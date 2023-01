Horóscopo semanal: confira a previsão para o seu signo

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Shutterstock

O Sol em Aquário faz aspecto tenso com Urano, o que indica uma energia rebelde, inovadora e tensa no ar. Com isso, a tendência será de rompimentos e quebra de padrões, além de mudanças que poderão acarretar tensões.

Mercúrio faz bom aspecto com Urano, o que nos mostra que a mente poderá se abrir para possibilidades fora dos padrões. Vênus em Peixes faz quadratura com Marte, apontando uma certa predisposição ao excesso de empolgação e a paixonites movidas por ilusões. Atente-se a esses sentimentos, pois eles

poderão ser passageiros, levando ao desperdício de energia e a conflitos desnecessários.

Marte em Gêmeos faz bom aspecto com Júpiter e o Astro-Rei. Isso ajudará a direcionar as ações às

realizações pessoais. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Sua carreira continuará movimentada nesta semana. Aproveite para expor suas ideias, fazer viagens

que favoreçam negociações ou transitar por ambientes em que possa encontrar oportunidades de crescimento. Será uma boa fase para começar um curso que esteja alinhado com seus sonhos e desejos pessoais. Atente-se apenas à possibilidade de se envolver em muitos estudos. Afinal, poderá não dar conta de tudo.

No início da semana, você viverá um período de maior necessidade de interação. Contudo, pouco tempo depois, ficará mais sensível ao ambiente externo. Portanto, procure respeitar o seu momento e busque se dedicar às relações íntimas e ao conforto do lar.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Shutterstock)

Semana favorável para viajar, começar novos estudos ou se aventurar em algo diferente. Aproveite este momento para sair da rotina, conhecer pessoas, lugares e explorar sua curiosidade. No entanto, tome cuidado para não ultrapassar os próprios limites.

Sua vida profissional continuará em um período bem movimentado. Poderão ocorrer situações inesperadas, como o rompimento de uma parceria ou algum outro tipo de finalização que te alinhe ainda mais aos seus valores e propósitos. Logo, aproveite esta fase de conclusões e expanda a sua visão sobre tais situações. Cuidado apenas com gastos inesperados e tenha coragem para enfrentar os obstáculos que surgirem.

Gêmeos

Nestes dias, você sentirá mais prazer na vida profissional ou terá mais vontade de trabalhar com aquilo de que gosta. Será um bom momento para ir em busca dos seus sonhos e ideais. Entretanto, apesar das boas energias, será necessário observar uma certa tendência a imediatismos. Afinal, isso poderá te levar a lutar por algo passageiro e sem consistência.

Diante disso, invista nos projetos que já tem certeza de que deseja e aproveite para descobrir o que mais lhe traz prazer no ambiente de trabalho. No início da semana, você estará mais sensível e vai querer resolver tudo do seu jeito. Porém, perceberá que o apoio do outro é muito importante quando se trata de encontrar soluções.

Câncer

No início da semana, você estará mais sensível às energias externas. Portanto, procure se isolar e cuidar das suas emoções. Cuidado com possíveis irritações, evite agir de forma impulsiva. Você viverá um período de maior cuidado em relação aos desafios internos.

Por mais que estes dias sejam difíceis, eles lhe darão a oportunidade de se desapegar de comportamentos e sentimentos nocivos, rompendo, de uma vez por todas, com os ciclos repetitivos. Ao mesmo tempo, estará mais suscetível a agir de forma brusca e precipitada. Tenha cautela para tomar decisões mais conscientes.

Leão

Nesta semana, você se dedicará mais aos relacionamentos afetivos. No entanto, algumas situações irritantes poderão te levar a agir de maneira impulsiva e agressiva. Portanto, atente-se a isso e procure cuidar das suas ações e emoções.

O início da semana será um bom momento para estar entre os amigos e se nutrir dos seus propósitos e de atividades humanitárias. Depois, será preciso se recolher, observar as suas emoções e cuidar do seu interior e da sua espiritualidade. O estudo e as práticas espirituais poderão te ajudar a compreender os medos e as sensações estranhas que venha a sentir.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Shutterstock)

Você continuará a viver uma fase de muita energia para conquistar seus objetivos profissionais. Nesta semana, terá a oportunidade de colher os frutos do seu empenho, ganhando o reconhecimento de pessoas que são importantes para você. No entanto, tome cuidado para não ultrapassar os próprios limites e se envolver em diversas atividades. Afinal, poderá não conseguir cumprir todas elas com dedicação, gerando, com isso, tensões desnecessárias.

Ainda nestes dias, poderá experimentar algumas paixonites, seja por alguém ou por um caminho a seguir. Você poderá ter a impressão de que é algo que deseja muito, mas a tendência é que esse sentimento seja passageiro. Logo, evite agir no calor das emoções.

Libra

Você lutará pelos seus sonhos, e isso será importante para se nutrir e se cuidar. Todavia, procure ter mais clareza sobre o caminho que deseja trilhar. Aproveite também a dose extra de coragem e esperança que esta fase lhe trará. Só tome cuidado com uma certa tendência a fugir dos desconfortos, especialmente se estiver em um momento em que não consiga se dedicar aos seus sonhos.

Ainda neste período, possivelmente estará mais confiante de si e com facilidade para se apaixonar por algo ou alguém. Atente-se à possibilidade de cometer ações radicais para alimentar alguma paixão ou defender o outro.

Escorpião

Nesta semana, você mergulhará em suas sombras e desafios. Contudo, também terá coragem para encarar essas dores e ressignificar o que for preciso. Aproveite este momento para compreender do que precisa se desapegar ou transformar. Somente assim conseguirá viver dias mais alegres e confiantes.

Nas relações familiares, o período ainda será desafiador. Poderão ocorrer situações inusitadas que levarão a grandes conflitos. Com isso, atitudes rebeldes e radicais vindas de você ou de outro familiar poderão se desenrolar. No entanto, apesar das energias tensas, essas situações te ajudarão a ter mais clareza sobre algum comportamento enraizado que precisa ser transformado.

Sagitário

No início da semana, você dará mais atenção para o setor afetivo. Será importante a troca de acolhimento na relação. Tudo que ocorrer no relacionamento te afetará de forma mais significativa nesta fase. Portanto, observe suas emoções e carências a fim de que possa compreender o que está por trás delas.

Depois, você viverá um momento de maior envolvimento com a rotina. Contudo, algumas dores e feridas do passado poderão te levar a uma certa instabilidade emocional. Será necessário se acolher e cuidar dos seus traumas com amorosidade. Por fim, você entrará em um período em que poderá iluminar a relação com o seu passado e com os seus familiares. Entretanto, ainda poderão ocorrer situações que gerem tensões no seu lar.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

Aproveite o início desta semana para cuidar mais da sua saúde. Afinal, estará mais sensível a possíveis oscilações emocionais e, nesse sentido, poderá se irritar com mais facilidade, além de ficar mais suscetível a febres e inflamações. Procure controlar essas situações e use terapias alternativas, como a acupuntura, visando encontrar o equilíbrio.

Depois, você entrará em um momento de maior dedicação à vida afetiva. Irá se nutrir da companhia e dos cuidados de quem ama. No setor financeiro, você encerrará um ciclo de reorganização material.

Com isso, a tendência será de gastos inesperados e dias tensos.

Aquário

Nesta semana, além de se sentir com mais confiança e energia, você também poderá estar mais rebelde e com o desejo de realizar mudanças inesperadas. Com isso, poderá causar um desequilíbrio para si e para as suas relações. Com consciência, será possível aproveitar essa inclinação de forma benéfica. Essa tendência também poderá te ajudar a quebrar padrões de comportamento que fazem mal ao seu corpo físico e a sua forma de lidar com o mundo.

Ainda nesta fase, você se valorizará mais. Todavia, também terá mais facilidade para se envolver por necessidade de acolhimento e reconhecimento. Portanto, procure cuidar mais de si e da sua saúde, estando sempre de olho nas oscilações emocionais.

Peixes

No início da semana, você se envolverá mais com a sua família. Será um bom momento para nutrir tais relações e para deixar a sua casa mais acolhedora. Como você enfrentou grandes tensões familiares nos últimos tempos, esta poderá ser a fase perfeita para acolher o outro e amenizar os conflitos.

Contudo, ao mesmo tempo, as suas emoções poderão aumentar o número de brigas, prejudicando sua conexão com os entes queridos. Tudo dependerá da forma como lidará com as situações. Depois, os dias serão ideais para se dedicar mais a si, nutrindo sua autoestima e se reequilibrando emocionalmente. Por fim, atente-se à tendência a rompimentos movidos por medos inconscientes.

Por astróloga Thaís Mariano