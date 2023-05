Horóscopo semanal: previsão dos signos de 29 de maio a 04 de junho de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Cigdem | Shutterstock

O Sol em Gêmeos continua em aspecto tenso com Saturno. Isso indica alguns bloqueios na energia geminiana, mas também um momento favorável para conversas importantes e para colocar as ideias em prática com senso de realidade e disciplina.

Mercúrio segue em conjunção com Urano, facilitando a conexão com a intuição e flexibilizando as ideias e novos estudos. Vênus faz oposição a Plutão, o que sugere um período tenso para as relações, com possíveis inseguranças e medos. Apesar disso, esse movimento também oferece a chance de transformar os sentimentos nocivos.

Marte em Leão faz aspecto tenso com Plutão e Júpiter, indicando uma fase delicada, com tendência a ações precipitadas, reviravoltas e perdas dolorosas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá um período de emoções intensas. O desejo de viver um romance e se divertir estará presente, assim como a vontade de se conectar com a sua essência. Contudo, atente-se a esses sentimentos, pois eles poderão te conectar com partes dolorosas da sua alma, ofuscando o seu brilho.

Caso os desconfortos surjam, procure enfrentá-los com coragem, ressignificando os seus traumas e trazendo luz para as questões desafiadoras. Na vida social, você ainda buscará por movimento. No entanto, ao mesmo tempo, irá se deparar com bloqueios e responsabilidades.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Painterr | Shutterstock)

Nesta semana, os ânimos estarão exaltados no ambiente familiar, com a tendência a conflitos. Portanto, procure tomar cuidado ao lidar com os seus parentes. Lembre-se que é possível manter a sua individualidade sem agir de forma arrogante. Além disso, para evitar acidentes, atente-se aos afazeres domésticos.

No setor afetivo, um novo ciclo se iniciará. Será o momento de construir mais intimidade com a pessoa amada. Porém, alguns desafios poderão gerar inseguranças. Por fim, o período será favorável para explorar a criatividade, a intuição e as ideias. Afinal, elas poderão trazer soluções inovadoras.

Gêmeos

Ao mesmo tempo em que seu brilho pessoal estará em alta, alguns bloqueios e desafios irão atrapalhar seus planos, te levando a um certo desânimo e pessimismo. Entretanto, apesar dos desconfortos, isso será necessário para que desenvolva mais maturidade e organização na busca pelos seus sonhos.

Você sentirá vontade de viajar, de conhecer pessoas diferentes e de adquirir novos conhecimentos. Todavia, situações desconfortáveis tendem a te irritar. Logo, a fim de que a rotina não saia do controle, procure melhores formas de lidar com as suas emoções e com os seus pensamentos.

Câncer

O setor financeiro pedirá uma dose extra de atenção. A tendência é que gaste de forma impulsiva devido a medos, desconfortos, dores inconscientes ou crises existenciais. Diante disso, procure observar os impulsos que te levam a esses gastos. Somente assim encontrará o equilíbrio.

Ainda nesta fase, você poderá experimentar sentimentos introspectivos, confusos e intolerantes, especialmente se continuar a fugir de seus fantasmas internos. A fim de reconhecer e romper com os padrões nocivos que tem vivido, procure se dedicar ao autoconhecimento e à espiritualidade.

Leão

Você terá a chance de se dedicar a tudo aquilo que te conecta com os seus ideais e propósitos. Também será o momento de curtir a vida com os seus amigos e com pessoas em sintonia com os seus planos. Por outro lado, apesar das boas energias, você irá se deparar com uma certa resistência para lidar com a realidade.

A tendência é que a impulsividade e os sentimentos desconfortáveis acionem inseguranças e traumas do passado. Dessa forma, procure olhar para os desconfortos com coragem, se dispondo a ressignificar aspectos nocivos da sua personalidade.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Painterr | Shutterstock)

No setor profissional, haverá a possibilidade de receber o reconhecimento de pessoas que admira e de alcançar uma posição de destaque. Entretanto, também poderão ocorrer situações desagradáveis com colegas mais velhos. Além disso, a autocrítica estará em alta.

No campo amoroso, você enfrentará uma fase de finalizações. Será o momento de fazer um balanço sobre o que aprendeu em seus últimos relacionamentos. Ao longo do processo, contudo, você irá se deparar com feridas antigas. Nesse sentido, visando encontrar a cura, procure olhar para a vida amorosa de forma mais acolhedora e busque se libertar de padrões nocivos.

Libra

Você terá a oportunidade de criar uma rede de amor e apoio com pessoas que estejam em sintonia consigo. Será o momento de olhar para os seus propósitos de forma mais amorosa. Também serão dias favoráveis para se dedicar a atividades solidárias. Contudo, apesar das boas energias, haverá a possibilidade de desconfortos e pessimismo.

Ainda nesta fase, você se conectará com os seus sonhos e com novos caminhos. Simultaneamente, as responsabilidades da vida adulta tendem a lhe trazer empecilhos. Portanto, procure utilizar a sua energia com consciência, se dedicando ao que deseja com cautela e disciplina.

Escorpião

Nesta semana, poderá se conectar com o lado obscuro de sua alma. Além disso, irá se deparar com desafios e autocríticas excessivas. Para lidar com o cenário, busque olhar para seus medos e dores com maturidade e senso de realidade, compreendendo as suas responsabilidades.

No campo profissional, a fase será favorável para encontrar o equilíbrio nas relações de trabalho e para trabalhar com algo que ama. Entretanto, algumas transformações e perdas poderão ocorrer. Logo, para que você não se prejudique, procure ter um plano extra para a sua carreira.

Sagitário

O momento será favorável para buscar harmonia na vida afetiva. Afinal, terá mais habilidade para compreender o outro. Apesar disso, você irá se deparar com alguns bloqueios e resistências. Isso dificultará essa busca, mas te ajudará a superar expectativas infantis e a entender o que deseja em um relacionamento.

Ainda nesta fase, ao mesmo tempo em que o clima poderá ficar tenso entre você e a pessoa amada, ambos desejarão se divertir juntos. Portanto, para aliviar possíveis tensões e equilibrar a relação, procure realizar atividades que te ajudem a compreender os conflitos internos e externos.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Painterr | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você poderá enfrentar uma perda energética, podendo, assim, se desgastar com facilidade. Dessa forma, procure cuidar bem da sua saúde, respeitar o seu ritmo, descansar e não se envolver em muitas atividades. Desse modo, entenderá seus limites e a importância de respeitá-los.

A criatividade e a intuição em alta te ajudarão no desenvolvimento pessoal e na compreensão dos seus dons e talentos. Além disso, ao aproveitar essas qualidades, conseguirá ter mais prazer nas atividades diárias e mais facilidade para lidar com novas ideias.

Aquário

Ao mesmo tempo em que viverá um período de conexão com tudo aquilo que lhe traz alegria e desperta o seu brilho pessoal, você também irá se deparar com limitações e situações da vida adulta que te impedem de aproveitar a rotina como gostaria.

No campo amoroso, um novo ciclo se iniciará. Você terá mais disposição para encontrar equilíbrio e harmonia na relação. Todavia, a impulsividade e o desejo de impor a sua vontade estarão em alta. Ademais, você poderá se irritar com facilidade, exagerando nas reações. Dessa forma, para evitar conflitos, procure cuidar bem das suas emoções.

Peixes

Você viverá uma fase voltada para o ambiente familiar. Contudo, haverá a possibilidade de enfrentar alguns desafios com parentes mais velhos. Portanto, para aliviar possíveis tensões, procure organizar melhor a rotina do seu lar e tente se disciplinar.

Atente-se ao excesso de atividades. Afinal, caso não consiga descansar o suficiente, poderá se irritar com facilidade e prejudicar a sua saúde. Por fim, a criatividade e a facilidade para aprender estarão em alta. Logo, o momento será favorável para estudar assuntos de que gosta e para realizar viagens que aumentem o seu conhecimento.

Por astróloga Thaís Mariano