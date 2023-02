Horóscopo semanal: previsão dos signos de 27 de fevereiro a 05 de março de 2023

Confira o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Pixelparticle | Shutterstock

O Sol no signo de Peixes faz um bom aspecto com Urano e indica um período menos tenso. Aproveite

para desenvolver a espiritualidade e a intuição. Boa fase também para o estudo de ciências esotéricas.

Mercúrio faz conjunção com Saturno e indica um momento ideal para organizar as ideias. O planeta facilita o senso de realidade para a temporada pisciana, mas também uma tendência ao pessimismo e a

dificuldade para ter flexibilidade em suas ideais.

Vênus e Júpiter fazem conjunção no signo de Áries e sugerem um movimento próspero e harmonioso

para desenvolver a autoestima e gerar recursos financeiros, porém indicam gastos em excesso.

Marte está em quadratura com Netuno e traz conflitos gerados por enganos e ilusões, o que poderá

causar grande confusão.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de acordo com a forma como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você continua em um momento de introspecção, por isso procure respeitar seus limites e cuidar das

suas emoções e de sua energia. Tenha atenção a memórias, lembranças e sentimentos confusos que possam surgir. Eles tendem a ser a chave para que você compreenda questões inconscientes e possa

se libertar de comportamentos que te aprisionam. Conseguirá ser mais racional quando se deparar com esses sentimentos. Será um excelente momento para desenvolver a autoestima e a consciência do seu próprio valor, o que favorecerá sua exposição.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Adam Vilimek | Shutterstock)

Será uma semana movimentada para as relações sociais. Aproveite para fazer novos contatos, sair da rotina, se abrir a novas informações e aprender com o outro. Haverá maior flexibilidade de sua parte, o que indica tendência a mudar ideias ultrapassadas.

Na vida afetiva, poderá acontecer alguma finalização, mas que será positiva. Poderá ser o fim de um ciclo ruim dentro da relação, por exemplo. Porém, tenha cuidado para não se iludir com alguém. Atenção também com os gastos impulsivos, pois eles podem levar a prejuízos. Evite fazer investimentos e comprar em lugares que não são confiáveis.

Gêmeos

Será uma excelente semana para estar com os amigos e trabalhar em grupo, pois você terá maior habilidade para gerenciar conflitos. Você também poderá se deparar com novas ideias que poderão

mudar sua forma de pensar, especialmente se estiver em grupos de estudos filosóficos e/ou espirituais. Período auspicioso para quem trabalha com liderança de grupos.

No setor profissional, você sentirá um alívio nas tensões que estava vivendo, especialmente na autocobrança. Terá a chance de brilhar mais e receber o reconhecimento de quem admira. Aproveite para organizar seus pensamentos sobre o que quer para o futuro.

Câncer

Esta semana tenderá a ser de grande crescimento em sua vida profissional. Poderá sentir um sopro de boa sorte chegando e abrindo caminhos para realizar o que você deseja. Se você está trilhando um caminho profissional de que não gosta, poderá ser sua chance de encontrar algo que esteja alinhado a seus valores.

Você está passando também por um período de mergulho interior. Terá coragem para lidar com seus fantasmas, mesmo que eles causem muita irritação. Procure não ignorar os desconfortos que vierem e busque ajuda terapêutica, se precisar.

Leão

A semana indica que você será capaz de iluminar suas sombras de forma mais leve, como se estivesse com uma lanterna nas mãos. Poderá se libertar de comportamentos nocivos de forma bem consciente, desapegando do que você não quer mais em sua vida.

Outra tendência significativa será o despertar da vontade de se dedicar ao autoconhecimento, de forma a fortalecer a relação consigo. Será um bom momento também para viajar na companhia de quem ama ou se apaixonar por alguém de outra cidade. Será uma ótima fase para estudar novas culturas, pois elas poderão te trazer mais autoconhecimento.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Adam Vilimek | Shutterstock)

Será uma semana importante em sua vida afetiva. Você poderá compreender melhor o que é preciso fazer para encontrar o equilíbrio na vida a dois. Se não estiver em um relacionamento, poderá sentir maior necessidade de estar na companhia de alguém, visto que isso trará segurança. Cuidado com a tendência a terceirizar seu brilho, dando mais importância ao que o outro quer do que aos seus desejos.

Será uma fase importante para analisar as dores e os traumas gerados por seus relacionamentos. Procure acolher os sentimentos que surgirem e cuidar de suas feridas. Só tenha atenção, porque essa análise poderá trazer uma certa impaciência.

Libra

Nesta semana, você poderá lidar com sua rotina de forma mais leve e organizada. Dessa forma, terá tempo para se divertir e deixar o seu cotidiano mais alegre. Aproveite para descobrir novas formas de trabalhar e de explorar suas capacidades. A autocobrança ainda estará presente, especialmente na forma como você organiza seus afazeres. Por isso, lembre-se de respeitar seus limites.

Na vida afetiva, você poderá viver um período de alegria e harmonia no relacionamento. Haverá a oportunidade de conhecer alguém especial. Além disso, poderá encontrar um caminho mais harmonioso para resolver conflitos que possam existir em seus relacionamentos.

Escorpião

Você finalmente poderá desfrutar de uma maior conexão com seu brilho pessoal. Portanto, aproveite

este momento para fazer as coisas de que você gosta! Divirta-se, dê espaço à alegria em sua vida e se

permita brilhar. Você confiará mais em suas capacidades. Procure levar mais harmonia aos seus dias e ao ambiente de trabalho.

Tente ser mais tolerante com as pessoas que apresentam opiniões divergentes das suas. Será um bom momento para aprender algo novo que melhore sua relação consigo. Seu maior desafio nestes dias será em relação a dores que estão aflorando de forma mais intensa. Se precisar, procure ajuda terapêutica.

Sagitário

Nesta semana, você poderá desfrutar de momentos mais felizes com seus entes queridos e no ambiente do seu lar. Será o momento ideal para iluminar sua relação com o passado. Procure compreender melhor como o que viveu impacta sua forma de ser.

Semana favorável também para reconhecer seus valores e talentos. Poderá ter a oportunidade de explorar mais seu lado criativo. Entretanto, pode ser que você enfrente um certo desafio para desenvolver suas tarefas cotidianas devido à vontade de se divertir. Na vida afetiva, procure evitar conflitos, porque poderá se exaltar por algo que não é real.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Adam Vilimek | Shutterstock)

A vontade de estar em casa, na companhia dos seus entes queridos, estará mais presente. Será um período importante para iluminar a relação com seu passado e cuidar de suas emoções. Haverá também

maior habilidade para harmonizar as relações familiares e para desfrutar, com os parentes, de bons

momentos juntos. Você se esforçará para trazer beleza ao ambiente do seu lar.

Na vida afetiva, também iniciará um novo ciclo. Você terá maior disposição e coragem para conquistar alguém ou algo dentro do relacionamento. Entretanto, poderá agir de forma mais impositiva; tenha atenção.

Aquário

Você está vivendo um período de organização de sua vida financeira. Terá maior habilidade para lidar com ela sem tanta autocobrança. Pode ser que haja maior fluidez neste setor. Tenderá a valorizar o que você tem, reconhecendo a segurança que isso traz.

Você poderá se abrir para conhecer novas pessoas, se movimentar e sair da rotina. Também poderá desfrutar da companhia de seus irmãos e parentes próximos. Contudo, cuidado com a tendência a explosões emocionais. Isso poderá acontecer caso sinta que alguém está ameaçando, de alguma forma, o seu ego. Evite agir no calor da emoção.

Peixes

Poderá ser uma semana produtiva, com mais vitalidade e confiança para realizar o que deseja. Seu brilho

pessoal estará em alta! É bem possível que o que estava estagnado comece a se movimentar de forma mais significativa. Portanto, procure ter clareza do que você quer para este novo ciclo.

Fase favorável também na vida financeira. Você poderá aumentar os seus recursos, além de valorizar o que já conquistou. No entanto, tenha cuidado com a tendência a gastos excessivos na intenção de se agradar. Nas relações familiares, é possível que algo que esteja confuso acione situações tensas e desgastantes.

Por astróloga Thaís Mariano