Horóscopo semanal: previsões dos signos de 30 de outubro a 05 de novembro de 2023

Confira a previsão para cada um dos signos nos próximos dias

Vênus faz oposição a Netuno, sugerindo tendência a frustrações, excesso de expectativas ou ilusões nos relacionamentos Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock

O Sol em Escorpião se mantém em conjunção com Mercúrio e Marte e, agora, faz oposição a Júpiter e Urano. Isso indica um período que tende a ser tenso. Isso porque Urano representa ações repentinas e rebeldes que geram rupturas e tensões.

De modo geral, esses movimentos também apontam a presença significativa de sombras e medos. Com isso, pode ocorrer um aumento de acidentes automobilísticos e que envolvem fogo. Portanto, é preciso redobrar a atenção nestes dias.

Vênus faz oposição a Netuno, sugerindo tendência a frustrações, excesso de expectativas ou ilusões nos relacionamentos. Logo, é importante atentar-se aos desejos projetados no outro.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Nesta semana, é importante que os arianos tenham cuidado com a vida financeira (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Áries

Ao mesmo tempo em que haverá a possibilidade de receber um dinheiro extra, poderá também exagerar nos gastos na tentativa de suprir medos e carências. Afinal, você entrará em contato com o lado mais obscuro da sua alma, tomando consciência das suas dores e sombras.

Tenha cuidado com a vida financeira. Além disso, dedique-se a olhar para o seu interior e busque se libertar de comportamentos nocivos que têm dificultado o seu progresso. Por fim, o momento será propício para organizar a rotina de forma que tenha tempo para cuidar de si e realizar atividades prazerosas.

Touro

A vida afetiva receberá muita atenção de sua parte. Afinal, haverá o desejo de se harmonizar com o outro e encontrar mais equilíbrio na relação. Contudo, apesar dos seus esforços, a tendência será que ocorram conflitos e disputas de ego. Com isso, haverá tensões, dificuldades para respeitar os limites e o tempo do outro, bem como o desejo de querer impor a sua vontade.

Atente-se a essas questões e volte o olhar para o seu interior. Somente assim conseguirá compreender os medos e as inseguranças que te levam a comportamentos nocivos. Por fim, lembre-se que, da mesma forma que deseja respeito em sua individualidade, o ser amado também requer o mesmo.

Gêmeos

Você viverá um período muito agitado em sua rotina, com energia e disposição para organizá-la de forma que fique mais produtiva e que tenha tempo para o lazer. Entretanto, a tendência será que todo esse movimento gere estresse e afete bastante a sua saúde, levando a inflamações, dores de cabeça, acidentes com objetos cortantes e com fogo.

Procure ter consciência do que realmente consegue fazer e coloque os limites necessários em si. Caso contrário, tenderá a dispersar muita energia e não fazer tudo o que precisa. No setor afetivo, tenha cautela com paixões repentinas, pois elas poderão te levar a grandes frustrações.

Câncer

A criatividade estará em alta e você se envolverá mais com os seus passatempos. Ainda, haverá a sensação de ter o coração pulsando mais forte e, desse modo, tudo ganhará um tom mais emocionante e intenso. Será uma fase importante em sua relação consigo.

Poderá tomar mais consciência da sua singularidade e dos seus talentos. No entanto, o seu ego também poderá se colocar à frente de diversas situações, te levando a atitudes desequilibradas e arrogantes. Por fim, você se apaixonará com mais facilidade, mas poderá ser algo passageiro. Diante disso, procure ter cautela ao se envolver com outras pessoas.

Os conflitos e desentendimentos poderão se intensificar para os leoninos (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Leão

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Será o momento de desacelerar e de organizar internamente todas as vivências recentes e todos os contatos e os aprendizados. Além disso, o período será favorável para voltar o olhar para o seu interior, se conectar com as suas memórias e compreender como tudo o que viveu te impactou.

Você sentirá a necessidade de se recolher e de entrar em contato com os entes queridos. Porém, a tendência será que os ânimos fiquem mais exaltados. Os conflitos e os desentendimentos poderão ainda se intensificar, especialmente quando as individualidades não forem respeitadas. Tenha cuidado com a tendência a acidentes domésticos.

Virgem

Você viverá uma fase bem movimentada, na qual irá desejar sair da rotina. Ainda, a curiosidade estará mais aguçada e haverá maior flexibilidade de sua parte para ouvir ideias diferentes que poderão modificar aquilo em que acredita. Poderá também ser um bom momento para os estudos. Todavia, será preciso se controlar nessa busca por novidades e se dedicar a algo que realmente faça sentido para você, sem ficar perambulando por diversos assuntos. Por fim, haverá a possibilidade de fazer alguma viagem. Contudo, atente-se a tendência a acidentes. Ademais, se planeje muito bem para evitar imprevistos.

Libra

Você viverá um período de encerramentos no setor afetivo. Cuidado para não se deixar enganar com as suas decisões. Procure meditar e voltar-se internamente para compreender os seus sentimentos de forma clara. Dessa forma, só aja se realmente souber o que deseja. Caso contrário, espere mais um tempo para saber o que sente. Os dias serão favoráveis para organizar o campo financeiro, assim como para se dar conta de tudo o que já conquistou e o que ainda deseja conquistar. Por fim, você valorizará o seu dinheiro. Apesar disso, poderá gastar em excesso na busca de conforto emocional.

Escorpião

Você terá bastante energia e disposição para ir em busca do que deseja e para batalhar pelos seus ideais. Além disso, o brilho pessoal e a autoconfiança estarão em alta. No entanto, toda essa energia poderá te levar ao excesso de atividades, gerando tensões, afetando o físico e te impedindo de realizar tudo o que gostaria. Logo, procure ter cautela e consciência dos seus limites. Observe também a tendência a agir de forma impulsiva, arrogante e agressiva. Por fim, procure direcionar todas as suas forças para conquistar o que almeja, em vez de direcioná-las para desentendimentos e desequilíbrios.

Nestes dias, o sagitariano poderá enfrentar situações que o façam romper definitivamente com o que não lhe serve mais (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Sagitário

Você viverá uma fase de encerramentos. Logo, olhe para o seu interior, integrando os aprendizados vividos no último ano. Desse modo, poderá perceber o que deve permanecer e o que deve deixar ir para abrir espaço para o novo.

Ainda nestes dias, poderá enfrentar situações que te façam romper definitivamente com o que não lhe serve mais. Prepare-se para tais mudanças, procurando realizá-las de forma consciente. Por fim, se dedique mais à espiritualidade. Afinal, estará em um período mais sensível energeticamente e com maior tendência a influências externas.

Capricórnio

Você se conectará com os seus propósitos e com os desejos que beneficiam a si e o coletivo. Ao mesmo tempo em que esses assuntos poderão lhe dar mais energia, eles também poderão causar irritações e desconfortos. Diante disso, procure se conectar apenas com pessoas em sintonia com os seus ideais.

Busque avaliar com coragem o que realmente quer e o que é possível fazer. Poderão surgir divergências e desentendimentos com amigos e com pessoas que frequentam os mesmos grupos que você. Nesse cenário, atente-se a essa questão. No setor profissional, você irá harmonizar o seu trabalho ou começar a trabalhar com algo de que gosta.

Aquário

O setor profissional e os desejos para o futuro receberão mais atenção de sua parte. Será um período de muita energia e disposição para batalhar pelo que deseja. Portanto, procure ter clareza do que quer realizar e tente direcionar o seu foco para isso. Caso contrário, poderá se envolver em diversos compromissos ou fazer muitas coisas diferentes, não conseguindo cumprir nenhuma delas com dedicação. Por fim, após uma fase desafiadora no campo afetivo, será a hora de começar algo novo. Haverá a possibilidade de viver momentos divertidos na companhia da pessoa amada, fortalecendo a relação.

Peixes

Após uma fase desafiadora, você terá muita energia para se expandir, realizar os seus sonhos e aprender algo que alimente a sua mente e a sua alma. Todavia, haverá a possibilidade de que toda essa energia lhe traga uma certa confusão e dificuldades para saber o que realmente quer.

Se dedique ao autoconhecimento, aos estudos filosóficos e à espiritualidade. Desse modo, terá mais clareza sobre a melhor maneira para direcionar as suas forças. Ainda neste período, poderão ocorrer alguns imprevistos em viagens. Assim sendo, atente-se a essa questão. No setor afetivo, você poderá se deparar com medos e inseguranças vindos de feridas antigas.

Por Thaís Mariano