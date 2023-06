Horóscopo semanal: previsão dos signos de 19 a 25 de junho de 2023

Confira o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: E.Va | Shutterstock

Nesta semana, o Sol sai do signo de Gêmeos e ingressa no signo de Câncer. O Astro-Rei também continua em quadratura com Netuno, indicando um momento de grande sensibilidade. Portanto, para evitar ilusões e confusões, é preciso ter cautela com as emoções.

Vênus e Marte continuam em conjunção no signo de Leão e fazem quadratura com Júpiter. Além disso, no meio da semana, a Lua faz conjunção com Vênus e Marte e quadratura com Júpiter. Esses movimentos reforçam a tendência a sentimentos intensos. Sendo assim, é importante tomar cuidado com as ações impulsivas e se dedicar a atividades que aumentem a criatividade e a inspiração.

Mercúrio em Gêmeos faz bom aspecto com Vênus, sugerindo um período de maior habilidade na comunicação. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você se envolverá com as suas memórias e com questões familiares. Será o momento de reorganizar as suas emoções e de iluminar a sua relação com o passado. Ao longo desse processo, você poderá se deparar com sensações estranhas e segredos antigos.

Apesar dos desafios, a situação será ideal para iluminar questões não cicatrizadas e se libertar de possíveis mentiras. No campo afetivo, as emoções continuarão intensas. A semana será favorável para se dedicar aos seus dons e talentos.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: E.Va | Shutterstock)

Sua curiosidade estará em alta e você sentirá mais vontade de interagir, de frequentar novos lugares e de sair da rotina. Além disso, o momento poderá ser favorável para iniciar um estudo que esteja relacionado à sua profissão.

Evite perambular entre diversos cursos sem se aprofundar. Afinal, isso te levará a perder dinheiro. Haverá o desejo de se aproximar dos seus entes queridos e do seu lar. Logo, aproveite para desfrutar de bons momentos ao lado dos familiares e para deixar sua casa mais bonita e confortável.

Gêmeos

Semana favorável para reorganizar a vida financeira. Você deverá olhar para esse setor com mais objetividade a fim de conseguir maior estabilidade. Também será o momento ideal para valorizar as suas conquistas materiais e emocionais.

Apesar das boas energias, cuidado com as fantasias criadas para fugir dos desconfortos. Isso porque elas poderão te levar a gastos impulsivos e desnecessários. Por fim, aproveite este período para fortalecer a sua espiritualidade, compreendendo como as práticas espirituais te nutrem e te sustentam.

Câncer

Sua vitalidade estará em alta. Tudo o que parecia caótico começará a clarear e novos ciclos se iniciarão, dando andamento ao que estava estagnado. Porém, você ainda se sentirá confuso(a) e sensível às energias externas. Procure se cuidar e se dedicar às práticas espirituais. Dessa forma, conseguirá se equilibrar energeticamente.

No setor financeiro, poderão ocorrer gastos impulsivos. Isso porque você tentará encontrar conforto emocional no consumo. Para amenizar essa situação, busque se valorizar e tente dedicar mais tempo ao que lhe dá prazer.

Leão

Será o momento de voltar o olhar para o seu interior e realizar um balanço de tudo o que viveu nos últimos tempos. Ao longo desse processo, poderá se questionar se o que tem vivido está alinhado com o que gostaria de viver. Mesmo que pareça algo confuso, toda essa situação será ideal para encerrar ciclos falidos.

Seu charme e sua energia para os relacionamentos estarão em alta. Você sentirá necessidade de estar perto das pessoas que ama e que lhe trazem segurança. Apesar disso, tome cuidado com a tendência a ações impulsivas.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: E.Va | Shutterstock)

O momento será ideal para descentralizar as energias e compreender as melhores formas de contribuir com o coletivo. Também haverá maior habilidade para reconhecer o brilho e o potencial do outro. Os dias serão favoráveis para aproveitar a companhia dos amigos.

Você poderá precisar da ajuda de algumas pessoas, assim como elas precisarão da sua. Por fim, você estará mais sensível energeticamente. Portanto, para evitar conflitos e tensões, procure se conectar com a sua intuição. Busque se dedicar às práticas espirituais e tente equilibrar a sua energia.

Libra

Semana especial para a vida profissional e para as realizações internas, especialmente no que diz respeito à sua marca no mundo. Você poderá receber alguma promoção ou, até mesmo, o reconhecimento de pessoas que você admira.

Será o momento de aquecer suas ambições e de se mostrar mais. Apesar das boas energias, você estará muito sensível, podendo se confundir e não enxergar os seus passos com clareza. Tenha mais cautela ao tomar decisões importantes. O período será favorável para viajar ou para iniciar algum estudo.

Escorpião

Você poderá desfrutar de mais energia e otimismo para conquistar os seus sonhos. Será um bom momento para viajar, especialmente se for para algum retiro espiritual. Afinal, será importante se dedicar ao autoconhecimento.

Tenha cuidado para não cair em caminhos ilusórios e desequilibrados, pois eles poderão te levar a desgastes energéticos e a frustrações. Procure estar consciente sobre aonde deseja ir. Por fim, a vida social passará por um período agitado, te levando a ter dificuldades para direcionar a sua energia. Para amenizar essa situação, busque a companhia de amigos que estão em sintonia com os seus ideais.

Sagitário

Ao longo desta semana, você irá se deparar com o lado obscuro de sua alma. Apesar dos desconfortos, essa situação será importante para que possa ressignificar dores e feridas que impactam sua forma de ser e te mantêm em padrões nocivos. Procure não fugir dos desafios que vierem, pois isso poderá atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal.

No setor profissional, você viverá um período de grande energia para as suas conquistas. Haverá a chance de realizar parcerias que te ajudem a crescer e a alcançar o que almeja, mas tenha cuidado com o autoritarismo.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: E.Va | Shutterstock)

Após um período desafiador na vida afetiva, um novo ciclo se iniciará. Você terá mais habilidade para buscar o equilíbrio na relação e para compreender as necessidades alheias. Contudo, procure não deixar as suas demandas de lado.

Tome cuidado também com a tendência a criar expectativas muito altas e se frustrar. Lembre-se que o outro é um ser humano com limitações, que pode não corresponder às suas idealizações. A semana será favorável para realizar os seus sonhos, viajar, sair da rotina e viver momentos agradáveis ao lado da pessoa amada.

Aquário

Semana favorável para organizar a sua rotina. Será também o momento ideal para trazer mais alegria ao seu cotidiano e realizar as atividades com mais satisfação. Se você estiver vivendo de forma cansativa e pouco prazerosa, essa será a oportunidade de trazer movimentos que estejam em sintonia com os seus desejos.

Tenha cuidado com sua saúde, pois o excesso de atividades poderá cansar o lado físico e o psicológico. No campo afetivo, você deverá olhar para os seus traumas e dores com muita coragem. Somente assim conseguirá ressignificá-los.

Peixes

Será o momento de se valorizar, de se conectar com a sua essência e com seu brilho pessoal. Os dias também serão favoráveis para se divertir, viver momentos agradáveis ao lado da pessoa amada e cuidar da sua criança interna. Entretanto, toda essa energia poderá trazer dificuldades para encarar as situações práticas da vida.

Tenha cuidado também com a sua saúde. Isso porque os afazeres do cotidiano poderão afetar de forma significativa o lado físico e o emocional. Logo, procure encontrar o equilíbrio entre fazer o que gosta sem deixar de lado as obrigações do dia a dia.

Por astróloga Thaís Mariano