Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 a 30 de abril de 2023

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock

Nesta semana, o Sol em Touro faz conjunção com Mercúrio retrógrado e quadratura com Plutão. Isso indica um período movimentado, com a tendência a situações dolorosas ou atrasos de vida. Além disso, esse movimento aciona dores e traumas que precisam ser revisitados.

Mercúrio segue em conjunção com Urano, revisitando alguns propósitos e ativando as habilidades mentais e a intuição. Vênus em Gêmeos segue sem aspectos, o que sugere um período favorável para as relações, mas também a possibilidade de acontecimentos inesperados.

Marte em Câncer faz bom aspecto com o Astro-Rei, o que pode trazer um alívio para as ações impulsivas e equilibrar as emoções. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá um período de reorganização no setor financeiro, bem como nos valores que te sustentam e te trazem segurança. Ao longo desta semana, poderão ocorrer reviravoltas que te levem ao prejuízo financeiro. Contudo, também haverá a chance de ganhar um dinheiro extra. Procure avaliar tudo aquilo a que tem se apegado e quais situações precisam ser transformadas.

Os dias serão movimentados na vida social. Será um bom momento para conhecer pessoas e para transitar por lugares e assuntos de que goste. No ambiente familiar, sua busca por apoio emocional tenderá a gerar alguns conflitos.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock

Haverá a possibilidade de mudanças que te direcionem a caminhos mais alinhados com a sua alma e com os seus propósitos. Entretanto, assuntos que geram insegurança e traumas poderão vir à tona. Para aliviar a tensão, procure olhar os problemas de forma mais ampla e se conecte com sua intuição e criatividade.

No setor financeiro, a tendência é de certa instabilidade nos ganhos e nos gastos. Portanto, para saber como agir, busque se conectar com os seus valores e com aquilo que lhe traz segurança. Por fim, esta fase será agitada na vida social. As festas e os encontros estarão em alta.

Gêmeos

Será o momento de desacelerar e de mergulhar em si, compreendendo seus medos mais profundos, suas ilusões e suas fantasias. Os dias serão propícios para iluminar o que ficou escondido em seu inconsciente e encontrar novos caminhos a partir do que já aprendeu.

Entretanto, apesar das energias de transformações, desconfortos e sombras do passado poderão vir à tona, te deixando sem rumo. Portanto, para equilibrar essa situação, procure meditar e se conectar com a espiritualidade. A semana será favorável para o desenvolvimento da autoestima. Busque fazer aquilo de que gosta, mas tenha cautela com gastos impulsivos.

Câncer

Você entrará em um novo ciclo nesta semana. Será o momento ideal para fortalecer os laços de amizade, trabalhar com os seus amigos e realizar projetos com pessoas ou organizações que estejam em sintonia com os seus ideais. Além disso, os dias serão propícios para se dedicar aos seus sonhos.

Contudo, apesar das boas energias, você poderá se deparar com inseguranças, medos e traumas do passado. Caso isso ocorra, procure ressignificar as situações dolorosas. Na vida afetiva, o período de encerramentos continuará. Evite tomar decisões importantes, pois poderá se arrepender.

Leão

Após um período de conexão com as suas verdades e de busca pelos seus sonhos, será o momento de colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Haverá a chance de realizar os seus propósitos, mas isso ocorrerá através de situações desafiadoras.

Os dias serão favoráveis para entrar em contato com os amigos e fortalecer a sua rede de apoio. Afinal, você tenderá a sentir mais prazer e conforto ao lado das pessoas que ama. No campo emocional, você estará mais sensível e com o desejo de se isolar para cuidar dos seus sentimentos. Diante disso, procure respeitar essa vontade e tente gerenciar a raiva e as atitudes impulsivas.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock

Após uma fase de dores e de contato com as suas sombras, será a oportunidade de olhar a vida de forma mais positiva, com esperança e otimismo para ir em busca do que deseja. Entretanto, apesar das boas energias, alguns medos continuarão presentes. Portanto, tente ressignificar as situações dolorosas.

Os dias serão favoráveis para realizar os seus sonhos, iniciar um novo estudo e se conectar com a sua intuição. Na vida profissional, você tenderá a trabalhar com mais prazer e realizar conexões importantes para a carreira. Além disso, será uma boa semana para investir no que gosta.

Libra

Será o momento de entrar em contato com questões desconfortáveis e com os seus tabus. Mesmo que seja algo desafiador, encare suas sombras, pois assim poderá se libertar de dores e traumas que afetam as suas ações.

Os dias serão propícios para estudar aquilo de que gosta, viajar e valorizar suas verdades e tudo aquilo que já aprendeu. No entanto, ainda poderá sentir dificuldade para se fixar em algo. No setor profissional, as suas emoções irão impactar de forma significativa as suas ações, acarretando a oscilações de humor e atitudes impulsivas. Tenha atenção a essas tendências e cuide-se mais.

Escorpião

Você entrará em um período de busca por equilíbrio em suas ações. Entretanto, haverá a chance de se deparar com a insegurança e o medo da rejeição. Apesar de ser algo desafiador, procure investigar a origem desses sentimentos e tente trazer um olhar amoroso e acolhedor para eles.

No campo profissional, o momento será de vitalidade para batalhar pelo que deseja. Contudo, busque dosar essa energia e evite embarcar em muitas atividades. Isso porque a tendência é que não se dedique com empenho. Ao mesmo tempo em que poderá ter mais facilidade para liderar no ambiente de trabalho, também haverá a possibilidade de abusar da competitividade.

Sagitário

Nesta semana, algumas dores da alma poderão desequilibrar o seu corpo e a sua mente. Portanto, atente-se à saúde, procure desacelerar e cuide melhor dos sentimentos e dos desconfortos que surgirem. Ainda nesta fase, você contará com uma dose extra de coragem para enfrentar as suas dores internas.

Na vida afetiva, você tenderá a ter mais habilidade para encontrar o equilíbrio, a harmonia e a felicidade que busca. Por fim, haverá um sopro de confiança, otimismo e esperança dentro de si. Além disso, você terá mais motivação e vitalidade para batalhar pelos seus sonhos e ideais.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock

Semana favorável para realizar atividades mais prazerosas. Procure dedicar um tempo maior para o autocuidado, para nutrir a sua autoestima e para fazer as tarefas do cotidiano com amor. Você se conectará com o seu brilho pessoal e com a sua habilidade de quebrar padrões que já não se alinham mais consigo.

Haverá também a possibilidade de vivenciar situações difíceis e que ofuscam o seu brilho. Todavia, será necessário enfrentar os desafios para curar as feridas que estão dentro de si. Na vida afetiva, alguns desconfortos poderão surgir. Atente-se a essas questões, pois elas poderão te levar a agir de forma agressiva e impaciente com o outro.

Aquário

Você viverá uma fase agitada na sua rotina. A tendência é que tenha muita vitalidade para realizar as atividades diárias, mas que também exagere na quantidade de compromissos. Atente-se a isso, porque o excesso poderá afetar a sua saúde, facilitando inflamações, dores de cabeça e estresse.

No ambiente familiar, as coisas irão continuar movimentadas. Haverá a chance de se deparar com situações que acionam dores e traumas do passado. Portanto, caso isso ocorra, procure olhar de outra forma para esses desafios, ressignificando o que aconteceu. Por fim, o período será favorável para se conectar consigo. Aproveite para fazer o que gosta e o que lhe traz prazer.

Peixes

Período favorável nas relações familiares. A tendência é que você e seus parentes desfrutem de momentos agradáveis e harmônicos. A semana também tenderá a ser movimentada nos relacionamentos sociais e nos estudos. A sua curiosidade e o seu desejo de começar coisas novas estarão em alta. Contudo, será preciso cautela com os possíveis excessos.

Ainda nesta fase, poderão ocorrer contratempos, mudando os seus planos. No caso, procure não resistir a essa situação. Por fim, os dias serão propícios para conquistar alguém ou alguma coisa. Apenas tome cuidado para não agir de forma arrogante.

Por astróloga Thaís Mariano