Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de julho de 2024

Astróloga explica o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Os astros indicam que os próximos dias serão tensos, mas os nativos também terão a oportunidade de equilibrar as relações para evitar conflitos Imagem: New Africa | Shutterstock)

Nesta semana, o Sol em Leão formará um aspecto tenso com Plutão, indicando uma fase de brilho pessoal abalado por inseguranças e desconfortos. O contato com as sombras internas será intenso, sendo importante observar a tendência a agir de maneira radical para se livrar dos incômodos.

Com Mercúrio em aspecto tenso com Urano e Marte, o momento pedirá bastante cautela. Haverá tendência ao aumento de conflitos devido à dificuldade de comunicação clara, com ações precipitadas e impulsivas ocorrendo com mais frequência. Além disso, existirá certa dificuldade em compreender o ponto de vista do outro, com cada um querendo impor a sua vontade.

Por sua vez, Vênus em Leão formará um bom aspecto com Júpiter, indicando um alívio para as tensões mostradas pelos aspectos anteriores. Haverá, assim, uma possibilidade de equilibrar as relações para que os conflitos diminuam.

Lembre-se que cada pessoa sentirá essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano entrará em uma nova fase na vida social e buscará mais movimento Imagem: NebulaM | Shutterstock

Nesta semana, você entrará em uma nova fase na vida social e buscará mais movimento, conhecer novas pessoas e lugares e sair da rotina. Entretanto, será importante evitar excesso de compromissos para não se sobrecarregar, evitando tensão e mente agitada. A prática de atividades físicas com alto gasto energético e acupuntura ajudará a acalmar os pensamentos.

Você também vivenciará uma fase de maior conexão com a identidade, embora enfrente medos internos que influenciarão a autopercepção. Apesar do desconforto, haverá a oportunidade de ressignificar essas dores e conectar-se com a sua potência.

Touro

O taurino viverá um período de conexão com memórias e o passado, buscando proximidade com pessoas amadas Imagem: NebulaM | Shutterstock

Você viverá um período de conexão com memórias e o passado, buscando proximidade com pessoas amadas. Contudo, enfrentará medos e dores antigas relacionadas à rejeição e ao abandono, além de desconfortos que poderão levar a ações radicais.

Será essencial acolher as emoções e observar situações que desencadeiam esses incômodos. Na vida financeira, você terá coragem e energia para batalhar pela independência financeira e estabilidade desejadas. Porém, deverá evitar ações precipitadas e impulsivas que possam gerar prejuízos.

Gêmeos

O geminiano viverá um período de muita energia para batalhar por seus objetivos, assumir a própria identidade e conquistar espaço Imagem: NebulaM | Shutterstock

Período de muita energia para batalhar por seus objetivos, assumir a própria identidade e conquistar espaço, revolucionando como encara a vida e a imagem que transmite. Além disso, você buscará novidades, conhecerá pessoas e lugares novos, movimentando a vida social. Direcione bem essa energia para evitar sobrecarga e tensão. Ainda, apesar de todo o movimento, surgirão desconfortos que poderão deixar a mente tumultuada, exigindo atenção para manter o equilíbrio.

Câncer

O canceriano reorganizará a vida financeira e enfrentará desconfortos e possíveis prejuízos

Imagem: NebulaM | Shutterstock

Nesta semana, você reorganizará a vida financeira e enfrentará desconfortos e possíveis prejuízos devido a situações externas. Esteja mais atento(a) a como lida com o dinheiro e as metas para alcançar conforto e estabilidade.

Você enfrentará medos com mais coragem, mas terá dificuldade para agir com clareza, podendo tomar decisões precipitadas motivadas por padrões inconscientes. Além disso, a tendência ao excesso de cobrança interna e externa abalará as emoções.

Leão

O leonino terá maior vitalidade e brilho pessoal, facilitando a vida Imagem: NebulaM | Shutterstock

Com o Sol em Leão, você terá maior vitalidade e brilho pessoal, facilitando a vida. Contudo, se conectará mais com dores e traumas, duvidando de si e temendo a rejeição. Não se deixe levar por esses incômodos, enfrente-os com coragem e transforme as dores, desapegando de comportamentos nocivos. Será um excelente momento para autocuidado, olhando para si de maneira amorosa e acolhedora.

Virgem

O virginiano deverá se dedicar ao autoconhecimento e atentar-se às oportunidades Imagem: NebulaM | Shutterstock

Você entrará em uma fase introspectiva. Desejará se recolher e desacelerar, enquanto diversas situações exigirão movimento. Assim sendo, respeite o próprio tempo e limites para agir com clareza, estabelecendo prioridades e administrando essas tendências sem sobrecarga. Dedique-se, também, ao autoconhecimento e atente-se às oportunidades, mas sem se deixar levar por opiniões e cobranças externas. Foque o que realmente faz sentido e merece dedicação neste momento.

Libra

O libriano enfrentará incômodos que aflorarão dores antigas, podendo levar a ações intensas Imagem: NebulaM | Shutterstock

Nesta semana, você se conectará mais com amigos e pessoas com ideias alinhadas às suas, além de buscar propósitos significativos. Entretanto, enfrentará incômodos que aflorarão dores antigas, podendo levar a ações intensas e rompimentos precipitados. Acolha os desconfortos, transformando padrões que geram sofrimento. Conte com o apoio de amigos e do(a) parceiro(a) para lidar com esses desafios, pois será uma fase favorável para criar uma rede de afeto segura.

Escorpião

O virginiano se conectará mais com a vida profissional e os objetivos futuros Imagem: NebulaM | Shutterstock

Você se conectará mais com a vida profissional e os objetivos futuros, possivelmente recebendo reconhecimento de superiores e pessoas que admira. Entretanto, o medo da rejeição estará presente, acionado por feridas passadas, podendo levar a ações radicais.

Equilibre essa tendência acolhendo emoções e desconfortos, compreendendo suas origens e ressignificando-as para se libertar de ciclos de sofrimento. Apesar disso, será um bom momento para cuidar do relacionamento afetivo e viver momentos prazerosos com quem ama.

Sagitário

O sagitariano precisará se conectar com suas verdades, realizando transformações e desapegos necessários Imagem: NebulaM | Shutterstock

Após uma fase desafiadora, nesta semana você se sentirá mais confiante, apesar de alguns desconfortos. Será o momento de se conectar com suas verdades, realizando transformações e desapegos necessários para alcançar objetivos e expandir experiências. Boa fase, também, para viver momentos felizes com quem ama, realizar sonhos em parceria e sentir crescimento e alegria. Atenção, contudo, à tendência de agir de forma precipitada, exagerada e impulsiva.

Capricórnio

O capricorniano passará por um momento importante e desafiador para encarar medos e ressignificar padrões Imagem: NebulaM | Shutterstock

Uma nova fase se iniciará e será um momento importante e desafiador para encarar medos e ressignificar padrões, vivendo de forma mais conectada com as próprias verdades. Estará em contato com o lado obscuro da alma, o que implicará desconforto, mas será necessário para desapegar do que não faz mais sentido.

Na rotina, entrará em um período movimentado, com maior vitalidade e energia para realizar tarefas, mas haverá a possibilidade de assumir compromissos em excesso e prejudicar a saúde. Logo, comprometa-se apenas com o que realmente conseguirá fazer.

Aquário

O aquariano viverá um período importante na vida afetiva, desejando mais harmonia e equilíbrio nos relacionamentos Imagem: NebulaM | Shutterstock

Você viverá um período importante na vida afetiva, desejando mais harmonia e equilíbrio nos relacionamentos. Por outro lado, também enfrentará medos e dores, aflorando sentimentos desconfortáveis que poderão levar a ações radicais. Atenção a isso.

Acolha suas emoções e incômodos, compreendendo-os melhor e evitando transferir responsabilidades. Você também vivenciará uma fase tensa no ambiente familiar, com a possibilidade de conflitos frequentes. Será importante acalmar os ânimos para evitar ações precipitadas.

Peixes

O pisciano enfrentará sentimentos e situações que gerarão desconforto, podendo abalar emoções e saúde Imagem: NebulaM | Shutterstock

Você organizará a rotina e sentirá mais alegria e entusiasmo para realizar tarefas cotidianas. Porém, enfrentará sentimentos e situações que gerarão desconforto, podendo abalar emoções e saúde se não ressignificar os incômodos para se libertar de padrões nocivos. Uma nova fase se iniciará no ambiente familiar e na casa, com ânimos exaltados e possíveis conflitos e desentendimentos gerando tensão. Atente-se e controle os impulsos para evitar brigas desnecessárias.

Por astróloga Thaís Mariano