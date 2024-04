Horóscopo semanal: previsão dos signos de 15 a 21 de abril de 2024

Astróloga explica o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Os próximos dias serão importantes para os nativos do zodíaco organizarem as emoções Imagem: MR.RAWIN TANPIN | Shutterstock)

O Sol encerra o seu ciclo em Áries e entra no signo de Touro. Além disso, o Astro-Rei fará conjunção com Mercúrio retrógrado e Vênus. Esses movimentos indicam uma fase importante para revisar a forma de se relacionar, direcionar a energia para os sonhos e melhorar a comunicação. Isso porque mal-entendidos poderão ocorrer.

Marte seguirá em conjunção com Saturno em Peixes e fará conjunção com Netuno, reforçando autocobrança, rigidez e dificuldades para lidar com a realidade. O momento também será propício para organizar as emoções, encarar os fantasmas internos e ter coragem para lidar com as relações a partir de uma visão mais realista.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Apesar da sua vitalidade e energia, poderá se deparar com medos e inseguranças. Com isso, suas ações serão travadas de alguma forma. Além disso, haverá a possibilidade de se confundir e ter sentimentos de melancolia e autocobrança. Portanto, procure desacelerar o ritmo, voltar o seu olhar para o lado interno e encarar os seus fantasmas com coragem. Somente assim conseguirá ter mais clareza das suas atitudes e se libertar de comportamentos repetitivos que geram sofrimento. Alguns assuntos do passado poderão retornar para serem esclarecidos, especialmente aqueles que envolvem as relações afetivas.

Touro

O taurino terá mais vitalidade e energia nos próximos dias Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock

Com a chegada do Sol em Touro, você terá mais vitalidade, disposição e energia. Além disso, tudo o que estava estagnado começará a fluir com mais facilidade. Será o momento de se movimentar, iniciar algo novo e colocar os planos em prática. Contudo, será preciso clareza na hora de direcionar a energia.

O setor afetivo passará por revisões e encerramentos. Haverá a possibilidade do retorno de assuntos do passado para serem devidamente esclarecidos. Com isso, poderá se confundir e ficar mais sensível às forças externas. Portanto, cuide das suas emoções e se dedique às práticas espirituais.

Gêmeos

Período de encerramentos em sua vida. Será importante diminuir o ritmo e mergulhar em seu interior. Desse modo, conseguirá assimilar as experiências vividas e o que aprendeu com elas. Ainda nesta fase, tenderá a se confundir, o que poderá te atrapalhar na hora de compartilhar suas ideias e gerar mal entendidos, especialmente no setor afetivo.

Procure ter mais cautela e avalie os seus sentimentos. Por fim, sua presença poderá ser muito solicitada pelos amigos e grupos dos quais participa. Entretanto, o excesso de cobrança poderá gerar tensões. Logo, estabeleça limites para conseguir equilibrar tudo.

Câncer

O foco no setor profissional estará em alta nesta semana. No entanto, a tendência será que se cobre ou receba cobrança de seus superiores. Além disso, poderá se deixar levar por conflitos. Portanto, observe o seu comportamento e tenha cuidado para não agir de forma arrogante e autoritária.

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você tenderá a ter mais habilidade para descentralizar o poder e perceber a importância de cada um no funcionamento do grupo. Com isso, poderá fortalecer o trabalho em equipe e evitar discussões com os colegas. Por fim, redobre a atenção na sua forma de se comunicar.

Leão

O leonino deverá dedicar mais atenção ao setor profissional Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock

O setor profissional receberá mais atenção de sua parte. Porém, você poderá se deparar com inseguranças, o que irá gerar desconfortos, ofuscar o seu brilho pessoal e acarretar possíveis desentendimentos e imprevistos. Portanto, atente-se a sua comunicação, bem como a questões burocráticas. Além disso, cuide dos seus desconfortos. Somente assim conseguirá se libertar de comportamentos nocivos que impedem o seu avanço. Por fim, após um período desafiador, você poderá contar com uma dose extra de autoconfiança. Isso te ajudará a lidar com os contratempos.

Virgem

Após uma fase desafiadora, você poderá renascer. Haverá mais otimismo e entusiasmo. Todavia, alguns assuntos mal resolvidos ainda estarão presentes para que possam ser ressignificados, especialmente aqueles relacionados a medos e feridas no setor afetivo. Procure encarar tais situações sem se deixar levar pelo desejo de fugir dos sentimentos desconfortáveis. A tendência será que sinta a necessidade de organizar o campo afetivo e de criar mais estrutura na relação amorosa. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com desafios, conflitos e inseguranças que dificultam esse processo.

Libra

Você entrará em um período de maior conexão com as suas sombras. Com isso, será possível iluminar as dores e tomar consciência dos comportamentos que prejudicam o desenvolvimento pessoal. Será a hora de encarar seus medos, compreendendo que somente um novo olhar para eles fará com que possa seguir em um caminho de alegrias.

No setor afetivo, você buscará mais equilíbrio. Todavia, para que alcance esse objetivo, será necessário lidar com assuntos mal resolvidos. Ainda nesta fase, será possível que ocorram desentendimentos e má interpretações de suas falas. Portanto, procure ter mais clareza sobre o que deseja expressar.

Escorpião

O escorpiano viverá uma nova fase no setor afetivo Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock

Fase nova no setor afetivo. Você buscará mais equilíbrio nas relações e terá mais habilidade para compreender as suas necessidades e as do outro. Porém, para que tudo dê certo, será preciso lidar com conflitos não solucionados. Será o momento de finalizar situações que ficaram para trás, mas que ainda geram desconfortos e impactam a sua caminhada.

No cotidiano, a tendência será que ocorram imprevistos. Portanto, a fim de evitar estresse, organize a sua rotina de forma que tenha brechas para resolver as situações que ocorreram fora do planejado. Por fim, cuide bem da saúde e respeite os próprios limites. Caso contrário, a sua imunidade tenderá a diminuir.

Sagitário

No ambiente familiar, a tendência será de um período tenso e com o aumento de conflitos e cobranças. Além disso, haverá a possibilidade de interpretações equivocadas. De modo geral, será uma fase delicada e que pedirá paciência e cautela para evitar que os desentendimentos se tornem muito grandes.

Ainda nesta semana, você viverá uma conexão maior com a sua essência e fortalecerá o seu brilho pessoal. Ademais, o momento será propício para rever a sua forma de pensar, de se comunicar e de se relacionar. Procure fazer os ajustes necessários para encontrar mais equilíbrio nas relações.

Capricórnio

Você entrará em contato com as suas memórias e com o seu passado. Com isso, poderá se sentir mais vulnerável. Além disso, tudo o que acontecer no ambiente familiar poderá te afetar de maneira significativa. Será a hora de organizar os sentimentos e lidar com desavenças pendentes. Ao longo desse processo, procure ter mais cautela na sua forma de se expressar, pois isso ajudará a evitar novos desentendimentos. Você tenderá a se enganar durante o fechamento de um contrato ou a realização de uma parceria. Por isso, caso alguma proposta apareça, avalie com cautela.

Aquário

O aquariano viverá uma fase movimentada no setor social Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock

Período movimentado no setor social. Entretanto, haverá a possibilidade de que imprevistos e mal entendidos ocorram. Além disso, a tendência será que a sua mente fique confusa. No caso, procure desacelerar o ritmo e entender para onde deseja direcionar a sua energia mental. Desse modo, evitará se desgastar com algo que não irá fluir.

No campo financeiro, a fase será de organização. Você terá mais vitalidade e disposição para alcançar o conforto desejado. No entanto, também poderá se enganar na hora de lidar com o dinheiro. Logo, atente-se aos seus gastos para evitar dívidas.

Peixes

Você viverá uma fase de organização no setor financeiro. Todavia, alguns imprevistos poderão ocorrer. Portanto, para evitar prejuízos ou mal-entendidos, procure se atentar ao realizar pagamentos, fechar acordos e cobrar pelo seu trabalho. Além disso, reveja a sua forma de lidar com o dinheiro e reflita sobre o que lhe traz conforto e segurança. Assim, poderá direcionar a energia de forma mais consciente para as suas conquistas.

Ainda neste período, a tendência será que se depare com inseguranças na hora de tomar decisões. Poderá também entrar em conflitos desnecessários e se enganar com mais facilidade no que diz respeito aos seus sonhos.

Por astróloga Thaís Mariano