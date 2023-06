Horóscopo semanal: previsão dos signos de 05 a 11 de junho de 2023

Descubra o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Yaum Kumar Verma | Shutterstock

O Sol em Gêmeos segue sem aspectos durante a maior parte da semana, o que traz uma energia mais leve e beneficia a comunicação, a busca por novidades e a curiosidade. A Lua faz conjunção com Plutão e se opõe a Vênus e Marte. Isso indica um período de emoções intensas e conexões com traumas antigos, especialmente os que vierem de relacionamentos amorosos. Portanto, para evitar ações radicais e outras feridas emocionais, tenha cuidado com esses aspectos.

Mercúrio e Urano seguem em conjunção no signo de Touro, favorecendo a intuição e a capacidade de encontrar soluções inovadoras para as questões que precisam ser resolvidas. Por outro lado, a agitação mental tende a aumentar a ansiedade e a desatenção. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A semana tenderá a ser intensa nos relacionamentos. Você terá a necessidade de se aventurar em paixões e de sentir tudo de maneira profunda. Entretanto, esses sentimentos poderão te confundir e te levar a ações impulsivas. Logo, tenha cuidado para não depositar no outro as suas expectativas.

No setor financeiro, atente-se aos gastos impulsivos e excessivos, pois eles poderão trazer desequilíbrios. Na vida social, a busca por movimentos e novidades estará em alta, com tudo fluindo de forma mais leve. Aproveite para sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Feaspb | Shutterstock)

A instabilidade emocional poderá atrapalhar a sua carreira e o relacionamento com pessoas que admira. Por isso, tenha cuidado para que os acontecimentos no ambiente profissional não te afetem de forma mais significativa. Além disso, a insegurança tenderá a fazer com que duvide da sua capacidade.

Diante disso, a fim de não entrar nesse padrão de comportamento, procure olhar para os obstáculos com amorosidade e busque ressignificar dores e traumas do passado. No ambiente familiar, apesar dos ânimos exaltados, você ainda buscará por harmonia. O período será mais leve no setor financeiro.

Gêmeos

Após um período de bloqueios e inseguranças em sua vida, será o momento de se conectar com a sua essência e com o seu brilho pessoal. Os dias serão favoráveis para o setor profissional e para a realização dos seus sonhos. Apesar disso, os sentimentos confusos e a sua dificuldade em pensar com clareza poderão te levar a agir de forma precipitada.

O desejo por novidades estará em alta. Com isso, terá a oportunidade de sair da rotina e conhecer novas pessoas. No entanto, apesar das boas energias, tenha cautela com o excesso de afazeres. Afinal, eles poderão te desequilibrar e gerar tensão.

Câncer

A fase de encerramentos continuará, contudo ela tenderá a ser mais leve do que nas semanas anteriores. Aproveite para fazer um balanço de tudo o que viveu e para descobrir o que deseja levar para o próximo ciclo. Atente-se também às oscilações emocionais, visto que a tendência é que feridas antigas aflorem. Caso isso ocorra, você deverá ressignificar tais dores.

Na vida afetiva, o período será desafiador, com possíveis inseguranças, medos e perdas. Desse modo, procure lidar com todos esses sentimentos de forma madura, evitando agir no calor do momento e buscando compreender a origem dos seus desconfortos.

Leão

Nesta semana, você se conectará com a sua autoestima e terá mais coragem para batalhar pelo que deseja e deixar a sua marca no mundo. No entanto, apesar das boas energias, poderá agir de forma arrogante e impulsiva, despertando oscilações emocionais e desequilíbrios nas relações pessoais e profissionais.

Logo, visando evitar tensões desnecessárias, procure o equilíbrio dentro de si e evite depositar seus medos e expectativas no outro. Por fim, o período será favorável no campo das amizades. Logo, conte com a ajuda dos amigos para enfrentar os desafios que surgirem.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Feaspb | Shutterstock)

Após um período desafiador na vida profissional, os dias serão favoráveis para alcançar os seus sonhos e receber reconhecimento de seus superiores e pessoas que admira. No setor afetivo, a fase de encerramentos continuará, com tendência a oscilações emocionais.

Observe os seus sentimentos, olhe para os seus incômodos e se disponha a deixar para trás os comportamentos que reforçam os sofrimentos. Devido aos desafios enfrentados, sua saúde poderá ser prejudicada. Para amenizar tudo isso, busque momentos de autocuidado, de descanso e de lazer.

Libra

Semana com energias favoráveis. Sendo assim, aproveite para se dedicar aos seus sonhos, iniciar novos estudos, realizar uma viagem e expandir seus caminhos. Apesar disso, também haverá desafios referentes à realização dos seus projetos.

Você poderá se deparar com o desejo de fazer tudo ao seu modo, agindo de forma intensa, desequilibrando as suas relações e se frustrando com facilidade. Para evitar possíveis tensões, procure se conectar com a sua intuição, busque compreender a sua forma de agir e tente se desfazer de comportamentos e pensamentos nocivos.

Escorpião

No ambiente familiar, você poderá se deparar com situações que te conectam com medos e traumas do passado. Isso poderá gerar inseguranças e desestabilizar as suas emoções. Apesar dos obstáculos, será a oportunidade ideal para perceber como as suas feridas afetam os seus relacionamentos e qual a melhor forma de ressignificá-las.

Você terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma. Todavia, o desenvolvimento pessoal e espiritual te ajudará a iluminar as suas sombras. Logo, não fuja dos sentimentos dolorosos, mas busque olhar para eles como uma forma de se libertar de pesos e dores.

Sagitário

Nesta semana, a busca por equilíbrio em suas relações se fará mais presente. Você terá a oportunidade de compreender melhor o outro, assim como perceber o que espera de um relacionamento e qual caminho deseja trilhar ao lado da pessoa amada.

Será o momento ideal para sair da rotina e trazer mais alegria à vida a dois. Todavia, apesar das boas energias, algumas emoções intensas poderão atrapalhar a sua felicidade. Não fuja desses sentimentos, pois eles trarão mensagens importantes para que compreenda medos e dores que habitam em seu inconsciente.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Feaspb | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você irá se deparar com medos que abalam a sua segurança. Procure olhar para tudo isso com muito cuidado. Afinal, será a oportunidade ideal para se libertar de padrões dolorosos, especialmente aqueles que afetam os relacionamentos amorosos. Além disso, se conecte com os seus valores e com a sua coragem. Desse modo, conseguirá enfrentar os desafios que vierem.

A intuição, a criatividade e a habilidade de solucionar questões que afetam a sua identidade estarão em alta. Com isso, poderá encontrar saídas inusitadas que te façam bem. Por fim, a rotina tenderá a ser movimentada e prazerosa.

Aquário

O lado emocional poderá afetar de forma significativa todos os setores da sua vida, te levando a se deparar com carências e inseguranças. Portanto, procure cuidar melhor de si, se acolher e ficar perto de pessoas que lhe tragam proteção. Dessa forma, conseguirá lidar de maneira mais tranquila com os desafios que surgirem.

A busca por equilíbrio e harmonia no relacionamento amoroso estará em alta. Caso não esteja em uma relação, o desejo de conquistar alguém e de viver momentos intensos se fará presente. No entanto, toda essa energia tenderá a te levar a ultrapassar os limites do outro. Logo, atente-se a essa questão.

Peixes

Nesta semana, você poderá sentir uma necessidade maior de se recolher e de mergulhar em seu interior. Também sentirá dúvidas em relação à vida afetiva. Haverá a possibilidade de que essas sensações afetem a saúde física e psicológica.

Diante disso, cuide da sua energia, pois estará mais sensível às forças externas. Além disso, tome cuidado com a tendência a ações radicais. Afinal, o momento não será ideal para isso. Por fim, busque acolher os seus sentimentos, procure ajuda terapêutica, se dedique às práticas espirituais e mantenha o autocuidado em dia.

Por astróloga Thaís Mariano