Jade Picon faz mamoplastia após perda de gordura nas mamas

Técnica é benéfica para mulheres que tiveram perda significativa de gordura mamária devido a exercícios intensos, mudanças na alimentação e emagrecimento

Jade Picon passou por procedimento de aumento das mamas Imagem: Featureflash Photo Agency | Shutterstock

Recentemente, a influenciadora digital Jade Picon revelou aos seus seguidores, por meio das redes sociais, sua escolha de passar por um procedimento de mamoplastia de aumento de mama. Em um vídeo honesto, ela compartilhou como seu comprometimento com treinamentos físicos rigorosos havia levado a uma redução visível no volume de seus seios.

A notícia rapidamente gerou discussões sobre o fenômeno do “emagrecimento das mamas” e levantou questões sobre suas causas e possíveis soluções. Conversamos com o Dr. Diovane Ruaro, cirurgião plástico e atual Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, para obter uma compreensão mais profunda desse fenômeno.

Efeito da perda de peso nos seios

O “emagrecimento das mamas” refere-se à redução do tamanho e da firmeza das mamas como resultado da perda de peso, especialmente quando há uma diminuição na quantidade de gordura no corpo, incluindo a área mamária.

O Dr. Ruaro explica que a gordura presente no conjunto fibrogorduroso e glandular das mamas pode ser consumida como fonte de energia durante exercícios físicos intensos ou em processos de emagrecimento vigoroso, levando a uma redução no volume mamário.

“Quando uma mulher que já possui poucas reservas de gordura corporal começa a se dedicar a uma rotina de exercícios vigorosos e adota uma dieta mais catabólica, a gordura ao redor das mamas se torna uma fonte de energia. Isso pode resultar na diminuição do volume, da consistência e até mesmo da forma das mamas”, afirma o Dr. Ruaro.

Além disso, o médico destaca que a perda de elasticidade da pele devido à perda de peso pode contribuir para a flacidez das mamas, resultando em uma aparência menos firme.

Mamoplastia é uma alternativa após emagrecimento expressivo (Imagem: Vectorium | Shutterstock)

Próteses de mama após emagrecimento

Conforme explica o Dr. Ruaro, a colocação de próteses de mama, assim como feito por Jade Picon, é uma alternativa viável para solucionar esse tipo de problema. Ele sugere frequentemente a técnica submuscular dual plane, que proporciona um movimento natural e uma aparência mais suave para os seios da paciente.

Ele enfatiza que essa abordagem pode ser particularmente benéfica para mulheres que experimentaram perda significativa de gordura mamária devido a exercícios intensos, mudanças na alimentação e emagrecimento. Contudo, o especialista enfatiza a importância de procurar orientação médica especializada ao considerar intervenções cirúrgicas ou tratamentos para garantir a segurança e a satisfação do paciente.

Por Viviane Alexandre