Horóscopo semanal: previsão dos signos de 01 a 07 de maio de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Jason Winter | Shutterstock

Nesta semana, o Sol em Touro faz conjunção com Urano e Mercúrio retrógrado. Isso sugere um período movimentado, com possíveis imprevistos e situações que geram atrasos. Vênus em Gêmeos faz quadratura com Netuno, indicando um momento delicado para as relações. A tendência é que algumas expectativas, mentiras e ilusões se façam presentes.

Marte em Câncer faz quadratura com a Lua e transita entre os signos de Libra e Escorpião. Esses movimentos afloram a sensibilidade, assim como a inclinação à irritabilidade e a ações impulsivas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, haverá a possibilidade de se deparar com situações que mexam com os seus valores e com tudo aquilo que lhe traz segurança. Portanto, tente encontrar caminhos mais inovadores e que estejam alinhados com quem realmente é. Se possível, também evite negociações importantes.

No ambiente familiar, você entrará em um novo período. Existirá a chance de encontrar maior equilíbrio e harmonia nas relações, bem como de deixar o seu lar mais belo e aconchegante. Contudo, apesar das boas energias, você poderá se frustrar com alguém ou com alguma mentira.

Touro

Os grandes movimentos tenderão a continuar nesta semana. Alguns assuntos não resolvidos deverão ressurgir para que possam ser finalizados e compreendidos. Ao longo desse processo, tenha cautela com os excessos. Afinal, poderá agir de forma precipitada e impulsiva.

A criatividade e a intuição estarão em alta. Logo, procure colocar em prática as ideias que surgirem, mas não se esqueça de agir com calma e senso de realidade. Por fim, você entrará em um período movimentado na vida social. Haverá o desejo de conhecer novas pessoas e lugares. Entretanto, procure ter cuidado com novas amizades, pois poderá se enganar com alguém.

Gêmeos

Previsão da semana para o signo de Gêmeos (Imagem: Vectorfusionart | Shutterstock)

Nesta semana, você irá se deparar com sentimentos confusos. Algumas situações que envolvem mentiras ou segredos do passado poderão vir à tona. Os medos e os fantasmas que habitam dentro de si deverão ser observados de maneira consciente. Somente assim conseguirá se libertar dos padrões nocivos.

Na vida financeira, você terá mais habilidade para lidar com o seu dinheiro, bem como para valorizar tudo aquilo que já conquistou e o que lhe traz segurança. Todavia, apesar das boas energias, você poderá investir em algo enganoso. Portanto, atente-se a isso. As atividades artísticas te ajudarão a equilibrar as emoções.

Câncer

As atividades em grupo e os encontros com amigos serão favorecidos nesta semana. Também será o momento perfeito para rever ideias e propósitos de vida. Afinal, você terá maior flexibilidade para ouvir opiniões alheias e transformar a sua rotina. No entanto, apesar das boas energias, alguns retrocessos poderão ocorrer. Logo, reveja certas questões para acertar o passo.

Você iniciará uma nova relação com a sua autoestima. Além disso, o desejo de se relacionar com alguém estará em alta. Cuidado apenas com algumas expectativas irracionais, pois elas tenderão a te levar a romances que poderão te frustrar no futuro.

Leão

Mudanças importantes e significativas tenderão a ocorrer em sua vida. Alguns movimentos repentinos te levarão a lugares inesperados, mas que se alinharão a desejos e caminhos mais condizentes com você. Todavia, apesar das boas energias, situações difíceis do passado também poderão vir à tona para serem ressignificadas.

No setor afetivo, atente-se a possíveis enganos. Ainda nesta semana, você poderá enfrentar momentos de instabilidade emocional. Logo, procure se cuidar mais e evite agir no calor das emoções, especialmente se sentir alguma sensação de confusão metal ou emocional.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Vectorfusionart | Shutterstock)

Semana movimentada, com bons ventos soprando a seu favor. Você estará mais confiante para realizar os seus sonhos e para ir em busca daquilo em que acredita. Com isso, poderá trilhar caminhos diferentes e colher bons resultados. Entretanto, também deverá rever assuntos inacabados e que te impedem de dar andamento a algo importante.

Haverá a possibilidade de participar de atividades em grupo e reuniões com os amigos. Procure apenas respeitar os seus limites, pois suas emoções poderão te desequilibrar com facilidade. Por fim, atente-se às suas relações de trabalho e busque falar somente sobre o que tem certeza. Desse modo, evitará confusões.

Libra

Ao longo desta semana, você poderá lidar com sentimentos confusos e com os seus tabus. Mesmo que seja algo desconfortável, tais questões deverão ser ressignificadas. Somente assim conseguirá se livrar de padrões nocivos.

Na vida profissional, um novo ciclo se iniciará. Os dias serão favoráveis para encontrar maior equilíbrio nas relações de trabalho, para deixar o ambiente mais harmonioso e para trabalhar com algo de que gosta e lhe traga prazer. No entanto, apesar das boas energias, você tenderá a discutir com alguém. Portanto, para não entrar em conflitos, cuidado com a imagem que passa ao outro.

Escorpião

Algumas pendências da vida afetiva virão à tona para serem encerradas. Além disso, pessoas do passado poderão retornar. Procure avaliar o que pode aprender com tais situações, do que precisa para se libertar e como encontrar novos caminhos. Ao longo do processo, no entanto, não se deixe levar pelas necessidades e expectativas alheias. Você poderá contar com uma dose extra de energia, intuição e criatividade para a realizar as tarefas profissionais. Logo, aproveite a oportunidade para pensar em estratégias inovadoras.

Sagitário

Sua mente ficará um pouco confusa nesta semana. Nesse cenário, procure cuidar bem da sua saúde e tente controlar o excesso de atividades físicas e mentais. Além disso, evite colocar em prática algumas ideias. O ideal é que, antes de agir, se organize e compreenda, de maneira consciente, o que pretende mudar em sua vida.

Já no setor afetivo, o período será delicado. Você se conectará de forma intensa com dores e feridas internas. Mesmo que seja algo desconfortável, não busque rotas de fuga. Afinal, somente o confronto direto te ajudará a ressignificar os eventos traumáticos.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Vectorfusionart | Shutterstock)

Você viverá um período de conexão com a sua identidade e com o seu brilho pessoal. Entretanto, também irá se deparar com a necessidade de se libertar de características que não lhe trazem crescimento e que reforçam os seus pontos negativos. Será o momento ideal para refletir e revisitar alguns lugares da sua alma. Desse modo, conseguirá realizar as mudanças necessárias.

No campo afetivo, a semana também tenderá a ser significativa. Ao mesmo tempo em que deverá encontrar o equilíbrio e a harmonia, você buscará mais independência e individualidade. Procure formas de equilibrar essas questões.

Aquário

Você terá tempo para organizar a sua rotina, assim como para cuidar de si e realizar atividades que lhe tragam prazer. O momento será propício para harmonizar as relações com colegas de trabalho e com pessoas do seu convívio. Atente-se apenas a possíveis enganos e ilusões. De modo geral, os projetos artísticos te ajudarão a trazer mais leveza a estes dias.

No ambiente familiar, alguns desentendimentos poderão surgir devido a assuntos do passado ou a interpretações equivocadas. Aproveite esse movimento para resolver questões que tem deixado para depois.

Peixes

Você viverá um período de emoções intensas. A tendência é que se depare com o seu lado mais irritado, impaciente e agressivo. A fim de evitar grandes estragos, procure olhar de forma mais cautelosa para tais emoções. Além disso, caso precise, providencie ajuda terapêutica.

No ambiente familiar, a busca por equilíbrio continuará. Entretanto, alguns segredos ou mentiras poderão atrapalhar a rotina. Por fim, a semana será movimentada nas relações sociais. Ao mesmo tempo em que a curiosidade estará em alta, sua mente poderá se agitar. Logo, busque desacelerar para compreender o que realmente quer.

Por astróloga Thaís Mariano