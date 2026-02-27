Horóscopo semanal: previsões dos signos de 02 a 08 de março de 2026

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Será uma semana de grande otimismo e sabedoria para os nativos Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Nesta semana, o Sol no signo de Peixes fará conjunção com Mercúrio e formará bom aspecto com Júpiter. Será, assim, um período em que vitalidade e mente se fundirão em um fluxo de grande otimismo e sabedoria. Ademais, a energia favorecerá a expansão de horizontes, desde que haja clareza, facilitando a compreensão de temas amplos e trazendo sensação de proteção e crescimento.

Mercúrio em Peixes formará conjunção com Vênus e manterá bom aspecto com Júpiter; no entanto, estará em movimento retrógrado. Esse cenário tenderá a favorecer a revisão de acordos, conversas e decisões, pedindo atenção redobrada aos detalhes e às interpretações. Será um período oportuno para retomar diálogos com mais sensibilidade, corrigir falhas do passado e ajustar expectativas com maior clareza. Além disso, a intuição guiará a retomada de projetos que poderão trazer prosperidade e entendimento.

Vênus em Peixes, em conjunção com Mercúrio, Saturno e Netuno, sugere que relações e valores passarão por um filtro de realismo e sensibilidade. Haverá um convite para materializar sonhos afetivos; contudo, será preciso agir com maturidade para lidar com sentimentos, estruturando aquilo que antes permanecia apenas idealizado.

Enquanto isso, Marte em Peixes fará quadratura com Urano, indicando tendência a imprevistos. O desafio será inovar nas atitudes, evitando reatividade agressiva diante de obstáculos inesperados.

Lembre-se de que cada pessoa sentirá essas tendências de acordo com a forma como elas interagem com o próprio Mapa Astral.

Áries

Os arianos passarão por um período de introspecção e silêncio Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Nesta semana, você poderá atravessar um período de profunda introspecção, em que o silêncio e o recolhimento funcionarão como ferramentas valiosas para compreender emoções e fortalecer a intuição. Surgirá a necessidade de revisitar pensamentos antigos e resgatar sonhos deixados de lado, movimento que favorecerá maior clareza mental e ajudará a organizar planos com sabedoria e esperança.

No campo pessoal, será importante estabelecer limites mais saudáveis e encarar situações com maturidade, o que contribuirá para o fortalecimento da autoestima. Ainda assim, convém manter atenção para não reagir de forma impulsiva diante de imprevistos ou resistências externas, direcionando eventuais inquietações para atitudes criativas e construtivas.

Touro

Os taurinos estarão envolvidos em projetos coletivos e no fortalecimento de conexões Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Você tenderá a se envolver mais com grupos e projetos coletivos ao longo da semana, período que favorecerá trocas produtivas e o fortalecimento de conexões. Retomar contatos antigos poderá ampliar possibilidades de crescimento. Ao mesmo tempo, haverá um convite para mergulhar em um processo de revisão interna, no qual o silêncio será essencial para organizar sentimentos e compreender quais parcerias realmente agregam valor à sua trajetória.

Ainda neste período, busque agir com maturidade emocional e realismo para lidar com expectativas e limites nas relações, abandonando fantasias e fortalecendo a segurança interior. Evite, também, reações bruscas ou decisões precipitadas diante de mudanças inesperadas nos planos, optando por cautela e adaptação.

Gêmeos

Os geminianos estarão dedicados às amizades e aos planos de longo prazo Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Você dedicará mais atenção às amizades e aos planos de longo prazo, e contatos antigos poderão trazer nova compreensão sobre objetivos pessoais. Haverá, nesta semana, maior clareza mental e confiança para revisar projetos coletivos, o que permitirá que ajuste metas com inteligência e encontre soluções criativas para questões estagnadas.

Nas relações, maturidade será indispensável para administrar expectativas em grupo. Procure, nesse sentido, estabelecer limites e agir com responsabilidade para transformar sonhos em estruturas concretas. No âmbito profissional, evite decisões apressadas ou impaciência diante de imprevistos; em vez disso, utilize a criatividade para lidar com tensões.

Câncer

Os cancerianos estarão focados na carreira e nas metas de longo prazo Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Nesta semana, você viverá uma fase de maior visibilidade e crescimento na carreira, impulsionada por forte conexão com propósitos e metas de longo prazo. Haverá, também, a oportunidade de rever acordos e estratégias profissionais para alinhar ambições aos valores pessoais e à capacidade de realização.

Por outro lado, o excesso de responsabilidades poderá gerar confusão mental, exigindo definição clara de limites para evitar sobrecarga com expectativas alheias ou promessas difíceis de cumprir. Além disso, imprevistos envolvendo viagens ou estudos possivelmente surgirão e exigirão mudanças rápidas. Nesse cenário, será essencial agir com flexibilidade para superar obstáculos sem perder o foco.

Leão

Os leoninos estarão em busca de novos horizontes e conhecimento Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Nesta semana, você buscará novos horizontes e conhecimentos, vivenciando um período favorável para ampliar a visão de mundo por meio de uma comunicação mais madura e otimista. Haverá, inclusive, a oportunidade de revisar crenças antigas ou retomar estudos e viagens planejadas, permitindo ajustes que trarão soluções promissoras e maior sentido de propósito.

No campo financeiro, será necessário agir com maturidade para estruturar metas de longo prazo e encarar a realidade com seriedade a fim de concretizar projetos ligados aos ideais pessoais. Nesse contexto, tenha cautela na gestão de recursos, pois atitudes impulsivas diante de imprevistos poderão gerar tensão, exigindo serenidade para transformar desafios em renovação.

Virgem

Os virginianos estarão com a atenção voltada para parcerias e acordos Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Sua atenção se voltará para parcerias e acordos, e poderão surgir oportunidades de expansão por meio da colaboração mútua. Nesse contexto, haverá a necessidade de revisar conversas anteriores e reavaliar contratos para que trocas de informações sejam mais precisas e expectativas estejam alinhadas.

Esta semana exigirá maturidade e organização rigorosa para evitar confusões ou assumir responsabilidades indevidas. Durante essa fase, reações impulsivas provocarão conflitos inesperados; busque a serenidade e a flexibilidade para lidar com alterações repentinas de planos. Além disso, procure agir com clareza nas negociações e cultivar a paciência nas interações.

Libra

Os librianos estarão envolvidos com a rotina profissional e com os cuidados com a saúde Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Nesta semana, você tenderá a se envolver mais com a rotina profissional e com os cuidados com a saúde, período que favorecerá a revisão de processos e hábitos antigos. A retomada de diálogos em acordos do dia a dia trará mais clareza, permitindo organizar tarefas com discernimento e encaminhar pendências de forma eficiente.

Nos relacionamentos, procure agir com maturidade para administrar compromissos e estabelecer limites, encarando responsabilidades com firmeza para fortalecer vínculos verdadeiros. Permaneça, também, atento(a) para não agir por impulso diante de mudanças súbitas na rotina, mantendo equilíbrio para lidar com imprevistos sem prejudicar o bem-estar físico e emocional.

Escorpião

Os escorpianos deverão buscar equilíbrio para enfrentar imprevistos sem comprometer a estabilidade emocional Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Nesta semana, você vivenciará um período favorável para expressar talentos e revisar projetos criativos, e atividades de lazer fortalecerão a autoconfiança. Haverá o desejo de reavaliar o que proporciona prazer e de buscar maior significado nas atividades. Além disso, o cotidiano profissional e os cuidados com a saúde exigirão organização rigorosa e paciência, pois haverá risco de assumir encargos excessivos que poderão gerar sobrecarga. Nesse cenário, reações precipitadas provocarão alterações bruscas nos planos, o que exigirá equilíbrio para enfrentar imprevistos sem comprometer a estabilidade emocional.

Sagitário

Os sagitarianos viverão um período de fortalecimento de vínculos familiares Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Você viverá um período favorável ao acolhimento e ao fortalecimento dos vínculos familiares, e haverá maior clareza para resolver pendências domésticas. Inclusive, surgirá a oportunidade de organizar o lar e realizar investimentos seguros, desde que cada detalhe seja revisado antes de firmar contratos. Isso porque poderão ocorrer mal-entendidos em negociações apressadas.

Além disso, apesar da intuição elevada, será fundamental estabelecer limites saudáveis para não se prejudicar com a sobrecarga de demandas alheias. Evite decisões precipitadas ou mudanças abruptas na rotina, agindo com serenidade para transformar tensões em energia criativa e fortalecer laços afetivos desgastados.

Capricórnio

Os capricornianos passarão por um período favorável ao aprendizado e ao contato com novas pessoas Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Nesta semana, sua atenção se concentrará na comunicação, sendo um período favorável ao aprendizado e ao contato com novas pessoas. Haverá, por outro lado, a necessidade de revisar conversas antigas e ajustar acordos para que ideias sejam transmitidas com clareza, prevenindo interpretações equivocadas.

Será uma fase propícia para organizar pensamentos e estabelecer limites nas interações; entretanto, imprevistos ou mudanças repentinas de opinião poderão gerar instabilidade nos planos. Tenha cautela ao lidar com documentos e deslocamentos e cultive a paciência para transformar agitação mental em soluções práticas.

Aquário

Os aquarianos deverão organizar o orçamento com discernimento Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Você estará mais envolvido(a) com a valorização de habilidades pessoais e a administração de recursos. Surgirá, inclusive, a oportunidade de revisar investimentos antigos ou contratos pendentes que abrirão caminhos para crescimento financeiro inesperado. Nesse cenário, organize o orçamento com discernimento e esteja atento(a) a soluções inteligentes para ampliar a segurança material a longo prazo.

Será necessário agir com maturidade ao lidar com despesas e estabelecer limites realistas, evitando ilusões. Tenha prudência, também, diante de movimentos financeiros precipitados ou decisões importantes em situações imprevistas, mantendo flexibilidade para transformar instabilidades em aprendizado.

Peixes

Os piscianos deverão equilibrar sensibilidade e disciplina Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock

Nesta semana, você fortalecerá a conexão com sua essência e ampliará a autoconfiança. Ademais, suas ideias serão recebidas com entusiasmo, trazendo oportunidades de desenvolvimento pessoal. Porém, apesar do impulso criativo e da maior clareza sobre propósitos, os dias demandarão que revise conversas e documentos com atenção redobrada para evitar equívocos causados pela pressa.

Esta fase exigirá maturidade e realismo ao lidar com afetos e sonhos. Busque, assim, equilibrar sensibilidade e disciplina para estruturar projetos de vida com bases sólidas. Também permaneça atento(a) para não agir movido(a) por impulsividade ou irritação diante de imprevistos, direcionando energia para transformações construtivas que respeitem seu ritmo interior.