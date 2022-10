Horóscopo semanal: confira a previsão para o seu signo

Veja o que os astros reservam para o seu signo de 10 a 16 de outubro de 2022

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Shutterstock

O Sol em Libra segue em conjunção com Vênus e em bom aspecto com Marte e Saturno. Isso indica uma energia mais leve e harmoniosa no início da semana, o que poderá favorecer as conquistas profissionais. Depois, próximo ao final da semana, o Astro-Rei entrará em quadratura com Plutão, simbolizando um período mais desafiador.

Semana com foco na comunicação

Marte segue em conjunção com Gêmeos e em quadratura com Marte. O planeta também mantém aspecto positivo com Sol, Vênus e Saturno. Essas movimentações indicam que os desconfortos na comunicação poderão ser aliviados para aqueles que agirem com maturidade e equilíbrio.

Apesar dos pontos favoráveis, Mercúrio segue em oposição a Netuno e Júpiter. Isso aponta desafios na comunicação, falas impulsivas, pensamentos desorganizados e tendências a enganos e discussões. De forma geral, a semana trará um dinamismo mais leve em alguns aspectos. Contudo, ainda será preciso cautela na forma de se expressar.

Áries

Você tem buscado mais equilíbrio na vida afetiva e, nesta semana, poderá alcançá-lo. Haverá maior possibilidade de compreender o outro e buscar soluções que atendam as necessidades de ambos. Aproveite este momento e aja com senso de realidade.

Em relação à comunicação, alguns desafios ainda poderão surgir. É provável que sua mente fique bem ativa e, com isso, haja uma certa dificuldade para se expressar. Portanto, procure ter paciência. No ambiente familiar, poderá haver alguns obstáculos, como conflitos, disputas de poder e buscas por independência e autonomia.

Touro

Nesta semana, o seu dia a dia estará mais equilibrado e harmônico. Será um excelente período para cuidar de si e dos afazeres da rotina. Aproveite também para descansar e desfrutar de momentos agradáveis. Na vida profissional, esta fase será propícia para realizar novas parcerias e deixar o ambiente de trabalho mais aconchegante.

Apesar do período equilibrado, haverá a possibilidade de algumas movimentações, com tendências a viagens ou atividades que lhe tirem da rotina. Cuidado para não exagerar e, com isso, prejudicar a sua saúde. Além disso, procure evitar discussões e conflitos com irmãos, primos ou outros parentes próximos. Isso porque tais atitudes poderão lhe causar ansiedade e desgaste emocional.

Gêmeos

Você estará com as emoções mais afloradas. Por isso, no início da semana, o ideal será se recolher e cuidar da sua energia. Afinal, estará mais vulnerável às vibrações externas. Depois, será o momento de se movimentar e se fortalecer. Contudo, cuide das suas emoções. Procure apoio nas pessoas que lhe trazem segurança emocional.

Será uma fase agradável para passar um tempo com as crianças da família ou fazer outra atividade que goste. Estes dias também serão favoráveis para se dedicar aos seus dons e fortalecer a sua relação consigo. Além disso, um período importante para o autoconhecimento se iniciará. Você estará mais consciente de quem é e do que sente.

Câncer

Previsão da semana para o signo de Câncer (Imagem: Shutterstock)

Durante estes dias, haverá a possibilidade de harmonizar a sua relação com o passado. Entretanto, algumas feridas e incômodos poderão ressurgir nesse processo. Você também sentirá vontade de falar sobre os acontecimentos do passado. Expressar as memórias antigas poderá te ajudar a compreender como elas impactam as suas emoções.

Ainda nesta fase, você poderá ter momentos agradáveis em família. Além disso, você cuidará muito do seu futuro profissional e terá a chance de se aproximar de pessoas que admira no ambiente corporativo. Por fim, haverá uma certa necessidade em estar próximo dos amigos. Faça isso, pois é o que lhe trará conforto emocional.

Leão

Esta será uma boa semana para começar um novo estudo e se aventurar em novas culturas. Invista nesses conhecimentos, pois eles te trarão amparo emocional. O período também será favorável para viagens. Contudo, cuidado com todos os tipos de excessos que possam lhe trazer tensão.

No campo profissional, mudanças poderão acontecer. Inicialmente, essas transformações poderão te abalar, mas, depois, você entenderá que elas vieram para moldar novos caminhos. As atividades em grupo continuarão movimentadas. Portanto, será preciso muito cuidado com enganos e ciladas.

Virgem

Esta semana será favorável para a vida financeira. Você terá a oportunidade de ganhar mais dinheiro, de fechar bons contratos, de fortalecer seus valores e de reconhecer suas conquistas materiais. Você também investirá na autoestima e valorizará mais a si e seus esforços. Durante estes dias, terá a oportunidade de acolher e ressignificar medos e traumas do passado. Isso te ajudará a se desapegar de sentimentos nocivos e partir para caminhos que estejam alinhados com seus valores.

Libra

Com o bom aspecto do Sol em Libra, você terá uma semana agradável. Poderá se harmonizar com seus valores e desejos. Sua vitalidade estará em alta e, por isso, será um excelente momento para cuidar da aparência. Você também entrará em um período movimentado na carreira. Terá muita força e coragem para batalhar por suas conquistas profissionais e propósitos. No entanto, apesar das boas energias, poderão ocorrer situações conflituosas que te prejudiquem.

Escorpião

Previsão da semana para o signo de Escorpião (Imagem: Shutterstock)

Você está vivendo um período de encerramentos e, nesta semana, esses movimentos continuarão, mas tenderão ser mais leves. Você poderá perceber a beleza desses términos. Afinal, eles abrirão novos caminhos. Suas falas e pensamentos poderão estar confusos.

Portanto, cuidado com a comunicação para evitar conflitos. Você buscará sair da rotina, se aventurar e se conectar com a sua verdade e com as pessoas que admira. O momento também será propício para se dedicar de forma organizada e consciente a estudos espirituais e filosóficos.

Sagitário

Um ciclo de encerramento começará em sua vida. Será um período importante para refletir sobre tudo o que aprendeu nos últimos meses e para fazer um balanço sobre a sua autoestima e vida afetiva. Tudo poderá parecer um pouco confuso no início.

Portanto, para ter clareza sobre seus sentimentos, procure diminuir os movimentos externos. Busque se conectar mais consigo. Uma nova fase lhe trará coragem e força de vontade para lidar com seus medos e traumas. Você terá a oportunidade de olhar para esses sentimentos e ressignificá-los.

Capricórnio

Nesta semana, será preciso dedicar suas energias ao coletivo, compartilhando conhecimentos. Procure trabalhar mais em equipe e se conectar com os seus propósitos. Será um bom momento para se unir a grupos que estão em sintonia com você. Além de te fortalecer, essa união poderá te ajudar no trabalho.

No entanto, apesar das boas energias, ainda será necessário cautela nas negociações no ambiente profissional. Isso porque haverá tendência a enganos e mal-entendidos, que poderão gerar conflitos. Tenha consciência para não se atrapalhar ou esquecer compromissos.

Aquário

Semana favorável para a vida profissional. Você terá a oportunidade de fazer boas parcerias e de ter reconhecimento por seus esforços. Afinal, seu brilho pessoal estará mais intenso. Você também terá a chance de levar harmonia para o ambiente de trabalho e, com isso, deixar as relações mais leves. Sua rotina se tornará movimentada.

Contudo, toda essa agitação poderá te levar a agir de forma competitiva e precipitada com as pessoas que convive. Confusões advindas de distrações e falta de atenção também poderão acontecer. Procure lidar levemente com essas situações e evite entrar em conflitos. Cuidado com sua saúde, pois estará mais suscetível a inflamações e infecções.

Peixes

Previsão da semana para o signo de Peixes (Imagem: Shutterstock)

Você está passando por um período desafiador. Poderá entrar em contato com dores, traumas e outros sentimentos desconfortáveis. Contudo, nesta semana, tudo tenderá a ficar mais leve. Isso te ajudará a harmonizar algumas questões que lhe incomodam. Você também estará mais consciente de si e do lado obscuro da sua alma.

Esse entendimento, além de te ajudar a alcançar o autoconhecimento, também poderá te auxiliar a lidar com sentimentos e emoções dolorosas. Na vida familiar, os conflitos poderão se amenizar. Você direcionará energia e coragem para se conectar com a própria essência e para mostrar ao mundo quem você é.