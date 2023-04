Horóscopo mensal: veja a previsão completa de maio para os 12 signos

Confira como os movimentos dos astros vão influenciar os principais aspectos da sua vida

Com tantas mudanças acontecendo este mês, vale ficar atento aos sinais e seguir a intuição Imagem: David Lugasi | Shutterstock

No início do mês, o Sol em Touro faz conjunção com Urano e Mercúrio. Isso indica um período de mudanças nos eixos da vida, assim como em tudo aquilo que traz conforto e segurança, mas que acomoda. De modo geral, será um mês importante para sair da zona de conforto e buscar caminhos que façam sentido. Isso porque Urano fará uma conexão com propósitos mais elevados, gerando possíveis desconfortos e desapegos.

Outros movimentos importantes

Júpiter em Touro sugere uma fase de prosperidade, porém de forma inusitada e diferente. Marte em Câncer movimenta as emoções, podendo causar certos descontroles. Vênus transita de Gêmeos para Câncer, alimentando a necessidade de acolher os sentimentos para encontrar a harmonia.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Amor

Neste mês, você valorizará ainda mais a segurança no amor. Será a oportunidade de encontrar um caminho de valorização, crescimento, equilíbrio e apoio na relação. Além disso, suas tentativas de criar intimidade com a pessoa amada irão fortalecer a união. Especialmente no início do mês, você tenderá a se iludir ou se enganar. Por fim, poderá haver sentimento de carência. Portanto, caso esteja solteiro(a), evite entrar em um relacionamento por medo da solidão.

Trabalho

Você poderá ter um ganho inesperado vindo de uma herança ou de um investimento. Contudo, também haverá a possibilidade de altos gastos e descontroles financeiros. Logo, procure controlar seus impulsos, valorize as suas conquistas e relembre o seu caminho até aqui. Na metade do mês, os dias serão favoráveis para inovar a sua forma de ganhar dinheiro e realizar negociações importantes.

Família

Você terá a oportunidade de harmonizar as relações familiares e de trazer um ar mais leve ao seu lar. Porém, no início do mês, alguns desconfortos poderão surgir. Você tentará ignorá-los, mas isso não ajudará. Portanto, procure ter maturidade para lidar com os incômodos. Desse modo, poderá solucionar questões que estavam pendentes há muito tempo.

Touro

Amor

Mês movimentado no campo afetivo. Você terá mais abertura e flexibilidade para conhecer novas pessoas ou viver novas experiências. Período também propício para aprender coisas diferentes e viajar. Todavia, no início do mês, você tenderá a se enganar ou se iludir. A prática de atividades artísticas te ajudará a amenizar os desafios. A habilidade para se comunicar estará em alta, o que poderá resolver muitas questões.

Trabalho

Você terá a oportunidade de ver seus projetos caminhando com mais tranquilidade. Algumas portas poderão se abrir, e seu brilho pessoal estará em alta. Você terá facilidade para expor as suas ideias e aprender com os outros. Na metade do mês, com a entrada de Júpiter no signo de Touro, a tendência é que os ventos soprem a seu favor. Entretanto, alguns assuntos dolorosos poderão vir à tona, levando a ações precipitadas. Por fim, aproveite para realizar mudanças e inovar na sua forma de ganhar dinheiro, sem tirar os pés do chão.

Família

Mês desafiador nas relações familiares, com aumento de conflitos e desentendimentos. Haverá uma certa disputa de poder, irritabilidade, ações impulsivas, além do seu desejo de imposição. Algumas dores e feridas poderão ser acionadas, deixando o ambiente mais tenso. Mesmo que seja algo desafiador, será preciso ressignificar tais situações. Além disso, a fim de que haja equilíbrio, procure gerenciar as suas emoções e pense bem antes de agir.

Gêmeos

Amor

Após um período de conexão com a autoestima e de um olhar mais amoroso para si, será o momento de buscar segurança em seus valores e conquistas. A vida amorosa tenderá a entrar em uma fase calma. A busca por estabilidade na relação se fará presente. Dessa maneira, o mês será propício para firmar compromisso, planejar um futuro a dois e para ter mais consciência sobre os seus desejos futuros.

Trabalho

Este será um mês de finalizações e recolhimento em sua vida. Desse modo, o período poderá ser menos movimentado. Haverá a necessidade de se expor menos, além de fazer um balanço geral da sua vida e da forma como tem lidado com as suas questões. Ademais, mudanças repentinas e rompimentos tendem a ocorrer, especialmente em relação a situações que você tem evitado resolver. Logo, finalize com consciência as suas pendências.

Família

Após um período de muitos conflitos e emoções intensas, haverá a possibilidade de vivenciar um clima harmônico e compreensivo no ambiente familiar. Será uma boa oportunidade para falar sobre questões pendentes de maneira leve, compreendendo os sentimentos e o ponto de vista do outro. No entanto, ainda será preciso atentar-se às próprias necessidades e aos limites, não abrindo mão do que é importante para você.

Câncer

Amor

Após uma fase de encerramentos na vida afetiva, você poderá desfrutar de situações mais leves e favoráveis. Será possível encontrar autoestima nos detalhes. Além disso, haverá a possibilidade de olhar para si e para o outro de maneira mais amorosa e acolhedora. Existirá, também, maior vontade de embarcar em um relacionamento. Contudo, ao mesmo tempo, estará mais consciente sobre os desafios de uma união.

Trabalho

Este será um ótimo mês para atividades em grupo ou que tragam benefícios para o coletivo. Haverá mais habilidade para liderar e auxiliar as pessoas a encontrarem o próprio brilho e um lugar dentro da equipe. Ademais, a sua relação com os seus propósitos de vida também será favorecida nesta fase. No entanto, você tenderá a agir de forma precipitada. Diante disso, procure observar essa tendência e tente controlar os ânimos.

Família

No início do mês, os ânimos tenderão a continuar exaltados no ambiente familiar, especialmente por conflitos de interesse e prioridades diferentes. Apesar de ser uma situação desafiadora, será importante na sua busca por autonomia e independência. Depois, a tendência é que tudo se acalme. Será o momento de buscar o equilíbrio dentro do seu lar, compreendendo as suas necessidades e as dos outros.

Leão

O mês será propício para que os leoninos criem uma rede afetiva (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)

Amor

Você viverá um momento propício para criar uma rede afetiva com pessoas que estejam em sintonia com os seus ideais e para conhecer alguém. Porém, haverá a chance de cair em ilusões. Logo, atente-se a isso e confie na sua intuição. Por volta da metade do mês, você entrará em um período de encerramentos. Será importante se recolher e fazer um balanço sobre o que aprendeu com as antigas relações.

Trabalho

Excelente mês para a vida profissional. Com o brilho pessoal em alta, você terá a chance de receber reconhecimento. Neste período, algumas mudanças repentinas poderão ocorrer. Entretanto, elas virão para alinhá-lo(a) a caminhos que estejam em sintonia com os seus ideais. Por fim, o momento será favorável para romper com padrões que não estão de acordo com os seus desejos para o futuro.

Família

No início do mês, alguns conflitos poderão ocorrer. De modo geral, os desentendimentos familiares tenderão a aumentar ao longo desta fase. Portanto, procure cuidar bem das suas emoções. Além disso, observe quais situações costumam irritá-lo(a). Assim, conseguirá evitar confusões. Depois, a tendência é que tudo se acalme. Mesmo que as coisas continuem confusas, haverá a possibilidade de encontrar o equilíbrio.

Virgem

Amor

No início do mês, a vida afetiva tenderá a receber muita atenção de sua parte. No entanto, existirá a possibilidade de criar muitas expectativas em relação à pessoa amada ou ao futuro do relacionamento, vindo a se frustrar. Por volta da metade do mês, os dias serão mais leves e favoráveis. Você terá a oportunidade de rever os padrões repetitivos que mantém nas relações. Diante disso, aproveite para se libertar dos ciclos que não fazem mais sentido.

Trabalho

Mês favorável para se dedicar à realização dos seus sonhos e ao encontro de caminhos inovadores que estejam em sintonia com os seus ideais. Ainda nesta fase, transformações repentinas poderão ocorrer, trazendo muito movimento. Possibilidade de mudar de carreira, de cidade e de propósitos. Sendo assim, respire fundo e aproveite este momento para praticar o desapego e confiar na sua intuição.

Família

Ao longo deste mês, os conflitos familiares serão mais frequentes. Contudo, esta fase também será propícia para aceitar o que é diferente em si e os caminhos que deseja seguir, mesmo que sua família não concorde. Por volta da metade do mês, será possível encontrar mais harmonia no seu lar. Afinal, seus parentes começarão a escutá-lo(a). Aproveite este momento para manter o equilíbrio.

Libra

Amor

Você dará mais atenção à vida afetiva. Será o momento de pensar no que deseja para o futuro. Se estiver em uma relação, o período será ideal para que você e a pessoa amada analisem os passos que pretendem dar adiante, verificando se estão em sintonia. Afinal, você sentirá a necessidade de ter uma união que lhe traga segurança e estabilidade; poderá, também, se deparar com sentimentos desconfortáveis que afetem a sua autoestima.

Trabalho

Você viverá um período de transformações neste mês, com questionamentos sobre a sua rotina e os caminhos que gostaria de trilhar. Para conseguir se encontrar, será preciso desapegar-se de algumas situações. Apesar disso, o momento será favorável para trabalhar com algo de que goste e para harmonizar a relação com os colegas de trabalho.

Família

Ao longo deste mês, tome cuidado com atitudes impulsivas, arrogantes e autoritárias. Afinal, elas poderão gerar desentendimentos no ambiente familiar. A fim de que haja equilíbrio, será importante buscar formas de controlar suas emoções e de se acolher. Por volta da metade do mês, os ânimos tenderão a se acalmar. Haverá a possibilidade de harmonizar a relação com os entes queridos.

Escorpião

Amor

Após um período de contato com dores e traumas vindos de antigos relacionamentos, você irá experimentar momentos mais favoráveis e leves na vida afetiva. A animação e a empolgação para viver novas experiências ao lado da pessoa amada estarão em alta. Caso não esteja em um relacionamento, você terá muita vontade de conhecer um novo alguém. Contudo, apesar das boas energias, será preciso cuidado com o excesso de expectativas.

Trabalho

Um período de muito entusiasmo e vitalidade se iniciará em sua vida profissional. Será o momento ideal para batalhar pelos seus sonhos e ideais e para ter coragem de enfrentar os desafios que surgirem no caminho. Entretanto, toda essa energia poderá fazer com que se envolva em muitos projetos e não consiga concluí-los. Portanto, tente manter o equilíbrio e evite a competitividade com os colegas de trabalho.

Família

Alguns assuntos dolorosos e traumáticos do passado virão à tona este mês. Além de despertarem sua impaciência, ansiedade e irritabilidade, eles gerarão conflitos sérios. No entanto, você terá a chance de direcionar essa energia intensa para enfrentar tais situações. Além disso, poderá ressignificar essas dores e todo o impacto emocional que trouxeram.

Sagitário

Será um mês para o sagitariano lidar com os medos, dores e traumas (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)

Amor

Após um período dedicado a encontrar mais harmonia em sua vida afetiva, será o momento de lidar com seus medos, dores e traumas. Todavia, você poderá fazer isso de forma amorosa e acolhedora. Mesmo que seja algo desafiador, será preciso se desapegar de pessoas, sentimentos e situações. Somente assim conseguirá ressignificar o que viveu, compreender as lições necessárias e seguir em frente com mais leveza.

Trabalho

Foco na rotina profissional. Haverá a oportunidade de trazer mais alegria para o seu cotidiano e de inovar em sua forma de trabalhar, deixando tudo mais prático e com a sua assinatura. Você também poderá ganhar o reconhecimento do seu chefe ou superiores. Ademais, as viagens de trabalho serão favorecidas. Por fim, alguns imprevistos poderão ocorrer. Mas não se preocupe, eles virão para indicar um novo caminho.

Família

Momentos desafiadores no ambiente familiar. Será importante organizar as relações, agir de forma mais madura e ter consciência do seu papel perante a família. Você poderá encontrar a harmonia por meio de um olhar ponderado e consciente para as próprias falhas, se responsabilizando por suas ações.

Capricórnio

Amor

Este será um mês importante para a vida afetiva. Você terá a oportunidade de compreender melhor o outro e de encontrar mais equilíbrio e harmonia no relacionamento. Caso esteja solteiro(a), o seu desejo de se relacionar será maior no início do mês. Entretanto, você tenderá a entrar em uma relação apenas pelo medo de ficar só. Logo, atente-se a isso.

Trabalho

Período de conexão com a sua essência e com as atividades divertidas. Com isso, haverá a chance de vivenciar conflitos na sua relação com o trabalho e com as obrigações da vida adulta. Ao mesmo tempo, esta fase poderá trazer um olhar mais alegre para a vida profissional, bem como ajudá-lo(a) a encontrar um caminho que faça sentido para si. Se tiver oportunidade, tire alguns dias de descanso e coloque momentos de lazer em sua rotina.

Família

Após um período tenso nas relações familiares, será o momento de buscar harmonia. Haverá maior abertura de todos para haver compreensão e equilíbrio. Você e seus familiares poderão perceber que o motivo dos desentendimentos não era tão importante. Portanto, aproveite este momento para criar acordos dentro do ambiente familiar, de modo que todos consigam manter uma rotina leve e equilibrada.

Aquário

Amor

Após um período movimentado na vida afetiva, com as emoções mais aguçadas e a vontade de viver um lindo romance, será o momento de colocar os pés na realidade e organizar o relacionamento. Tendência a compreender as expectativas do outro e a encontrar um caminho que seja mais real para ambos. Você poderá perceber a importância de encontrar o amor nos detalhes do cotidiano.

Trabalho

Neste mês, haverá a oportunidade de harmonizar a sua relação com a vida profissional. Você irá trabalhar com mais amor e dedicação. Desse modo, poderá encontrar a felicidade nas tarefas diárias e no relacionamento com os colegas de trabalho. O empenho para conquistar o que almeja continuará em alta. Ainda, seu espírito de liderança poderá aflorar.

Família

O ambiente familiar continuará movimentado. Visitas de parentes e viagens em família tenderão a ocorrer. Ao longo deste período, você e seus parentes conseguirão manter uma boa comunicação. Desse modo, poderão resolver questões desafiadoras de forma leve. Os dias serão ideais para que algumas mudanças importantes ocorram. Diante disso, conecte-se com a sua intuição e perceba a necessidade de romper os ciclos nocivos.

Peixes

Amor

Seu coração baterá mais forte. O desejo de se apaixonar ou viver momentos felizes ao lado da pessoa amada se fará presente. Entretanto, no início do mês, será preciso ter cautela com toda essa empolgação. Isso porque ela poderá levá-lo(a) a aventuras frustrantes. Depois, a sorte tenderá a soprar a seu favor. Haverá a chance de viver um clima agradável no amor.

Trabalho

Período voltado à organização dos seus ideais, dos seus desejos e da sua forma de agir. Caso não tenha muita clareza sobre aonde quer chegar, o momento será ideal para fazer isso. Nesse cenário, reflita sobre como alcançar seus objetivos dentro das suas possibilidades. Entretanto, apesar das boas energias, sentimentos de incapacidade e autocobrança poderão surgir.

Família

Momento harmônico no ambiente familiar. Assim sendo, aproveite para trazer mais beleza e equilíbrio ao seu lar. Depois, por volta da metade do mês, haverá a possibilidade de visitar alguns parentes e amigos de longa data. A tendência é que seja um período de muita diversão e troca de informações. Você poderá olhar para o seu passado de uma maneira diferente e inovadora.

Por astróloga Thaís Mariano