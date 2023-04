Horóscopo semanal: previsão dos signos de 10 a 16 de abril de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

O Sol em Áries segue em conjunção com Júpiter e, na metade da semana, entrará em quadratura com a Lua. Esses movimentos, em conjunto com Marte em Câncer, sugerem emoções agitadas. No final da semana, o Astro-Rei entrará em quadratura com Plutão, indicando a possibilidade de ganhos inesperados, alegria e diversão. Apesar disso, sensações intensas poderão levar a ações impulsivas e precipitadas.

Mercúrio em Touro faz conjunção com Urano, o que movimenta as ideias, facilita o encontro de soluções inovadoras, favorece a intuição e deixa a mente mais ativa e criativa. Vênus em Gêmeos faz quadratura com Saturno, o que aponta para um momento de desafios na busca por harmonia no amor, bem como sentimentos de carência e insegurança. Além disso, esse movimento sugere bloqueios financeiros.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ambiente familiar enfrentará algumas tensões nesta semana. As emoções poderão ficar descontroladas, gerando conflitos. Importante cuidar das dores emocionais, pois assim será possível manter o controle. No setor financeiro, os dias serão movimentados. Ao mesmo tempo em que haverá a possibilidade de imprevistos, você também poderá encontrar soluções inovadores para lidar com o seu dinheiro.

Você poderá se deparar com um sentimento de carência e um certo pessimismo. Atente-se a essas emoções, uma vez que elas tendem a te levar a viver um conflito entre a necessidade de se movimentar e a de se recolher.

Touro

A criatividade, a intuição e a facilidade para encontrar soluções estarão em alta. Portanto, aproveite este momento para deixar as ideias fluírem e para colocar em prática tudo aquilo que havia planejado. Poderão surgir viagens e eventos agitados.

No setor financeiro, será importante valorizar as suas conquistas e encontrar mais segurança material. Apesar das boas energias, você poderá se deparar com algumas limitações que te impedirão de aproveitar os prazeres da vida. Contudo, não se sinta mal, pois essas restrições te ajudarão a evitar gastos desnecessários.

Gêmeos

Será o momento de se olhar de forma mais amorosa e cuidar da autoestima. No entanto, ao longo da semana, você irá se deparar com bloqueios, inseguranças e sentimentos de carência. Atente-se a essas emoções, pois elas poderão te levar ao excesso de autocobrança. Busque compreender seus limites, mas não se deixe abater. Procure também observar, de forma consciente, suas possíveis escolhas para o futuro.

Ainda neste período, tome cuidado para não ser mal-interpretado(a). Afinal, a tendência é que fale sem pensar e não se expresse como gostaria. Por fim, a sua intuição estará em alta e os trabalhos em grupo serão favorecidos.

Câncer

Semana favorável para a carreira. Você poderá receber uma promoção ou outro tipo de benefício. Além disso, seu brilho pessoal estará em alta, fazendo com que atraia muita atenção. A intuição também estará favorecida, assim como sua habilidade para trabalhar em grupo, para falar sobre seus ideais e para realizar ações que favoreçam o coletivo.

Ainda nesta fase, a sua vitalidade continuará em alta. Contudo, apesar das boas energias, poderá agir de forma precipitada e impulsiva, especialmente por questões inconscientes da vida afetiva. Você também poderá se deparar com algumas inseguranças e inquietações.

Leão

Nesta semana, atente-se às suas emoções. Isso porque a tendência é que você apresente reações intensas, impulsivas e um tanto confusas. Além disso, busque formas de trabalhar suas mágoas de maneira consciente, aproveitando a coragem que a vida lhe deu.

Os dias serão favoráveis para viajar, se dedicar à realização dos seus sonhos, investir no autoconhecimento e buscar expansão espiritual. A criatividade e os trabalhos em grupo estarão em alta. Aproveite esses movimentos para se comunicar e trazer soluções inovadores à sua rotina. No entanto, apesar das boas energias, você poderá se deparar com algumas inseguranças.

Virgem

Nesta semana, ao mesmo tempo em que sentirá a necessidade de trabalhar em grupo, também irá se deparar com o desejo de fazer tudo ao seu modo. Essa questão, em conjunto com o abalo no setor emocional, poderá te levar a agir de forma infantil e exagerada. Para amenizar e evitar ações impulsivas, busque observar suas emoções e os seus limites.

Procure também trabalhar de forma consciente com os desafios que aparecerem. No setor financeiro, haverá a possibilidade de receber dinheiro extra vindo de algum familiar ou da pessoa amada. Por fim, o período será favorável para viajar e inovar no campo das ideias.

Libra

Sua busca por equilíbrio e harmonia na vida afetiva tende a avançar. Você poderá viver momentos agradáveis ao lado da pessoa amada ou encontrar alguém especial que lhe traga alegria. No entanto, apesar das boas energias, haverá a possibilidade de se deparar com bloqueios e sensações de insegurança e carência. Logo, atente-se a esses sentimentos e busque trabalhar suas questões internas de forma madura. Ainda nesta fase, você terá mais habilidade para lidar com dores e traumas do passado, conseguindo se libertar de padrões nocivos e repetitivos.

Escorpião

Semana agitada na vida afetiva. Ao mesmo tempo em que buscará mais harmonia e equilíbrio nas relações amorosas, também irá se deparar com medos e inseguranças vindos de vivências anteriores. Mesmo que seja uma situação desafiadora, você terá a oportunidade de olhar para o passado de forma mais amorosa e madura.

A determinação para realizar os seus sonhos e a busca por autoconhecimento continuarão em alta. Atente-se a esse movimento, pois o excesso de emoções poderá te levar a reações intensas e escolhas precipitadas. No entanto, apesar dos desafios, você poderá contar com uma dose extra de intuição e criatividade.

Sagitário

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você poderá iluminar a sua rotina, trazendo mais alegria às tarefas simples. Haverá a chance de receber diversos benefícios no trabalho e nas atividades do dia a dia. Além disso, sua criatividade e intuição te ajudarão a encontrar soluções práticas e inovadoras para o cotidiano.

Ainda neste período, poderá ocorrer uma viagem inesperada. Portanto, aproveite todas essas realizações, mas evite exageros. Por fim, apesar das energias positivas, você continuará a viver momentos de descontrole emocional. Afinal, dores e feridas do passado tendem a ser remexidas.

Capricórnio

Um novo ciclo se iniciará em sua vida. Será o momento de deixar de lado a racionalidade e se conectar com a sua essência. Desse modo, conseguirá vivenciar momentos divertidos, iluminar a relação com a autoestima e se valorizar.

Ainda nesta fase, haverá um brilho especial em seu olhar, bem como um desejo de se apaixonar por algo ou alguém. Além disso, sua visão sobre si poderá passar por transformações. Aproveite todos esses movimentos, mas não deixe que o ego tome conta das suas ações. No setor afetivo, tome cuidado com a tendência a querer impor a sua vontade, gerando, assim, conflitos desnecessários.

Aquário

Uma nova fase se iniciará em suas relações familiares e em suas conexões com o passado. De modo geral, o período tende a ser favorável, com momentos divertidos, alegres e descontraídos. Contudo, a atenção voltada para sua família poderá entrar em conflito com as necessidades profissionais.

Enquanto isso, a vida financeira enfrentará alguns bloqueios. Mesmo que essa situação te deixe desconfortável e impaciente, procure lidar com ela de forma madura. Por fim, tome cuidado com o excesso de atividades no dia a dia. Isso porque elas poderão prejudicar a sua saúde e te estressar.

Peixes

Nesta semana, você poderá ter um ganho inesperado na vida financeira. Será um bom momento para se conectar com os seus sonhos e seus valores internos. A vida social estará bem agitada, com movimentos diferentes e maior habilidade para transitar por diversos locais.

Sua mente tenderá a ficar agitada, despertando crises ansiosas. Portanto, atente-se a essa tendência. Você também poderá se deparar com situações que machuquem o seu ego, ocasionando conflitos e ações impulsivas. No ambiente familiar, apesar da sua busca por harmonia, haverá a chance de se desentender com parentes mais velhos.

Por astróloga Thaís Mariano