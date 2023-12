Horóscopo semanal: previsão dos signos de 25 a 31 de dezembro de 2023

Astróloga explica o que os astros reservam para os nativos na última semana do ano

Emoções intensas e desejo por mudanças estarão em alta nestes dias Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock

O Sol em Capricórnio faz bons aspectos com Júpiter e Saturno, trazendo um pouco de alívio para os enganos e ilusões. Contudo, na metade da semana, o Astro-Rei faz oposição à Lua, o que indica um período de emoções intensas, desejos por mudança e instabilidade.

Mercúrio retrógrado entra em conjunção com Marte e ambos fazem quadratura com Netuno. Esses movimentos sugerem uma fase delicada, em que haverá maior possibilidade de se confundir, agir de maneira precipitada, se acidentar e entrar em diferentes tipos de conflitos. Portanto, a cautela, o senso de realidade e a autoavaliação serão essenciais na busca por equilíbrio.

Vênus continua em aspecto tenso com Urano, mostrando que os rompimentos em relações desalinhadas poderão ocorrer. No entanto, esse mesmo movimento também favorecerá atitudes rebeldes e precipitadas, o que poderá causar conflitos e prejuízos. Após, o planeta entrará em quadratura com Saturno, sugerindo tendência a carências, inseguranças e medo de mudanças. Para equilibrar tudo isso, procure cuidar dos seus sentimentos, assim como buscar ferramentas que ajudem a amenizar as irritações e as inquietações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Fase de ascensão no setor profissional. Haverá a possibilidade de receber reconhecimento pelos seus esforços. Contudo, a tendência será que alguns assuntos mal resolvidos retornem para que sejam solucionados de maneira consciente.

Além disso, o momento será de colher tudo o que plantou. Caso não tenha feito um bom plantio, será preciso refletir sobre suas ações e se organizar melhor para alcançar os resultados que almeja. Por fim, a vida afetiva pedirá a sua atenção. Isso porque, devido a incômodos e feridas internas, tenderá a agir de maneira precipitada e imprevisível.

Touro

Você viverá uma fase importante para o autoconhecimento. Além disso, se conectará com suas dores e feridas de forma consciente, entendendo como elas interferem no seu crescimento pessoal. Entretanto, a tendência será que não consiga enxergar suas falhas.

Logo, tome cuidado, pois isso não ajudará no seu processo evolutivo, no autoconhecimento nem ressignificação das suas energias. No setor afetivo, um ciclo transformador e intenso se iniciará, o que pedirá atenção e cautela. Isso porque você entrará em contato com traumas e tenderá a se irritar e agir de maneira impulsiva.

Gêmeos

Os geminianos estarão mais disponíveis para encontrar equilíbrio e harmonia na relação Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock

Uma nova fase se iniciará no setor afetivo. Você estará mais disponível para encontrar equilíbrio e harmonia na relação. Será o momento de se colocar no lugar da outra pessoa e de tomar consciência das necessidades do casal. No entanto, a tendência será que haja um profundo desejo por liberdade, o que poderá te levar a ações que desequilibram o relacionamento e geram bastante tensão.

Portanto, atente-se às sensações incômodas e evite agir por impulso. Ainda neste período, você se conectará com dores e feridas internas. Mesmo que seja desafiador, essa situação será necessária para desapegar de comportamentos e sentimentos nocivos.

Câncer

Nesta semana, a vida afetiva receberá mais atenção de sua parte. Haverá a possibilidade de compreender melhor as necessidades de cada um na relação. Porém, tenha cautela com a tendência a se dedicar demais nos cuidados com o outro e esperar que ele supra as suas necessidades emocionais. Afinal, isso poderá desequilibrar o relacionamento.

Ainda nesta fase, a tendência será que assuntos mal resolvidos surjam, causando desentendimentos e conflitos. Portanto, atente-se a essa questão e gerencie bem as suas emoções. Por fim, você tenderá a se movimentar para criar uma rotina mais harmoniosa e prazerosa. Todavia, também irá se deparar com desafios e imprevistos no caminho.

Leão

Os dias serão favoráveis para os leoninos reverem tudo o que gera tensão e incômodo Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock

Período movimentado na rotina. Portanto, aproveite a energia extra para tornar o dia a dia mais organizado e prazeroso. Além disso, busque cuidar da sua saúde. Ainda nesta fase, os dias serão favoráveis para rever tudo o que gera tensão e incômodo, bem como para ter coragem de realizar as mudanças necessárias.

Contudo, atente-se às cobranças, ao excesso de pensamentos e a tudo aquilo que te sobrecarrega. Afinal, tudo isso poderá prejudicar o seu bem-estar e produtividade. Por fim, um novo ciclo se iniciará na sua relação consigo. Será o momento de se dedicar à autoestima. Ao mesmo tempo que haverá tendência a autocríticas e limitações, o desejo de libertação se fará presente.

Virgem

Um novo ciclo se iniciará em sua vida. Ele estará ligado ao setor familiar e a forma como lida com as suas emoções. A tendência será que compreenda melhor as suas questões internas e dos demais. Entretanto, poderá se deparar com críticas de parentes mais velhos e com ações impulsivas de outros membros da família. Tudo isso deixará o ambiente tenso e conflituoso.

Portanto, para lidar com tais questões da melhor forma possível, busque o equilíbrio interno. Por fim, você se conectará com a sua essência. No entanto, também irá se deparar com reflexões sobre comportamentos que estão desalinhados e que geram desconexão e desequilíbrio.

Libra

Os librianos devem tomar cuidado com a tendência a entrar em conflitos sem muita clareza dos motivos Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock

Fase importante para clarear e iluminar sua relação com o passado, com as memórias e com os relacionamentos familiares. Ao mesmo tempo em que estará mais sensível emocionalmente e com a necessidade de se sentir cuidada(o), também estará mais disponível para cuidar do outro.

Todavia, atente-se à tendência a se deixar levar pelas emoções e fazer mais por seus entes queridos do que por você. Além disso, tome cuidado com a propensão a entrar em conflitos sem muita clareza dos motivos. Por fim, procure cuidar mais dos seus sentimentos e da sua energia. Desse modo, conseguirá passar por este período de maneira mais equilibrada e consciente.

Escorpião

Um novo ciclo se iniciará nesta semana. Será o momento de valorizar tudo o que já conquistou e compreender o que tem feito para encontrar estabilidade e segurança financeira. Apesar disso, a tendência será que gaste em excesso e por impulso.

Também poderá se deparar com inseguranças em relação ao seu dinheiro. Portanto, procure se organizar, evite agir de maneira impulsiva e se prepare para imprevistos. No setor social, você viverá um período movimentado. Por isso, busque ter cautela com viagens e passeios, pois poderá se deparar com situações inesperadas.

Sagitário

Pessoas do signo de Sagitário irão se deparar com uma profunda necessidade de liberdade Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock

Uma nova fase poderá impactar a forma como se vê e o seu amor-próprio. Além disso, você irá se deparar com uma profunda necessidade de liberdade e de romper com situações que lhe geram incômodos. Ao mesmo tempo, carência e medo da solidão irão te assombrar.

No setor financeiro, o período será de organização. Portanto, aproveite para tomar consciência do que deseja conquistar e da melhor maneira de se organizar para isso. Por fim, atente-se a tendência a realizar gastos em busca de conforto emocional, bem como a possibilidade de se enganar com pagamentos, acordos e negociações.

Capricórnio

Nesta semana, seu brilho pessoal estará em alta e você terá muita energia e disposição para ir em busca do que deseja. Contudo, atente-se a tendência a cometer enganos, se distrair com mais facilidade e tomar decisões sem clareza. Evite agir de maneira precipitada e dedicar energia a algo que é apenas uma idealização.

Procure também cuidar das suas emoções e realizar práticas espirituais. Ademais, caso necessite, busque ajuda terapêutica. No setor afetivo, você tenderá a se irritar com mais facilidade. A propensão também será que a insegurança se confronte com o desejo de liberdade, o que poderá gerar tensões e atitudes desequilibradas.

Aquário

Os aquarianos sentirão a necessidade de se recolher e sair da agitação externa Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock

Será o momento de fazer um balanço de tudo o que viveu no último ano, tanto dos seus aprendizados quanto da forma como foi afetado(a) pelas situações. Você sentirá a necessidade de se recolher, sair da agitação externa, mergulhar em seu interior e cuidar das emoções. Portanto, para dar conta de tudo isso e encontrar o equilíbrio, se dedique às práticas espirituais e ao autoconhecimento.

No setor profissional, mudanças repentinas poderão abalar sua segurança e gerar autocobrança e autodesvalorização. Ao invés de resistir às transformações, procure usar a criatividade para compreender como elas podem ser benéficas.

Peixes

O setor profissional receberá bastante atenção de sua parte. No entanto, você estará mais suscetível a cometer enganos ou ser enganada(o) por alguém, bem como a se distrair ou se confundir com facilidade. Além disso, haverá a possibilidade de tomar decisões precipitadas, o que poderá te levar a caminhos enganosos. Portanto, atente-se a tais questões.

Por outro lado, um novo ciclo se iniciará. Você estará mais disponível para compartilhar sua energia e contribuir com o coletivo. Será o momento de se dedicar ao que nutre sua alma e se conectar com os seus propósitos e com pessoas que estão alinhadas com a sua forma de pensar. Por fim, as atividades em grupo e os trabalhos voluntários estarão favorecidos.

Por astróloga Thaís Mariano