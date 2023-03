Horóscopo semanal: previsão dos signos de 27 de março a 02 de abril de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Alekksart | Shutterstock

O Sol em Áries faz quadratura com Marte e conjunção com Júpiter. Isso indica um período de bastante energia, determinação, vitalidade e força de vontade para lutar pelos sonhos. No entanto, os dias também tendem a conflitos, disputas de poder e excesso de autoritarismo.

Vênus entra em conjunção exata com Urano, movimentando as relações e tudo aquilo que traz tranquilidade. Portanto, além de apontar uma tendência a rompimentos, esta fase pede inovação. Marte em Câncer faz conjunção com a Lua, reforçando ainda mais a inclinação a emoções intensas e oscilantes.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Semana com muita energia e vitalidade. Procure direcionar bem suas conquistas pessoais e profissionais. Desse modo, conseguirá aproveitá-las de maneira consciente. Contudo, tome cuidado com esse momento de energias intensas, pois ele poderá te levar a atitudes impulsivas e precipitadas, especialmente com os seus parentes. Será muito importante encontrar formas de descarregar esses excessos, equilibrando, assim, a sua rotina.

No setor financeiro, você poderá encarar imprevistos e mudanças na forma de lidar com o seu dinheiro. Será uma excelente fase para rever seus valores internos e usar a criatividade a fim de encontrar novas técnicas de ganho material.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Magic pictures | Shutterstock)

O autoconhecimento e a conexão com a espiritualidade e as filosofias de vida serão essenciais para que consiga ter mais clareza. Procure compreender o que precisa ser encerrado e qual caminho seguir. Mudanças intensas e significativas tendem a ocorrer.

Se prepare para tudo, inclusive para os imprevistos. Afinal, algumas circunstâncias inesperadas poderão te levar a caminhos melhores e mais promissores. Sua curiosidade estará em alta e haverá a necessidade de aprender coisas novas e de encontrar pessoas diferentes.

Gêmeos

Você estará mais disponível para contribuir de forma coletiva e descentralizada, ajudando os outros a brilharem também. Será um ótimo momento para movimentos em grupo, visto que haverá maior habilidade de sua parte para reconhecer a importância e a singularidade de cada um.

Boa fase para se dedicar aos seus propósitos, se abrir para novas possibilidades e colocar a criatividade e a intuição para funcionarem de forma expressiva. Na vida afetiva, a tendência é que ocorram alguns contratempos. Atente-se a essas questões, visto que elas poderão levar a rompimentos, especialmente motivados por mal-entendidos.

Câncer

Você se dedicará ao que realmente deseja construir e poderá receber reconhecimento externo. Será a hora de tirar os sonhos do papel e colocá-los em prática. Portanto, aproveite toda a sua energia de realização para se aventurar e fazer o que almeja.

Procure agir com responsabilidade e consciência, mas também com coragem e determinação. O período será favorável para se conectar com pessoas com quem possa compartilhar seus projetos e que tenham ideias em sintonia com as suas.

Leão

Após uma fase de contato com as suas sombras, um novo momento iniciará. Será uma semana para desfrutar a rotina com alegria e entusiasmo. Além disso, você terá vontade de realizar os seus sonhos, de sair do comum e de buscar novas aventuras.

Tenha cuidado com a tendência a se distrair em festas e em outras atividades que não contribuam para o seu crescimento pessoal. Mudanças inesperadas poderão ocorrer no setor profissional e amoroso. Abra-se para tais transformações e use sua intuição e criatividade para encontrar caminhos que façam sentido para você.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Magic pictures | Shutterstock)

Será o momento de olhar para as suas dores, para os seus desconfortos e para tudo aquilo que precisa de um novo significado. Desse modo, conseguirá caminhar com leveza e se abrir para possibilidades diferentes. Mesmo que sejam reflexões desafiadoras, elas te ajudarão a encontrar uma luz nos lugares mais escuros da sua alma, o que lhe dará muita força.

Os dias serão propícios para trabalhar o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento a partir de experiências dolorosas do passado. O setor afetivo tenderá a entrar em um ciclo mais leve, no qual haverá a possibilidade de mudanças positivas.

Libra

Você poderá se deparar com um significativo avanço no seu desejo por encontrar harmonia e equilíbrio nos relacionamentos. Além disso, as ilusões e as frustrações tenderão a diminuir. Será um bom momento para ter consciência do que se espera na relação e para dialogar de forma madura com a pessoa amada.

Por mais que algumas situações lhe tragam desconfortos, não fuja delas. Tais obstáculos deverão ser ressignificados para que possa romper com padrões nocivos. Na vida profissional, você terá bastante disposição para enfrentar os desafios e batalhar pelo que deseja. No entanto, tome cuidado com a arrogância e a prepotência de sua parte.

Escorpião

Sua rotina tenderá a ficar mais movimentada nesta semana. O excesso de energia poderá desequilibrar suas emoções e prejudicar a sua saúde. Portanto, busque priorizar o que for realmente importante. Procure não assumir compromissos na intenção de agradar ao próximo.

No setor afetivo, poderá haver mudanças e imprevistos. Prepare-se para situações que poderão sair do controle e compreenda que alguns movimentos bruscos serão necessários. Evite também tomar decisões por impulso, pois poderá se arrepender depois. Este período trará uma dose extra de coragem para batalhar pela realização dos seus sonhos.

Sagitário

Você se conectará com a sua essência, desfrutará da própria companhia e se divertirá. Aproveite para fortalecer a autoestima e nutrir os seus dons e talentos. Ao longo desse processo, porém, poderá haver uma certa dificuldade para lidar com as responsabilidades. A fim de que tudo fique mais leve, procure trazer mais diversão à sua vida.

Você se apaixonará com mais facilidade e conseguirá criar projetos novos. Os seus dias tenderão a ser mais agitados, com muitos afazeres e possíveis viagens. Tome cuidado com as tensões, porque elas poderão prejudicar a sua saúde e as suas relações.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Magic pictures | Shutterstock)

Você focará as relações familiares. Haverá a possibilidade de viver momentos divertidos e prazerosos na companhia dos parentes. O período também será favorável para realizar viagens e atividades em família. Na vida afetiva, os dias tenderão a ser movimentados. Você poderá se apaixonar com facilidade por alguém que não esperava. Contudo, tenha cautela, pois a tendência é que seja algo repentino e passageiro.

O desejo de conquistar alguém se fará muito presente, o que poderá confundi-lo. Poderão ocorrer conflitos internos entre as suas necessidades e as demandas alheias, o que dará margem para discussões e disputas de poder.

Aquário

A vitalidade e a curiosidade estarão em alta. Este período poderá ser aproveitado caso seja direcionado para os seus estudos e para aquilo que deseja conhecer. Entretanto, tanta energia poderá acarretar ansiedade, dores de cabeça, inflamações e, até mesmo, acidentes. Portanto, procure gerenciar tais emoções com práticas como acupuntura ou outras técnicas de relaxamento.

No campo familiar, poderão ocorrer situações adversas e inesperadas, levando a mudanças e ao surgimento de insegurança. Por fim, caso esteja planejando mudar de casa, este será um excelente momento.

Peixes

Você terá coragem para ser quem realmente é. Aproveite essa energia para permitir que a sua luz brilhe mais e para batalhar pelos seus sonhos. Será também um momento propício para começar algo que lhe traga alegria e entusiasmo. Tenha cuidado apenas com a tendência à arrogância e à prepotência de sua parte. Lembre-se de que, assim como você, todos possuem dons, talentos e singularidade.

Na vida financeira, você poderá ganhar um dinheiro extra e uma dose a mais de sorte material. Porém, também tenderá a ficar refém dos gastos excessivos e desnecessários. Por fim, esta fase será favorável para viajar, conhecer pessoas novas e utilizar a criatividade.

Por astróloga Thaís Mariano