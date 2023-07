Horóscopo semanal: previsão dos signos de 31 de julho a 06 de agosto de 2023

Confira o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

O Sol em Leão faz quadratura com Júpiter, que é um planeta benéfico. Com isso, o período tende a ser mais leve, mas com a possibilidade de exageros, especialmente em relação à comida, bebida e aos gastos. Em seu lado positivo, esse aspecto sugere um bom momento para o desenvolvimento da espiritualidade e do autoconhecimento.

Mercúrio em Virgem faz conjunção com Marte e oposição a Saturno, o que indica a tendência ao aumento de críticas. Logo, será necessário ter maturidade para domar os impulsos e organização mental para agir com clareza. Vênus em movimento retrógrado faz quadratura com Urano, sugerindo que assuntos mal resolvidos da vida afetiva virão à tona. Desse modo, poderão ocorrer rompimentos no relacionamento em si ou em alguma situação desagradável dentro dele, permitindo que um ciclo mais harmônico comece.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, você poderá se conectar com a sua essência de maneira alegre e divertida, sem se preocupar com as suas sombras. Portanto, procure se dedicar a atividades de que gosta e que lhe tragam prazer e realização. Além disso, aproveite para passar mais tempo com os seus filhos ou com as crianças da família.

Sua necessidade de descontração poderá gerar uma certa insatisfação, especialmente devido às obrigações da vida adulta. Diante disso, busque gerenciar bem o seu tempo, mantendo a rotina organizada, mas sem deixar de se divertir. Somente assim conseguirá lidar melhor com as energias do momento.

Touro

Após um período desafiador nos relacionamentos familiares e no contato com as suas memórias e com o seu passado, você poderá desfrutar de momentos mais leves e divertidos ao lado da família. Além disso, o seu lar estará com uma atmosfera mais alegre e otimista. Aproveite estes dias para cuidar das suas relações mais íntimas, da sua criança interior e da sua casa.

A busca por autoafirmação e realização das suas vontades estará em alta. Todavia, diversos empecilhos poderão surgir, te obrigando a lidar melhor com as suas limitações. Por mais desafiadora que seja a situação, será importante aprender a dominar o seu ego.

Gêmeos

Os conflitos no ambiente familiar tenderão a continuar nesta semana. A comunicação também poderá ficar mais desafiadora. Outra tendência será a dificuldade em pensar com clareza, se deixando levar pelas emoções. Procure agir com maturidade e evite ao máximo as discussões. Para isso, busque descobrir o que tem lhe incomodado.

Procure compreender o que tem feito para contribuir com as tensões no seu lar. Dessa forma, conseguirá encontrar o equilíbrio. O momento será favorável para começar um novo estudo, especialmente se for voltado para espiritualidade, filosofia ou autoconhecimento.

Câncer

Após um período de desafios e tentativas de organização na vida financeira, você poderá desfrutar de uma fase mais próspera e abundante. A tendência será o aumento de recursos, bem como o otimismo

para saber como encontrar estabilidade material. Apesar disso, para que tudo flua da melhor forma possível, procure ter consciência e agir de forma realista, evitando gastos desnecessários e impulsivos. Tenha, também, cautela com as negociações. Afinal, o excesso de otimismo poderá fazer

com que se precipite, acarretando diversos prejuízos.

Leão

A energia do Sol no signo de Leão permitirá que desfrute dos seus projetos com bastante vitalidade, otimismo e fluidez, especialmente aqueles que ajudam na realização profissional. Entretanto, a tendência será que exagere e se envolva em muitas coisas ao mesmo tempo, fazendo com que não consiga se dedicar com empenho ao que realmente importa.

Cuidado com os excessos e aprenda a escolher o que merece sua energia e dedicação. Outra tendência desafiadora será em relação à vida financeira. Ao mesmo tempo em que terá mais disposição para ir em busca de autonomia, também poderá gastar de forma impulsiva.

Virgem

Para lidar melhor com essa fase de encerramento, busque se dedicar ao autoconhecimento e tenha consciência dos ciclos que precisam ser finalizados. De modo geral, o período será de introspecção. Apesar disso, haverá uma tendência a movimentos externos.

Procure se equilibrar e respeitar seu momento atual, se voltando para a reflexão e tentando aprender com as novidades. Por fim, a vida afetiva entrará em um ciclo com novos inícios. Entretanto, desafios, sentimentos de carência e a tendência ao aumento de críticas poderão desequilibrar a relação.

Libra

Após um período em contato com medos relacionados ao futuro, você poderá desfrutar de uma maior conexão com os seus propósitos. Alguns acontecimentos também poderão te ajudar a clarear suas ideias e conquistar o que almeja. Será uma semana favorável para estar com os amigos e com pessoas que compartilham o mesmo ideal que o seu.

Apesar das boas energias, a tendência será que os desafios continuem no setor afetivo. Além disso, haverá a possibilidade de encerramentos, bem como o retorno de assuntos pendentes. Assim sendo, procure ter maturidade e consciência da realidade para lidar com tudo isso.

Escorpião

Você poderá vivenciar uma fase mais produtiva e próspera no setor profissional. Haverá uma certa inclinação a receber mais reconhecimento e aumentar seus ganhos. Ainda, será um momento favorável para colocar os seus planos em prática.

Uma ajuda importante também poderá surgir, agregando de forma positiva neste período. Os trabalhos individuais e voltados para a própria realização serão favorecidos. Enquanto isso, as atividades grupais perderão um pouco a força. Por fim, haverá a possibilidade de receber cobranças ou de cobrar o outro, gerando uma certa tensão.

Sagitário

Você tenderá a viver uma fase mais intensa no âmbito profissional. Será o momento de se dedicar aos seus desejos para o futuro. Neste período, também poderá haver reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Você terá mais habilidade para se mostrar e falar sobre os seus ideais.

Tenha cuidado com os conflitos. Afinal, eles poderão surgir de forma inesperada, gerando muita tensão. Os movimentos em grupo tenderão a passar por um ciclo mais desafiador. Procure trabalhar só, pois isso te ajudará a aumentar a autoconfiança e a lidar com os conflitos de forma madura.

Capricórnio

Você poderá ter mais clareza sobre o que lhe traz sofrimento e o que lhe mantém em padrões desafiadores. Desse modo, conseguirá se mover em direção às transformações necessárias. Será uma fase favorável para o autoconhecimento, bem como para iluminar o que está guardando dentro de si, te impedindo de acessar toda a sua potencialidade. Tenha cuidado, pois o pessimismo e o excesso de autocrítica poderão vir à tona. Apesar dos desafios, tente encarar a situação como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento da sua maturidade.

Aquário

A vida afetiva poderá passar por um período mais leve. Será o momento de buscar mais harmonia e de compreender as necessidades alheias, mas sem deixar as suas de lado. Com isso, haverá a chance de viver momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, trazendo crescimento para a relação.

No entanto, alguns assuntos do passado poderão acarretar tensões. Portanto, procure resolvê-los e finalizá-los, dando espaço para que um novo ciclo comece de forma mais equilibrada. Por fim, apesar dos movimentos que te colocam em contato com as suas dores, você terá mais coragem e maturidade para lidar com elas.

Peixes

Você terá mais disposição e energia para cuidar dos afazeres e para trazer momentos mais alegres e divertidos para o cotidiano. Logo, procure organizar a sua rotina de forma que consiga ter tempo para se cuidar e para se divertir. Desse modo, poderá nutrir sua alma e viver de maneira mais leve e prazerosa.

Já na vida afetiva, a tendência será de tensões e desafios. Dependendo das suas atitudes, haverá a possibilidade de rompimentos. Porém, essas rupturas também poderão estar relacionadas a ciclos na relação que não fazem mais sentido e que precisam ser encerrados.

Por astróloga Thaís Mariano