que atrasem os seus planos e que lhe tragam inseguranças e medos. No caso, procure lidar com maturidade, encarando de frente todos os obstáculos. Somente assim conseguirá aprender algo. Nesta fase, a comunicação com seus irmãos ou outros entes queridos tenderá a ser um pouco mais difícil. Logo, antes de se expressar, tente organizar as ideias.

Capricórnio

Amor

Após um período dedicado a encontrar mais harmonia na vida afetiva, será o momento de lidar com seus medos e traumas. Porém, você terá a oportunidade de fazer isso de maneira amorosa e acolhedora. Será possível contar com uma dose extra de coragem para enfrentar tudo aquilo que deseja deixar para trás, sejam pessoas, situações ou comportamentos.

Trabalho

O foco em sua rotina de trabalho estará em alta neste mês. Você terá a oportunidade de receber reconhecimento de seus colegas ou superiores. Todavia, também poderá se cobrar demais ou receber cobranças alheias, abalando, assim, a sua autoconfiança e impactando a sua saúde. Logo, procure fazer o seu melhor, mas passe longe dos excessos. Além disso, não permita que os outros te abalem.

Família

Você viverá uma fase desafiadora nas relações familiares. Alguns assuntos delicados e que são tabus dentro da sua intimidade tenderão a vir à tona. Mesmo com o desconforto, será importante ressignificar tais questões. Por fim, procure observar o seu comportamento e evite tomar decisões ou agir de forma impulsiva. Afinal, poderá causar grandes conflitos dentro do seu lar.

Aquário

Amor

Mês favorável para a vida afetiva. Você terá a oportunidade de compreender melhor o outro e encontrar um caminho de equilíbrio e harmonia. No entanto, a tendência é que se apaixone e se desapaixone com muita facilidade. Diante disso, controle os ânimos e evite tomar decisões importantes. Isso porque a sua impulsividade poderá causar confusões e desentendimentos.

Trabalho

Você vivenciará um período de conexão com a sua essência, com os seus hobbies e com tudo aquilo que lhe traz diversão e alegria. Entretanto, poderá se deparar com situações que te impeçam de aproveitar momentos de lazer. Por volta da metade do mês, os dias tenderão a ser mais leves. Contudo, ainda haverá a possibilidade de experimentar um sentimento de desordem. No caso, as práticas espirituais te ajudarão a encarar esta fase

Família

Um novo ciclo se iniciará no setor familiar. Você poderá viver momentos alegres e divertidos com os seus entes queridos. A tendência é que ocorram mais festas, encontros e celebrações. Entretanto, também poderão existir desentendimentos devido ao excesso de bebidas, atividades ou compromissos. Ademais, a falta de limites nas relações tenderá a complicar ainda mais a situação.

Peixes

Amor

Após um período movimentado na vida afetiva, será o momento de colocar os pés no chão e organizar o relacionamento. Os dias serão ideais para perceber a importância de encontrar o amor nos detalhes do cotidiano e para realizar as atividades rotineiras com mais prazer. No entanto, apesar das boas energias, alguns conflitos na relação poderão surgir, prejudicando a sua saúde.

Trabalho

Você terá a oportunidade de encontrar mais beleza em sua carreira. Além disso, poderá trabalhar com algo de que goste. Haverá uma autoconfiança maior para batalhar pelo que deseja, conseguindo, então, uma nova fonte de renda. Contudo, a sua competitividade tenderá a prejudicar as relações profissionais. Portanto, lembre-se de respeitar os limites alheios.

Família

Este será um mês importante para as relações familiares. Afinal, você terá mais vontade de estar na companhia dos seus entes queridos. Apesar disso, algumas críticas de parentes ou tradições do seu lar poderão despertar inseguranças e angústias. Por fim, caso viaje ou decida receber familiares em sua casa, será importante se preparar para imprevistos ou pequenos desentendimentos.

Por astróloga Thaís Mariano