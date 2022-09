Horóscopo semanal: confira a previsão para o seu signo

Veja o que os astros reservam para o seu signo de 03 a 09 de outubro de 2022

O Sol em Libra segue em conjunção com Vênus e em oposição à Júpiter até a metade da semana. Isso indica que poderá haver desafios causados por dificuldade de estabelecer limites, especialmente nas relações afetivas e profissionais.

Conflitos gerados por mal-entendidos

Mercúrio voltou ao movimento direto no dia 02 de outubro, trazendo um certo alívio para a comunicação e para as mentes desorganizadas. Contudo, continua em oposição à Netuno e em quadratura com Marte, que segue em Gêmeos e faz quadratura com Netuno.

Com isso, conflitos causados por mal-entendidos tendem a continuar acontecendo. Será necessário que cada um busque cuidar bem do que diz e de como sua fala pode ser interpretada.

Semana para olhar para dentro de si

Os desafios continuam nesta semana e seremos convidados a olhar para o nosso interior e compreender as mentiras e as distorções que praticamos internamente. Além disso, será importante ter coragem para lidar com os próprios segredos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de acordo com a forma como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, você agirá de forma mais impulsiva e poderá estar impaciente e querer tudo a seu modo. Com isso, terá dificuldade para respeitar os limites alheios, apesar de sua vontade de encontrar a harmonia em suas relações. Você está em uma fase em que consegue perceber a necessidade do outro com mais facilidade, mas precisa tentar se observar mais para conseguir controlar os seus impulsos. Neste período, haverá maior necessidade de manter ou encontrar a sua liberdade e individualidade. Precisará compreender como é possível fazer isso mantendo as relações de forma saudável e equilibrada.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Shutterstock)

Ainda haverá desafios para que você consiga fazer o que precisa em sua rotina. Poderão ocorrer esquecimentos e excesso de afazeres e convites sociais. Isso tudo poderá te sobrecarregar e afetar a sua saúde. Você estará mais propensa(o) a se dedicar à vida afetiva e esquecer de direcionar sua energia para o cotidiano, o que poderá atrapalhar a sua produtividade. Por isso, procure encontrar o equilíbrio.

Além disso, tenha cuidado com gastos em excesso, especialmente aqueles voltados para o conforto e a beleza do seu lar. Neste novo ciclo, você buscará mais movimento fora da rotina. Entretanto, é possível que você aja por impulso, sem ter muita clareza do que realmente quer.

Gêmeos

Nesta semana, você poderá se beneficiar do contato consigo, se permitindo a conexão com o brilho interior e com a habilidade de ser quem é. Será uma fase em que atrairá mais olhares e terá maior facilidade para se apaixonar por alguém ou por algo (projeto, planos ou sonhos). Também conseguirá se divertir, alimentando a sua criança interior.

Entretanto, poderá gastar excessivamente na intenção de alimentar a sua autoestima e de se alegrar. Por isso, tenha cuidado e tente evitar que esses excessos te prejudiquem. Tenha atenção também com o ego, que poderá te colocar em algumas situações embaraçosas e que trarão prejuízos às relações.​

Câncer

Esta será uma semana positiva para momentos em família. Além disso, será um período favorável para que você enraíze os seus aprendizados recentes, de forma que eles tragam mais estrutura para a sua vida. Ao mesmo tempo, você estará aberta(o) para encontrar o equilíbrio e a harmonia nas relações mais íntimas, poderá se sentir sobrecarregada(o) com os excessos e ter alguma dificuldade para estabelecer limites. A comunicação continuará um tanto dificultosa. Isso poderá te levar a agir de forma brusca e gerar conflitos. Busque encontrar dentro de si o equilíbrio para lidar com essas tendências.

Leão

Período mais movimentado em sua vida e com atividades fora da rotina. Você terá vontade de conhecer pessoas, frequentar novos lugares e começar um estudo que possa contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e instigar a sua curiosidade. Você estará mais flexível para lidar com diferentes situações e opiniões.

Entretanto, precisará ter cautela com a tendência a exagerar nos compromissos ou começar vários estudos e não conseguir finalizar nenhum. No âmbito financeiro, procure ter atenção com os gastos e com as negociações que podem surgir e parecer encantadoras, que podem trazer prejuízo depois.​

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Shutterstock)

Você está vivendo um período importante em sua vida financeira. Nesta semana, poderá usufruir de uma fase mais favorável para ganhar dinheiro. Terá a capacidade de olhar para seus recursos com mais objetividade e clareza. Se sentirá mais confiante sobre os seus valores. Contudo, ainda é necessário que você tenha cuidado com gastos excessivos, especialmente para suprir sua vaidade.

Libra

Você poderá se sentir com mais energia nesta semana. O período também é favorável para cuidar da sua autoestima. No entanto, é necessário que você tenha cautela com a tendência a exageros que poderão comprometer a sua vitalidade e te levar a gastos descontrolados.

Sua mente poderá ficar ainda mais ativa e agitada nestes dias, o que poderá gerar ansiedade e dispersão. Portanto, procure ter mais cuidado com a sua rotina e só assumir os compromissos que realmente consegue cumprir. Suas emoções afetarão mais a sua saúde ao longo da semana, indicando que é essencial ter tempo para cuidar de si e buscar equilíbrio.​

Escorpião

Haverá maior vontade de ir em busca de novidades nesta semana. Entretanto, poderão acontecer situações adversas no caminho. Apesar de isso ir contra a sua vontade, poderá ser algo favorável, pois você está em um período de muita sensibilidade energética e precisa se recolher e voltar para dentro de si.

Nos próximos dias, você passará por um período com grandes encerramentos de ciclos. Quanto mais se dedicar para lidar com isso usando o senso de realidade e maturidade, mais benefícios poderá colher desta fase e, assim, crescer e amadurecer. Além disso, você poderá sentir seus pensamentos mais confusos e dispersos. Por isso, a prática da meditação poderá ser de grande auxílio para ter mais clareza mental.

Sagitário

Nesta semana, você estará mais envolvida(o) com o seu lar e o ambiente familiar, pois haverá a necessidade de estar na companhia de seus entes queridos e de organizar sua casa. Isso te trará maior conforto e estabilidade emocional. Portanto, procure dedicar um tempo da sua rotina para essas atividades.

Você entrará em um novo ciclo, em que estará com mais coragem para enfrentar dores e traumas e lidar com perdas e com o que precisa desapegar. Contudo, neste momento, você poderá se perceber mais relutante para enxergar o que te causa incômodo. Se for preciso, busque ajuda terapêutica.​

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

Sua vida profissional está passando por um período mais movimentado. Nesta semana, você poderá receber maior reconhecimento dos seus superiores ou de pessoas que admira, especialmente se você se dedicar para conquistar o que almeja. É um bom momento para harmonizar o relacionamento com seus colegas de profissão e para tornar o ambiente de trabalho mais agradável.

Entretanto, ainda é necessário ter cautela com possíveis enganos que podem acontecer. Além disso, tenha cuidado com a sua tendência a exagerar na quantidade de compromissos e não conseguir finalizá-los. Uma nova fase iniciará em sua vida afetiva. Você terá mais determinação e coragem para conquistar alguém e para batalhar por sua autonomia na relação.

Aquário

Nesta semana, você entrará em um novo ciclo e se envolverá mais com sua vida profissional. Terá a oportunidade de aparecer mais e receber reconhecimento por seu trabalho e dedicação. Será um período importante para se dedicar às suas ambições e ao que deseja se tornar no futuro. Você poderá ser mais exigente em relação ao seu desempenho e resultado.

Por isso, tenha cuidado para não ultrapassar os seus limites. Além disso, você terá mais motivação para realizar os seus afazeres diários. Será também um excelente momento para praticar atividades físicas, pois assim conseguirá liberar o excesso de energia que poderá te causar estresse.​

Peixes

Suas emoções oscilarão nesta semana. Você sentirá fortemente o desejo de cuidar da própria vida, fazendo tudo a seu modo. Ao mesmo tempo, perceberá que em alguns momentos precisará das pessoas que ama para trazer o apoio que você precisa. O trabalho será encontrar um equilíbrio entre estes dois lados. Com maturidade e realismo, isso será possível.

Você está passando por um período importante de transformação e está lidando com dores e traumas. Nesta semana essa tendência continuará, mas você poderá sentir um certo alívio, que trará mais clareza e coragem para lidar com os desafios que estão surgindo.