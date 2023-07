Horóscopo semanal: previsão dos signos de 17 a 23 de julho de 2023

Veja o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Rvector | Shutterstock

O Sol em Câncer continua em oposição a Plutão, indicando que as emoções continuarão intensas. Ainda, haverá maior contato com as sombras e questões dolorosas aflorando, especialmente da nossa criança ferida. É necessário que cada um se comprometa com a autotransformação, sem se deixar levar por sentimentos de vingança.

Mercúrio ainda em Câncer faz quadratura com Urano e Júpiter, o que significa intuição aflorada, mas também dificuldade de se concentrar, tendência a conflitos e desafios na comunicação. Vênus e Marte seguem em conjunção e em oposição a Saturno, trazendo mais estabilidade às relações, mas também desafios, bloqueios, inseguranças, tendência a cobranças e conflitos densos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Será o momento de iluminar o seu amor próprio. Entretanto, ao mesmo tempo em que poderá reconhecer sua luz, entrará em contato com características suas que te desagradam. Apesar de ser algo desconfortável, é também uma oportunidade de desapegar de padrões e comportamentos nocivos que só alimentam seu ego, mas te impedem de crescer. Procure também reduzir as atividades nesta semana, caso contrário poderá ser acometido(a) por alguma inflamação.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Creative icon styles | Shutterstock)

Você poderá iluminar sua relação com o seu passado, ficar em contato com as suas memórias e com seus familiares. Nesse sentido, a casa será onde recarregará as suas energias. Apesar disso, também irá se deparar com dores e feridas do passado não cicatrizadas, o que poderá te levar à instabilidade emocional.

Alguns conflitos com familiares também poderão acontecer, mas será um período necessário para que você possa ressignificar essas dores e se libertar do peso que elas trazem. Procure acolher mais as suas emoções e estar perto de pessoas que te acolhem também.

Gêmeos

Os conflitos familiares tenderão a se intensificar. Logo, será essencial que você encontre formas de acalmar os ânimos ou evitar discussões, porque elas não levarão a nenhuma resolução, contribuindo para mais separação e desafios nas relações. Além disso, haverá maior habilidade para lidar com as situações de maneira mais leve, já que estará mais flexível.

Contudo, existirá a tendência a um maior contato com as próprias sombras. Isso poderá indicar maiores desafios que não te permitam ser tão tolerante como você gostaria, mas poderá olhar para o que viveu e para aquilo que ainda te fere sob uma perspectiva mais leve e consciente.

Câncer

Tendência a se deparar com alguns aspectos desafiadores em seus comportamentos que têm te impedido de ir em busca do que você realmente quer. Apesar dos desafios e da instabilidade emocional que essa fase traz, será também uma oportunidade para desapegar definitivamente de padrões nocivos.

No campo financeiro, também poderá haver instabilidade. Então, tenha cuidado para não gastar mais do que pode na intenção inconsciente de suprir carências emocionais. Você entrará também em um período mais movimentado da sua vida, porém irá se deparar com alguns bloqueios, e as coisas não acontecerão na rapidez que você gostaria.

Leão

Será o momento de dar andamento aos seus projetos, de sair do mergulho interior em que você estava e ir em busca do que deseja. Sua vontade será de fazer tudo a seu modo e sozinho(a), porém irá se deparar com medos e angústias internas.

O período demandará que você lide com os próprios tabus e com comportamentos nocivos; poderá escolher entre se deixar abalar por eles ou encontrar formas de ressignificar e desapegar de vez do que te faz mal. Neste ciclo, acolha suas dores, percebendo que elas são importantes para seu crescimento, mas não ditam quem você é.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Creative icon styles | Shutterstock)

Será o momento de fazer um balanço de tudo que viveu, finalizar o que precisa ser finalizado, olhar para o seu interior e compreender o que você já não quer mais em sua vida no seu próximo ciclo. Tudo parecerá um tanto confuso, e você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma também. Portanto, procure se dedicar ao autoconhecimento e busque ajuda terapêutica se precisar. As atividades artísticas te farão muito bem nesse período. Procure cuidar bem da sua energia, pois estará bem sensível, e cuidado com a tendência a enganos.

Libra

Será o momento de descentralizar a energia de você e perceber como pode contribuir de forma mais ampla para a sociedade, bem como de estar com pessoas que compartilham de uma visão de vida parecida com a sua.

Algumas dores serão afloradas nesta semana também; você irá lidar com certos medos que habitam nas profundezas da sua alma e que afetam sua forma de se expressar e de encontrar o seu lugar no mundo. Os relacionamentos passarão por um período delicado, com maior tendência a conflitos que podem levar a rompimentos. Será necessário que você tenha maturidade para lidar com isso.

Escorpião

Fase importante no que diz respeito às suas realizações profissionais. Todavia, haverá situações que afloram dores e feridas não cicatrizadas dentro de você. Poderão acontecer alguns términos, encerramentos de ciclos de trabalho, desligamento de alguém e, por mais difícil que seja este momento, essa energia trará liberação do que estava causando algum tipo de estagnação.

Somente quando nos despedimos realmente de algo é que podemos realmente dar espaço para o novo chegar. Com todas as situações que ocorrerão neste período, você perceberá também a sua capacidade de lidar com os desafios e poderá se conectar com a força que tem.

Sagitário

Será um bom momento para nutrir as suas habilidades e as suas relações profissionais. Além disso, você terá mais facilidade para falar sobre aquilo em que acredita e poderá fazer as mudanças necessárias na sua vida. Apesar da maior dedicação à realização dos seus sonhos, seu otimismo tenderá a ser abalado pelo contato com suas sombras.

Procure olhar por ângulos diferentes e poderá perceber que, da mesma forma que hoje você está tomando consciência das partes obscuras que habitam em si, só pode haver sombra onde existe a luz. Portanto, procure também fortalecer os aspectos benéficos da sua alma.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Creative icon styles | Shutterstock)

Você tomará mais consciência das sombras que habitam dentro de você. Tudo isso será necessário para que possa se libertar de padrões, medos e situações que causam dor e que, antes, você não estava percebendo com clareza. É o momento também de iluminar os seus tabus e preconceitos, as suas partes que você prefere deixar escondidas por saber que não são muito bonitas. Elas só deixarão de ser um peso quando você se dispor a transformá-las definitivamente. Diante disso, evite entrar em ciclos de pensamentos autossabotadores e autopunitivos; será o momento ideal para ressignificar os aspectos sombrios dentro de si.

Aquário

Você se dedicará a encontrar harmonia e equilíbrio em seus relacionamentos, podendo perceber com mais facilidade as necessidades alheias sem deixar as suas de lado. Apesar disso, também irá se deparar com situações difíceis que afloram as feridas emocionais que têm e podem te conectar com o medo da rejeição, levando a atitudes um tanto desequilibradas.

Cuidado com a tendência a tentar manipular o outro para que aja da forma como você gostaria. Da mesma forma, também tenha cuidado para não ser manipulado(a) por alguém. Procure observar melhor os comportamentos que você precisa abandonar para ter relações mais saudáveis.

Peixes

Nova fase em sua rotina, com mais vitalidade e energia. Será o momento de focar a produtividade a fim de ter mais tempo para o descanso e para o lazer. No entanto, será possível que você sinta necessidade de se recolher um pouco mais e que aconteçam situações dolorosas, afetando sua produtividade. Isso se dará porque o período também invocará maior consciência das próprias dores. Procure se respeitar e cuidar melhor da sua saúde, pois tudo que acontecer e afetar suas emoções irá afetar também a sua saúde. O tempo será de transformação e desapego, aproveite para desapegar do que não serve mais.

Por Thais Mariano