Horóscopo semanal: previsão dos signos de 01 a 07 de setembro de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

A semana será positiva para a tomada de decisões Imagem: Allexxandar | Shutterstock

O Sol em Virgem fará conjunção com Mercúrio, indicando clareza, foco e eficiência. Como resultado, o período se tornará favorável para conversas objetivas, planejamento, tomada de decisões, resolução de pendências e cuidados com a saúde.

Mercúrio em Virgem, por sua vez, estará em quadratura com Urano, sugerindo que ideias novas poderão surgir de forma repentina, mas serão difíceis de implementar. Essa movimentação também trará possíveis rupturas na comunicação, notícias chocantes ou conflitos com autoridades.

Já Vênus em Leão fará oposição à Lua em Aquário, sinalizando que as emoções e os afetos poderão ser contraditórios. Isso porque haverá o desejo por amor e atenção, mas também por liberdade e espaço. Essas energias possivelmente provocarão frieza ou carência em excesso, dependendo de cada pessoa.

Por fim, Marte em Libra estará em quadratura com Júpiter em Câncer, apontando para ações impulsivas mascaradas de boas intenções. Nesse cenário, haverá tendência a querer resolver tudo de forma diplomática, mas com pressa e sem considerar as consequências, o que poderá levar a exageros.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano sentirá a necessidade de organizar a rotina, colocando em ordem questões práticas que estavam pendentes Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Nesta semana, você sentirá a necessidade de organizar a rotina, colocando em ordem questões práticas que estavam pendentes. Será um bom período para rever hábitos, especialmente ligados ao trabalho e à saúde. Apesar disso, imprevistos poderão surgir. Diante desse cenário, procure manter a mente aberta para mudanças, mas sem perder o foco.

Nos relacionamentos, possivelmente ocorrerão tensões, sobretudo causadas por impulsividade ou expectativas elevadas. No caso, busque exercer a paciência. Por fim, haverá bastante energia e criatividade e, por outro lado, mais tendência a mal-entendidos. Nesse cenário, evite confrontos desnecessários e tome cuidado com reações exageradas.

Touro

O taurino estará com a criatividade em alta nesta semana Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A criatividade estará em alta nesta semana. Inclusive, será possível que surjam boas oportunidades para se expressar de forma autêntica. Por conta disso, os projetos pessoais, as atividades artísticas e os momentos de lazer receberão mais atenção. Contudo, também ocorrerão mudanças, o que provocará tensões.

Ainda nesta fase, questões emocionais e familiares pedirão mais sensibilidade e abertura para o diálogo. Nesse contexto, se permita ouvir o outro com leveza e não insista em controlar tudo. No setor profissional, exigências e prazos poderão pressioná-lo(a). Portanto, organize bem a sua agenda para não sobrecarregar o corpo e a mente.

Gêmeos

O geminiano estará com o brilho pessoal e a criatividade em alta Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Você tenderá a se envolver bastante com assuntos familiares. Além disso, questões do passado poderão reaparecer, pedindo revisão ou entendimento. Será o momento ideal para organizar a base emocional e o espaço pessoal, mesmo que algumas situações testem a sua paciência. Na rotina, mudanças possivelmente surgirão, abalando estruturas que pareciam seguras.

No setor social, haverá a possibilidade de oscilações na comunicação com pessoas próximas. Diante disso, busque evitar respostas impulsivas. Por fim, o brilho pessoal e a criatividade estarão em alta. Entretanto, procure dosar o entusiasmo com o bom senso.

Câncer

O canceriano deverá administrar melhor os desejos impulsivos ou carências emocionais Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A tendência será que você vivencie momentos importantes, sobretudo nos estudos e nas trocas do dia a dia. Nesta fase, sua mente estará mais clara, o que ajudará a resolver assuntos práticos. No entanto, imprevistos poderão alterar os planos ou o(a) desafiar a pensar de maneira diferente. Portanto, evite a rigidez e abrace o novo com curiosidade.

Ainda neste período, questões ligadas às finanças e à autoestima possivelmente se farão bem presentes. Nesse cenário, busque administrar melhor os desejos impulsivos ou carências emocionais. Por fim, o ambiente familiar pedirá mais equilíbrio. Para isso, fuja das disputas de poder e dos embates desnecessários.

Leão

O leonino poderá rever gastos, planejar melhor o futuro material e tomar decisões práticas Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Você dedicará bastante atenção às finanças. Será um bom momento para rever gastos, planejar melhor o futuro material e tomar decisões práticas. Busque se atentar, porém, aos imprevistos, pois eles exigirão flexibilidade. Ainda nesta semana, haverá mais confiança da sua parte, o que aumentará o seu magnetismo.

Ao mesmo tempo, reações emocionais poderão vir à tona, afetando a clareza. Diante desse cenário, procure evitar atitudes e falas impulsivas, sobretudo em conversas importantes. Na rotina, surgirão muitas ideias e estímulos, demandando que filtre o que realmente merece a sua energia.

Virgem

O virginiano deverá olhar para si com mais objetividade Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Nesta semana, você olhará para si com mais objetividade e fará ajustes na forma como se apresenta ao mundo. Inclusive, haverá uma energia favorável para decisões práticas e planejamento pessoal. Contudo, imprevistos poderão surgir, pedindo flexibilidade e capacidade de adaptação.

Para isso, o ideal será que evite se apegar em ideias fixas, escute o outro com atenção e perceba o que precisa ser deixado para trás. No campo material, o desejo de aumentar os ganhos possivelmente entrará em conflito com os recursos disponíveis. Essa situação, por sua vez, exigirá consciência nas escolhas.

Libra

O libriano estará com a intuição mais forte nesta semana Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A sua mente se voltará para assuntos não resolvidos. Inclusive, a intuição estará mais forte, o que o(a) ajudará neste momento reflexivo. Ao mesmo tempo, poderão surgir inquietações difíceis de explicar. Nesse cenário, busque confiar no que sente.

Ainda neste período, as amizades possivelmente enfrentarão cobranças emocionais ou tensões. Isso, por sua vez, exigirá empatia, bem como um equilíbrio entre o que deseja oferecer e o que espera em troca. Por fim, haverá mais energia, mas ela deverá ser usada com estratégia. Para isso, tenha cuidado com as decisões precipitadas.

Escorpião

O escorpiano terá boas oportunidades para organizar as metas Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Seu foco estará nos planos. Inclusive, poderão aparecer boas oportunidades para organizar as metas e refletir sobre com quem deseja caminhar. Ao mesmo tempo, divergências com pessoas próximas possivelmente ocorrerão, especialmente se houver resistência a mudanças. Diante desse cenário, evite controlar tudo ao seu redor e procure se abrir para novas ideias.

No campo profissional, haverá a chance de se destacar. Para isso, no entanto, será preciso equilibrar a ambição com a sensibilidade. Ainda nesta semana, surgirá uma inquietação que provocará desgaste, sobretudo se você não conseguir respeitar os próprios limites.

Sagitário

O sagitariano poderá realizar ajustes estratégicos no trabalho Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A sua atenção estará voltada para a carreira. Inclusive, será um bom período para realizar ajustes estratégicos no trabalho, assumir novas responsabilidades e dar passos concretos rumo aos seus objetivos. Apesar disso, mudanças inesperadas poderão surgir, exigindo flexibilidade e desapego.

Ainda nesta semana, viagens, estudos ou questões ideológicas se farão mais presentes, trazendo questionamentos ou confrontos emocionais. Nesse cenário, mantenha a mente aberta, mas sem perder a conexão com os seus valores. No campo social, haverá entusiasmo para expandir os contatos. Porém, tenha cuidado com o excesso de confiança ou com promessas difíceis de cumprir.

Capricórnio

O capricorniano poderá revisar crenças e repensar os planos de longo prazo Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A semana será propícia para ampliar os horizontes, revisar crenças e repensar os planos de longo prazo. Nesse cenário, questões ligadas a estudos, viagens e filosofias de vida poderão se fazer mais presentes, exigindo foco e clareza. Além disso, possivelmente surgirão mudanças inesperadas na sua forma de pensar, o que o(a) levará a sair da zona de conforto.

No campo emocional, haverá intensidade nas trocas íntimas, o que trará à tona a sua vulnerabilidade ou a necessidade de transformar as dinâmicas nos relacionamentos. No trabalho, o desejo por reconhecimento tenderá a crescer. Todavia, o excesso de expectativas provocará tensões ou frustrações.

Aquário

O aquariano desejará expandir os horizontes nesta semana Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

O período será de investigações internas e busca por profundidade. Nesse cenário, assuntos emocionais mal resolvidos poderão se fazer presentes, pedindo clareza, diálogo e honestidade. No ambiente familiar, mudanças possivelmente ocorrerão, abalando as suas certezas. Ao mesmo tempo, elas abrirão espaço para a libertação.

Nos relacionamentos, haverá um convite para equilibrar o que deseja entregar e o que espera receber. Por fim, a vontade de expandir os horizontes tenderá a crescer. Contudo, procure ponderar os riscos, evitar posturas radicais e não se perder nos excessos.

Peixes

O pisciano tenderá a dedicar bastante atenção aos relacionamentos Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Você tenderá a dedicar bastante atenção aos relacionamentos — que passarão por mudanças. Nesse cenário, será essencial agir com clareza e flexibilidade, escutando mais o outro e se disponibilizando para diálogos. Busque, também, evitar decisões impulsivas ou rígidas.

Ainda nesta semana, procure revisar a forma como lida com a rotina profissional. Isso porque possivelmente haverá desgaste físico ou emocional. Por fim, questões ligadas a finanças compartilhadas pedirão mais cuidado, maturidade e consciência sobre os próprios limites.