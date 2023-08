Horóscopo semanal: previsão dos signos de 21 a 27 de agosto de 2023

Veja o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Alex SG | Shutterstock

Nesta semana, o Sol transita de Leão para Virgem e faz oposição a Saturno. Isso indica um período com tendência a bloqueios e resistências, bem como desafios que impulsionam a lidar com a realidade. Pode haver ainda o excesso de autocobrança, insegurança e carência.

Mercúrio segue em conjunção com Marte e em oposição a Netuno. Esses movimentos impulsionam ações confusas e precipitadas que podem gerar conflitos e mal-entendidos. Além disso, há a propensão a cair em caminhos ilusórios. Vênus segue em Leão e em quadratura com Júpiter, sugerindo um bom momento para alimentar o amor-próprio, mas também para ter cautela com o excesso de gastos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Ao longo desta semana, você tenderá a enfrentar desafios que lhe trarão limitações, bloqueios e resistências. O cansaço poderá vir à tona. Para lidar melhor com as situações do cotidiano e com todas essas energias, diminua o ritmo e procure ter paciência, organização e disciplina.

Ainda nesta fase, atente-se a possíveis problemas na coluna, joelhos, dentes e cabelos. No caso, a chave para estes dias será estruturar o que está desestruturado. No setor afetivo, haverá a tendência a encarar frustrações e tensões no relacionamento, assim como uma grande dificuldade em respeitar os limites alheios.

Touro

Você viverá um período de conexão com o seu brilho pessoal. Porém, ao mesmo tempo, também enfrentará situações limitantes que poderão atrapalhar seus momentos de lazer e impedir de fazer aquilo de que gosta. Apesar dos desafios, essa situação será uma oportunidade para que consiga se organizar melhor e ter mais responsabilidade diante de suas escolhas.

Assim sendo, evite fazer drama quando algo não ocorrer da maneira que espera e busque compreender como tem contribuído para essa realidade. Por fim, sua rotina irá continuar agitada. Haverá a tendência a inflamações e infecções. Logo, tenha cuidado para não ultrapassar os seus limites.

Gêmeos

Os desafios no ambiente familiar continuarão nesta semana. Você poderá se deparar com uma sensação de aprisionamento em situações que se repetem, além de empecilhos na busca pelo equilíbrio e cobranças internas e externas. O momento será favorável para amadurecer e compreender melhor suas reações infantis diante das responsabilidades da vida.

No setor afetivo, tenha cuidado com as suas ações. Isso porque tenderá a se empolgar e criar muitas expectativas em relação ao outro ou embarcar em ilusões e fantasias. Tenha cautela também com atitudes vitimistas quando sentir seu ego ferido.

Câncer

Você continuará a enfrentar momentos tensos no ambiente familiar e nas relações íntimas. Haverá a tendência a enganos e mal-entendidos, podendo assim acarretar conflitos. A comunicação também tenderá a ficar confusa. Para lidar com os ânimos exaltados e os desafios do inconsciente, tente manter a calma e busque ter clareza sobre o que realmente quer falar.

Além disso, invista nas práticas espirituais, no desenvolvimento da empatia e no contato com as artes. Ainda nesta fase, sua mente ficará agitada, com a propensão a ir em busca de novas atividades, lugares e pessoas. Porém, poderão ocorrer empecilhos e lentidão no processo.

Leão

Você viverá um período de reorganização no setor financeiro. Será o momento de olhar para os seus recursos de maneira consciente e realista, traçando uma meta para conquistar o que almeja. Será importante também valorizar o que já tem e não se deixar levar pelo pessimismo.

Período essencial para a conexão com a autoestima. No entanto, tome cuidado com os impulsos prazerosos, pois poderá gastar de forma excessiva. Por fim, sua mente estará agitada e um tanto confusa. Dessa forma, evite começar algo novo ou tomar decisões importantes. Isso porque poderá se arrepender depois.

Virgem

Com a entrada do Sol em Virgem, você viverá uma fase pautada na busca por independência. Será o momento de tirar os sonhos do papel e realizá-los. Ao longo do processo, entretanto, irá se deparar com bloqueios e limitações que poderão trazer um certo pessimismo. Será importante ter maturidade e senso de realidade para conquistar o que almeja.

No setor afetivo, você continuará a viver um período de encerramentos. Apesar dos desafios, o autoconhecimento o(a) ajudará a ter clareza sobre como lidar com as situações que surgirem e com os ciclos que deverão ser abandonados.

Libra

Você viverá uma fase de encerramentos. Será o momento de atentar-se ao seu interior, de sair um pouco dos barulhos externos e mergulhar dentro de si. Desse modo, conseguirá compreender de forma mais profunda tudo o que viveu no último ciclo e o que deve levar para o próximo. O período será favorável para reorganizar as emoções, tornando-se mais consciente dos fantasmas que habitam em si.

Ainda nestes dias, você terá muita energia para começar novos projetos e ir em busca do que deseja. Por outro lado, também haverá a tendência a agir de maneira precipitada e sem muita clareza sobre as suas possibilidades. Para lidar com tudo isso, busque ferramentas que te ajudem a ter mais noção sobre os seus gatilhos mentais.

Escorpião

Nesta semana, uma nova fase começará em sua vida. Será o momento de tirar a atenção de si e contribuir para que outras pessoas brilhem. Também será a hora de pensar de forma mais coletiva e realizar atividades que beneficiem a sociedade. Com isso, terá um sentimento de realização e pertencimento.

Ainda neste período, poderá se deparar com algumas situações que farão com que abdique de suas próprias vontades em prol do bem-estar comunitário. As ações altruístas e caridosas poderão ajudá-lo(a) a se compreender melhor e evitar impulsos motivados por dores inconscientes. No setor profissional, os dias serão propícios para parcerias que lhe tragam crescimento e prosperidade.

Sagitário

Ao longo desta semana, os dias serão ideais para cuidar da carreira e se dedicar a tudo o que deseja se tornar no futuro. Haverá a chance de receber um maior reconhecimento no ambiente de trabalho, de se destacar e de conquistar o cargo que almeja. Entretanto, tudo isso dependerá do seu empenho e dedicação. Quanto mais disciplina e foco tiver, melhores serão os resultados. Atente-se, todavia, a cobranças excessivas, tanto internas quanto externas. Além disso, tome cuidado com as suas ações. Afinal, tenderá a agir de forma precipitada no espaço profissional, acarretando enganos e tensões.

Capricórnio

Nesta semana, você tenderá a ficar um pouco mais pessimista, focando suas falhas e se deixando levar pelo desânimo e autocrítica. A fim de evitar comportamentos nocivos, procure maneiras de processar todas as informações que vêm de suas sombras e, caso precise, busque ajuda terapêutica. Apesar dos desafios, esta fase será necessária para ter consciência dos seus traumas e o impacto que eles têm em sua vida.

Ainda nesta fase, surgirá uma nova força que o(a) impulsionará a encontrar novos caminhos que se conectem com as suas verdades. Contudo, tenha muito cuidado, pois haverá a tendência a mergulhar em doutrinas enganosas.

Aquário

Você continuará a enfrentar desafios no setor afetivo. Haverá a tendência a se deparar com bloqueios e resistências que o(a) impedem de encontrar o equilíbrio e a harmonia que busca. No caso, atente-se ao excesso de cobranças, tanto voltadas para si quanto para os outros. Ao contrário disso, busque ter responsabilidade em suas ações e tente compreender as carências e inseguranças que te levam a desequilíbrios nas relações.

Ainda nesta fase, você tenderá a ter mais coragem para lidar com os seus medos. Ao mesmo tempo, porém, poderá se apegar a ilusões para fugir dos desconfortos. Portanto, para se desapegar desse tipo de comportamento nocivo, procure formas de lidar com os seus traumas.

Peixes

Você viverá um momento importante no setor afetivo, no qual buscará maior equilíbrio e harmonia nas relações. Ao longo dessa busca, todavia, diversos empecilhos irão aparecer. Os sentimentos de carência e solidão poderão surgir, trazendo ainda mais desafios. Além disso, você poderá agir de forma impulsiva na intenção de fazer valer a sua vontade.

Diante disso, atente-se a essa questão, porque ela só irá causar prejuízos nos seus relacionamentos. Por fim, aproveite estes dias para cuidar de si e da sua rotina. Afinal, essas ações fortalecerão o amor-próprio e te ajudarão a encarar este período complicado.

Por astróloga Thaís Mariano