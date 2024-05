Horóscopo semanal: previsão dos signos de 20 a 26 de maio de 2024

Astróloga explica o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

A semana será agitada e haverá possibilidade de boas notícias Imagem: E.Va

Nesta semana, o Sol irá transitar do signo de Touro para o de Gêmeos. Além disso, ele seguirá em conjunção com Vênus, Júpiter e Urano, bem como fará bons aspectos com Plutão e Netuno. Esses movimentos indicam uma fase agitada, em que haverá a possibilidade de boas notícias e grandes inícios. Apesar disso, o Astro-Rei passará por uma oposição à Lua Cheia em Sagitário, sugerindo tendência a emoções mais afloradas.

Mercúrio em Touro fará aspecto tenso com Plutão e passará por uma fase complicada com a Lua Cheia na metade da semana. Isso sugere dificuldades para lidar com os próprios sentimentos, bem como a propensão a se deixar levar por pensamentos nocivos. Marte em Áries não fará aspectos com outros planetas. Ao mesmo tempo em que isso demonstra coragem e disposição para batalhar pelo que deseja, também aumenta a inclinação a atitudes precipitadas e impulsivas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, o setor social estará bem ativo e você buscará por mais movimentos. Portanto, qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Será um bom momento para conhecer pessoas e diversificar a sua rede de contatos. Além disso, a flexibilidade mental deste período te ajudará a ter mais facilidade para compreender as ideias alheias e modificar as suas.

Sua energia e vitalidade estarão em alta, bem como o desejo de batalhar pelos seus sonhos e mostrar o seu valor. Todavia, tome cuidado com a tendência a atitudes precipitadas. Afinal, isso poderá te levar a tomar decisões no calor das emoções e se comprometer com mais coisas do que consegue realizar.

Touro

A fase será importante para o taurino organizar a vida financeira Imagem: Sunflowerr | Shutterstock

Fase importante para organizar o setor financeiro e tomar consciência dos valores internos que geram segurança e te sustentam. Será o momento de reconhecer tudo o que já conquistou com o seu trabalho e se dedicar para ter mais conforto e prazer.

Além disso, o período será propício para o aumento dos recursos materiais. Logo, aproveite toda essa produtividade. Apesar disso, tenha cautela com os seus gastos, pois tenderá aos excessos. O período também será fundamental para enfrentar os medos e fantasmas internos. Porém, devido à falta de clareza dos sentimentos, poderá agir de maneira confusa.

Gêmeos

Você viverá um novo ciclo em sua vida. A tendência será que tenha mais confiança e animação para dar andamento aos seus projetos. Além disso, haverá a possibilidade de receber boas notícias e um dinheiro inesperado, bem como se deparar com novos movimentos.

Contudo, na metade da semana, você poderá sentir as emoções de maneira mais intensa. Portanto, procure se acolher e estar perto das pessoas que você ama para ter mais segurança emocional ao lidar com as situações que podem surgir. Para equilibrar tudo isso, busque cuidar da espiritualidade e das energias.

Câncer

Período de encerramentos em sua vida. Será necessário abandonar comportamentos que geram sofrimento e tomar consciência dos seus medos e fantasmas internos. De modo geral, a tendência será de uma fase introspectiva. Para ter mais clareza, respeite esse movimento e cuide melhor da sua energia.

Por outro lado, você viverá um período movimentado no setor social. Sua presença poderá ser mais requisitada por amigos. Logo, para equilibrar essas duas tendências, procure estar ao lado de pessoas que te ajudem no desenvolvimento pessoal e espiritual.

Leão

A fase será importante para o leonino compreender o papel do outro em sua vida Imagem: Sunflowerr | Shutterstock

Fase importante para compreender o papel do outro em sua vida e no funcionamento do todo. De modo geral, este momento será uma oportunidade para fortalecer os indivíduos ao seu redor, reconhecendo os dons e as habilidades deles. Com isso, poderá ter mais clareza dos seus próprios talentos e sonhos.

Ainda neste período, a tendência será que surjam mais oportunidades para estar entre amigos e pessoas em sintonia com os seus propósitos. No setor profissional, a semana será de muito movimento. Você terá mais habilidade para se comunicar e negociar.

Virgem

A tendência será de uma fase próspera em sua vida. Assim sendo, se abra para as mudanças e aproveite os bons ventos. Procure se conectar com a sua consciência superior e ter mais clareza sobre o que deseja para aproveitar este período.

Ainda nesta semana, os dias serão propícios para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e para se dedicar aos estudos em sua área de atuação profissional. Apenas evite iniciar diversos projetos ao mesmo tempo, pois poderá não os concretizar. Por fim, o momento será favorável para viagens.

Libra

Após uma fase desafiadora, você viverá um período de expansão. Será o momento de se conectar com seus sonhos e aspirações, além de se esforçar para realizá-los. A semana também será propícia para se dedicar ao autoconhecimento, bem como aos estudos filosóficos e acadêmicos.

Além disso, as viagens e provas serão favorecidas. Apesar das energias positivas, haverá a possibilidade de cometer excessos nos gastos, na alimentação, nas bebidas e nos estudos. Diante disso, para aproveitar este ciclo da melhor maneira possível, procure direcionar bem a sua energia.

Escorpião

O escorpiano deverá estar atento aos seus limites para não os ultrapassar Imagem: Sunflowerr | Shutterstock

Ao longo desta semana, a sua rotina ficará bem movimentada, com o surgimento de diversos afazeres. Embora sinta bastante energia e vitalidade para realizar as tarefas cotidianas, atente-se aos seus limites. Isso porque poderá ultrapassá-los, gerando estresse e tensão.

No setor afetivo, o momento será de maior flexibilidade para compreender o outro. Portanto, aposte na comunicação para esclarecer as necessidades de cada um, buscando assim um caminho de equilíbrio. Por fim, você terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desconfortos, isso será necessário para que ressignifique as situações que viveu, compreendendo o que levou a elas e os aprendizados que trouxeram.

Sagitário

Acontecimentos do setor afetivo poderão afetar as suas emoções, o que te levará a agir de maneira desequilibrada a fim de conseguir o acolhimento do outro. Para evitar mal-entendidos e encontrar o equilíbrio, procure se acolher e expressar o que sente.

Ainda nesta fase, você desejará viver tudo de forma mais intensa e emocionante. Com isso, poderá tomar atitudes egoístas e autoritárias, gerando desarmonia e conflitos desnecessários. No caso, busque direcionar essa energia para fortalecer a autoestima e o amor-próprio, reconhecendo os seus potenciais, mas sem se deixar levar pelo ego.

Capricórnio

Devido às disputas de poder, as relações familiares enfrentarão maiores tensões e conflitos. Para evitar brigas desnecessárias, procure acalmar os ânimos, observar as situações com mais cautela e respeitar a individualidade alheia.

Ainda nesta fase, você buscará autoafirmação e se conectará com o seu brilho pessoal. Será importante se nutrir dos seus passatempos, bem como se dedicar ao desenvolvimento dos seus dons e talentos. No entanto, ao longo do processo, atente-se à tendência a agir de forma egoísta. Por fim, o momento será propício para o autoconhecimento.

Aquário

O ambiente familiar do aquariano estará movimentado Imagem: Sunflowerr | Shutterstock

Com o ambiente familiar mais movimentado nesta semana, haverá a possibilidade de receber visitas de parentes ou ir visitá-los. Será um bom momento para conversar sobre assuntos importantes de forma mais leve. Afinal, você terá mais flexibilidade para compreender o ponto de vista do outro.

Ainda nesta fase, você poderá tomar consciência das memórias do passado que interferem no presente, compreendendo o que aconteceu. Tudo o que se refere a essa área te afetará mais nestes dias. Portanto, procure dedicar mais atenção a esse movimento. Por fim, as atividades fora da rotina continuarão em alta, o que poderá conflitar com o desejo de se recolher no seu lar.

Peixes

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Haverá o desejo de diminuir os movimentos, se recolher no seu lar e se aconchegar nas relações familiares. Será o momento de entrar em contato com as suas lembranças e de perceber como elas impactam sua forma de viver e ver o mundo.

Por outro lado, você buscará aumentar a sua rede de contatos e sair da rotina. Logo, procure conciliar esses dois movimentos, respeitando os seus sentimentos e assimilando tudo o que tem vivido. Nas finanças, você terá bastante energia para se dedicar à construção de estabilidade e independência material.

Por astróloga Thaís Mariano