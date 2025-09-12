Horóscopo semanal: previsão dos signos de 15 a 21 de setembro de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Nesta semana, os nativos terão maior clareza mental Imagem: vchal | Shutterstock

Nesta semana, o Sol em Virgem fará conjunção com Mercúrio, favorecendo a clareza mental. No entanto, a oposição do Astro-Rei a Saturno e Netuno indica a possibilidade de dúvidas, frustrações e uma sensação de bloqueio e confusão. Além disso, a busca por perfeição e lógica tenderá a se deparar com emoções confusas. Logo, será necessário ajustar as expectativas, evitar a rigidez e tentar equilibrar a razão com a intuição.

Mercúrio em Libra fará conjunção com o Sol, sinalizando que haverá a busca por harmonia, mas também possíveis obstáculos internos e externos. Já a oposição do planeta a Saturno e Netuno sugere confusões mentais, atrasos em decisões e dificuldades para expressar sentimentos.

Por sua vez, Vênus em Leão estará em quadratura com Urano, indicando tensões nas relações afetivas e um forte desejo de liberdade. Devido a isso, poderão ocorrer rupturas, atitudes imprevisíveis ou a necessidade de romper com padrões desgastados.

Por fim, Marte em Libra estará em quadratura com Plutão, sugerindo conflitos intensos, dependência emocional e problemas financeiros. De modo geral, a energia de Marte buscará ação diplomática, mas a quadratura com Plutão exigirá um enfrentamento profundo das situações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá dedicar mais atenção à saúde Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Nesta semana, você poderá sentir uma pressão maior nos relacionamentos, especialmente nos afetivos. Inclusive, será possível que conversas importantes ocorram nesse setor, o que exigirá paciência e clareza para evitar mal-entendidos ou cobranças excessivas.

No trabalho, ajustes na rotina ou imprevistos possivelmente irão interferir em seu planejamento. Logo, procure exercer a flexibilidade. Ainda nesta fase, tente dedicar mais atenção à saúde, pois o excesso de estresse poderá afetá-lo(a). Por fim, evite conflitos ao longo deste período, mesmo que precise abrir mão da razão.

Touro

A criatividade e o prazer tenderão a pedir mais a atenção do taurino Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você poderá se sentir sobrecarregado(a) ou sem clareza, o que afetará o seu rendimento. Diante disso, a organização da rotina e os cuidados com a saúde deverão se tornar prioridades. Ademais, busque não se comprometer com mais do que consegue cumprir.

Ainda nesta fase, a criatividade e o prazer tenderão a pedir mais a sua atenção. Todavia, surpresas ou instabilidades emocionais poderão afetar os momentos de lazer. Nesse cenário, será importante evitar decisões impulsivas, sobretudo em situações que envolvam filhos, relacionamentos ou projetos pessoais. No trabalho, conflitos possivelmente surgirão, especialmente por diferenças de métodos. Logo, busque não alimentar tensões.

Gêmeos

A expressão pessoal, a criatividade e a vida amorosa receberão mais atenção do geminiano Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Assuntos ligados à expressão pessoal, à criatividade e à vida amorosa receberão mais atenção. Porém, deverá ter cuidado nesses setores. Isso porque poderá surgir uma sensação de bloqueio, fazendo com que as coisas não fluam como gostaria. Logo, será importante não forçar as situações, especialmente os romances e os projetos criativos.

Ainda nesta semana, emoções do passado ou questões familiares possivelmente surgirão de forma inesperada, pedindo um olhar sensível e flexível. Diante desse cenário, busque evitar reações impulsivas ou discussões em casa. Por fim, haverá o desejo de se afirmar em situações que fogem do seu controle, trazendo desconfortos.

Câncer

O canceriano poderá dedicar mais atenção à vida pessoal Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você tenderá a dedicar mais atenção à vida pessoal e ao ambiente familiar. Nesse cenário, poderá se sentir dividido(a) entre o que deseja e o que a realidade exige. Ainda nesta semana, conversas com pessoas próximas possivelmente levarão a tensões ou cobranças. Essa situação exigirá paciência e empatia.

Ademais, será possível que ocorram mudanças no cotidiano, o que causará incômodos. Diante disso, procure manter a calma e evitar decisões impulsivas, sobretudo em assuntos relacionados aos filhos, momentos de lazer e relacionamentos. Por fim, haverá a chance de que o desejo de se expressar livremente entre em conflito com resistências internas ou externas.

Leão

O campo financeiro exigirá mais flexibilidade do leonino Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Haverá tendência a mal-entendidos ou dificuldades de se expressar com clareza. Diante disso, evite tirar conclusões precipitadas, especialmente em assuntos que envolvam estudos, contratos ou relações familiares. Ademais, o seu senso prático poderá ser desafiado por expectativas pouco realistas, o que exigirá que mantenha os pés no chão.

No campo financeiro, imprevistos possivelmente surgirão, pedindo flexibilidade ou ajustes nas prioridades. No ambiente familiar, o clima ficará tenso, com a presença de discussões ou exigências emocionais. Nesse cenário, procure não reagir no calor do momento e aposte no diálogo sincero.

Virgem

O virginiano estará mais envolvido com as finanças e a autoconfiança Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você se envolverá com as finanças e com questões ligadas à autoconfiança. Nesse cenário, poderá surgir uma sensação de insegurança ou confusão sobre as prioridades. Por isso, evite decisões impulsivas. Ademais, possivelmente se sentirá dividido(a) entre o desejo de estabilidade e a necessidade de mudar algo na sua imagem.

Inclusive, mudanças na forma como é percebido(a) trarão desconfortos, mas também a possibilidade de se libertar de padrões. Por fim, será possível que a intensidade emocional torne pequenos conflitos maiores do que realmente são.

Libra

Assuntos ligados à autoestima e ao modo como o libriano se expressa precisarão de mais gentileza Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Nesta semana, você poderá se deparar com dúvidas sobre si ou com um conflito interno. Será um momento importante para refletir, mas evite decisões definitivas. Além disso, procure não se cobrar por não ter todas as respostas.

Ainda nesta fase, assuntos ligados à autoestima e ao modo como se expressa precisarão de mais gentileza. Haverá também uma tensão que afetará o seu bem-estar. Portanto, preste atenção aos sinais do corpo. No campo financeiro, evite decisões impulsivas, respeitando os seus limites e não tentando agradar a todos.

Escorpião

A intuição do escorpiano estará mais aguçada Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de se recolher, repensar decisões e observar. Além disso, a sua intuição estará mais aguçada. No entanto, isso poderá vir acompanhado de dúvidas ou sensações confusas; portanto, evite tirar conclusões precipitadas.

Ainda nesta semana, a relação com amigos poderá enfrentar instabilidades, exigindo flexibilidade. Também será possível que surja o desejo de afirmar a sua identidade, mas tenha cuidado para não agir de forma reativa ou explosiva. Por fim, alguma tensão poderá surgir, o que demandará atenção especial ao autocuidado.

Sagitário

O sagitariano poderá enfrentar mudanças nos estudos, viagens ou crenças nesta semana Imagem: Sunward Art | Shutterstock

As questões profissionais tenderão a receber maior atenção. Nesse setor, você poderá se deparar com dúvidas, cobranças e desafios para obter clareza sobre os objetivos ou próximos passos. Diante desse cenário, evite decisões precipitadas. Além disso, a comunicação no ambiente de trabalho exigirá diplomacia e paciência.

Ainda nesta semana, mudanças nos estudos, viagens ou crenças poderão surgir, pedindo mais abertura para o novo. Nos círculos sociais, divergências de ideias ou metas podem gerar tensões; por isso, será essencial agir com estratégia para manter o equilíbrio.

Capricórnio

Emoções ligadas aos relacionamentos íntimos e às finanças poderão surgir na vida do capricorniano Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você questionará as suas crenças, planos e caminhos, podendo sentir que algumas ideias ou metas perderam o sentido ou encontrar obstáculos para expandir os horizontes. Nesse cenário, as viagens ou os estudos precisarão de mais atenção e paciência.

Ademais, emoções ligadas aos relacionamentos íntimos e às finanças poderão surgir de maneira inesperada. No ambiente profissional, haverá disputas de poder ou cobranças. Logo, evite entrar em conflitos e preserve a sua energia. Em resumo, nem tudo sairá como deseja nesta semana, mas haverá a oportunidade de rever escolhas com mais maturidade.

Aquário

O período será propício para o aquariano rever questões financeiras Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Nesta semana, você entrará em contato com as suas sombras. Como resultado, poderão surgir dúvidas ou confusões em relações íntimas, especialmente se houver assuntos mal resolvidos ou falta de clareza. Diante desse cenário, evite forçar respostas imediatas. Além disso, mudanças nas parcerias possivelmente afetarão a sua segurança e pedirão mais flexibilidade e autenticidade.

Também será um período propício para rever questões financeiras compartilhadas ou investimentos. No campo das ideias, crenças rígidas tenderão a ser desafiadas, sobretudo se estiver preso(a) a uma visão limitada das coisas. Em resumo, o momento pedirá profundidade, mas também leveza para soltar o que já não serve.

Peixes

A intensidade emocional do pisciano estará em alta Imagem: Sunward Art | Shutterstock

Você dedicará mais atenção aos relacionamentos. Nesse setor, haverá a necessidade de investir na escuta, na maturidade e na clareza. Isso porque poderá ocorrer certa dificuldade para alinhar as expectativas com o outro, especialmente se houver cobranças ou falta de diálogo.

No trabalho e na rotina, mudanças possivelmente irão interferir nas emoções ou gerar instabilidades nas parcerias. Diante desse cenário, exerça a flexibilidade, evitando resistir ao novo. Por fim, a intensidade emocional estará em alta, podendo gerar ciúmes, disputas de poder ou a necessidade de controle. Logo, procure pensar antes de agir.