Horóscopo semanal: previsão dos signos de 03 a 09 de julho de 2023

Veja o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Allexxandar | Shutterstock

O Sol em Câncer faz conjunção com Mercúrio e bons aspectos com Saturno e Júpiter. Isso indica um período favorável para falar sobre as emoções, se conectar com o que traz segurança emocional e entrar em contato com os entes queridos.

Vênus e Marte fazem conjunção com Leão e aspecto tenso com Urano. Além disso, tais planetas entram em aspecto negativo com a Lua. Esses movimentos sugerem tensões, instabilidade emocional, ações precipitadas e rebeldes impulsionadas pela necessidade de inovação e tendência a rompimentos inesperados.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Haverá a oportunidade de ter boas conversas com os familiares e esclarecer situações do passado. O período também será favorável para se conectar com lembranças felizes e se dedicar ao desenvolvimento da inteligência emocional.

Na vida afetiva, alguns desafios poderão gerar tensões e rompimentos. Além disso, as emoções ficarão mais exaltadas. No caso, procure observar e respeitar a individualidade e a liberdade da pessoa amada. Dessa forma, conseguirá equilibrar e harmonizar o relacionamento.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Suas emoções estarão intensas, o que poderá gerar incômodos. Apesar dos desafios, será um momento ideal para se movimentar e sair da zona de conforto. No setor afetivo, os obstáculos continuarão. Portanto, para lidar com tudo isso, volte o olhar para o seu interior e busque acolher sua criança interna.

Observe se as suas ações são baseadas em dores emocionais antigas. Dessa forma, conseguirá amparar essas angústias e realizar as transformações necessárias. Por fim, os movimentos sociais e a facilidade para aprender algo novo estarão em alta.

Gêmeos

Semana favorável para negociações e organização no setor financeiro. O momento também será propício para diversificar os seus recursos e gerar uma nova fonte de renda. Na vida afetiva, os conflitos continuarão, especialmente por diferenças de opiniões e dificuldades na comunicação.

Você poderá entrar em contato com dores e feridas internas. Tudo isso irá te abalar de forma significativa. Portanto, para diminuir as tensões, procure cuidar bem das suas emoções e seja mais flexível com as suas opiniões e com as dos outros, se abrindo para o diálogo.

Câncer

Será um período favorável para falar sobre aquilo em que acredita, tomar decisões e começar coisas novas. No entanto, procure observar a motivação das suas atitudes. Afinal, elas poderão estar alinhadas com a busca por realizações ou por vaidade.

Apesar dos seus esforços para encontrar mais estabilidade no relacionamento amoroso, a tendência será de instabilidade, tensões e situações inesperadas. No caso, procure avaliar o que tem tentado preservar e o que traz crescimento para a relação. Somente assim conseguirá compreender as mudanças necessárias e evitar imprevistos.

Leão

A vida amorosa poderá enfrentar um período tenso. Situações inesperadas ocorrerão, te levando a um caminho diferente. Apesar dos desafios, esse contexto será necessário para romper ciclos que estão desalinhados com os seus propósitos. Para amenizar tudo isso, busque ter mais clareza sobre o que deseja e faça as mudanças por conta própria, evitando que os imprevistos gerem grandes tensões e conflitos. Você viverá uma fase de encerramentos. Logo, se dedique a abandonar comportamentos que já não fazem mais sentido para você.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Após um período importante de finalização nos relacionamentos, novos ciclos se iniciarão. Você se abrirá para conhecer pessoas diferentes e para começar novas relações, sejam elas amorosas, de amizade ou, até mesmo, de trabalho. Todavia, apesar das boas energias, rompimentos e tensões ainda poderão ocorrer. Diante disso, procure ter cautela. Ainda nesta fase, as atividades em grupo estarão em alta, despertando a sua atenção e interesse para aqueles que estão sintonia com você. O momento será favorável para fortalecer os seus propósitos.

Libra

A vida afetiva entrará em uma fase de encerramentos. Alguns contratempos e obstáculos poderão abalar suas emoções. Assim sendo, para evitar tensões desnecessárias, busque gerenciar os sentimentos, tente não agir de forma precipitada, se recolha e olhe para dentro de si.

Procure compreender o que tem te incomodado, pois assim conseguirá romper os ciclos desarmônicos de maneira consciente. No setor profissional, você viverá um período favorável. Logo, aproveite para se destacar, expor suas ideias e se dedicar ao que deseja para o futuro.

Escorpião

Semana com boas energias para o crescimento e desenvolvimento pessoal. As viagens e os novos estudos serão favorecidos. O momento será propício para traçar metas e tirar os sonhos do papel. Apesar disso, você enfrentará desafios em algumas relações, especialmente devido a situações dentro delas que não estão alinhadas com os seus planos para o futuro. Com isso, a tendência será de conflitos, tensões e rompimentos. Portanto, visando evitar problemas ainda maiores, tenha cuidado para não agir no calor das emoções e busque respeitar os limites do outro.

Sagitário

Você viverá um período desafiador, no qual terá mais consciência das suas sombras e entrará em contato com seus medos. Ao mesmo tempo, também se sentirá mais otimista, percebendo a importância de ressignificar traumas que estavam te impedindo de crescer e se conectar com a verdade.

No campo profissional, você irá se deparar com alguns desafios nas relações com colegas e na concretização dos seus sonhos. Ademais, outros imprevistos poderão ocorrer, gerando tensões e abalando a produtividade. A fim de amenizar tudo isso, procure se acolher mais e respeitar o seu próprio espaço.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Nesta semana, você se dedicará às suas relações. Haverá a possibilidade de encontrar mais equilíbrio e harmonia dentro delas. A comunicação também será facilitada. Apesar disso, poderão ocorrer situações inesperadas, gerando grandes tensões, abalando o seu emocional e desestabilizando as suas conexões.

Ainda nesta fase, você sentirá a necessidade de expandir os relacionamentos. Porém, tenha cuidado, pois a tendência será de ações precipitadas. Busque ter clareza sobre o que deseja, acolha as suas emoções e tente sempre agir com calma, clareza e confiança.

Aquário

Você viverá um período movimentado em sua rotina profissional. Haverá a possibilidade de receber reconhecimento dos seus superiores ou de pessoas que admira, bem como uma promoção, aumento ou benefícios em geral.

Já no campo das relações, você irá se deparar com uma fase desafiadora, na qual entrará em contato com traumas do passado. Reações inesperadas de sua parte e rompimentos poderão ocorrer. Logo, procure se acolher mais e tente encontrar formas de lidar com esses desconfortos. Caso ache necessário, busque auxílio psicológico.

Peixes

Ao longo desta semana, sua sensibilidade estará aflorada. Haverá a possibilidade de oscilações emocionais significativas, abalando assim as suas relações. Para amenizar as tensões e evitar reações inesperadas, se acolha mais e cuide das emoções, das energias e da espiritualidade.

Aproveite, também, para nutrir a autoestima, se divertir mais, cultivar tudo o que fortalece os seus propósitos e talentos, além de realizar atividades de que gosta e que lhe trazem alegria e conexão com a sua essência. Por fim, o momento será favorável para desenvolver o autoconhecimento.

Por Thaís Mariano