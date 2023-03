Horóscopo mensal: veja a previsão completa de março para os 12 signos

Astróloga explica como será o terceiro mês de 2023 para cada nativo do zodíaco

O Sol está no signo de Peixes Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock

O mês começa com o Sol no signo de Peixes e em bom aspecto com Urano. Isso indica que o período será favorável para realizar mudanças na busca por um caminho que esteja mais alinhado com os sonhos e os propósitos de cada pessoa.

Depois, o Astro-Rei entrará em aspecto tenso com Marte e realizará conjunção com Netuno e Mercúrio. Esses movimentos indicam que os ânimos estarão exaltados e que poderão ocasionar enganos. Portanto, será essencial ter cautela para não agir de forma repentina e impulsiva.

Influência de Vênus nas finanças e nos relacionamentos

Vênus e Júpiter entrarão em conjunção no início do mês, indicando uma fase favorável para as finanças e para o lazer. Contudo, apesar das boas energias, ainda será preciso ter cuidado com o excesso de gastos. Depois, Vênus entrará em quadratura com Plutão, demonstrando que as relações poderão ser assombradas por feridas do passado. Será importante ressignificar essas dores.

Período importante para a espiritualidade

Ainda neste mês, Saturno entrará no signo de Peixes, marcando um novo momento para a espiritualidade. Nesta nova fase, a vida espiritual poderá ser aproveitada de forma mais organizada e consciente. Desse modo, será possível alcançar o desenvolvimento, despertar a empatia e trazer mais consciência sobre a importância que cada um tem na sociedade.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

ÁRIES (21/03 a 20/04)

Amor

O início do mês será propício para se dedicar ao amor-próprio, para cuidar de si e para se olhar de forma mais amorosa. A autoestima estará elevada e, portanto, você conseguirá reconhecer a sua beleza interior e exterior. Além disso, poderá atrair novos olhares. Depois, por volta da metade do mês, você irá aprender reconhecer o que lhe traz segurança em um relacionamento.

Trabalho

O início do mês tenderá a ser um pouco tenso na vida profissional. Você poderá se desconcentrar com facilidade e alguns desentendimentos por má comunicação poderão surgir. Procure ter cuidado com documentações e evite fechar negócios neste período. De modo geral, será um mês de finalizações. Logo, realize um balanço sobre tudo aquilo que viveu na sua carreira no último ano. Além disso, reflita sobre o que você deseja para o futuro e encerre os ciclos que já estão ultrapassados.

Família

O ambiente familiar estará mais agitado neste mês, o que poderá favorecer os conflitos. Haverá a possibilidade de disputas por poder, liberdade e espaço. Todas essas brigas poderão te afetar de forma intensa, fazendo com que tenha atitudes impacientes e hostis com os seus parentes. O mês será propício para que cada um aprenda a respeitar a individualidade do outro.

TOURO (21/04 a 20/05)

Amor

O início do mês será de finalizações na vida afetiva. Portanto, será muito importante olhar para tudo aquilo que viveu e aprendeu nos seus relacionamentos. No início, você poderá se sentir confuso(a) em relação a essa fase de encerramentos. Além disso, também poderá ter dificuldade para encontrar clareza nos seus pensamentos. Para amenizar essa energia, busque olhar para o seu interior com calma e atenção. Depois, poderá contar com uma dose extra de autoestima e amor-próprio.

Trabalho

Você terá boas oportunidades para realizar trabalhos em grupo. Afinal, estará disponível para aprender com o outro e se sentirá bem em dividir a atenção com os demais. Será também um momento importante para se dedicar aos seus propósitos e ideais, fazendo parcerias com pessoas que te auxiliam em sua trajetória. Em relação à vida financeira, será um mês propício para quem trabalha na área da espiritualidade e da saúde. Fase ideal para fazer cursos e aprender algo novo.

Família

Você finalmente poderá viver bons momentos em família. Ainda é possível que surjam desafios e que as relações continuem se reconfigurando, porém você terá um olhar mais otimista para essas situações. Haverá mais harmonia e equilíbrio no ambiente familiar. Será um bom momento para viajar com os parentes ou para retomar a relação com as pessoas da sua família.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Amor

Você poderá se apaixonar por um amigo ou por alguém do seu grupo de convívio. Caso esteja em um relacionamento, o momento será propício para sair com quem ama ou para fazer atividades em casal que contribuam com a sociedade. Já por volta da metade do mês, o movimento será bem diferente. Você experimentará um sentimento de introspecção. Com isso, buscará entrar em contato com o seu interior e tentará perceber o impacto das relações no seu emocional. Boa fase também para encerrar alguns ciclos.

Trabalho

Será um mês de realizações profissionais. Diante disso, se dedique para conquistar o que almeja. Aproveite também para se expor, para fazer novos contatos e para deixar seu brilho pessoal aparecer mais. Você terá a oportunidade de receber reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Entretanto, também poderá se envolver em situações que pareçam promissoras, mas que só te causarão frustrações. Será importante tomar cuidado com pessoas que podem te enganar de alguma forma.

Família

Neste mês, algumas situações desafiadoras poderão atingir pessoas mais velhas da sua família. Isso poderá te abalar e, portanto, será preciso gerenciar melhor suas emoções e encarar os desafios com maturidade. Você buscará mais harmonia no ambiente familiar. Será uma boa oportunidade para tirar o foco de si e encontrar o equilíbrio necessário. Tenha cautela apenas para não cuidar em excesso do outro, esquecendo-se de si.

Signo de Câncer (Imagem: Mateusz Kropiwnicki | Shutterstock)

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Amor

Neste mês, você se dedicará mais à vida afetiva, especialmente na intenção de construir um futuro junto a quem ama. Caso não esteja em um relacionamento, buscará um novo amor. A tendência é que tudo flua de forma favorável, especialmente no início do mês. Logo, aproveite este momento. Apesar das boas energias, tenha cautela com a tendência a se esquecer dos outros setores da vida.

Trabalho

Haverá excelentes oportunidades de crescimento na carreira. Poderá realizar boas parcerias e terá a chance de trabalhar com aquilo de que gosta ou, até mesmo, descobrir uma atividade que lhe dê muito prazer. Portanto, busque aproveitar ao máximo essa tendência. O momento também será propício para começar novos cursos e estudos. Para os cancerianos que trabalham com autoconhecimento, terapias integrativas e ensino superior, esta tenderá a ser uma excelente fase.

Família

O ambiente familiar tenderá a ficar mais agitado neste mês. Desse modo, poderão ocorrer mais brigas e discussões. Ao longo desta fase, você buscará trazer mais harmonia para a sua casa e tentará acalmar os ânimos. Você poderá sentir que seu jeito de ser e sua busca por independência incomodam alguns familiares. Entretanto, tenha cautela com a tendência a se moldar ao que o outro deseja para evitar desentendimentos.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Amor

O início do mês tende a ser muito favorável para a vida afetiva. Você terá mais vontade de se apaixonar e de viver aventuras especiais. Caso esteja em um relacionamento, aproveite este período para sair da rotina, fazer alguma viagem e ter momentos divertidos em casal. Apesar das boas energias, será importante ter cuidado com os gastos. Afinal, toda essa empolgação poderá te levar a um descontrole que trará prejuízos por volta da metade do mês.

Trabalho

Neste mês, você viverá um período de transformações na vida profissional. Será a oportunidade de se libertar de comportamentos e padrões que já não se alinham com o que você quer para o futuro. No início do mês, você estará mais flexível para aprender com o outro e para investigar dentro de si o que tem lhe atrapalhado na conquista dos seus sonhos. Aproveite este momento para direcionar melhor o seu foco e trabalhar com mais empenho e dedicação.

Família

A tendência é que este seja um mês bem movimentado, com visitas de parentes, viagens em família e atividades fora da rotina. Tudo isso trará uma certa leveza para as relações. Todavia, também poderá trazer algumas dores antigas, lhe causando um certo desconforto. Apesar de ser um momento desafiador, o ideal será falar sobre as situações dolorosas que surgirem. Somente assim haverá maior clareza e esclarecimento sobre elas. Por fim, evite conversas desnecessárias, pois elas só irão prolongar o seu sofrimento.

Signo de Virgem (Imagem: Mateusz Kropiwnicki | Shutterstock)

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Amor

Você viverá um período de maior envolvimento na vida afetiva. Contudo, a tendência a se iludir com alguém também seguirá mais forte do que nunca. Portanto, procure gerenciar melhor suas expectativas e tente ser mais realista. Se sentir alguma insegurança em relação ao outro, converse para que tudo possa ser esclarecido. Fale sobre as suas expectativas e tenha abertura para ouvir a pessoa amada. Tenha cautela apenas com a tendência a se dedicar demais ao outro e se esquecer de si.

Trabalho

Você terá bastante ânimo e disposição para ir em busca do que deseja na vida profissional. O espírito competitivo também estará em alta; dessa forma, será importante direcioná-lo com consciência, evitando criar disputas desnecessárias. Cuidado com uma certa tendência a criar ilusões com o desconhecido. Afinal, você tenderá a embarcar nas ideias de projetos de outras pessoas, o que poderá te levar a grandes frustrações.

Família

Você perceberá o que as relações familiares lhe trouxeram como base. Entretanto, também notará como essas conexões têm o poder de dificultar sua caminhada em busca dos seus sonhos. Será uma oportunidade para observar os seus relacionamentos e refletir sobre os comportamentos enraizados. A tendência é que o envolvimento emocional com os valores familiares lhe traga dificuldade para olhar com clareza para a situação vivida. Portanto, converse com pessoas que possam te ajudar a compreender a realidade.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Amor

No início do mês, você se abrirá mais para o amor. Bons ventos lhe trarão a possibilidade de vivenciar momentos especiais na companhia de quem ama. Caso não esteja em um relacionamento, terá a oportunidade de encontrar alguém em sintonia com você. Depois, você entrará em uma fase mais introspectiva. Poderá se deparar com sentimentos que lhe causam incômodo, como o medo da solidão e da rejeição.

Trabalho

Neste mês, você focará na organização da sua rotina de trabalho. Irá se empenhar ao máximo na busca por reconhecimento e crescimento na carreira. Será um período movimentado, o que poderá lhe garantir maior habilidade para se comunicar com pessoas de diferentes nichos. Você terá muita energia para batalhar pela realização dos seus sonhos. Apesar das boas energias, procure gerenciar suas expectativas para não se frustrar.

Família

Você se envolverá mais com os seus familiares neste mês. A presença deles lhe trará conforto e segurança emocional. Contudo, alguns acontecimentos com os seus entes queridos irão te afetar de forma significativa. A tendência é que perceba a importância da família na construção da sua personalidade. Alguns segredos dos seus parentes poderão vir à tona, o que acarretará desconfortos e desentendimentos. No entanto, essas revelações também serão uma chance para resolver os problemas do passado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Amor

Você entenderá a importância de demonstrar afeto no cotidiano e de perceber o amor nos detalhes. Caso não esteja em um relacionamento, poderá se apaixonar por alguém do seu trabalho. O momento será propício para trazer mais amor para o cotidiano, de forma a deixá-lo mais agradável. A partir da metade do mês, o período será favorável para encontrar mais harmonia na relação. Apesar das boas energias, poderá também se deparar com situações que te conectem a feridas antigas.

Trabalho

Você terá muita motivação no trabalho este mês. Poderão surgir novidades que tragam mais prosperidade e prazer para as suas atividades. Aproveite este momento para estudar sobre aquilo que gosta e para se conectar com pessoas que possam te auxiliar em seu crescimento profissional. Por volta da metade do mês, você entrará em uma fase mais movimentada. Haverá a oportunidade de organizar a sua rotina, além de uma dose extra de inspiração e alegria para realizar o que é preciso.

Família

Neste mês, você estará mais sensível à energia externa. Portanto, será provável que queira se isolar e evitar o contato com os seus familiares. Esse isolamento repentino poderá causar alguns desentendimentos que te conectarão a dores internas. De qualquer modo, respeite o seu tempo e a sua necessidade de ficar na própria companhia. Afinal, essa atitude será importante para que possa compreender os sentimentos confusos. De maneira geral, esta fase será uma oportunidade para que você amadureça e alcance mais responsabilidade.

Signo de Sagitário (Imagem: Mateusz Kropiwnicki | Shutterstock)

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Amor

Você se abrirá a novas paixões neste mês. Tudo aquilo que lhe gerar emoções intensas terá sua atenção. Seu charme estará em alta e, por isso, você tenderá a atrair mais olhares e o interesse alheio. Se estiver em um relacionamento, os dias serão propícios para buscar momentos alegres e divertidos em casal. Apesar das boas energias, você poderá se jogar de cabeça em uma relação, o que lhe causará grandes frustrações. Portanto, tenha cautela e observe a real intenção do outro.

Trabalho

No setor profissional, você tenderá a viver uma fase de energias leves e positivas. Haverá novas ideias, boas parcerias, além do desejo de fazer o que ama e a vontade de colocar seus planos e sonhos em prática. Entretanto, sua necessidade de diversão poderá atrapalhar o seu comprometimento com a carreira. Poderá ocorrer um conflito entre as responsabilidades da vida adulta e a busca pelo prazer.

Família

O início do mês tenderá a ser movimentado, com a chegada de parentes mais velhos ou com viagens para reencontrá-los, especialmente por questões de saúde. Toda essa situação poderá te abalar e atrapalhar os seus planos. Contudo, será uma chance para compreender a importância das relações familiares. Ainda nesta fase, você iluminará o seu relacionamento com o passado e, com isso, muitas memórias poderão ressurgir. Você terá a oportunidade de olhar para tais lembranças de forma madura e consciente, compreendendo algumas lições da vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Amor

No início do mês, você buscará por mais intimidade em casal. Será o momento de se aprofundar na relação, de construir memórias e de fortalecer a segurança emocional. Caso não esteja em um relacionamento, poderá sentir a necessidade de criar uma conexão com alguém ou, até mesmo, de encontrar um novo amor. Depois, você voltará o seu olhar para os valores pessoais. Com isso, conseguirá reconhecer o seu brilho e a beleza de ser quem é, criando um laço amoroso consigo.

Trabalho

No início do mês, você viverá uma fase propícia para negociações. Poderá transitar em diversas áreas e colher as informações de que precisa. Aproveite para organizar seus pensamentos e decidir o que realmente deseja para o futuro. Procure viver experiências fora da sua zona de conforto. Desse modo, conquistará grandes aprendizados e poderá abrir muitas portas. Conecte-se também com seus talentos, pois assim poderá perceber quais caminhos trilhar.

Família

No início do mês, você viverá uma fase favorável para harmonizar as relações familiares, se divertir na companhia dos seus entes queridos, viajar, sair da rotina e criar memórias felizes. Depois, haverá a possibilidade de reencontrar parentes e de iluminar a sua relação com o passado. Aproveite para visitar os locais da sua infância por meio de fotos e recordações que te lembram a sua essência e o seu crescimento.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Amor

Você viverá uma fase ideal para sair da rotina e fazer coisas diferentes na companhia de quem ama. Caso não esteja em um relacionamento, o momento será perfeito para encontrar alguém em um ambiente novo. A tendência é que viva situações alegres e divertidas nestes dias. Depois, você entrará em um período mais introspectivo, no qual terá a intenção de criar laços mais duradouros com a pessoa amada ou encontrar alguém para vivenciar experiências de maior intimidade.

Trabalho

A vida financeira passará por um período de revisão neste mês. Será o momento de avaliar como tem lidado com o seu dinheiro e o que poderá fazer para conquistar segurança material. Especialmente do início do mês, você terá mais facilidade para perceber os pontos que precisam ser organizados. Ao longo desse processo, tenha cuidado apenas com uma autocobrança excessiva. Procure manter os pés no chão, mas sem perder a flexibilidade.

Família

Neste mês, haverá a oportunidade de trazer mais harmonia para as relações familiares. Isso porque você entenderá a importância do equilíbrio. Além disso, terá mais disposição para ouvir as necessidades alheias e encontrar caminhos que respeitam os limites de todos. Apesar dos seus esforços, é possível que você se depare com algumas feridas antigas. Tome cuidado com esses traumas, pois eles poderão te afetar de forma significativa.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Amor

No início do mês, você valorizará ainda mais suas conquistas na vida pessoal e nos relacionamentos. Você perceberá o seu próprio valor, o que te ajudará a ter mais consciência sobre o que é saudável dentro de uma relação. Depois, será o momento de se movimentar mais, de ir para novos lugares e conhecer pessoas novas. Caso esteja em um relacionamento, aproveite estes dias para se divertir ao lado da pessoa amada.

Trabalho

Você terá mais ânimo e disposição para ir em busca dos seus sonhos. Devido à vitalidade em alta, também poderá ter bons resultados em seus empreendimentos. Será um período favorável para inovar, para colocar em prática algum plano que esteja somente no papel e para usar a criatividade e a intuição a seu favor. Tenderá a ser uma fase propícia para a vida financeira. Todavia, a fim de que os ventos soprem a seu favor, será preciso cuidar do seu dinheiro e evitar gastos excessivos.

Família

Desde o final de fevereiro, você enfrentou um período sobrecarregado no ambiente familiar. Neste mês, essa energia tensa tende a continuar. Os desentendimentos poderão surgir por enganos, falhas na comunicação e interpretações equivocadas. Como os ânimos estarão exaltados, as reações impulsivas poderão ser comuns. Para amenizar essa tendência, será essencial que você compreenda o que está acontecendo dentro de você.

Por astróloga Thaís Mariano