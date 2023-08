Insuficiência cardíaca: entenda a condição e as opções de tratamento

Doença que afeta o apresentador Faustão é caracterizada pela incapacidade do coração de funcionar adequadamente

A insuficiência cardíaca pode ser desencadeada por variados fatores Imagem: fizkes | ShutterStock

Internado no início de agosto devido a uma insuficiência cardíaca, o apresentador Fausto Silva, após uma piora no quadro, agora aguarda na fila para um transplante de coração, segundo informações divulgadas pelo Hospital Israelita Albert Einstein no domingo (20). A situação de Faustão levantou uma série de dúvidas sobre a condição, que afeta cerca de 3 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

“A insuficiência cardíaca é caracterizada pela incapacidade do coração de funcionar adequadamente, deixando de bombear sangue para outros órgãos e tecidos, o que compromete a saúde do organismo e a qualidade de vida do paciente. As causas são extremamente variadas e, de maneira geral, a insuficiência cardíaca é a consequência final de muitas condições que afetam o coração, como infarto, hipertensão e doenças nas válvulas do órgão”, explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

Fatores de risco para a insuficiência cardíaca

A insuficiência cardíaca pode ser desencadeada por variados fatores, conforme explica a médica. “Além de condições prévias do coração e histórico familiar de problemas cardíacos, doenças metabólicas, como diabetes e obesidade, e maus hábitos, como o tabagismo e uma alimentação rica em sal e gorduras, também podem favorecer quadros de insuficiência cardíaca”, afirma.

Dessa forma, a prevenção é a melhor estratégia para evitar o desenvolvimento dessa doença. “Por isso, é fundamental adotar um estilo de vida saudável, com prática regular de atividade física, dieta balanceada, controle do peso e bons hábitos de sono“, aconselha a Dra. Caroline Reigada.

A insuficiência cardíaca pode não apresentar sintomas (Imagem: Nerthuz | Shutterstock)

Sintomas da insuficiência cardíaca

No começo, a insuficiência cardíaca pode não manifestar sintomas. E, quando esses indícios começam a surgir, não são facilmente perceptíveis. É comum, por exemplo, experimentar fadiga e dificuldade respiratória, os quais tendem a ser subestimados tanto por pacientes quanto por profissionais médicos, resultando em atrasos no processo de diagnóstico.

“Em casos mais graves, no entanto, é possível notar inchaço nos membros inferiores e no abdômen, perda de apetite, confusão mental, tosse e dificuldade para dormir devido à respiração prejudicada”, detalha a médica, que alerta que, ao notar esses sintomas, é fundamental buscar um médico, principalmente se você possui alguma doença cardíaca.

Tratamentos para a insuficiência cardíaca

Com o diagnóstico, o médico poderá recomendar o melhor tratamento para cada caso com base na gravidade da doença, sendo que o transplante de coração não é a única solução e é geralmente reservado para os casos mais graves e irreversíveis.

Segundo a especialista, a etapa inicial no tratamento da insuficiência cardíaca envolve adequar o estilo de vida, ou seja, aderir a uma prática regular de atividades físicas e realizar uma reeducação alimentar. Essas mudanças, quando combinadas com a administração de medicamentos que aprimoram a função cardíaca, já demonstram a capacidade de permitir que o paciente viva harmoniosamente com a condição.

“Mas, caso não haja resposta a essa abordagem, é possível optar por outras estratégias, como a implantação de aparelhos semelhantes a marca-passos, chamados de ressincronizadores, realização de cirurgias cardíacas específicas, para substituir uma válvula, por exemplo, ou então o transplante de coração”, finaliza a Dra. Caroline Reigada.

Por Maria Cláudia Amoroso