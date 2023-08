Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de agosto de 2023

Descubra o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Descubra o que os astros reservam para a semana de 14 a 20 de agosto de 2023 Imagem: YummyBuum | Shutterstock

O Sol segue em Leão e continua em conjunção com Vênus e em quadratura com Urano. Além disso, o Astro-Rei faz conjunção com a Lua no meio da semana. Esses movimentos indicam tensões, instabilidade emocional e tendência a ações precipitadas e que geram rompimentos, especialmente nos relacionamentos.

Mercúrio segue em conjunção com Marte e em oposição a Netuno, o que reforça atitudes impulsivas motivadas por emoções e pelo inconsciente. Logo, é necessário ter cuidado, pois tudo isso poderá acarretar grandes frustrações e desilusões.

Período de emoções intensas

De modo geral, o período é rodeado por emoções intensas, uma grande conexão com o ego e a necessidade de fazer valer os desejos individuais. Contudo, é muito importante olhar de forma mais ampla e coletiva, pois a resistência só irá gerar tensão e sofrimento.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você se envolverá mais com as questões do cotidiano. Ao mesmo tempo, terá maior habilidade para organizar a sua rotina, de modo a conseguir se divertir e fazer aquilo de que gosta. A tendência será que as mudanças continuem a ocorrer. Portanto, se disponha a pensar um pouco também no coletivo.

Apesar dos desafios, esse movimento poderá lhe trazer oportunidades que estejam mais conectadas com os seus propósitos. No setor afetivo, o desejo de estar com alguém ou movimentar a relação estará em alta. No entanto, você também tenderá a se enganar e se frustrar.

Touro

Nesta semana, poderá enfrentar situações que abalem o seu ego e que te chamem para um olhar mais amplo. Isso tenderá a ocorrer especialmente nos relacionamentos, afetando suas emoções e te levando a agir de forma impulsiva e imatura. Logo, procure controlar seus impulsos e compreender melhor os acontecimentos.

Na vida cotidiana, você entrará em uma fase movimentada, na qual terá mais disposição para as atividades diárias. Contudo, também haverá a tendência a irritação e impaciência. Diante disso, busque descarregar essas energias em atividades físicas.

Gêmeos

Você viverá um período de maior conexão com a família, com o lar, com as emoções e com as memórias. Todavia, algumas situações tensas tenderão a ocorrer, abalando o seu ego. Quanto mais resistir a tais mudanças, mais irá se irritar. Portanto, procure ter uma visão coletiva e pensar no que é bom também para os outros.

Busque compreender este momento como uma oportunidade para abrir mão de padrões e comportamentos egoístas. No setor afetivo, tenha muita cautela. Afinal, a tendência será que mergulhe de cabeça em relacionamentos ilusórios e venha a se frustrar.

Será importante que os cancerianos busquem meios de se equilibrar e de se acolher (Imagem: Art.Talya | Shutterstock)

Câncer

Ao longo desta semana, a tendência será de tensões no ambiente familiar, bem como o aumento das oscilações emocionais. Você também viverá um período mais movimentado em sua rotina. Porém, essa agitação poderá contribuir com a sua instabilidade.

Busque meios de se equilibrar e de se acolher. Desse modo, conseguirá lidar com os desafios de forma consciente, sem se deixar levar pelo turbilhão emocional e pelos desentendimentos que eles poderão causar. Além disso, conseguirá compreender profundamente os gatilhos que geram tantos desequilíbrios.

Leão

Será o momento de cuidar melhor do setor financeiro e das questões que lhe trazem segurança e estabilidade. Contudo, também haverá a tendência a acontecimentos inusitados. Ao mesmo tempo que essas situações poderão trazer inseguranças e te levar a gastos imprevisíveis, elas também poderão te conduzir aos desapegos e às transformações necessárias. Quanto mais se abrir, compreender e aceitar tais mudanças, mais adaptável e fluida ficará a sua vida. Por fim, sua mente tenderá a ficar um tanto confusa nestes dias. Logo, evite tomar decisões importantes.

Virgem

Você viverá uma fase de encerramentos e interiorização. A tendência será que fique mais suscetível às energias alheias. Assim sendo, procure se recolher, cuidar das suas energias e se dedicar às práticas espirituais. Dessa forma, conseguirá lidar melhor com essa situação.

Você poderá se irritar e se confundir com facilidade. Além disso, tenderá a agir no calor das emoções. Logo, evite tomar decisões importantes, pois poderá se arrepender ou se frustrar. Por fim, olhe para o seu interior, tente compreender as lições aprendidas no último ciclo e veja o que é necessário mudar para viver de forma mais alinhada com os seus ideais.

Libra

A tendência a se envolver com seus ideais e propósitos será ainda maior, afetando de forma significativa as suas emoções e as suas relações. Haverá a possibilidade de se deparar com situações inesperadas e mudanças repentinas. Com isso, você ficará um pouco mais resistente. Entretanto, quanto mais resistir, mais irá se irritar.

O momento será ideal para ir além do seu ego, buscando olhar de forma mais ampla para os acontecimentos e compreendendo que as transformações são necessárias para o seu crescimento. Por fim, tenha cuidado ao tomar algumas decisões, pois tenderá a se iludir e se enganar com facilidade.

Escorpião

Você poderá se deparar com mudanças repentinas e significativas na vida profissional. Ao mesmo tempo que tais acontecimentos poderão gerar tensões e instabilidades, eles também serão necessários para o seu crescimento e amadurecimento. Ademais, a tendência será que eles te levem a caminhos mais alinhados com a sua alma. Procure não resistir nem controlar tudo isso.

Você terá muita energia para batalhar por aquilo em que acredita, podendo entrar em brigas e conflitos para defender os seus ideais. Você também tenderá a se confundir e ter atitudes baseadas em algo ilusório. Logo, atente-se a essas questões.

Nos próximos dias, os nativos de Sagitário terão mais energia para batalhar pelos ideais (Imagem: Art.Talya | Shutterstock)

Sagitário

A tendência será que as mudanças repentinas continuem a ocorrer, afetando suas emoções de forma significativa. Nesse cenário, tenha cuidado com os excessos, especialmente aqueles utilizados como mecanismos de fuga.

Você terá muita energia para batalhar pelos seus ideais. No entanto, tenderá a se confundir e a agir de maneira equivocada, podendo mergulhar em projetos e situações enganosas. Para equilibrar tudo isso da melhor forma possível, busque se firmar em seus valores internos, na sua espiritualidade e em tudo aquilo que faz sentido para você.

Capricórnio

Você poderá se deparar com transformações importantes. Boa fase para se desapegar de determinadas situações e dar espaço a caminhos mais alinhados com os seus propósitos. Todavia, isso poderá gerar muitas tensões, mas esses movimentos serão muito importantes e, quanto mais resistir a eles, mais desafios terá.

Confie no fluxo da vida. Por fim, você viverá uma fase de conexão com as suas verdades e com o que te move em direção aos seus sonhos. No entanto, haverá a tendência a embarcar em trilhas fantasiosas para preencher o sentimento de insatisfação.

Aquário

Você poderá enfrentar um período intenso e delicado no setor afetivo. Haverá a tendência a mudanças repentinas, rompimentos e tensões. Com isso, suas emoções serão afetadas de forma significativa. Procure não resistir aos novos movimentos e veja o que é preciso transformar ou romper. Assim conseguirá lidar melhor com os acontecimentos, bem como encontrar a harmonia e o equilíbrio necessário.

Por fim, você terá mais coragem para enfrentar seus medos e sombras. Entretanto, também tenderá a se enganar ou se iludir com facilidade. Logo, atente-se a essas questões e, caso precise, busque ajuda terapêutica.

Peixes

Você se envolverá mais com o setor afetivo nesta semana. Além disso, a necessidade de encontrar o equilíbrio e a harmonia nas relações se fará presente. No entanto, também haverá a tendência a se deparar com alguns desafios durante essa busca. Isso porque mudanças repentinas, imprevistos e situações que mexem com o seu ego poderão ocorrer.

Será um período de aprendizado, no qual precisará ter um olhar mais amplo e coletivo, mesmo que o seu impulso seja de fazer valer as suas vontades. Por isso, procure compreender melhor as energias deste momento. Caso contrário, tenderá a se irritar e a agir de acordo com algumas ilusões.