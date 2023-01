Horóscopo semanal: previsões dos signos de 23 a 29 de janeiro de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

O Sol em Aquário continua em conjunção com Plutão e faz bons aspectos com Marte e Júpiter. Esses movimentos indicam um período de transformações, no qual haverá mais coragem, determinação e otimismo para lidar com as feridas internas.

Mercúrio segue em Capricórnio e faz bom aspecto com Urano. Isso sugere mais flexibilidade e criatividade para a rotina, bem como a possibilidade de abandonar pensamentos ultrapassados. Vênus segue em conjunção com Saturno, o que nos mostra que o momento é propício para criar mais estruturas nas relações. Contudo, ainda será preciso atentar-se a uma certa tendência a cobranças e inseguranças.

Já Marte em Gêmeos segue em movimento direto, facilitando a coragem para se comunicar e estudar, além da habilidade para aprender. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Semana bastante movimentada, especialmente na vida profissional. Você estará mais flexível e, portanto, será um bom momento para trocar informações, aprender algo novo, expressar suas ideias e começar algum estudo. Ao longo desta fase, haverá mais disposição para estar em diferentes lugares, conhecer novas pessoas, fazer contatos e viajar.

As energias serão ainda mais positivas se você trabalhar com marketing, redes sociais ou educação. Cuidado apenas com o excesso de compromissos, pois a tendência é que inicie diversas tarefas e não finalize nenhuma. Você também poderá estar mais sensível neste período. Por isso, será importante se recolher e se organizar internamente.

Touro

Nesta semana, as energias estarão voltadas à sua carreira. Haverá a possibilidade de boas conquistas, principalmente se você tem se dedicado aos seus objetivos. No entanto, apesar das energias positivas, você poderá lidar com situações desafiadoras na vida profissional. Isso porque algumas feridas antigas tendem a ressurgir.

Será importante ter um plano B nesta fase, pois a ideia original poderá não sair como o esperado. Bom momento para iniciar novos estudos, refletir sobre os próprios sonhos e desenvolver o autoconhecimento. Já na vida afetiva, a tendência é que algumas mudanças aflorem suas inseguranças.

Gêmeos

Nesta semana, a tendência é que se comprometa com mais atividades do que pode cumprir, prejudicando, com isso, a sua saúde. O momento será propício para ir em busca dos seus sonhos e objetivos. No entanto, será importante se organizar a fim de realizar algo, sem desperdiçar tempo e energia.

Ao longo desta fase, procure praticar exercícios físicos, especialmente aqueles voltados à superação de desafios. Desse modo, conseguirá controlar os ânimos e os sentimentos exaltados. Na vida profissional, ao mesmo tempo em que estará em busca de mais harmonia no ambiente de trabalho, também irá se deparar com cobranças e limitações.

Câncer

Você enfrentará uma semana de maior contato com as suas sombras. Será um momento importante para ter mais consciência sobre seus comportamentos nocivos. Procure não resistir aos desconfortos que vierem e tente olhar para eles como uma oportunidade de aprendizado.

As relações afetivas ainda enfrentarão um período desafiador. A tendência é que você vivencie sensações de carência, insegurança e pessimismo. Será possível olhar para o seu interior com mais coragem e enfrentar os medos que habitam em seu inconsciente. Contudo, poderá também se envolver em confusões com mais facilidade.

Leão

Os relacionamentos afetivos receberão mais atenção de sua parte. Ao longo desta semana, poderá se deparar com desafios relacionados aos desejos do casal. Além disso, existe a tendência a sentir um certo entrave na própria individualidade. Será preciso coragem, bem como flexibilidade, para lidar com os desafios que vierem. Afinal, você entrará em contato com as suas sombras, podendo, desse modo, agir de forma radical.

Algumas inseguranças poderão criar barreiras na busca pela harmonia e pelo equilíbrio nas relações amorosas e profissionais. Já as conexões em grupo e o vínculo com os amigos tendem a lhe trazer mais alegria nestes dias.

Virgem

Você viverá um período de buscas por suas conquistas profissionais. Poderá ganhar uma dose extra de coragem para batalhar por aquilo que deseja, além de contar com um grande potencial para alcançar os seus objetivos. O desafio será apenas conseguir direcionar a sua energia de forma consciente. Isso porque a tendência é que se envolva em muitas atividades, sem conseguir cumprir todas.

Os dias continuarão movimentados e alegres. Haverá mais ânimo para realizar tarefas simples. Porém, apesar dessa energia positiva, é possível que você se depare com feridas e desconfortos do passado. Atente-se a essas dores, pois elas poderão prejudicar a sua saúde. Ademais, busque ressignificar tais sentimentos.

Libra

Aproveite esta semana para investir no autoconhecimento e batalhar pelos seus sonhos. Afinal, estará com mais coragem e ânimo para se dedicar ao que realmente deseja. Tenha cautela apenas com a tendência aos excessos, principalmente aqueles relacionados a comidas, bebidas e viagens.

Você viverá momentos de maior conexão com a sua essência e com os seus dons. Ao mesmo tempo, irá se deparar com uma parte obscura da sua alma. Cuidado com isso e procure encarar suas dores com coragem, compreendendo os aprendizados que vierem delas. Aproveite também para organizar a sua rotina e tenha cuidado com a autocobrança excessiva.

Escorpião

Nestes dias, o envolvimento com a família e as demandas do lar receberão mais atenção de sua parte. É possível que seja mais fácil ressignificar mágoas e feridas familiares, trazendo mais consciência sobre o que aconteceu e aprendendo com os erros.

Será importante observar a tendência à manipulação, tanto sua quanto a de algum parente. Lembre-se sempre da importância de respeitar as escolhas e os caminhos de cada um. Na vida amorosa, você viverá um momento propício a se apaixonar. Contudo, ao mesmo tempo, poderá encontrar alguns bloqueios que lhe trazem insegurança, mas que te ajudarão a ter mais responsabilidade afetiva.

Sagitário

Haverá a possibilidade de ter mais clareza sobre dores e traumas que habitam no seu inconsciente e de trazer uma nova visão para esses desconfortos. Ao longo desse processo de cura, tenha cuidado com pessoas manipuladoras que poderão surgir em negociações e no ambiente de estudo.

Já na vida afetiva, você entrará em um período de muita determinação e coragem para conquistar alguém ou algo que esteja ligado a esse setor. Contudo, tome cuidado com o excesso de energia dedicada ao amor. Afinal, você tenderá a agir de forma impositiva e arrogante, induzindo o outro a fazer o que você acha melhor.

Capricórnio

Semana ideal para investir no autoconhecimento, buscando trabalhar suas questões com mais flexibilidade e otimismo. Sua mente poderá ficar mais agitada durante esse processo e, por isso, será importante ter cautela com o excesso de atividades. Afinal, um alto número de tarefas poderá atrapalhar a sua organização, além de fazer com que desperdice energia.

Você estará mais sensível e, devido a isso, buscará conexões com seus familiares ou com pessoas que lhe tragam segurança emocional. Cuidado apenas com os gastos excessivos motivados por uma sensação de vazio. Na vida financeira, você enfrentará um período de balanço e reorganização. Poderá receber alguma herança material ou emocional.

Aquário

Com o Sol em seu signo, você sentirá mais disposição para fortalecer sua individualidade e ir em busca do que deseja. Será um período propício para tomar consciência de quais padrões deve se desapegar a fim de reencontrar sua força interior.

Você viverá uma fase de reorganização e valorização das suas conquistas. No entanto, poderá se deparar com pessimismo e insegurança. Procure olhar com mais maturidade para a forma como lida com o dinheiro, pois somente assim conseguirá encontrar o equilíbrio. Esta semana será de muita coragem para se afirmar e batalhar pelo seu espaço. Atente-se apenas à tendência a agir de forma egoísta e egocêntrica.

Peixes

Nesta semana, você viverá um período de maior recolhimento e finalizações. Haverá mais coragem para lidar com medos e fantasmas do seu inconsciente. E, visando ter mais clareza dos aprendizados que estes momentos lhe trarão, procure cuidar bem da sua energia, meditar e se dedicar à espiritualidade.

Será uma boa fase para se conectar com a autoestima e se olhar de forma mais acolhedora. Contudo, você ainda tende a se cobrar muito. Portanto, atente-se a esses sentimentos e procure ser realista, mas sem mergulhar na negatividade. No ambiente familiar, alguns conflitos poderão surgir, principalmente relacionados às suas escolhas profissionais.

Por astróloga Thaís Mariano