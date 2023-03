Horóscopo semanal: previsão dos signos de 20 a 26 de março de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Vchal | Shutterstock

O Sol entra no signo de Áries, iniciando o Ano Novo Astrológico. Neste período, o Astro-Rei também faz quadratura com Marte e conjunção com Netuno e Mercúrio. Além disso, a Lua Nova em Áries ocorre no dia 21. Esses movimentos indicam energias e emoções intensas, com a tendência a oscilações de humor e atitudes impulsivas.

Vênus em Touro faz conjunção com Urano, movimentando os relacionamentos e indicando que o período será ideal para romper ciclos nocivos. Marte em Câncer segue sem aspectos com outros planetas, o que fortalece a tendência a sentimentos intensos e oscilantes.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Haverá muita movimentação em seu signo. Os dias serão agitados, com muitas novidades e emoções que afetarão sua visão de si e do mundo. Toda essa instabilidade emocional poderá te levar a tomar decisões precipitadas, das quais poderá se arrepender mais tarde.

Além disso, você tenderá a apresentar uma visão exageradamente otimista e se enganar com a realidade. Contudo, apesar dos desafios, será um ótimo momento para se desenvolver e dar andamento aos seus projetos pessoais. A tendência a conflitos e mal-entendidos no ambiente familiar continuará.

Touro

Você entrará em um período introspectivo. Haverá a necessidade de se recolher, mergulhar dentro de si e fazer uma revisão da sua vida. Aproveite para se dedicar ao desenvolvimento espiritual e aos estudos das filosofias de vida. Desse modo, conseguirá compreender o que faz sentido para os seus dias e o que deverá ser finalizado.

Evite tomar grandes decisões, pois não terá muita clareza sobre o que deseja, podendo agir por impulso. Haverá sensibilidade energética e as emoções oscilarão bastante. Portanto, o ideal é que medite e cuide do seu interior. A arteterapia, a ioga, entre outras tipos de terapias poderão te ajudar a restaurar o equilíbrio.

Gêmeos

Previsão da semana para o signo de Gêmeos (Imagem: VS artdesign | Shutterstock)

Seu forte envolvimento com a vida profissional continuará nesta semana. Entretanto, serão dias carregados de emoções intensas e oscilantes, o que poderá te levar a mal-entendidos. Portanto, evite tomar decisões importantes e procure formas de acalmar os ânimos. Dessa forma, conseguirá se esquivar de desequilíbrios nas finanças e frustrações no ambiente de trabalho. Evite também interpretar as situações somente pelo seu olhar, pois as suas emoções poderão não condizer com a realidade. Boa fase para trabalhar em grupo, se reunir com os amigos e cuidar de seus propósitos. Por fim, uma nova fase se iniciará no setor financeiro. Você terá muita força para lutar pela sua independência material.

Câncer

Você irá focar a busca por independência e realizações. Uma nova fase se iniciará em sua relação consigo e com a maneira como encara a vida. Será o momento de ter coragem de ser quem é e de batalhar por sua independência e individualidade. Os dias serão rodeados por energias intensas, o que poderá te levar a agir por impulso. Observe essa situação e procure gerenciá-la.

Na vida profissional, você perceberá a importância de realizar alguns sonhos que estavam no papel. Além disso, novas oportunidades de trabalho baterão à sua porta. No entanto, apesar das boas energias, poderá sentir uma certa confusão ao longo da semana. Diante disso, evite tomar decisões importantes.

Leão

Será uma semana de mudanças. Após um período de intenso mergulho interno e contato com as suas sombras, você sentirá um pouco de leveza e esperança. Além disso, uma dose extra de coragem estará presente em sua rotina para te ajudar a enfrentar os desafios que surgirem. No entanto, as emoções tenderão a ficar mais oscilantes. Com isso, poderá não ter muita clareza sobre os aspectos da sua vida.

No setor profissional, você terá mais habilidade para lidar com outras pessoas. Contudo, ao mesmo tempo, também tenderá a se irritar com facilidade, o que poderá te levar a tensões, desentendimentos e, até mesmo, rupturas.

Virgem

Após um período em que precisou olhar para as dores vindas dos relacionamentos, você poderá viver dias mais leves na relação amorosa. Contudo, algumas mudanças ainda tendem a ocorrer nesse setor. Você poderá perceber a importância de encerrar padrões desequilibrados. A tendência é que apresente oscilações de humor e que se depare com medos e inseguranças. Será preciso ter cautela com determinados pensamentos, pois eles poderão te levar a sofrimentos desnecessários e a ciclos nocivos. O ideal é ressignificar essas reflexões em vez de se deixar dominar pela dor que elas trazem.

Libra

Previsão da semana para o signo de Libra (Imagem: VS artdesign | Shutterstock)

Você entrará em uma fase importante para a vida afetiva. A tendência é que haja maior habilidade de sua parte para compreender o outro e as suas próprias necessidades. No entanto, ao mesmo tempo em que poderá viver momentos felizes e divertidos na companhia da pessoa amada, também poderá se iludir e criar expectativas irreais. Tudo que acontecer no âmbito amoroso irá impactar diretamente suas emoções. Os seus sentimentos poderão interferir em seu relacionamento. Você entrará em contato com as inseguranças que te assombram. Contudo, não tenha medo, pois essa será uma chance de olhá-las de forma mais amorosa.

Escorpião

Nesta semana, a agitação na vida cotidiana irá aumentar. Será o momento ideal para organizar a sua rotina e encontrar tempo para cuidar de si. Porém, essa grande movimentação poderá afetar a sua saúde, desencadeando alergias, infecções, entre outros problemas médicos. Para evitar que isso ocorra, tenha consciência do que realmente pode ou não fazer. Além disso, direcione uma atenção extra ao seu lado emocional, pois ele tenderá a oscilar nestes dias. No setor afetivo, apesar dos seus esforços para encontrar o equilíbrio, você irá se deparar com o desafio entre manter a sua individualidade e dividir a vida com a pessoa amada.

Sagitário

Nesta semana, você poderá enfrentar momentos tensos no ambiente de trabalho. A tendência é que se comporte de forma prepotente e egoísta, desencadeando brigas com colegas e superiores. Procure se observar para que possa controlar as atitudes desagradáveis. Busque também por movimentos artísticos e terapêuticos, porque eles te ajudarão a se conhecer melhor e a compreender o seu inconsciente.

Para os sagitarianos que trabalham com artes e desenvolvimento pessoal e espiritual, esta tende a ser uma fase propícia, com a possibilidade de reconhecimento e crescimento. Por fim, as suas emoções poderão oscilar ao longo dos dias, afetando, com isso, a sua saúde.

Capricórnio

Nesta semana, você viverá momentos de intensa conexão com a sua família e com o seu lado emocional. Ao mesmo tempo em que haverá necessidade de estar na companhia de seus entes queridos, você sentirá que a presença deles lhe traz desconforto. Mesmo sendo uma situação desafiadora, será importante que você ressignifique dores e traumas do passado.

Ainda nesta fase, você irá querer harmonizar a sua relação consigo e se apaixonar. No entanto, também terá vontade de se entregar à liberdade. Desse modo, os seus diferentes desejos poderão te levar a rompimentos e tensões na vida afetiva.

Aquário

Previsão da semana para o signo de Aquário (Imagem: VS artdesign | Shutterstock)

Nesta semana, uma fase movimentada se iniciará na sua rotina. Você terá muita disposição para os afazeres cotidianos. Entretanto, toda essa energia poderá resultar em um excesso de compromissos e prejudicar a sua saúde, especialmente se não respeitar os seus limites.

O seu nível de curiosidade estará maior, o que te levará a transitar por diversos lugares, aprender coisas novas e flexibilizar suas ideias. Apesar disso, suas emoções poderão se emaranhar com a sua razão, acarretando oscilações emocionais, indecisões e falta de clareza. Por fim, no ambiente familiar, tudo tenderá a ser mais harmônico.

Peixes

A vida financeira receberá mais atenção de sua parte nesta semana. Ao mesmo tempo em que a sua necessidade de segurança material estará mais aflorada, você poderá gastar de maneira excessiva para preencher um vazio emocional. Portanto, evite comprar algo significativo ou de grande valor.

Ainda nestes dias, uma nova fase se iniciará em sua relação consigo. Será um momento importante para conhecer sua força e sua potência, bem como para ter mais coragem de se autoafirmar e liderar. Cuidado apenas com a tendência a atitudes egoístas e autoritárias. Por fim, será um período favorável para sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas.

Por astróloga Thaís Mariano