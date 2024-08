Horóscopo semanal: previsão dos signos de 12 a 18 de agosto de 2024

Astróloga indica o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

O Sol no signo de Leão fará um aspecto tenso com Urano e bons com Marte e Júpiter. Isso indica o desejo de fortalecer o brilho pessoal, bem como o contraste entre a tendência leonina de agir de maneira autocentrada e o chamado uraniano para um olhar mais coletivo. Tudo isso irá gerar tensões e tendência a mudanças, imprevistos e rebeldias.

Mercúrio retrógrado fará quadratura com Urano, sugerindo a necessidade de atenção. A tendência será de pensamentos confusos, o que poderá levar a ações precipitadas que geram desentendimentos significativos. Vênus em Virgem fará aspecto tenso com Marte e Júpiter – planetas que estão em conjunção com Saturno. Isso evidenciará uma fase delicada nos relacionamentos. Afinal, a inclinação às críticas e inseguranças estará em alta, o que irá gerar conflitos.

Marte e Júpiter em conjunção apontarão para um período de muita energia, o que levará a exageros, impaciência e impulsividade. Contudo, se essa energia for bem direcionada, trará coragem para ir em busca dos sonhos e batalhar pelo que deseja. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano se envolverá mais com a rotina na intenção de organizá-la Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Você se envolverá mais com a sua rotina na intenção de organizá-la e de encontrar alegria nos seus dias. Entretanto, a tendência será que situações inesperadas ocorram e gerem tensões. No caso, procure não resistir às mudanças e use a criatividade para encontrar caminhos que façam mais sentido para você.

Ainda neste período, a sua mente tenderá a ficar mais agitada, o que poderá afetar a sua saúde e produtividade, bem como te levar a decisões precipitadas. Portanto, procure acalmar os ânimos e se atente mais aos seus afazeres para evitar mal-entendidos.

Touro

O taurino questionará a própria forma de ser e de pensar. Será uma fase propícia para realizar as mudanças Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Nesta semana, você buscará uma conexão maior consigo. Além disso, o seu brilho pessoal e o desejo de viver tudo de maneira mais emocionante estarão em alta. Ainda nestes dias, a propensão será que algumas situações te levem a sair de um olhar individualista e ampliar a sua visão para um todo, compreendendo a importância de cada um e se desapegando do ego.

Você também questionará a sua forma de ser e de pensar. Será uma fase propícia para realizar as mudanças necessárias antes que a vida te conduza a mudar. No setor financeiro, o momento será de tensão e de gastos impulsivos, o que poderá te prejudicar.

Gêmeos

A fase será propícia para o geminiano estar com a família e se conectar com memórias e lembranças Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Fase propícia para estar com a família e se conectar com memórias e lembranças. Contudo, a tendência será de tensões e imprevistos, o que poderá abalar a segurança emocional e modificar os planos familiares. Também poderão ocorrer conflitos com mais frequência. Logo, procure acalmar os ânimos e ter mais cautela na forma de se expressar. Desse modo, conseguirá evitar desentendimentos e refletir sobre a origem dos comportamentos que geram tensões. Por fim, você tenderá a agir de maneira impulsiva e precipitada, especialmente pela dificuldade em equilibrar as emoções.

Câncer

O canceriano tenderá a cometer alguns enganos que poderão prejudicá-lo Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

A tendência será de uma semana agitada. Portanto, procure se organizar de forma que consiga dar atenção ao que é mais importante, evitando assim desperdiçar energia em coisas que não conseguirá concluir. Ainda neste período, você tenderá a cometer alguns enganos que poderão te prejudicar. Logo, atente-se a essa questão e se prepare para imprevistos.

Por fim, você terá mais coragem para enfrentar os fantasmas internos, mesmo que isso te leve a desconfortos e inseguranças. Desse modo, dedique-se ao autoconhecimento e a encerrar os ciclos repetitivos que geram sofrimento e te afastam do que faz sentido para você.

Leão

O leonino deverá ter objetividade e clareza sobre o que é ou não importante materialmente Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Será o momento de organizar o setor financeiro e tomar consciência dos seus valores e da forma como lida com os recursos materiais. Hora, também, de olhar com objetividade e clareza sobre o que é ou não importante materialmente. Apesar disso, imprevistos possivelmente ocorrerão, gerando gastos inesperados.

Além disso, ao mesmo tempo em que um profundo desejo de mudança poderá surgir, sentirá pouca clareza para saber o que precisa mudar. Portanto, acalme os ânimos e tenha cautela para não tomar decisões precipitadas. Por fim, direcione o seu foco para as transformações internas que precisam ser realizadas.

Virgem

O virginiano enfrentará dificuldades para ter clareza sobre o que realmente quer Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Nesta semana, o desejo de ir em busca das realizações profissionais e o excesso de movimentos nessa área contrastará com a necessidade de se recolher, mergulhar internamente e desacelerar. Logo, procure encontrar o equilíbrio entre essas duas energias, pois ambas são essenciais na sua vida.

Ainda nesta fase, você enfrentará dificuldades para ter clareza sobre o que realmente quer, tendendo a seguir pelo fluxo que está surgindo. Para se organizar e lidar melhor com este momento, cuide da espiritualidade e da energia. Afinal, você estará mais suscetível às influências externas e, com isso, se confundirá com mais facilidade.

Libra

O libriano viverá uma fase importante para reconhecer o papel de cada um dentro de um contexto maior Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Você viverá uma fase importante para reconhecer o papel de cada um dentro de um contexto maior, descentralizando o olhar de si e compartilhando energias. Logo, este momento será favorável para realizar trabalhos em equipe, estar com os amigos e participar de movimentos que contribuam com a sociedade. No entanto, poderão ocorrer tensões, e o excesso de energia te levar a ações rebeldes e a conflitos. Portanto, por mais que perceba a importância do coletivo, você tenderá a querer defender as suas verdades a qualquer custo. Com isso, entrará em batalhas que te farão fugir do ideal de compartilhamento.

Escorpião

O escorpiano focará no setor profissional e no que deseja construir para o futuro Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Nesta semana, você focará no setor profissional e no que deseja construir para o futuro. Todavia, tenderá a se deparar com mudanças e imprevistos que poderão gerar tensão e mudar os seus planos. No caso, procure não resistir aos movimentos que surgirem. Pelo contrário, busque um novo olhar para eles e se abra para a possibilidade de encontrar caminhos que façam mais sentido para você.

Ainda neste período, será importante encarar os medos e as dores com mais coragem e otimismo, se dedicando a se libertar do que não faz mais sentido. Nesse processo, contudo, não deixe o senso de realidade de lado.

Sagitário

O sagitariano se conectará com os seus sonhos e com o desejo de sair da rotina Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Você ficará mais sensível ao longo desta semana. Será um período importante para estar com as pessoas que lhe trazem segurança emocional, pois assim se sentirá mais confiante e conseguirá acalmar os ânimos.

Você se conectará com os seus sonhos e com o desejo de sair da rotina, de expandir os conhecimentos e de se aventurar por novos caminhos. No entanto, deverá ter cautela. Afinal, a tendência será de decisões impulsivas e precipitadas. No setor afetivo, você ainda desejará encontrar o equilíbrio na relação. Ao mesmo tempo, poderá exagerar na dose e criar mais conflitos por querer tudo ao seu modo e defender o seu espaço.

Capricórnio

O capricorniano apresentará um contato forte com o lado obscuro de sua alma Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Você apresentará um contato forte com o lado obscuro de sua alma, o que irá gerar inseguranças e incômodos. Todavia, será importante compreender que isso é necessário para tomar consciência dos padrões nocivos e se desapegar deles.

Ainda neste período, o seu ímpeto de romper com tudo que está desalinhado com os seus valores estará mais forte. Isso lhe trará mais iniciativa, mas também poderá fazer com que aja de maneira impulsiva e precipitada. Por fim, sua rotina estará mais agitada. Com isso, poderão ocorrer reações emocionais intensas, afetando sua saúde. Portanto, procure maneiras de acalmar os ânimos.

Aquário

O aquariano tenderá a criar muitas expectativas e se frustrar quando elas não forem atendidas Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Fase importante para encontrar mais equilíbrio em suas relações, especialmente na amorosa. Apesar disso, a tendência será que tenha dificuldade para respeitar o tempo dos outros. Desse modo, haverá tensões, desentendimentos, bem como a possibilidade de um rompimento precipitado.

Você também tenderá a criar muitas expectativas e se frustrar quando elas não forem atendidas. Portanto, procure observar melhor as suas ações. Por fim, o momento será propício para refletir sobre os comportamentos que geram dificuldades nos relacionamentos e se libertar deles, rompendo assim padrões que geram sofrimento.

Peixes

O pisciano tenderá a se deparar com imprevistos, o que poderá gerar bastante tensão e possíveis rompimentos Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Será o momento de atentar-se ao setor afetivo, percebendo melhor como o outro te vê e o que ele espera da relação. Da mesma forma, será preciso que olhe para as suas necessidades e tome consciência do que é importante para você. Entretanto, ao longo destes dias, você tenderá a se deparar com imprevistos, o que irá gerar bastante tensão e possíveis rompimentos. Logo, tenha cautela com as ações impulsivas e use a sua energia para romper padrões que geram sofrimento. No ambiente familiar, a tendência a conflitos ainda seguirá presente.