Horóscopo semanal: previsão dos signos de 10 a 16 de julho de 2023

Confira o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: andriano.cz | Shutterstock

Nesta semana, o Sol em Câncer faz oposição a Plutão e indica um período de intensas flutuações emocionais e, embora seja um aspecto desafiador, oferece a oportunidade de lidar com traumas pessoais, permitindo soltar o que não é mais necessário.

Além disso, Mercúrio ainda está em Câncer e faz oposição a Plutão, o que indica uma grande habilidade para materializar pensamentos e ideias, tanto para o bem quanto para o mal. A conjunção entre Vênus e Marte em Leão continua, assim como a tensão com Urano, sugerindo possibilidade de rompimentos inesperados. Ainda, Marte está em oposição a Saturno, aumentando as tensões e os desafios.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, haverá a necessidade de lidar com dores e feridas antigas ainda não cicatrizadas. É um momento de ressignificar situações que viveu na infância e que geram sofrimento até hoje. Além disso, o período será ideal para o autoconhecimento; já a sua rotina tenderá a pedir ainda mais movimento nesta semana. Tenha cuidado, pois é provável que aconteçam imprevistos. Portanto, procure ser mais flexível e se adaptar ao que vier, usando sua coragem e sua habilidade para encontrar um caminho de equilíbrio.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: andriano.cz | Shutterstock)

Será essencial reservar um tempo para ficar em silêncio e se recolher, cuidando de sua energia sensível. Atenção às suas reações impulsivas em relacionamentos próximos, pois podem levar a tensões e até mesmo rompimentos. Além disso, conversas aparentemente inofensivas no ambiente familiar poderão desencadear feridas e dores emocionais. Priorize o autoacolhimento e se abra ao diálogo para lidar com essas situações de forma construtiva.

Gêmeos

Você entrará em uma nova fase nas relações íntimas, familiares e com seu lar, buscando mais harmonia. No entanto, haverá tendência a conflitos, emoções exaltadas e sentimentos de carência. Cuide de suas emoções e seja flexível nas opiniões, abrindo-se para o diálogo. No aspecto financeiro, tenha atenção com seus investimentos, evitando gastos inesperados. O ideal é que você tenha mais cuidado com o que já conquistou.

Câncer

Seu brilho pessoal esteve em alta nas últimas semanas com o Sol no seu signo, entretanto, nesta semana, tenderá enfrentar desafios. Poderá deparar-se com aspectos sombrios de si mesmo, trazendo dores e reflexões sobre aquilo que é e o que gostaria de ser. Encare isso como uma oportunidade para transformação sem agir de forma radical. Atente-se à vida financeira e evite gastos excessivos, que podem gerar tensões. Cuidado, ainda, com a autocrítica e a crítica com o outro, pois isso pode ser prejudicial.

Leão

Período mais introspectivo e de finalizações em sua vida. É possível que você sinta as emoções de forma mais intensa e isso te leve a agir de forma um tanto impulsiva. Apesar de ser um bom momento para encerrar ciclos e desapegar definitivamente do que você já não quer mais, atente-se à tendência a ser muito radical. Você poderá sentir um certo desânimo, aumentando a vontade de se isolar. Haverá também a possibilidade de ser muito crítico(a) consigo e com o outro. Assim, cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: andriano.cz | Shutterstock)

Alguns bloqueios poderão surgir no seu caminho, especialmente em relação a algo que você estava planejando fazer para conquistar os seus objetivos. Procure gerenciar suas emoções para não se deixar levar pelo pessimismo e pela autocrítica.

Busque compreender o que necessita de maior cautela e organização em sua vida para dar os passos que deseja. Você estará em um período de conexão com seus propósitos, todavia poderá se deparar com dores e traumas que trazem inseguranças e mudam o rumo das coisas. Com os amigos, também poderão surgir desentendimentos.

Libra

Ao mesmo tempo em que você poderá encontrar uma grande força dentro de si para realizar seus objetivos, também poderá se deparar com inseguranças, medos e traumas que trarão instabilidade emocional. Atente-se à possibilidade de pessoas manipuladoras surgirem em seu caminho.

Na vida afetiva, o período será mais tenso e com a possibilidade de rompimentos. Procure se observar mais, visto que as ações radicais poderão vir sem muita consciência e clareza sobre o que você realmente quer, e o momento pedirá cautela e maturidade para agir.

Escorpião

Será o momento de iluminar o campo das suas realizações e ver os resultados dos seus esforços. Será um período muito importante em sua vida profissional, pois poderá receber reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Entretanto, essa fase também poderá aflorar situações dolorosas e traumáticas que você já viveu, mas com a possibilidade de que você tenha maturidade suficiente para ressignificá-las. No campo afetivo, haverá tensões e tendência a rompimentos, além de excesso de crítica e cobrança.

Sagitário

Você entrará em uma fase de crescimento e expansão, com mais otimismo e possibilidades de se encontrar com suas verdades. Entretanto, estará em contato com suas dores e sombras, mas com o otimismo necessário para compreender como tudo que viveu foi importante em sua evolução.

Na vida afetiva, a tendência a tensões continuará e alguns desafios surgirão também. No ambiente de trabalho, é possível que aconteçam bloqueios e imprevistos, além de desentendimentos com outros profissionais. Procure manter a calma e agir de forma madura.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: andriano.cz | Shutterstock)

Será o momento de olhar para o seu interior, especialmente para tudo o que lhe traz desconforto, para o que precisa ser transformado, para os seus medos e tabus e para o que é preciso largar. Haverá a possibilidade de iluminar suas sombras com consciência, ressignificando tudo o que te mantém em situações dolorosas e de sofrimento. Apesar de desafiador, será um período necessário para liberar espaço para o novo chegar. Você poderá se deparar com bloqueios que te impedem de realizar seus sonhos, mas que também te convidam a agir de forma mais madura, cautelosa e consciente.

Aquário

Sua rotina continuará movimentada nesta semana, mas suas emoções estarão mais intensas e afetarão sua disposição e produtividade. Portanto, procure acolher seus desconfortos, cuidar melhor da sua saúde e se organizar. Caso contrário, poderá adoecer.

Na vida afetiva, você poderá ter maior habilidade ao se comunicar com o outro, porém será provável que dores e traumas ressurjam e causem dificuldade para encontrar equilíbrio e harmonia. Essa é uma tendência que estará bem presente neste momento. Procure tomar consciência do que tem sido nocivo em suas relações para modificar esses comportamentos.

Peixes

Seus relacionamentos receberão maior atenção. Ao mesmo tempo em que haverá grande desejo por encontrar o equilíbrio e a harmonia nas relações, haverá também diversos conflitos, contratempos e desafios surgindo. É possível que você oscile bastante entre a necessidade de fazer valer a sua vontade e a busca de compreender as necessidades do outro, gerando tensão e confusão. Procure encontrar o seu equilíbrio interno e agir de forma mais madura. Nesta semana, poderão acontecer, ainda, situações que aflorem seus traumas e abalem sua autoconfiança e autoestima.

Por astróloga Thais Mariano