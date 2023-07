Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 a 30 de julho de 2023

Veja o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

O Sol em Leão faz oposição a Plutão, indicando emoções intensas e uma diminuição do brilho leonino. Apesar dos obstáculos, o momento é importante para observar quais medos e dores impedem o crescimento, bem como para praticar o desapego e a transformação.

Mercúrio em Leão continua em quadratura com Urano, faz conjunção com Vênus retrógrado e oposição a Saturno. Esses movimentos sugerem uma fase complicada para a comunicação, com bloqueios e o retorno de assuntos pendentes. Marte em Virgem faz oposição a Saturno, o que indica tendência a desafios, aumento da autocrítica, atitudes severas e muita tensão nos relacionamentos.

Portanto, para lidar com esta semana intensa e desafiadora, é preciso agir com maturidade e praticar o autoconhecimento e o autocontrole. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Ao longo desta semana, você poderá entrar em contato com as suas sombras. Apesar dos desafios, o momento será essencial para que tome consciência do que habita no fundo da sua alma, se libertando do que te impede de viver de forma mais autêntica.

No campo amoroso, o período será desafiador. Haverá a possibilidade de revisitar assuntos que não foram bem resolvidos e de encontrar pessoas do passado com quem ainda possui pendências. Além disso, a carência e a insegurança poderão surgir. Contudo, você também terá energia para fazer algo diferente e mudar o rumo das coisas.

Touro

No ambiente familiar, você viverá um período importante para iluminar a relação com o seu passado. Contudo, durante esse processo, poderá se deparar com dores e traumas. Logo, lembre-se de não fugir dos desconfortos que vierem. Em vez disso, encare-os como uma possibilidade de libertação e transformação.

No setor afetivo, o momento tenderá a desentendimentos e tensões. Apesar do seu desejo de viver um romance mágico e intenso, assuntos mal resolvidos e desconfortáveis poderão vir à tona. No caso, procure finalizar tais pendências com maturidade e responsabilidade.

Gêmeos

Nesta semana, o ambiente familiar poderá estar mais conturbado e desafiador. A tendência será de cobranças e ânimos exaltados. Com isso, poderão ocorrer rompimentos repentinos, atitudes inesperadas, desentendimentos e muita tensão.

Ainda nesta fase, você perceberá com mais clareza as suas dores e traumas, o que poderá te conectar com inseguranças e com o medo da rejeição. Para lidar com tudo isso, tente se dedicar ao autoconhecimento e busque o equilíbrio. Além disso, caso precise, procure auxílio psicológico.

Câncer

Você viverá um período conturbado nos relacionamentos. Diversos tipos de bloqueios e imprevistos poderão ocorrer, despertando inseguranças, carências e irritações. No caso, procure ter cautela na forma como se comunica e como age, pois poderá soar de forma agressiva e severa, acarretando ainda mais desafios.

Ao longo desta fase, o foco nos valores pessoais e materiais estará em alta. Porém, ao mesmo tempo, poderá viver momentos transformadores, se desapegando de comportamentos nocivos e que não estão mais alinhados com quem realmente é.

Leão

Com o Sol no seu signo, uma nova fase começará em sua vida. Todavia, em vez de se movimentar e se expor, você entrará em contato com medos e dores do passado, travando a sua autoexpressão. Será o momento de ressignificar situações incômodas e dolorosas. Assim, conseguirá agir de forma autêntica e se permitirá brilhar ainda mais. Porém, cuidado com os comportamentos nocivos. Afinal, eles poderão prejudicar as suas relações. No setor financeiro, alguns imprevistos irão limitar os seus recursos. Logo, controle os gastos e tenha paciência.

Virgem

Ao longo desta semana, você entrará em contato com dores e sombras do passado. Apesar dos desafios, o momento será ideal para mergulhar em seu interior e ressignificar tudo aquilo que incomoda e não te permite seguir em frente. Além disso, o período será favorável para finalizar comportamentos que têm mantido por insegurança ou medo da solidão, abrindo espaço para que novos ciclos se iniciem.

No setor afetivo, barreiras, complicações e situações mal resolvidas poderão vir à tona para serem ressignificadas. Diante disso, olhe para tudo isso de forma madura e consciente, compreendendo os aprendizados que os dias difíceis lhe trazem.

Libra

Você viverá uma fase de transformações em sua vida. Ao longo desse processo, poderá se deparar com o lado obscuro de sua alma, bem como se questionar em relação aos seus ideais e seus desejos para o futuro. Apesar dos desafios, a oportunidade será ideal para romper com comportamentos nocivos e com crenças e propósitos que já não se alinham mais consigo.

Ainda, o período será propício para traçar novos caminhos. No setor afetivo, tudo continuará confuso, com obstáculos e a possibilidade de encerramentos. Sendo assim, evite tomar decisões no calor do momento.

Escorpião

Nesta fase, a sua sensibilidade estará em alta. Você sentirá a necessidade de se isolar e mergulhar em seu interior. Além disso, especialmente no início da semana, poderá ter dificuldade para decifrar seus sentimentos. Depois, perceberá como o apoio das pessoas que ama é essencial em sua vida. Ao mesmo tempo, terá clareza sobre a importância de se acolher e de fazer as coisas por si. Porém, suas emoções poderão oscilar. Portanto, para manter o equilíbrio, procure cuidar mais da sua espiritualidade e das suas energias. No setor profissional, haverá a possibilidade de se deparar com medos e inseguranças.

Sagitário

A sua energia estará voltada para o setor profissional. Entretanto, alguns bloqueios poderão ocorrer, despertando irritações e autocríticas. Logo, atente-se a essas questões e procure ter paciência. Somente assim conseguirá respeitar o seu tempo e o dos outros. Além disso, para amenizar as tensões, busque fazer tudo da maneira mais correta e organizada possível.

Ainda nestes dias, um novo ciclo se iniciará em sua vida. O seu desejo de crescer e se expandir estará em alta. Contudo, sombras e medos internos também irão aflorar. Tente aproveitar o seu otimismo para ressignificar essas dores.

Capricórnio

Você viverá um período de mais otimismo e disposição para batalhar pelos seus sonhos e ir em busca de suas verdades. Ao mesmo tempo, alguns bloqueios e contratempos poderão ocorrer, fazendo com que precise desacelerar. No caso, evite agir de forma precipitada, pois isso só acarretará tensões.

Por fim, você também viverá uma fase de maior contato com as suas sombras, com tendência a sensibilidade e oscilações emocionais. Nesse cenário, procure se cuidar, se acolher e realizar atividades que lhe tragam conforto emocional. Ademais, tente ressignificar as situações que têm te incomodado.

Aquário

Semana importante para a vida afetiva. Você tentará equilibrar a relação, compreendendo o lado do outro, mas sem deixar de olhar para os seus ideais e propósitos. No entanto, você também irá se deparar com dores e traumas intensos, gerando inseguranças e te conectando com o medo do abandono e da solidão.

Apesar dos desafios, o momento será ideal para tomar consciência dos padrões de comportamento nocivos e transformar os gatilhos que os acionam. Por fim, você terá mais coragem para lidar com as suas sombras de maneira madura e consciente.

Peixes

A vida afetiva passará por desafios nesta semana. Haverá a possibilidade de irritações e cobranças, tanto de sua parte quanto do outro. Desse modo, caso não tenha maturidade para lidar com tudo isso, a relação poderá esfriar.

Assuntos mal resolvidos poderão vir à tona. Portanto, busque ressignificá-los, compreendendo a mensagem que eles trazem. Por fim, você entrará em contato com medos e sombras, abalando assim a sua saúde. Logo, procure se cuidar, mas sem fugir dos desconfortos que vierem. Além disso, tente encontrar um caminho mais leve e equilibrado.

