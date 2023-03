Horóscopo semanal: previsão dos signos de 03 a 09 de abril de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Unimagic | Shutterstock

O Sol em Áries segue em conjunção com Júpiter, o que indica vitalidade e coragem para batalhar pelos ideais. Contudo, o excesso de energia poderá acarretar conflitos, tensões e dificuldades para respeitar os limites alheios. Por volta da metade da semana, a Lua em Libra fará oposição ao Astro-Rei, afetando os relacionamentos e trazendo instabilidade.

Mercúrio em Touro faz quadratura com Plutão, sugerindo um aumento na intuição, bem como a possibilidade de se ter mais consciência dos pensamentos repetitivos. Vênus em Touro segue em conjunção com Urano. Isso demonstra que as transformações nos relacionamentos poderão ser bem aproveitadas, desde que se tenha consciência e respeito pela liberdade alheia.

Marte em Câncer movimentará as emoções e a busca por segurança emocional. Além disso, sugere a tendência a atitudes impulsivas e rebeldes motivadas por dores inconscientes. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Sua energia continuará em alta nesta semana. Entretanto, haverá maior instabilidade emocional, o que te levará a agir de forma exagerada, especialmente na vida afetiva. Atente-se a essa tendência e busque encontrar o equilíbrio. Além disso, cuidado com algumas negociações, uma vez que elas poderão levá-lo(a) a prejuízos.

Aposte em sua intuição, pois ela será um excelente guia nestes dias. Por fim, direcione a sua atenção e seus pensamentos para o que deseja na vida financeira. Evite remoer dores antigas que trazem a sensação de perda e insegurança material.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Maxim Gaigul | Shutterstock)

Você viverá uma semana introspectiva. Será necessário proteger as suas emoções, pois algumas situações poderão afetar a sua criança interior. Como o período será de autoconhecimento, busque aprofundar-se em si, acendendo uma luz interior. Desse modo, poderá lidar de forma consciente com os desconfortos que vierem.

Haverá maior habilidade para compreender seus padrões e abandonar comportamentos nocivos que reforçam a insegurança e o medo da rejeição. Por fim, será uma fase favorável para aqueles que trabalham com desenvolvimento espiritual.

Gêmeos

Semana favorável para atividades em grupo que contribuam com o coletivo. Você poderá ter mais consciência daquilo que habita seu inconsciente. Além disso, alguns medos e traumas do passado virão à tona para serem ressignificados. Portanto, tente lidar com essa situação da melhor maneira possível e evite fugir dos sentimentos incômodos.

No setor financeiro, atente-se aos gastos impulsivos que poderão surgir para suprir as carências. Procure direcionar o seu foco para o que realmente deseja. Na vida afetiva, poderão ocorrer rompimentos motivados por situações confusas.

Câncer

Você viverá um período de grande vitalidade, o que favorecerá a luta por independência e afirmação de identidade. Ao longo destes dias, você irá batalhar ainda mais por seus sonhos e terá a chance de se posicionar com vigor. No entanto, toda essa energia poderá trazer conflitos para a sua vida, principalmente por não respeitar os limites alheios e agir de forma impulsiva. Tome cuidado com essas questões e reflita sobre os seus atos.

No setor profissional, você terá a oportunidade de receber a promoção ou o reconhecimento que busca. Poderão surgir diversos tipos de auxílios a e benefícios em seu caminho. Portanto, aproveite esta fase com consciência.

Leão

A vontade de viajar e sair da rotina estará presente. O momento será favorável para iniciar um novo curso ou estudo, e a sua busca por autoconhecimento continuará. No entanto, apesar das boas energias, você poderá se apegar ao passado e em tudo aquilo que lhe pareça confortável e seguro, gerando medo e resistência.

No setor profissional, algumas mudanças irão surgir. Contudo, cuidado com tensões e atitudes que poderão lhe prejudicar. Por fim, você terá a chance de encontrar uma forma inovadora e criativa de ganhar dinheiro.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Maxim Gaigul | Shutterstock)

Você poderá atravessar um período significativo em sua relação com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desconfortos, isso será necessário para que possa ressignificar dores e traumas que impactam a sua forma de ser. Portanto, tente encarar os obstáculos com positividade e otimismo. Além disso, procure proteger as suas emoções, pois elas poderão oscilar.

Aproveite os dias para trabalhar em grupo, ficar na companhia dos amigos e escolher lutas que favoreçam o coletivo. Afinal, você contará com uma dose extra de coragem para lutar pelos seus interesses e pelos interesses da sociedade.

Libra

Após uma fase de muita dedicação, você conseguirá uma conquista na vida afetiva. Contudo, atente-se às suas emoções, pois elas poderão te levar a ações desequilibradas e motivadas por carências e inseguranças. De modo geral, o período será favorável para encontrar um amor raro e especial.

No trabalho, o momento será propício para novas parcerias. Você também terá muita energia para batalhar pelo cargo que deseja e por outros objetivos profissionais. Ao longo desse processo, evite entrar em brigas e procure controlar o excesso de competitividade.

Escorpião

O desejo de se aventurar por novos caminhos estará em alta. Será um bom momento para viajar, se dedicar ao que lhe traz satisfação, se conectar consigo e lutar pela realização dos seus sonhos. No entanto, haverá a possibilidade de que os objetivos traçados mudem no meio do caminho.

Na vida afetiva, poderão ocorrer transformações que abrirão caminhos ou finalizarão situações ruins. A sua rotina continuará movimentada, alegre e divertida. Além disso, os dias serão favoráveis para o desenvolvimento pessoal. Portanto, aproveite bem essas energias positivas.

Sagitário

Dias movimentados na rotina pessoal. Será preciso se organizar para lidar com as novas mudanças. Você conseguirá perceber com mais clareza seus padrões de pensamentos destrutivos e sua forma equivocada de se expressar. Procure não alimentar mais essas emoções e atitudes nocivas, mas também não ignore aquilo que lhe traz gatilhos.

Por fim, este período lhe dará uma dose extra de coragem para lidar com dores e traumas do passado. Logo, mesmo que isso lhe incomode, aproveite a energia para quebrar os padrões que lhe puxam para o sofrimento.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Maxim Gaigul | Shutterstock)

A vontade de se relacionar, de conquistar alguém ou, até mesmo, de trazer novidades para o atual relacionamento estará em alta. Entretanto, você poderá agir de forma impulsiva e arrogante, querendo impor ao outro a sua vontade. Portanto, para evitar conflitos, procure controlar essa tendência.

Algumas mudanças poderão afetar a sua autoestima. No ambiente familiar, o período será favorável para viagens e muita diversão. Contudo, apesar das boas energias, suas emoções tendem a oscilar, sendo facilmente afetadas pelas relações familiares.

Aquário

Fase movimentada. Dias favoráveis para viajar, iniciar novos estudos e sair da rotina. Entretanto, você poderá se comprometer com mais atividades do que realmente consegue cumprir. Tome cuidado, pois isso poderá desgastá-lo(a) emocionalmente.

No ambiente familiar, a semana será bem agitada. Você terá mais facilidade para se comunicar com seus familiares. Apesar das boas energias, algumas situações incômodas do passado poderão ressurgir. Caso isso ocorra, procure compreender e ressignificar esses desconfortos.

Peixes

Semana favorável para reorganizar o setor financeiro. Haverá a possibilidade de ganhar um dinheiro extra e encontrar caminhos seguros para realizar os seus sonhos. No entanto, suas emoções poderão fazer com que duvide de si, abalando a sua segurança de forma geral.

Dias movimentados na vida social. Você poderá se deparar com novas pessoas e ideias. Além disso, sua intuição estará em alta. Tome cuidado apenas com a tendência à manipulação, tanto de sua parte quanto do outro. Por fim, o momento será propício para cultivar a autoestima e a autoconfiança.

Por astróloga Thaís Mariano